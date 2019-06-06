DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 

1- ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ (1)
Haber: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)
Şile Saklıgöl'de turistlik amaçla kullanılan çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Göle düşen insanlara ilk önce çevredekiler yardım etti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-Vatandaşların kurtarılmak için suya atlayanlar
-Genel ve detaylar
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(ÖZEL)
2- TRAMVAY YOLUNDAN YAYALARIN TEHLİKELİ GEÇİŞİ
*Vatman yayalara yol vermek zorunda kaldı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Galata Köprüsü üzerinde tramvay yoluna girip yolun karşısına geçmek isteyen yüzlerce kişi faciaya davetiye çıkardı. Vatmanlar, tramvayları durdurup yayalara yol vermek zorunda kaldı. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay vatmanları Tarihi Galata Köprüsü'nün Eminönü tarafında tramvay yoluna giren kişiler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bayram tatilini fırsat bilenlerin gezmek için en çok tercih ettiği Eminönü'nde adeta izdiham yaşandı. Yoğun kalabalık nedeniyle alt geçidi kullanmak yerine yolun karşısına geçmek için tramvay yolunun demir bariyerlerini aşan yüzlerce kişi girdikleri raylarda büyük tehlike yarattı.
PUSETTEKİ BEBEKLERİ DE ORTAK ETTİLER
Bazı kişilerin çocuklarını hatta pusetteki bebeklerini bile bu tehlikeye ortak ettikleri görüldü. Yola giren kişileri son anda farkeden vatmanlar siren çalarak tramvayı durdurdu ve raylara giren kişilere yol verip çıkmalarını beklemek zorunda kaldı. Tramvay yoluna girenlerin faciaya davetiye çıkardığı anlar DHA kamerasına yansıdı.
(ÖZEL)
3-SİLİVRİ'DE ETRAFINI KÖPEKLER SARAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ZOR ANLARI
* Etrafını köpekler saran motosiklet sürücüsü zor anlar anlar yaşadı.
* Sürücü, bir köpeğin kendisini ısırdığını söylerken, yaşananlar da motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Haber : Zeki GÜNAL / Kamera: İSTANBUL DHA
Silivri sahil yolunda motosikleti ile gezen Sadık Can Demiray'ın etrafını köpekler sardı. Havlayarak aniden karşısına çıkan köpekleri görünce paniğe kapılan motosikletli köpeklerden kurtulmak için yoluna devam etmek istedi. Sürücü köpeklerin çoğalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Son olarak sol tarafından gelen kangal cinsi köpeği gören Sadık Can Demiray gaza yüklenerek köpeklerden kurtulmayı başardı. Yaşanan olay motosikletlinin kaskında takılı olan kameraya yansıdı. Sadık Can Demiray "Köpekler yüzünden bu yoldan geçemiyoruz. Saldırıyorlar, hiç kimse geçemiyor. Köpekler benim ayağımı ısırdı" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(KASK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ)
-Motosikletlinin yolda ilerlemesi
-Önüne çıkan köpekler
-Köpeklerin saldırması
-Motosikletlinin yaşadığı panik
-Sol taraftan gelen kangal cinsi köpek
-Motosikletlinin gaza yüklenerek kaçması
(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)
-Köpeklerin saldırısına uğrayan Sadık Can Demiray'ın olayı anlatması
-Köpeklerin yoldan geçmek isteyen başka bir motosikletlinin önünü kesmesi
-Motosikletteki kişilerin yoldan geri dönmesi
-Genel ve detaylar
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(ÖZEL)
4- İSTANBUL'A 4 YIL ARADAN SONRA İLK KRUVAZİYER GEMİSİ GELDİ
Haber: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL, DHA
İstanbul'a, 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi. Sarayburnu Limanı'na demir atan 10 katlı 'Regent Seven Seas Vogayer' adlı geminin 750 yolcusu mehter takımıyla karşılandı. Karaköy Limanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, "İstanbul gibi bir dünya şehrimizde ilk defa 4 yıl sonra bir geminin gelmesi, bizim için, ülkemiz için mutluluk kaynağıdır" dedi. Çoğunluğu İtalya ve Yunanistan vatandaşı turistleri taşıyan 'Regent Seven Seas Voyager' adlı gemi, saat 08.30'da, Sarayburnu Limanı'na yanaştı. İstanbul'a 4 yıl aradan sonra gelen ilk kruvaziyer gemisi olan lüks yolcu gemisi için tören düzenlendi. Kendileri için kırmızı halı serilen 750 yolcu mehter takımıyla karşılandı. Mehter takımını ilgiyle izleyen turistlerin bazıları hatıra fotoğrafı çektirdi.
"ÜLKEMİZ İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ BİR TANITIM"
Gemiyi karşılayan heyetin başkanlığını yapan Karaköy Limanı Mülki İdari Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisinin gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek " Bugün çok mutluyuz. Turizmin bir ayağı noksandı. İstanbul gibi bir dünya şehrimizde ilk defa 4 yıl sonra bir geminin gelmesi, bizim için, ülkemiz için mutluluk kaynağıdır. Bunun devamı hızla gelecek. Az önce kaptanımızı da ziyaret ettik. Kendisi de buraya gelmekten mutlu. Bahama Adaları bayrağı taşıyan geminin yolcuları, İstanbul'un tarihi yerlerini ziyaret edecekler. Emniyet olarak, başta sayın valimizin talimatları doğrultusunda, her türlü tedbirleri aldık. 2 gün burada kalacak olan yolcuların buradan mutlu olarak dönmesi ve daha arkasından kruvaziyerlerin gelecek olması bize mutluluk verecek. Ülkemiz için de çok önemli bir tanıtım" dedi.
