DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 

(ÖZEL)

1- ÜMRANİYE'DE MİNİBÜSÜN CAMİ DUVARINA ÇARPMA ANI KAMERADA * Minibüs cami girişindeki duvara çarptı, kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. * Kaza anında camiye girmekte olan bir kişi de kazadan kıl payı yara almadan kurtuldu. * O anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA

Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, cami girişindeki duvara çarptı. Minibüste bulunanlardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay saat 20:30'da Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü sürücü kullandığı 34 TJ 5532 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek caminin girişindeki duvara çarptı. Sürücü Sezer Yılmaz minibüsün içerisinde sıkışırken, minibüste bulunan Sinan Yiğit, Yusuf Günbeyi ve Soner Doğan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Sürücü Sezer Yılmaz olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü ve arkadaşları olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Sürücü Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anında camiye girmekte olan bir vatandaş ise kazadan kıl payı yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

-Minibüsün çarpma anı

-Aktüel görüntüler

-Olay yerinden görüntü

-Yaralı sürücünün itfaiye ekiplerince çıkartılması

-Ambulanstan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü 09.06.2019 - 12.31 - Haber Kodu : 190609056 =========================== 2- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)

Bayram tatilinin son günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu başladı. Gelen yolcuların peronlarda ve servis alanlarında oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda tatil dönüşü yoğunluk oluştu. Ramazan Bayramının ardından şehir dışına tatile çıkan vatandaşların dönüşü devam ediyor. Bayram tatilinin son günü Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın girişine yanaşan otobüsler uzun kuyruklar oluştururken, otobüslerden inen yolcular yoğunluktan dolayı uzun süre servis bekledi. "YOLLARDA YOĞUNLUK VAR"

Tatilden dönen bir kişi "Tatilden döndük aşırı bir yoğunluk var. Servise binemiyoruz. Zaten trafik yüzünden bayağı bir geçe kaldık. Şuan bekliyoruz" dedi. Servis bekleyen bir yolcu ise "Gideceğimiz meçhul, nasıl gideceğiz onu bilmiyorum. Bir saattir bekliyoruz ama gelen servislere insanlar sığmıyor. Valizler filan bir sürü, valizlerde yoğunluk var" dedi Bir otobüs firması yetkilisi "Her bayram olduğu gibi bu bayramda yoğunluk var, perşembeden beri yoğunluk var, kurban bayramına kadar sürer bu yoğunluk" dedi.

Görüntü Döküm

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Otogarın görüntüsü

-Otobüsler

-Oluşan yoğunluk

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Otobüslerden görüntü

-Servis bekleyenlerden görüntü

-Tatilden dönenlerden röp

-Genel ve detaylar 09.06.2019 - 10.13 - Haber Kodu : 190609027

09.06.2019 - 10.16 - Haber Kodu : 190609028

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3- BAKAN SOYLU, BAYRAM TATİLİNDE TRAFİKTE ÖLENLERİN SAYISININ 70 OLDUĞUNU AÇIKLADI *İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: *"Bayram tatilinin ilk 8 günü itibari ile geçmiş son on yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı" Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güngören'de muhtarlarla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamalarda gündemi değerlendiren Soylu 8 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirtti.

Bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında 70 vatandaşımızı kaybettiğimizi belirten Soylu; "Biz bayramın ilk gününden itibaren tüm arkadaşlarımız çok yoğun bir denetimde bulunduk. Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz yollardaydı. 9 bin ekibimiz vardı her gün. İlk beş ayda trafik kazalarında yaklaşık yüzde 39 civarında bir azalış sağladık. 2017 yılında Türkiye'de 7 bin 427 civarında bir ölüm vardı trafik kazalarında. 2018 yılın bunu 6 bin 675 e çektik. Bu da 2 bin kişinin daha az ölmesi demek. Bayram tatilinin ilk 8 günü itibari ile geçmiş son on yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı. Bu bayramda şu ana kadar ölenlerin sayısı 70 vatandaşımız oldu" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Soylu'nun açıklamaları 09.06.2019 - 13.13 - Haber Kodu : 190609069_ 4- (ÖZEL) - DENİZDE YAŞANAN CAN PAZARI KAMERADA Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İstanbul DHA

Üsküdar'da serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.Yaşanan panik ve genci kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay önceki gün Kuzguncuk Sahil'de meydana geldi. İddialara göre arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren genç bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı. Gencin suda çırpındığını görenler hemen denize atlarken, kimi de sahilden denize havlu uzatarak genci kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların yardımıyla boğulmaktan kurtulan genç denizden çıkarıldı.Yaşanan bu panik anları ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde denizde çırpınan kişinin çevredekilerin yardımıyla kıyıya yanaştırılması ve sahile çıkarılması görülüyor. Görüntü Dökümü:

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-(CEP TELEFONU)

-Denize atlayanlardan görüntü

-Bir kişininin havlu uzatması

-Denizde çırpınan gencin görüntüsü

-Vatandaşların elini uzatarak kurtarmaya çalışması

-Denizden çıkarılması

-(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Sahilden görüntü

-Boğazdan görüntü

-Denize girenlerden görüntü

-Vatandaş ile röp

-Genel ve detaylar