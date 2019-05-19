DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 1-SARIYER'DE İNŞAAT MALZEMELERİNİN BULUNDUĞU DEPODA YANGIN *Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

*Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer'de inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken depoda hasar oluştu. Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

Kemerburgaz Caddesi'nde bulunan inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı depoda hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü. Yangını söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi. Görüntü Dökümü:

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-Gökyüzünü kaplayan dumanlar

-Yanan depodan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

=================================== 2-SOYLU: İSTANBUL'DA SEÇİM AKŞAMINDAN SONRA BİR HAFTADA GÖRDÜKLERİM TÜYLERİMİ ÜRPERTTİ Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bakan Soylu, "Biz Ankara'yı kaybettik. Vatandaşın takdiri, başımızın üzerinde. Kaybettiğimiz ve kazandığımız başka belediyeler de oldu. Ancak İstanbul'da seçim akşamından sonra bir hafta içerisinde gördüklerim tüylerimi ürpertti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye Tantavi Sosyal Tesisleri'nde mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz Ankara'yı kaybettik. Vatandaşın takdiri başımızın üzerinde. Kaybettiğimiz ve kazandığımız başka belediyeler de oldu. Ancak İstanbul'da seçim akşamından sonra bir hafta içerisinde gördüklerim tüylerimi ürpertti. Ufak tefek şeyler olabilir. Ahmet'in oyu Mehmet'e yazılır. Bu sehven de kötü niyetle de olabilir. Ben bu süreçlerin nasıl olduğunu bilen kardeşlerinizden biriyim. Binali abinin 207 oyu sıfır yazıldı. Bu bir yerde olabilir. Sandık sonuç tutanağına geçerken yanlış yapılmış olabilir. Bu İstanbul'un birçok ilçesinde aynı şekilde gerçekleşmiş. Sandıkların yüzde 10'u yeniden sayılmış. Açılan yüzde 10'unda 29 bin oydan 13 bin oya düşülmüşse burada daha önceden planlanmış ve koordine edilmiş... 'Eğer yapabilirsek bunu yapalım' diye birilerinin ittifak ettiği bir süreç yaşadık. Ben istatistik de okudum matematik de okudum. Şimdi yarı yarıya oyların bir torbanın içinden çıkardığınızda Binali abinin oyları ile Ekrem İmamoğlu'nun oyları birbirine benzer. Eğer bir hile olmamışsa sonuç böyle çıkar. Kimse kusura bakmasın vatandaşın oyunu korumak ve kendimiz açısından biz buna itiraz etmek zorundayız. Bize şunu söylerler, 'siz her şey mücadele ediyorsunuz, kendi hakkınızı savunamazsanız ne edelim derler.' ki doğrudur zaten."

"YAŞLILAR BİZE EKSİK PUSULA VERİLDİ DİYOR"

Soylu, "Yaşlılar 'bize eksik pusula verildi' diyor. Bu da İstanbul'un tamamına yayılmış bir hile metodudur. Öyle bir şey oldu ki İstanbul'un huzurevleri de dahil olmak üzere eksik pusula verildi. Ümraniye'de 55'e 37 gibi bir sonuç var. Buralarda herkese bir adet eksik Büyükşehir pusulası vermek İstanbul'un tamamında önemli bir etki ortaya koyar." diye konuştu. "ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL BU ŞAİBEYİ İSTANBUL KALDIRAMAZDI"

