DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAKAN SOYLU AÇIKLADI; 4-5 AY İÇERİSİNDE İSTANBUL'A 5 BİN YENİ POLİS (1) Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fatih'te muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, İstanbul'daki güvenlik önlemleri ile açıklamalarda bulundu. Soylu, "Bekçiler gelmiştir. Daha da gelecektir. Yaklaşık bin 200 bekçi daha İstanbul'a gelecek. Dün polislerimizi mezun ettik. 2 Bin 500 polisimizi mezun ettik. İstanbul'a 2 Bin polisini veriyoruz. Ağustos sonunda 13 Bin 500 polis mezun ediyoruz. Onun da 3 Bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz. Toplam 4-5 ay içerisinde İstanbul'a 5 bin polis vereceğiz" dedi. Görüntü dökümü:

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-Soylu'nun açıklamaları ============================== (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

2- TARİHİ KAPALIÇARŞI'NIN ÇATISI VE ALT YAPISI TAMAMLANDI - Kapalıçarşı'daki son durum DHA kamerasına yansıdı - Kapalıçarşı'nın çatısına "seyir terası" kurulacak - Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "30 milyon TL civarında para harcandı ve yüzde yüzü bitti diyebilirim"

Gökhan ÇELİK-Ersan SAN- Onur MERİÇ/ İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN en büyük ve en eski çarşılarından, 558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatısı üzerindeki su depoları, uydu antenleri ve klima ünitelerinden geçilmiyor, yağmurda akan sular çatılardan içeriye giriyordu. 2012 yılında James Bond filminin "Skyfall" serisi çekimleri sırasında çatısına çıkarılan 3 motosikletle kiremitleri de kırılmıştı. Toplam 630 iş günü süren çalışmalar sonunda tarihi çarşının çatısındaki su depoları, uydu antenleri, klima üniteleri tek tek kaldırıldı, kiremitleri yenilendi, hak ettiği bir yüze kavuştu. Çatıya gelenlerin görüntü alabilmeler için bir "seyir terası" planlanıyor.

Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu ve temel yalıtım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Her şerde bir hayır vardır. İşte James Bond'un gelip buraları çiğnemesi, takla atması bir şerden bir hayır doğdu. Restorasyondan çok memnunum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Dünyanın en büyük ve en eski çarşısı olan Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu, 2012 yılında James Bond filminin "Skyfall" serisi çekimlerinin ardından gündeme geldi. Nisan 2012'de yapılan çekimlerde, tarihi çarşının çatısına çıkarılan 3 motosiklet çatı üzerinde kullanılarak ciddi tahribata yol açtı. Görüntülerin sosyal medya sitelerinde yayılmasının ardından ciddi tepkilere neden olan çarşının restorasyonuna gerekli izinlerin alınmasının ardından Temmuz 2016'da başlandı. Toplam 630 iş günü süren çalışmalar kapsamında film çekimi sırasında kırılan kiremitler kaldırıldı. Daha sonra zamanla çatı üzerine monte edilen su depoları, uydu antenleri ve klima üniteleri tek tek sabitlendikleri yerden söküldü. Ardından 40 bin metrekare olan çatı bölümünde güçlendirme ve izolasyon çalışmaları yürütüldü. Sızdırmazlık testlerinin ardından 66 sokak, 2 bin 486 dükkanın bulunduğu Kapalıçarşı'nın çatısına tam 800 bin adet yeni kırmızı kiremit döşendi.

