DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

(ÖZEL)

1- ÜMRANİYE'DE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN KAZANIN OTOBÜS KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)

Ümraniye'de özel halk otobüsünün önündeki çok sayıda araca çarptığı zincirleme trafik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs içindeki kameraların kaydettiği görüntülerde; vatandaşların önündeki araçlara çarpa çarpa ilerleyen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Alemdağ Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen özel halk otobüsü kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Otobüsün, bir minibüs ve 4 otomobile çaptığı kaza aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntülerinde otobüsün aniden hızlandığı ve caddedeki araçlara çarpa çarpa ilerlediği görülüyor. Çok sayıda yayanın da otobüsün önünden son anda kaçtığı kazada büyük tehlike atlatan vatandaşların ve yolcuların yardımına çevredekiler koşuyor. Otobüs şoförünün ise manevra yaparak araç ve yayalara çarpmamaya çalıştığı görülüyor. Hızla ilerleyen otobüs son olarak bir otomobile daha çarparak duruyor.

Görüntü dökümü:

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-Araç içi kamera görüntüleri

-Arşiv görüntüler 19.06.2019 - 10.51 - Haber Kodu : 190619063 (ÖZEL)

2- KAPALIÇARŞI'DA MUŞTALI, BİBER GAZLI SALDIRI KAMERADA - Saldırıda Fransız turist de yaralandı. Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA) KAPALIÇARŞI'da esnaflık yapan baba ve oğluna yapılan muştalı, biber gazlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga sırasında tarihi çarşıyı gezmeye gelen Fransız turist de yaralandı.

Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'daki olay 1 Haziran'da meydana geldi. Hediyelik eşya satışı yapan iki komşu esnaf arasında zaman zaman tartışma yaşanıyordu. Tartışma muştalı, biber gazlı saldırıya dönüştü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde esnaflık yapan Erdal A., oğlu Mert A., eşi ve kayınbiraderleriyle, Erdoğan A. ve oğlu İsmail A.'ye saldırdığı görülüyor. Bir süre kendilerine ait işyerinin önünde bekleyen Mert A. muşta ile İsmail A.'nın yüzüne vuruyor. Ardından ortalık bir anda karışıyor. 5 kişinin baba ile oğluna saldırısında biber gazı ve nargile şişeleri de kullanılıyor. Kavganın ortasında kalan Fransız turist de bacağından hafif yaralanıyor. Kavga sırasında Erdoğan A. ve oğlu İsmail A. da yaralanırken İsmail A.'nın çenesinin kırıldığı öğrenildi. Kavga sonrası Beyazıt Polis Merkezi'ne giden iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Erdoğan A. ve oğlu İsmail A.'nın beklemesi (kırmızı ve siyah tişörtlüler)

-Saldırı anı

-Yaşanan kavga

-Kaçışanlar

-Ayırmaya gelenler

-Yaralılar 19.06.2019 - 11.17 - Haber Kodu : 190619071 ========================= 3- SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI: YOL TRAFİĞE KAPATILDI Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Cendere Kemerburgaz Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Su birikintisi nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda ise toprak kayması yaşandı. Yolun büyük kısmını kaplayan toprak nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yola şerit çekerek trafiğe kapattı. Görüntü dökümü:

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-Kemerburgaz Caddesi'ndeki su birikintisi

-Su birikintilerinden geçen araçlar

-TEM Katılım yolunda meydana gelen toprak kayması

-Araçların yolda güçlükle ilerlemesi

-Yolda kalan bir sürücü ile röp

-Genel ve detaylar

19.06.2019 - 09.02 - Haber Kodu : 190619024

19.06.2019 - 09.09- Haber Kodu : 190619026

19.06.2019 - 10:21 - Haber Kodu : 190619043 4- ARDA TURAN BERKAY ŞAHİN DAVASI'NDA TANIK DİNLENDİ (Geniş haber) * BERKAY ŞAHİN: ADALET YERİNİ BULSUN DİYE BEKLİYORUZ Haber: Serpil KIRKESER - Özden ATİK / İstanbul DHA

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davada tanık dinlendi. Tanık Önder Tiryaki olay gecesi Arda Turan ile Özlem Şahin'in konuştuğunu gördüğünü ancak ne konuştuklarını duymadığını söyledi. Duruşma çıkışı Berkay Şahin gazetecilerin sorusu üzerine, "Adalet yerini bulsun diye bekliyoruz" dedi. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi. TANIK: ÖZLEM ŞAHİN BANA BİR ŞEY SÖYLEMEDİ