Sandık kurulu başkanlıklarının devlet memuru olması gerektiği halde, birçok sandıkta bu kurala uyulmadığına belirten Soylu, "Sandık kurulu başkanlarından 96 tanesi CHP'nin üyesi çıktı. 3 bin 389 da sandık kurulu başkanlarının birinci derece akrabaları CHP üyesi çıktı. Bu devlet memuru olur buna bir şey diyemem. Ona söylenecek bir şey yok. Ama burada, bu anlayışla yerleştirilen sandık başkanlarında böyle bir mesele çıkmış oldu. Önümüzdeki 5 yıl bu şaibeyi İstanbul kaldırmazdı. İstanbul önemli bir şehirdir. Aynı zamanda Türkiye ve coğrafyanın önemli sembolüdür. O yüzden hem buna parti olarak itiraz ettik. Hem de bu seçimin şaibesinin üstüne yatırılırsa bundan sonraki seçimlere yönelik de ciddi bir problem çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Soylu, "Cumhur İttifakı olarak şayet yüzde 52 oy aldıysak, millet bize şunu söyler, 'kardeşim sizin politikanızı beğeniyoruz. Ufak tefek eksiğiniz olabilir, onlarla ilgili mesajı almış olmalısınız' dedi ve bize yüzde 52 ile bize bir ruhsat verdi. Şimdi, korkum şu, İstanbul seçiminden sonra sonuç ne olursa olsun, bunu bir ideolojik bir kavgaya dönüştürmeye çalışacak. Türkiye'nin siyasal istikrarını bir şekilde bozmaya çalışabilecek bir yapı oluşabileceğini bugünkü hal ve tavırlarından görebiliyorum. O yüzden İstanbullumuzu böyle bir anlayışın da esiri yapmamak bizim temel görevimiz olmalıdır düşüncesindeyim." Şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Soylu'nun muhtarlarla tokalaşması

-Soylu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler ========================================== 3 - YÜZLERCE MOTOSİKLETLİNİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ersan SAN- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Motosiklet Platformunun çağrısıyla yüzlerce motosikletli Bağdat Caddesi'nde toplandı. Türk bayraklarıyla kortej halinde Bağdat Caddesi'nden hareket eden motosiklet korteji tam bir görsel şölen oluşturdu. Platform üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Beşiktaş ve Eminönü güzergahını kullanarak geldikleri Edirnekapı Şehitliği'nde çelenk bıraktılar, Andımız'ı okudular.

Grup adına adına açıklama yapan Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) basın sözcüsü Hakan Şener, "Bugün 19 Mayıs 1919'un 100. Yıldönümü. Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. Yıldönümü. Bütün milli bayramlarımız çok önemli ancak bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ilk kıvılcımın atılması, ilk mücadelenin Samsun'dan başlayarak Anadolu'ya yayılmasının 100. yıldönümü. Bu milli gururu damarlarında hisseden bütün arkadaşlar buradalar. Burada onlarla beraber olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Samsun'daki kutlamalarda da yer aldıklarını belirten Şener, "Hep beraber Samsun'a gidemedik ancak TMP Başkanı Zafer Fatih Özsoy ve temsilcilerimiz şu anda Samsun'dalar. 17.15'te orada da çelengimizi koyup milli şuuru orada da yaşatacağızö diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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Ek görüntü//

-Dolmabahçe meydandan toplanan motorcular

-Kortejden detaylar

-Hakan Şener'in konuşması

-Şehitlik ziyareti Geçilen görüntü//

-Havadan görüntüler

-Motosikletlilerin geçişi

-Köprünün görüntüsü

-Aktüel görüntüler

-Motosikletlilerin toplanması

-Bayraklar

-Kortej halinde yola çıkmaları ============================== 4- TAKSİM MEYDANI'NDA 19 MAYIS KUTLAMASI Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Can EROK/İSTANBUL, (DHA)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve gazi askerler katıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, tören alanına girenleri tek tek aradı. Etkinlik programının açıklanmasının ardından başlayan törende ilk olarak, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi Cumhuriyet Anıtı önüne konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından parti ve STK temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Fatih Karagümrük Spor Kulübü Tekvando Takımı da alanda kısa bir gösteri yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Tören alanındaki aramalardan görüntü

-CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tören alanına gelişi

-Siyasi parti temsilcilerinin alana girişi

-Güvenlik önlemlerinden görüntü

-Anıta, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelenginin konulması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Resmi törenin ardından diğer çelenklerin anıta konulması

-Genel ve detaylar 19.05.2019 - 10.41 - Haber Kodu : 190519034 ======================= 5- CRR'DE 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİĞİ Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey (CRR) Konser salonunda etkinlik düzenlendi.

