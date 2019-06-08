DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAKAN SOYLU: KUTUDERESİ'NDE JANDARMA ÖZEL HAREKATIMIZ BİR MAĞARADA 5 TERÖRİSTİ KISTIRDI Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar'da muhtarlarla buluştu. Soylu burada, Jandarma Özel Harekat'ın bir süredir takip ettiği 5 teröristi Tunceli Kutu Deresi'nde bir mağarada kıstırdığını belirterek, "Yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin" dedi.

Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi ve Ordu polis teşkilatı mensuplarından özür dilemesini beklediğini belirterek, "Bu mızrak çuvala sığmaz. Yapılması gereken kamuoyundan alenen özür dilemektir. Ve o arkadaşlarımızdan özür dilemektir" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi çalışmaları kapsamında Bağcılar'da 22 mahalle muhtarı ile kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan Soylu şunları söyledi: "CHP ADAYININ VALİMİZDEN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM'

"Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, yani CHP adayının Ordu valimizden ve Ordu polis teşkilatı mensuplarımızdan özür dilemesini bekliyorum. Çok net. Yani bir valiye galiz bir şekilde hakaret edip it demek. Bu ne bizim devlet geleneğimize ne de millet geleneğimizde var. Ondan sonra da sessizliğe büründü. Ve ondan sonra da sessizliğe bürünmek. Zaten bunun nasıl olduğu televizyonlarda net bir şekilde açıklandı. Valimiz suç duyurusunda bulundu. Ve orada şahitlerin huzurunda hangi sözlerin söylendiği, ben burada o söylenen sözleri söylemekten de edep ederim açıkça. Daha farklı sözler de var. Ve bunların bütün tutanakları ve şahitleri net bir şekilde ortadadır. Bu mızrak bu çuvala sığmaz. Yapılması gereken kamuoyundan alenen özür dilemektir. Ve o arkadaşlarımızdan da özür dilemektir."

'KOÇ'UN ÖZEL UÇAĞI ALTINA TAHSİS EDİLMİŞ

Soylu, İmamoğlu'yla ilgili olarak "Koç'un özel uçağı altına tahsis edilmiş. Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim'deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Deutsche Welle'yi tahsis edenler - Alman televizyonu - bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında BBC Türkçe'yi - İngiliz televizyonu - tahsis edenler bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Kandili harekete geçirenler bugün Kandili harekete geçiriyorlar" dedi. 'KUTUDERESİ'NDE 5 TERÖRİST KISTIRILDI'

Bu sırada önüne gelen bir notu okuyan Soylu, "Şu anda Tunceli Kutuderesi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdılar. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. Ve şu anda karşılıklı müsadere başladı. Yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin" dedi. Görüntü dökümü:

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-Soylu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

08.06.2019 - 12.40 Haber Kodu : 190608068 ========================================= (ÖZEL)

2- MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN FACİAYI ÖNLEYEN DİKKATİ KAMERADA Haber - Kamera: Özgür EREN - Alper KORKMAZ / İstanbul, DHA

Sarıyer'de otomobil sürücüsü ile yolcu minibüsü kaza yaptı. Minibüs sürücüsünün dikkati sayesinde kazada ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sarıyer'de dün cadde üzerinde sol şeritte ilerleyen beyaz otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aynı yönde seyir halinde olan minibüse çarptı. Minibüs sürücüsü direksiyonu hemen sağa kırarak kazanın şiddetini önlemeye çalıştı. İki araçta aynı anda birbirlerine çarparak bir akaryakıt istasyonuna girip durabildi. Minibüs şoförünün dikkati sayesinde ilginç kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik kamerası)

-Minibüsün seyir halinde olması

-Beyaz otomobil sürücüsünün minibüsün önüne direksiyonu kırması

-İki aracında çarpışarak akaryakıt istasyonuna girmesi

-Genel ve detaylar

08.06.2019 - 12.08 Haber Kodu : 190608060 ============================================================= (ÖZEL)

3- 5 DAKİKADA 25 BİN LİRALIK ELEKTRİK MALZEMESİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İstanbul DHA

Sancaktepe'de bir elektrikçiye giren yüzleri maskeli hırsızlar, 5 dakikada 25 bin lira değerinde malzeme çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayı 1 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'nde bulunan bir elektrikçinin önüne kapalı kasa minibüsle gelen 7 şüpheli, iş yerinin kepenklerini kırdı. İş yerinden içeri giren yüzü maskeli şüpheliler 5 dakikada çok sayıda kablo ve malzemeyi araçlarına yükledi. Yaklaşık 25 bin lira değerindeki malzemeleri çalan hırsızlar alarmın çalması ve çevre esnafın bağırması sonucu paniğe kapılarak geldikleri minibüsle olay yerinden kaçtı. Yaşananlar hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

30 BİN LİRALIK MALZEME ÇALDILAR

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan iş yeri sahibi Raşit Karabul "Sabah 06.00 sıralarında 7 kişi minibüsle geliyor. İlk önce iş yerine yanaşmaya çalışıyor ,yanaşamayınca geri geri gelip çiçek saksılarını deviriyorlar. Sonra kepengi kırıp içeri giriyorlar. Kablo sarılı makaraları, anahtar prizleri, elektronik malzemeleri alıyorlar. Yaklaşık 25 bin liralık malzemeleri alıyorlar. Alarmın çalması ve komşuların bağırması üzerine kaçıyorlar. Sonra polisler geldi,inceleme yaptılar" diye konuştu. Görüntü dökümü:

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-Olay anı güvenlik kamera görüntüleri

-İş yeri sahibi Raşit Karabul ile röp

-İş yerinden görüntü

-İş yerindeki malzemelerden görüntü

-Genel ve detaylar 08.06.2019 - 12.43 Haber Kodu : 190608069 ======================================================================================= 4- 16 ASIRLIK TARİHİ İSTANBUL SURLARI TEHLİKE ALTINDA (Havadan görüntülerle) * İstanbul'un fethinin sembolleri arasında yer alan ve dünyanın en uzun tarihi eserleri arasında gösterilen İstanbul surları, 'istilacı' bitkilerin tehdidi altında.