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi - sanık Berkay Şahin ile taraf avukatları katıldı. Hakim, olay yeri görüntülerine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Önder Tiryaki, olay gecesi arkadaş grubuyla olayın meydana geldiği mekana gittiklerini belirterek, "Berkay ve Özlem Şahin ile karşılaştık. Daha sonra Özlem Şahin ile içeri müzik dinlemeye gittik. Mekan loştu. Ben Özlem Hanım ile Arda'nın konuştuğunu gördüm, ancak ne konuştuklarını duymadım. Tanışıyorlar diye düşündüm, üzerinde durmadım. Arkadaşlarımla sohbet etmeye devam ettim. Sonra ortalık karıştı. Arda ile göz temasım dahi olmadı. Özlem, 'Beni Berkay'ın yanına götür' dedi. Berkay'ın yanına gittik. Özlem Hanım bana bir şey söylemedi. Özlem Hanım'ın neden aniden Berkay'ın yanına gitmek istediğini sormadım, Özlem Şahin'in suratına da bakmadım. Yanımızda kalmak istemediğini düşünerek eşinin yanına götürdüm" diye konuştu.

"MASADA BURAK YILMAZ VAR MIYDI HATIRLAMIYORUM"

Berkay Şahin'in avukatlarının sorusu üzerine tanık Önder Tiryaki, "Ben Berkay'ı yalnız gördüm, etrafında kimse yoktu. Orada kavga ve temas olayı vardı. Berkay'a 'Sakin ol abi her şeyi gördüm' diyerek sakinleştirdim. Bunun Arda ve Özlem Hanım ile ilgisi yok" diye cevap verdi. Tanık Tiryaki, "Aynı masada Burak Yılmaz var mıydı?' şeklindeki soruya ise "Burak Yılmaz tanıdığım bir şahıs değil masada Burak Yılmaz var mıydı hatırlamıyorum" şeklinde yanıt verdi. BERKAY: ÖNDER YANIMA TAMAMEN İYİ NİYETLE GELDİ

Söz alan Berkay Şahin de , "Tanık Önder yanıma tamamen iyi niyetle geldi. Önder'in yüzündeki ifadeyi gördüm. Yüzü düşüktü. Önder bana, 'Abi sakin ol, ben ne olduğunun farkındayım' dedi. Burak Yılmaz , 'Daha da mı ortalığı karıştırmak istiyorsun' dedi. Ben de Önder'i taksiye bindirdim" dedi. Taraflara tanık ve bilirkişi raporuna karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 11 Eylül'e erteledi. Duruşma çıkışı Berkay gazetecilerin sorusu üzerine "Adalet yerini bulsun diye bekliyoruz" dedi.

İDDİANAME

İddianameye göre, Berkay'ın eşiyle 10 Ekim 2018 günü gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanına gittiği, Özlem Şahin mekanın içerisinde kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, Arda Turan'ın, Şahin'in yanına giderek omzundan dürttüğü ve "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Özlem Şahin'in bunu eşine anlatması üzerine Berkay'ın tanık Burak Yılmaz ile oturan Arda Turan'ın yanına giderek, "Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız" dediği anlatıldı. Bu sırada, Arda Turan'ın Berkay'a kafa attığı, aralarında arbede yaşanması üzerine olay mahallinde bulunan kişilerce Berkay'ın uzaklaştırıldığı ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldüğü ifade edildi. Arda Turan'ın saat 06.20 sıralarında Turan'ın Berkay'ın tedavi gördüğü özel hastaneye yanında 6-7 kişiyle gittiği, Turan'ın hastaneye girdikten sonra Berkay ile hastanenin içindeki bir odada görüştükleri kaydedildi. Arda Turan'ın yanında getirdiği ruhsatsız "Glock" marka tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği ve silahı Berkay'a uzatarak "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin" dediği, Berkay'ın da Arda'nın elinden tabancayı alıp koltuk üzerine bıraktığı ve "Daha fazla rezilliğe gerek yok. Zaten yaptığın y....... Hatanı kabul edeceksin" diyerek hakaret ettiği, Arda'nın da "Bizde y....... olmaz" diyerek yere doğru ateş ettiği, silah sesi üzerine odaya gelenler olduğu, Berkay'ın gelen kişileri gönderdiği, Arda'nın da hastaneden ayrıldığı anlatıldı.

