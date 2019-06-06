DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 

1- ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ (1) Haber: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)

Şile Saklıgöl'de turistlik amaçla kullanılan çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Göle düşen insanlara ilk önce çevredekiler yardım etti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Vatandaşların kurtarılmak için suya atlayanlar

-Genel ve detaylar ========================== (ÖZEL)

2- TRAMVAY YOLUNDAN YAYALARIN TEHLİKELİ GEÇİŞİ *Vatman yayalara yol vermek zorunda kaldı. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Galata Köprüsü üzerinde tramvay yoluna girip yolun karşısına geçmek isteyen yüzlerce kişi faciaya davetiye çıkardı. Vatmanlar, tramvayları durdurup yayalara yol vermek zorunda kaldı. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay vatmanları Tarihi Galata Köprüsü'nün Eminönü tarafında tramvay yoluna giren kişiler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bayram tatilini fırsat bilenlerin gezmek için en çok tercih ettiği Eminönü'nde adeta izdiham yaşandı. Yoğun kalabalık nedeniyle alt geçidi kullanmak yerine yolun karşısına geçmek için tramvay yolunun demir bariyerlerini aşan yüzlerce kişi girdikleri raylarda büyük tehlike yarattı.

PUSETTEKİ BEBEKLERİ DE ORTAK ETTİLER

Bazı kişilerin çocuklarını hatta pusetteki bebeklerini bile bu tehlikeye ortak ettikleri görüldü. Yola giren kişileri son anda farkeden vatmanlar siren çalarak tramvayı durdurdu ve raylara giren kişilere yol verip çıkmalarını beklemek zorunda kaldı. Tramvay yoluna girenlerin faciaya davetiye çıkardığı anlar DHA kamerasına yansıdı. Görüntü dökümü:

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-DRONE GÖRÜNTÜSÜ

-Tramvay yoluna girenler

-AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

-Vatman'ın yola giren kişileri son anda farkedip siren çalarak durması

-Bebek ve çocuklarıyla tramvay raylarına girenler

-Tramvay yolunun demir bariyerini geçenler

-Vatmanların raylardaki kişileri görüp mecburen durması ve yayalara yol vermesi

-Raylarda selfie çekenler

-Bebek arabalarıyla rayları geçmeye çalışan aileler

-İki genç ile röportaj

-Raylardan geçen bir kadının 'neyi çekiyorsun' diye sorması

-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Kalabalığın koşarak raylardan geçmesi, duran tramvayın raylardaki kişilerin geçmesini beklemesi

-Başka bir tramvayın yine raylardaki kişiler nedeniyle durması

-Genel ve detay görüntüler (ÖZEL)

3-SİLİVRİ'DE ETRAFINI KÖPEKLER SARAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ZOR ANLARI * Etrafını köpekler saran motosiklet sürücüsü zor anlar anlar yaşadı. * Sürücü, bir köpeğin kendisini ısırdığını söylerken, yaşananlar da motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Haber : Zeki GÜNAL / Kamera: İSTANBUL DHA

Silivri sahil yolunda motosikleti ile gezen Sadık Can Demiray'ın etrafını köpekler sardı. Havlayarak aniden karşısına çıkan köpekleri görünce paniğe kapılan motosikletli köpeklerden kurtulmak için yoluna devam etmek istedi. Sürücü köpeklerin çoğalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Son olarak sol tarafından gelen kangal cinsi köpeği gören Sadık Can Demiray gaza yüklenerek köpeklerden kurtulmayı başardı. Yaşanan olay motosikletlinin kaskında takılı olan kameraya yansıdı. Sadık Can Demiray "Köpekler yüzünden bu yoldan geçemiyoruz. Saldırıyorlar, hiç kimse geçemiyor. Köpekler benim ayağımı ısırdı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(KASK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ)

-Motosikletlinin yolda ilerlemesi

-Önüne çıkan köpekler

-Köpeklerin saldırması

-Motosikletlinin yaşadığı panik

-Sol taraftan gelen kangal cinsi köpek

-Motosikletlinin gaza yüklenerek kaçması (CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

-Köpeklerin saldırısına uğrayan Sadık Can Demiray'ın olayı anlatması

-Köpeklerin yoldan geçmek isteyen başka bir motosikletlinin önünü kesmesi

-Motosikletteki kişilerin yoldan geri dönmesi

-Genel ve detaylar ========================

(ÖZEL)

4- İSTANBUL'A 4 YIL ARADAN SONRA İLK KRUVAZİYER GEMİSİ GELDİ Haber: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL, DHA