* Bu bitkilerin tarihi yapılara verdiği zarar üzerine birçok çalışma yaptıklarını belirten İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Dirik, "İncir, çitlembik, kokar ağaç, akasya, söğüt ve kavak gibi bitkiler kalın kökleriyle taşları patlatıp yapıların harabeye dönüşmesine ve bir mirasın yok olmasına neden oluyor" dedi. * Prof. Dr. Dirik, "Bu tür istilacı bitkilerin tarihi yapıları çöküşe götürmesine izin vermemeliyiz" uyarısında bulundu. Haber: İlknur SARGUT/Hüseyin ÇAKMAK - İstanbul DHA

İstanbul'un fethinin sembolleri arasında yer alan ve dünyanın en uzun tarihi eserleri arasında gösterilen İstanbul surları, 'istilacı' bitkilerin tehdidi altında. Bu bitkilerin tarihi yapılara verdiği zarar üzerine birçok çalışma yaptıklarını belirten İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Dirik, "İncir, çitlembik, kokar ağaç, akasya, söğüt ve kavak gibi bitkiler kalın kökleriyle taşları patlatıp yapıların harabeye dönüşmesine ve bir mirasın yok olmasına neden oluyor" dedi. Dirik, düzenli gözlem ve periyodik temizleme çalışmalarıyla yapıların korunması uyarısında bulundu.

Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) zamanında, 5. asırda yapımına başlanan ve şehri saran İstanbul'un surları, tarihin izlerini günümüze taşıyor. Dünyanın en uzun tarihi eserleri arasında yer alan surlar, kara tarafından 8, Haliç tarafından 6 ve deniz tarafından 9 olmak üzere yaklaşık 23 kilometrelik uzunluğuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İstanbul Kara Surları ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasıyla da önem taşıyor. Ancak, tarihi surları, iklim koşullarının yanı sıra bitki örtüsü de tehdit ediyor. İstilacı bitkiler adı verilen yabancı ot veya ağaç formundaki bitki köklerinin yapılara zamanla zarar verdiğini belirten İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Dirik, tarihi korumak adına alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

BU BİTKİLER TARİHİ YAPILARDA YER ALMAMALI

İstilacı bitkilerin tarihi yapıların yok olma sürecinde etkin rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Dirik, "Bunlar küçük tohumlu ve hızlı yayılan istilacı özellikteki bitkiler. Bitki tabi ki güzel ama bunlar tarihi yapıların üzerine yerleştiğinde önce tarihi yapıda çimlenip gelişiyor. Ardından büyüyüp kökleriyle taşları patlatıp yapıların kısa zamanda harabeye dönüşmesine bir mirasın yok olmasına yol açıyor. Yapının yok olma sürecinde büyük bozucu etkilere neden oluyor. O nedenle öncelikle tarihi yapılar korunmalı, bitkiler ise doğru yetiştirilmeli. Kültürel ve doğal varlıkların etkileşimde olduğu bu gibi yerlerde öncelikli olarak miras değeri yüksek olan kültürel varlıkların korunması lazım. Bu tür istilacı bitkilerin tarihi yapıları çöküşe götürmesine izin vermemeliyiz" diye konuştu. İNCİR, ÇİTLEMBİK, KOKAR AĞAÇ VE DİĞERLERİ

İstilacı bitkiler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Dirik, "Başta kokar ağaç, incir, çitlembik, akasya türleri, söğütler, kavaklar istilacı bitkiler arasında yer alır. Bunlar küçük tohumlu olup kolay yerleşip yetişen ama zor şartlarda gelişen bitkilerdir. Otsu karakterli bitkiler de ilk etapta yapıları parçalamaz ancak yerleştikleri taş ve duvar diplerinde humus oluşumuna neden olup ağaç oluşuma neden olur. Bunları nerede görürsek uzaklaştırmalıyız. Tarihi değerlerimizi ve mimari mirasımızı korumalıyız" ifadelerini kullandı.

SENEDE BİR KEZ TEMİZLİK YAPILMALI

Düzenli gözlemle tarihi yapılardaki bitki popülasyonunun azaltılması ve gerekli temizliğin yapılmasının önemine dikkat çeken İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Dirik, "Yıllık periyodik gözlemlerle bu tür yapıların içinde oluşacak çatlakların önüne geçilebilir. Çimlenme ve gelişme ilk görüldüğü andan itibaren bu bitkiler yok edilmelidir. Senede bir defa dahi bu bitkiler temizlenmesi yeterli olacaktır. Onları kaldırıp tarihi mekanlara daha uygun bitkileri dikebiliriz. Bitkinin yeri tarihi yapılar değildir. O tarihi yapının yeniden oluşturulması mümkün olmayacağından bu mirası olduğu gibi korunmalıyız. İklime karşı koyamayız ama bitkilere karşı önlem alabiliriz" dedi. Görüntü dökümü:

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-(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Tarihi İstanbul surlarında oluşan bitki yoğunluğu

-Tarihi yapılardan detaylar

-(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

-Tarihi yapılardan detaylar

-Surlardaki bitkiler

-Bukoleon Sarayı kalıntılarındaki bitki yoğunluğu detayları

-İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Dirik röportajı