HAPİS İSTEMLERİ

İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Görüntü Dökümü:

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-Berkay Şahin'in duruşma salonuna girmesi

-Duruşma salonundan çıkması

-Genel ve detaylar =========================== 5- YÜRÜYÜŞ DERGİSİ OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü Yürüyüş Dergisi'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında 'gri liste'de yer alan bir teröristin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

İstanbul TEM ekipleri 14 Haziran Cuma günü Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik helikopter destekli operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında baskın yapılan Yürüyüş Dergisi'nde İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alan Ali Aracı, Merve Kurt, Ümit Çimen binada bulunan gizli sığınakta Yılmaz Viraner ise binada yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldığı mahkeme tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV 19.06.2019 - 09.46 - Haber Kodu : 190619028 6- EMİNE ERDOĞAN, A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI İLE BİRARAYA GELDİ Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2019 FİBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Huber Köşkü'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Takımlar Teknik Direktörü Haluk Yıldırım ve A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan ile teknik heyet ve basketbolcuların katıldığı yemekte konuşan Emine Erdoğan, sonuç her ne olursa olsun her daim ülkenin gururu olduklarını belirterek, "Sizler, hem milli bir sporcu hem de kadın olarak, formanızın üzerine eklenen umutların ağırlığını da taşıyorsunuz" dedi. Boyunlarına takılan her madalyayla her yaştan Türk kadının özgüvenini tazelediklerini vurgulayan Emine Erdoğan, "Türk kadının tuttuğunu koparan, kitleleri peşinden sürükleyen gücünü ortaya koyuyorsunuz. Sahadaki üstün performansınızla, önyargıları da yıkıyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun, siz sporcularımızın mücadelesine ortak olmak, toplumumuzdaki dayanışmayı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını artıyor" diye konuştu.

Emine Erdoğan, sporun ve bayrağın birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Yani biz her şartta zaten kazanan tarafınız. Başarınızın, her şeyden önce kız çocuklarımıza, genç kızlarımıza ve kadınlarımıza ilham kaynağı olacağını biliyorum. O nedenle bu şampiyonada milletimiz için olduğu kadar, sizin gibi olmak isteyen kız çocuklarımız için de mücadele etmenizi arzu ediyorum. Çünkü onlar için rol modelsiniz" mesajını verdi.

Huber Bahçesine kurulan potada mini bir gösteri yapan milli basketbolcular, Emine Erdoğan'a milli formayı hediye etti.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

Görüntü dökümü:

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-Emine Erdoğan'ın görüntüsü

-Davete katılanların görüntüsü

-Erdoğan'a forma hediye edilmesi

-Mini gösteriden detaylar

-Genel ve detaylar =============================== 7- GENÇ KADIN LİTERATÜRE GİREN YÖNTEMLE HAYATA TUTUNDU İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- PARATİROİD hormon yetmezliği nedeniyle halsizlik, yorgunluk, kasılma gibi şikayetleri olan ve günde 15 tane ilaç kullanan 4 çocuk annesi İlknur Yeşil, karın içine uygulanan paratiroid doku nakli ile 18 yıl sonra sağlığına kavuştu. Türk bilim insanı Prof. Dr. Erhan Ayşan tarafından hayata geçirilen yöntem, Uluslararası Patent Enstitüsü tarafından onaylandı ve tıp literatürüne girdi.

Türkiye'de yılda 10 bin tiroid ameliyatı gerçekleştiriliyor. Bu ameliyatlar sırasında vücudun kalsiyum dengesini sağlayan paratiroid organı istenmeden alınıyor ya da zarar görebiliyor. Paratiroid organı yetmezliği kişide zamanla halsizlik, yorgunluk, kemik erimeleri gibi şikayetlere yol açıyor. Günde 15-20 ilaç kullanmak zorunda kalan, bazen serum yoluyla kalsiyum almaları gereken bu hastalardan biri de Bursa'da yaşayan 42 yaşındaki 4 çocuk annesi İlknur Yeşildi. 18 yıl önce guatr ameliyatı olan İlknur Yeşil'in ameliyat sırasında paratiroid bezleri zarar gördü ve çalışmaz hale geldi. Yeşil, ameliyat sonrası yoğun bir kalsiyum tedavisi gördü. İlaçların yeterli olmaması nedeniyle zaman zaman hastanede yatarak tedavi olmak zorunda kalan genç kadın, halsizlik, yorgunluk ve kasılmaların zamanla artması sonucu karın içine yapılan paratiroid nakli ile sağlığına kavuştu. Türk bilim insanı Prof. Dr. Erhan Ayşan tarafından geliştirilen yöntemin patenti alındı. Prof. Ayşan, "Canlı vericiden aldığımız paratiroid hücrelerini dünyada ilk kez karın içinde omentum adı verilen bir organın içine naklettik. Karın içine uyguladığımız tedavi sonrası hasta kullandığı ilaçların tamamını bıraktı" dedi.

