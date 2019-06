DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yaptığı son düzenlemelerine rağmen araç sürücülerinin, yaya geçidinde yayalara yeterince yol vermediği belirlendi. İstanbul'da yapılan sosyal deney, sürücülerin yayalara ve engellilerin geçişine yasa ile tanınan önceliğe uymadığını gözler önüne serdi. İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarında her yıl yaklaşık 1700 yayanın yaşamını yitirmesi üzerine bu yılın ilk aylarında harekete geçti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı. Düzenleme ile araç sürücülerinin, polis veya trafik ışığı bulunmayan ancak, trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken 'yavaşlamak', buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa 'İlk geçiş hakkını vermesi' zorunlu hale geldi. Bu kurala uymayan sürücülere 488 TL para cezası kesileceği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine 81 ilde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Toplumda 'dezavantajlı grup' olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de katılımı sağlanarak etkinlikler de yapıldı.

Toplumda 'dezavantajlı grup' olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de katılımı sağlanarak etkinlikler de yapıldı.

5- BEŞİKTAŞ'TA DENİZE ATLAYAN KİŞİ POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN - İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta denize atlayan kişi, polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Denize atılan can simidiyle kıyıya çıkan kişinin itfaiye ile diyalogları ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Beşiktaş Bebek Sahili'ndeki olay saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Sahildekiler denize bir kişinin atladığı yönünde ihbarda bulundu. Sahile itfaiye ve polis ekipleri sevkedildi. Denizden arama yapılırken yüzen kişi farkedildi. İtfaiye bu kişiye can simidi attı. Can simidine tutunan kişi kıyıya çıktı. Alkollü olduğu belirtilen S.C. yüzmeye girdiğini söylerken bu sırada itfaiye ile aralarında ilginç diyaloglar yaşandı.

S.C. tedbir amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.