SU KANALLARI YENİLENDİ

Türkiye'nin en önemli tarihi, kültürel, ekonomik ve sanatsal mekanlarından da biri olan Kapalıçarşı'nın alt yapısı da geçen 3 yılda baştan aşağı elden geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yürütülen çalışmalar sonucu içme suyu, atık su ve yağmur suyu kanalları da yenilenerek toplam 48 bin metrekare temel yalıtımı onarıldı. "30 MİLYON TL CİVARINDA PARA HARCANDI VE YÜZDE YÜZÜ BİTTİ DİYEBİLİRİM"

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, büyük bir özveri ile restorasyonun bittiğini belirterek DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çatımız gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Burada eski halini görünce anca mukayese ederiz. Çatıdaki tüm kiremitler ezikti. Bunun yanı sıra yağmur yağdığında akan sular, Kapalıçarşı'mızın içine girmekteydi. Burada James Bond bir film yaptı. Sonrasında Kapalıçarşı'daki bu sıkıntımız kamuoyuna da yansıdı. Takdir edersiniz ki burada bir iş yapmak zor. Tarihi yapı olduğu için bir çivi çakmak bile yasak. Vilayetimizin desteği ve anıtlar kurulunun onayı ile bu işlemler yapıldı. Ancak bunların öncesinde TBMM'den 5366 sayılı sadece Kapalıçarşı'ya mekan olarak bir kanun çıkarıldı. Bu güçle bir yönetim kurulu oluşturuldu. Vilayetimizden, büyükşehir belediyemizden, yerel belediyemizden ve vakıflardan 1'er üye vermek kaydı ile bir yönetim oluşturuldu. Mevcut yönetim kurulumuz da bunlarla birleşerek çatıdaki restorasyon vilayetimizin desteği ile yapıldı. Aşağı yukarı 30 milyon TL civarında para harcandı ve yüzde yüzü bitti diyebilirim"

"JAMES BOND'UN GELİP BURALARI ÇİĞNEMESİ, TAKLA ATMASI BİR ŞERDEN HAYIR DOĞURDU"

Kurtulmuş, "Kamu desteği olmadan, buranın yapılması mümkün değil. Dolayısı ile biz çok şükür bu desteği aldık. Her şerde bir hayır vardır. İşte James Bond'un gelip buraları çiğnemesi, takla atması bir şerden bir hayır doğdu. Restorasyondan çok memnunum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. "ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN YERİN ALTI DA ÜSTÜ DE BİTTİ"

Restorasyon sürecinde Kapalıçarşı esnafının duyarlı ve bilinçli olmasının da restorasyon sürecinde büyük kolaylık sağladığını ifade eden Fatih Kurtulmuş, "İSKİ, yeraltı atık sularını, temiz sularını ve bunların kanallarını tamamen tamir etti. Burada 'stent modeli' uygulandı. Bulunan bölgeye açılıyor, orada tamirat yapılıyor. Sorunlu bölge balon içine alınıyor ve tamirat devam ediyordu. Kapalıçarşı bir gün bile kapalı kalmadan bütün bu işlemler tamamlandı. Kapalıçarşı, 2 bin 486 dükkanın olduğu günde 150 bin kişinin sirküle olduğu bir yer. Burada iş yapmak son derece zor. Pazar günleri ve akşamları saat 19.00'dan sonra bu işler için kullanıldı. Gerçekten de Allah'a şükürler olsun, yerin altı da, üstü de bitti. Şimdi beden duvarları meselemiz var. Kapalıçarşı'mızın içindeki iç duvarlar var. Bunlarla ilgili bir ihale ve çalışma süreci olacak." diye konuştu.

"BİZİM BURAYA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAMIZ LAZIM"

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Kapalıçarşı, dünyada benzerleri müze olan bir yer. Burası tarihi, kültürel, sanatsal, turistlik, ekonomik yönleri ile çok yönlü bir yer. Bizim buraya gözümüz gibi bakmamız lazım" dedi. Kurtulmuş, "Seyir terası projemiz var. Bunu istiyoruz, yalnız bu arada yürüme yolları son derece dar. Bunu yaparken de belli yaş üzerindeki turistleri çıkarmamayı düşünüyoruz. Çünkü Allah korusun başlarına bir iş gelebilir. Kenarları da çok fazla örmek istemiyoruz. Sadece bir seyir terası ile buradaki görüntüyü almalarını istiyoruz" dedi. Görüntü dökümü

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-KAPALIÇARŞI'NIN ÇATISININ HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

-Kapalıçarşı'nın çatısından genel ve detaylar

-Kapalıçarşı'nın içinden genel ve detaylar

-Muhabir anonsu

-Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ile röportaj =========================== (GENİŞ HABER)

3- HAVALİMANINDA YOLCU UÇAĞININ KANADI DİREĞE ÇARPTI Enver ALAS - İstanbul DHA - TÜRK Hava Yolları (THY)'nın İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, pist başına doğru 'taksi' yaptığı sırada sağ kanat ucundan aprondaki elektrik direğine çarptı. Uçağın sağ kanadında hasar meydana gelirken, yolcular başka bir uçak ile Ankara'ya gönderilecek.