Programa İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, çok sayıda öğrenci ve davetliler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda barkovizyon eşliğinde kurtuluş savaşının canlandıran öğrenciler izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Türkiye'nin çeşitli yörelerinden halk oyunlarının sergilendiği program gösteri yapan öğrencilerin seyircileri selamlamasıyla son buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin Kurtuluş Savaşı'nı canlandırması

-Öğrencilerin karate gösterisi

-Türkiye'nin çeşitli yörelerinden halk oyunlarının sergilenmesi

-Seyircilerden görüntü

-Genel ve detaylar 19.05.2019 - 13.10 - Haber Kodu : 190519074 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

6- GALATA KÖPRÜSÜ'NDE 100 KLASİK OTOMOBİL İLE 100.YIL KONVOYU Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da renkli aktivitelerle kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bir döneme damgasını vurmuş 100 klasik araçla, tarihi Galata Köprüsü üzerinde konvoy oluşturdu.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri,Türk bayraklarıyla süslenmiş 100 klasik araçla Galata Köprüsü üzerinde bir araya geldi. 1940'lı yıllardan 1970'li yıllara kadar yarım asrı devirmiş, çeşitli modellerinden oluşan klasik araçlar, Dolmabahçe'ye doğru hareket etti. Oluşturulan konvoy sırasında sürücüler korna sahildeki vatandaşları selamladı. Vatandaşlar tarafından da alkışlandı. Dolmabahçe Saat Kulesi altında İKOD Üyeleri bir süre bekledikten sonra Sarıyer'e hareket etti.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Galata Köprüsü'ndeki araçlar

-Sürücülerle röp

-Konvoyun görüntüsü

-Araçların Dolmabahçeye gelmesi

-Genel ve detaylar ======================= 7- MASLAK'TA GÖKDELENLER KIRMIZI - BEYAZ (HAVADAN GÖRÜNTÜLER) Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor bayramının 100. yıl kutlamaları öncesinde Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Yarın yapılacak olan kutlamalar öncesinde binalara metlerce uzunluğunda dev bayraklar onlarca kişinin çalışmasıyla asıldı. Bayraklar çatıya çıkan çalışanlar tarafından yukarı çekilerek iplerle gerildi. Gökdelenlerdeki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları havadan görüntülendi. Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Gökdelenlerdeki bayraklar 19.05.2019 - 10.54 - Haber Kodu : 190519039 ===================== 8- SABİHA GÖKÇEN'DE 19 MAYIS COŞKUSU Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, yolculara terminal girişinde Türk Bayrağı dağıttı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş terminalinde 3 saat boyunca bando dinletisi yapıldı. Bando dinletisine havalimanını kullanan yolcular Türk Bayrakları ile eşlik ettiler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

19 MAYIS'A ÖZEL SERGİ

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yağlı boya sergisi açıldı. Kurtköy'de özel bir kolejde okuyan 52 öğrencinin öğrencilerinin hazırladığı 3 boyutlu ve yağlı boya temalı 17 eser Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş Terminali sergi salonunda sergilenmeye başladı. Görüntü dökümü:

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-Bando gösterisi

-İzleyen vatandaşlar

-Bayrak dağıtımı

-Genel ve detaylar 19.05.2019 - 13.12 - Haber Kodu : 190519075 9- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİĞİ Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Çocuk Destekleme Merkezi'nde (ÇODEM)'de kalan 13 çocuk, İstanbul Havalimanı'nda mini bir konser verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'ncü yıl dönümü İstanbul Havalimanı'nda renkli görüntülere sahne oldu. ÇODEM'de kalan 13 çocuk, eğitmenlerin de eşliğinde 10 dakikalık Dış Hatlar Gidiş Katı'nda müzik ziyafeti sundu. Bazı yolcular çocukların çaldığı marşlara hem eşlik etti, hem de o anları cep telefonlarıyla kayıt ettiler.