İstanbul'a, 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi. Sarayburnu Limanı'na demir atan 10 katlı 'Regent Seven Seas Vogayer' adlı geminin 750 yolcusu mehter takımıyla karşılandı. Karaköy Limanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, "İstanbul gibi bir dünya şehrimizde ilk defa 4 yıl sonra bir geminin gelmesi, bizim için, ülkemiz için mutluluk kaynağıdır" dedi. Çoğunluğu İtalya ve Yunanistan vatandaşı turistleri taşıyan 'Regent Seven Seas Voyager' adlı gemi, saat 08.30'da, Sarayburnu Limanı'na yanaştı. İstanbul'a 4 yıl aradan sonra gelen ilk kruvaziyer gemisi olan lüks yolcu gemisi için tören düzenlendi. Kendileri için kırmızı halı serilen 750 yolcu mehter takımıyla karşılandı. Mehter takımını ilgiyle izleyen turistlerin bazıları hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ÜLKEMİZ İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ BİR TANITIM"

Gemiyi karşılayan heyetin başkanlığını yapan Karaköy Limanı Mülki İdari Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisinin gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek " Bugün çok mutluyuz. Turizmin bir ayağı noksandı. İstanbul gibi bir dünya şehrimizde ilk defa 4 yıl sonra bir geminin gelmesi, bizim için, ülkemiz için mutluluk kaynağıdır. Bunun devamı hızla gelecek. Az önce kaptanımızı da ziyaret ettik. Kendisi de buraya gelmekten mutlu. Bahama Adaları bayrağı taşıyan geminin yolcuları, İstanbul'un tarihi yerlerini ziyaret edecekler. Emniyet olarak, başta sayın valimizin talimatları doğrultusunda, her türlü tedbirleri aldık. 2 gün burada kalacak olan yolcuların buradan mutlu olarak dönmesi ve daha arkasından kruvaziyerlerin gelecek olması bize mutluluk verecek. Ülkemiz için de çok önemli bir tanıtım" dedi. "BİZ BU GÜNÜ ÇOK BEKLEDİK"

İstanbul'daki rehberlere destek amacıyla İzmir'den geldiğini belirten turist rehberi Ayça Kesici " Bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Uzun yıllardan sonra yaklaşık 4 yıl aradan sonra bir gemi İstanbul'a geliyor. Biz bu günü çok bekledik. Turizmciler olarak bir şeyin başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Devamının geleceğini inanıyoruz ve öyle olmasını da umuyoruz. Turizmde en ufacık bir şeyde turizm anında biter. İnsanlar güvende oldukları, huzurlu, mutlu oldukları ülkelere gitmek istiyorlar. Bu geminin İstanbul'a yanaşması bizim için iyi bir şey. Bir istikrar, güven algılanmaya başladı" diye konuştu. Gemi turizmini yakında takip ettiğini söyleyen bir vatandaş ise şunları söyledi: İstanbul için bu gemiler çok önemli. En az 3-4 bin kişi iniyor buradan. İstanbul'un tarihine, turizmine katkı yapıyorlar. Seneler sonra ilk defa bir gemi geldi buraya, törenle karşılandı. İnşallah Galataport bitince daha çok büyük gemiler gelecek.

EKİM AYINA KADAR 22 KRUVAZİYER GEMİ BEKLENİYOR

Yaklaşık 4 yıldır durma noktasına gelen kruvaziyer turizmi, bu yıldan itibaren tekrar canlanmaya başladı. Ekim ayına kadar 22 kruvaziyer gemi beklenirken, bu sayının 2020 yılında 80 olacağı belirtildi. Görüntü Dökümü

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-Yolcu gemisinin İstanbul Limanına yanaşması

-Römorkörlerin su sıkarak gemiyi karşılaması

-Yolcu gemisindeki yolcuların mehterhan takımını izlemesi

-Mehterhan takımından detay görüntü

-Yolcuların gemiden inmeleri

-Yolcuların mehterhan takımı ile fotoğraf çektirmesi

-Dev yolcu gemisinden genel ve yakın detaylar

-İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu ile röportaj

-Turizm rehberi Ayça Kesici ile röportaj

-Bir vatandaş ile röportaj

-Genel ve detaylar ========================== 5- PENDİK'TE AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI SOYGUN Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Pendik'te akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen kasklı ve silahlı 2 soyguncu kasadaki yaklaşık 5 bin lira ve sigaraları çalarak kaçtı. Kasadaki görevli kadın gözyaşı dökerek olayın şokunu yaşarken, polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 10.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi D-100 Karayolu üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen ellerinde silah olan ve kasklı 2 kişi, akaryakıt istasyonuna girerek çalışanları etkisiz hale getirdi. Çalışanları silahla tehdit eden şüpheliler, kasadaki paraları kendilerine vermesini söyledi. Kasadaki yaklaşık 5 bin lira nakit para ve sigaraları alan soyguncular geldikleri motorla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler görgü tanığı ve güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.