Edinilen bilgilere göre olay saat 08.10 sıralarında meydana geldi. TK-2108 sefer sayılı Ankara seferini yapan THY'nin Boeing 777-300 tipi uçağı, 274 yolcusunu alarak park pozisyonundan ayrıldı. Uçak, taksiye başladığı esnada sağ kanadını elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yıkılırken, uçağın kanadında da hasar meydana geldi. Olayın ardından uçaktan indirilen yolcular, THY'ye ait başka bir uçakla Ankara'ya gönderilecek.

THY'DEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

THY Basın Müşavirliği olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "TK- 2108 sayılı İstanbul - Ankara seferimizi icra etmek üzere, kalkış için pist başına doğru taksi yapmakta olan TC-LJE kuyruk kodlu Boeing 777/300 tipi uçağımız, yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından temas etmiştir. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Uçağımızda bulunan 274 yolcumuz, sefere yeni atanan TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız ile seyahatlerini gerçekleştirecektir" denildi. ============================= 4- ARNAVUTKÖY'DE KORKU DOLU ANLAR - Çuvalları yaktı, araç alevler arasında kaldı - Alevlerin fabrikaya sıçramasına son anda itfaiye engel oldu. Haber: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de kimliği belirsiz bir kişi ayakkabı fabrikasının önünde bulunan çuvalları ateşe verdi. Alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Hızla büyüyen alevler, fabrika sahibine ait aracı sardı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olay dün akşam 21.30 sıralarında Arnavutköy'de yaşandı. Anadolu Mahallesi Aysuna Sokak'ta bulunan bir ayakkabı fabrikasının giriş kapısı önünde bulunan ve çöpe atılmak üzere kapı önüne bırakıldığı öğrenilen malzemeler kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Kısa sürede alev alan çöpler, fabrika girişinde bulunan ve fabrika sahibi Ferdi Çalgıcı'ya ait aracı sardı.

YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İftar saatinin hemen ardından olayda alevleri yoldan geçen bisikletli gençler fark etti. İhbarı üzerine lay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevlerin fabrikaya sıçramasının önüne geçildi. Yangının söndürülmesi ile olay yerine gelen polis ekipleri de yaptığı ilk incelemede fabrikanın güvenlik kamera görüntülerini izledi. YAKAN KİŞİ GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI

Fabrikanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin fabrika önündeki malzemeleri ateşe verdiği fark edildi. Elinde tuttuğu bir el feneri yardımı ile iş yerinin giriş kapısına yaklaşan kişinin eğilerek yerdeki çuvalları yaktığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Fabrika sahibi Ferdi Çalgıcı, "Onlarca işçi kardeşimizi istihdam ediyoruz. Şükürler olsun ki yangın fabrika içine sıçramadı. Yoksa bütün emeğimiz yok olacaktı. Kamera görüntülerini izleyince üzüntümüz daha da arttı. Şu mübarek günde kim, neden böyle bir kundaklama olayını gerçekleştirir anlam veremiyoruz" dedi. Polisin olayı gerçekleştiren kişiyi arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından çuvalları yakan kişi

-Alevlerin araca sıçraması

-Alev alev yanan araç

-İtfaiyenin müdahalesi

-Fabrika sahibi ile röp

-Bİsikletli çocuk ========================== 5- EYÜPSULTAN'DA İNŞAAT KUYUSUNA DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUĞUN YAKINLARI KONUŞTU Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde inşaat kazık direkleri çukuruna düştükten sonra hayatını kaybeden 8 yaşındaki Baran Geldi'nin yakınları yakınları inşaat alanında hiçbir önlem alınmamasından şikayetçi olacaklarını belirtti.

