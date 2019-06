DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 

PUSETTEKİ BEBEKLERİ DE ORTAK ETTİLER

Bazı kişilerin çocuklarını hatta pusetteki bebeklerini bile bu tehlikeye ortak ettikleri görüldü. Yola giren kişileri son anda farkeden vatmanlar siren çalarak tramvayı durdurdu ve raylara giren kişilere yol verip çıkmalarını beklemek zorunda kaldı. Tramvay yoluna girenlerin faciaya davetiye çıkardığı anlar DHA kamerasına yansıdı.

3-SİLİVRİ'DE ETRAFINI KÖPEKLER SARAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ZOR ANLARI

* Etrafını köpekler saran motosiklet sürücüsü zor anlar anlar yaşadı.

* Sürücü, bir köpeğin kendisini ısırdığını söylerken, yaşananlar da motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Haber : Zeki GÜNAL / Kamera: İSTANBUL DHA

Silivri sahil yolunda motosikleti ile gezen Sadık Can Demiray'ın etrafını köpekler sardı. Havlayarak aniden karşısına çıkan köpekleri görünce paniğe kapılan motosikletli köpeklerden kurtulmak için yoluna devam etmek istedi. Sürücü köpeklerin çoğalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Son olarak sol tarafından gelen kangal cinsi köpeği gören Sadık Can Demiray gaza yüklenerek köpeklerden kurtulmayı başardı. Yaşanan olay motosikletlinin kaskında takılı olan kameraya yansıdı. Sadık Can Demiray "Köpekler yüzünden bu yoldan geçemiyoruz. Saldırıyorlar, hiç kimse geçemiyor. Köpekler benim ayağımı ısırdı" dedi.