"BİZ BU GÜNÜ ÇOK BEKLEDİK"
İstanbul'daki rehberlere destek amacıyla İzmir'den geldiğini belirten turist rehberi Ayça Kesici " Bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Uzun yıllardan sonra yaklaşık 4 yıl aradan sonra bir gemi İstanbul'a geliyor. Biz bu günü çok bekledik. Turizmciler olarak bir şeyin başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Devamının geleceğini inanıyoruz ve öyle olmasını da umuyoruz. Turizmde en ufacık bir şeyde turizm anında biter. İnsanlar güvende oldukları, huzurlu, mutlu oldukları ülkelere gitmek istiyorlar. Bu geminin İstanbul'a yanaşması bizim için iyi bir şey. Bir istikrar, güven algılanmaya başladı" diye konuştu. Gemi turizmini yakında takip ettiğini söyleyen bir vatandaş ise şunları söyledi: İstanbul için bu gemiler çok önemli. En az 3-4 bin kişi iniyor buradan. İstanbul'un tarihine, turizmine katkı yapıyorlar. Seneler sonra ilk defa bir gemi geldi buraya, törenle karşılandı. İnşallah Galataport bitince daha çok büyük gemiler gelecek.
EKİM AYINA KADAR 22 KRUVAZİYER GEMİ BEKLENİYOR
Yaklaşık 4 yıldır durma noktasına gelen kruvaziyer turizmi, bu yıldan itibaren tekrar canlanmaya başladı. Ekim ayına kadar 22 kruvaziyer gemi beklenirken, bu sayının 2020 yılında 80 olacağı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Yolcu gemisinin İstanbul Limanına yanaşması
-Römorkörlerin su sıkarak gemiyi karşılaması
-Yolcu gemisindeki yolcuların mehterhan takımını izlemesi
-Mehterhan takımından detay görüntü
-Yolcuların gemiden inmeleri
-Yolcuların mehterhan takımı ile fotoğraf çektirmesi
-Dev yolcu gemisinden genel ve yakın detaylar
-İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu ile röportaj
-Turizm rehberi Ayça Kesici ile röportaj
-Bir vatandaş ile röportaj
-Genel ve detaylar
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5- PENDİK'TE AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI SOYGUN
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Pendik'te akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen kasklı ve silahlı 2 soyguncu kasadaki yaklaşık 5 bin lira ve sigaraları çalarak kaçtı. Kasadaki görevli kadın gözyaşı dökerek olayın şokunu yaşarken, polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay saat 10.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi D-100 Karayolu üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen ellerinde silah olan ve kasklı 2 kişi, akaryakıt istasyonuna girerek çalışanları etkisiz hale getirdi. Çalışanları silahla tehdit eden şüpheliler, kasadaki paraları kendilerine vermesini söyledi. Kasadaki yaklaşık 5 bin lira nakit para ve sigaraları alan soyguncular geldikleri motorla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler görgü tanığı ve güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Benzin istasyonunda kasada görevli bir kadın görevli yaşadığı olay şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Göz yaşlarını tutamayan kadın soygun hakkında polise bilgi verdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Benzin istasyonundan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Kasada çalışanlardan görünrin
-Kasadaki kadın çalışanın ağlaması
-Polise bilgi vermesi
-Bir vatandaş ile röp
-Genel ve detay görüntüler
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6- FATİH'TE 22 BİN DOLAR DEĞERİNDE YÜZÜK ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- FATİH'te bir işyerinden çalınan 22 bin dolar değerinde altın ve gümüş yüzük hırsızlığıyla ilgili polis bir kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte 1410 adet gümüş yüzük ele geçirildi.
Fatih, Molla Fenari Mahallesi, Mesih Mehmet Paşa Sokak üzerinde işyeri bulunan mağdur A.Y. 21 Mayıs'ta polise başvurarak işyerinde hırsızlık olduğunu söyledi. A.Y. işyeri kapısının menteşelerinin kesildiğini ve menteşeleri kesmek için kullanılan aletlerin kapının yanında bırakıldığını, içerde bulunan 22 bin dolar değerinde gümüş yüzük ve alyansın çalındığını belirtti. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde tek başına gelen bir kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelinin yüzünü gizleyerek merdivenlerden yukarı çıkıp hırsızlığı gerçekleştirdiği daha sonradan olay yerinden ayrıldığı görüldü.
Polisin çalışması sonucu hırsızlık olayıyla ilgili Erkan T. adlı kişi gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte 1410 adet gümüş yüzük ve alyans ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin daha önceden hırsızlık suçlamasıyla bir adet kaydı olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Görüntü dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Şüphelinin merdivenlerden çıkışı
-Merdivenlerden inmesi
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Şüphelinin emniyetten çıkarılması
-Genel ve detaylar
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