Olay dün akşam saatlerinde İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında meydana gelmiş, inşaat alanında 2 arkadaşıyla oynayan 8 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düşüp hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede hayatını kaybeden küçük Baran'ın yakınları olayın yaşandığı yere gelerek şikayetçi olacaklarını belirtti. Baran'ın yakınlarının olay yerinde ağıtlar yaktıkları görülürken, polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Baran'ın yakınları inşaat alanında hiçbir önlem alınmamasından şikayetçi olacaklarını belirtti.

"KURTARAMADIK ÇOCUĞUMUZU"

Baran Geldi'nin dayısı Bilal Kaşıkçı, "Müteahhitin hatası bu kazıkları yaparken inşaat alanında önlem almaması. Bu kuyuların kapatılması lazım. 4,5 - 5,5 metre derinliğinde. Kurtaramadık çocuğumuzu. Benim dileğim başkasının çocuğunun başına gelmesin. 2 gün önce kazılıyor. Dün kapatılacakmış, kapatılmadı" dedi. "HERKESTEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Olay yerine gelerek şikayetçi olacağını söyleyen Baran'ın amcası İhsan Geldi, "İlk koşup gelen benim. Çukura düşmüş. Çok uğraştık, denedik çıkaramadık. AKUT, AFAD, itfaiye geldi ama çıkaramadık. Hiçbir önlem alınmamış, köstebek yuvası gibi. Bugün bize yarın başkasına. Bu her zaman böyle oluyor. Bunun bir önlemi yok mu? Daracık yere inşaat yapıyorlar. İstinat duvarı var burada bu da yıkılır. Herkesten şikayetçi olacağım " şeklinde konuştu. Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Baran Geldi'nin yakınlarından görüntü

-Baran Geldi'nin yakınları röp

-Genel ve detaylar ===================== 6- PARKTA BULUNAN ÇAY OCAĞINA PATLAYICI ATAN 7 KİŞİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Bağcılar'da bulunan bir parktaki çay ocağına el yapımı patlayıcı atan terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir parkta bulunan çay ocağına el yapımı patlayıcı atarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM Ekipleri yaptığı çalışmalarda kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollardan yurda giriş yaptığını belirlediği şüphelileri tespit etti. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle sabah saatlerinde 10 adrese yapılan operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 33 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-Arşiv ========================= 7- 25 YILLIK EŞİNİ ÖLDÜREN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI * ANNELERİNİ ÖLDÜREN BABALARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Bağcılar'da 6 ay önce kendisinden boşanmak isteyen 25 yıllık eşi Meral Topcu'yu (45) sokak ortasında silahla ateş ederek öldüren Hakkı Topcu'nun (48) ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle yargılanmasına başlandı. Hakkı Topçu olay günü eşini boşanmaktan vazgeçirmek için yalvardığını, eşinin kendisine hakaret ettiğini savunarak, "Ben de tabanca ile eşime ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimin farkında değildim. Arkasından kendimi cezalandırmak için tabanca ile kafama sıktım. Ancak kurtarıldım. Keşke kurtulmasaydım. Pişmanım" dedi. Çiftin çocukları Salih ve Semih Topcu da babalarından şikayetçi olduklarını söyledi. "DÖNÜŞÜM O EVE OLMAYACAK, BEN ARTIK YOKUM' ŞEKLİNDE MESAJ ATTI"

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakkı Topcu ve taraf avukatlar ile müştekiler katıldı. Sanık Hakkı Topçu, Meral Topçu ile 25 yıllık evli olduklarını, eşinin bir hastanede çalıştığını kendisinin ise 2010 yılından beri işsiz olduğunu söyledi. Babasından gelen ekonomik yardım ile aile bütçesine katkıda bulunduğunu anlatan sanık Hakkı Topçu, " Her ailede olduğu gibi aramızda tartışmalar olsa da ayrılmamızı gerekçtirecek bir sorunumuz yoktu. 21 Eylül 2018 tarihinde öncede olduğu gibi araba ile kendisini iş yerine bıraktım. Aynı gün benim telefonuma 'Dönüşüm o eve olmayacak, ben artık yokum' şeklinde mesaj attı. Dönüşünde de Bağcılar'da bulunan annesinin evine gitti. Telefonlarımı açmadı. Annesinin gidişinden 15-20 gün sonra da oğlum Semih'te annesinin gittiği evde kalmaya başladı, arada yanıma geliyordu. Eşim evden ayrıldıktan sonra yakın akrabalara ulaşmaya çalıştım. Eşimin kardeşi ile konuşmalarımız oldu. Eşim ikna olmadı. Aile büyüğümüzün bulunduğu ortamda eşim ile bir araya geldik, ancak kendisi ikna olmadı" dedi.

"OLAN BİTENDEN PİŞMANIM"

"Eşimin bana boşanma davası açtığını e-devletten gördüm" diyen sanık Topcu, "Sabah erkenden eşinin kaldığı kayınpederimin evinin önüne gittim. Kendisi dışarı çıkınca yine barışmamızı ve eve dönmesi için kendisine yalvardım. Eşimin çalıştığı hastaneye gittim, 'Davadan vazgeç, evimize dönelim' dedim. O da vazgeçmeyeceğini söyledi. Eşimin akrabalarına telefon ile ulaşmaya çalıştım, bir kısmı telefonu açmadı, bir kısmı da 'Bu iş bitmiştir' dedi. Bu ruh haliyle olay günü arabam ile eşimin kaldığı annesinin evinin yakınına gittim. Arabanın içerisinde 10-15 dakika bekledim. Eşim kapıdan çıkınca arkasında koştum. 'Davadan vazgeç aramızda küslük yok beraber evimize gidelim' diyerek yalvardım. O da bana 'Bu iş bitti, 25 yılımı yedin, n... ş....siz' diye hakaret edince ben de 'Öyle mi ?' diyerek dedemden kalma tabanca ile eşime ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimin farkında değildim. Arkasından kendimi cezalandırmak için tabanca ile kafama sıktım. Ancak kurtarıldım. Keşke kurtulmasaydım. Olan bitenden pişmanım" diye konuştu.

"BEN KARI BOŞAMAM ONU DA VURURUM, KENDİMİ DE VURURUM' ŞEKLİNDE KONUŞMASI OLDU

Müşteki Gülhatun Küçük de "Aile büyüklerinin bulunduğu ortamda kızım "25 yıldır yeter benim için bitti, o eve dönmeyeceğim, 25 yıldır düzelir diye bekledim, daha kötü oldu' diyerek kararlı konuştu. Sanık bir gün evime geldi. 'Ben karı boşamam onu da vururum, kendimi de vururum' şeklinde konuşması olmuştur. Olay günü 3 veya 5 dakika arası olabilir dışarıdan silah sesleri duydum. Torunumla dışarı çıktığımda kızımı silah ile vurulmuş halde gördüm. Şikayetçiyim" dedi. "MERAL 'DÜNYADA CENNET VARMIŞ' DİYEREKTEN İŞE GİDİP GELİYORDU"

Müşteki Zekiye Yüzgeç de "Meral, annemlerin evine taşındıktan sonda 'Dünyada cennet varmış' diyerekten işe gidip geliyordu. Sanığın psikolojik baskısı altındaydı. Şikayetçiyim" dedi. Çiftin çocukları Salih ve Semih Topcu da, babalarından şikayetçi olduklarını söyledi. Hakkı Topcu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 17 Aralık 2018 tarihinde Bağcılar'da meydana geldi. Hakkı Topcu'nun daha önceden aldığı karar doğrultusunda öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin belirlendiği ifade edilen iddianamede, Hakkı Topcu'nun "Eşi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi hapsi talep ediliyor.