GÜNDE 15 İLAÇ KULLANIYORDU HEPSİNİ BIRAKTI

Halsizlik, yorgunluk, yataktan kalkamama gibi şikayetleri olan ve yoğun vücut kasılmaları yaşayan İlknur Yeşil, 18 yıldır yaşadığı sağlık sorununu şu sözlerle anlattı:

"Bir guatr ameliyatı geçirdim ve bu operasyonda paratiroid bezlerimin yanlışlıkla alındığı belirlendi. Dolayısıyla ameliyat sonrası yoğun bir şekilde kalsiyum tedavisine başlamak zorunda kaldım. 18 yıldır kalsiyum ilaçları kullanıyorum ama son bir yıldır ilaçlar tek başına yeterli olmamaya başladı. Dolayısıyla pek çok kez hastaneye yatarak damar yolundan yüklemeler yapıldı. Bu durum hayatımı zorlaştırdı. 4 çocuğum olduğundan daha çok zorlanıyordum. Doktorumun tavsiyesiyle nakil konusunu araştırdım. Bu naklin dünyada 3 merkez tarafından yapıldığını öğrendim. Karın içine naklin ise ilk kez Türkiye'de yapıldığını duydum. Kısa bir operasyonla sağlığıma kavuştum. Şimdi ilaçlarımın hepsini bıraktım. Mutluyum ve aileme daha fazla vakit ayırabiliyorum." YÖNTEMİN PATENTİ DE ALINDI

Tedavinin karın içine nakille ilk kez uygulandığını ve bu yöntemin patentini aldıklarını anlatan Yeditepe Üniversite Hastanesi Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, tıp literatürüne giren tedavi hakkında şunları söyledi:

"Karın içine paratiroid doku nakli dünyada ilk kez yapılan bir işlem. Dünyada bu tedavi kola enjeksiyon şeklinde yapılıyor. Biz bunu ilk kez karın içinde 'omentum' denilen bir organın içine yaptık. Omentum kanlanması çok iyi olan bir organ olduğundan hücreler burada strese girmiyor, rahat bir şekilde fonksiyon görüyorlar. Buraya uyguladığımız nakil sonrası hastalar ilaçlardan tamamen kurtularak hayatlarını idame ettirebiliyorlar. İlknur hanıma uygulanan naklin özelliği ise vericiden alınan hücrelerin bizim geliştirdiğimiz bir yöntemle hiç laboratuvara girmeden nakledilmiş olması. Bu dünyada ilk kez yapıldı. Paratiroid dokusunu, bu bezlerin çok çalıştığı insanlardan aldığımız için bu insanlar bir organ kaybı yaşamıyorlar. Tersine, var olan yüksek kalsiyum ve buna bağlı kemik ve damar hastalıklarından da kurtuluyorlar. Yani verici fazla olan dokularını vererek hastalığından kurtulurken, bu dokuları alıcıya naklederek onu da kalsiyum eksikliğinden kurtarıyoruz. Yani çöpe gidecek organlar işe yaramış oluyorlar."

TÜRKİYE'DE YILDA 10 BİN TİROİD AMELİYATI YAPILIYOR

'Türkiye bir endemik guatr ülkesi' diyen Prof. Dr. Erhan Ayşan, "Türkiye'de yılda 10 bin tiroid ameliyatı gerçekleştiriliyor. Bu ameliyatların nedeni, tiroid nodüllerinin kanser riski taşıması. Ne yazık ki, ameliyat sırasında tiroid bezinin hemen arkasında bulunan ve çok küçük olan paratiroid bezleri zarar görebiliyor ya da istenmeden çıkartılabiliyor. Her yıl 500 hasta paratiroid yetmezliğini yaşıyor. İlknur Hanım'ın da paratiroid bezleri istenmeden alınmıştı. Yaklaşık bir mercimek büyüklüğündeki bu organ, kandaki kalsiyumu tek başına ayarlıyor. Bu nedenle çok değerli. Eğer paratiroid bezleriniz yoksa kalsiyum kana geçmiyor ve kolunuzu dahi kaldıracak gücünüz olmuyor. Paratiroid bezleri alınan kişilerde ilaç ihtiyacı kaçınılmaz. Bu hastalar ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalıyorlar. İlacı almadıklarında kalp normal ritminde kasılmalar yapamayabiliyor. Bu hastaların kalsiyumu çok düştüğünde ani kalp durması yaşanabiliyor ve ani ölümler dahi görülebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ameliyathane görüntüleri

Muayenehane görüntüleri

İlknur Yeşil röportajı

Prof. Dr. Erhan Ayşan röportajı

Muayenehane görüntüleri 19.06.2019 - 11.25 - Haber Kodu : 190619073 8- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN: 23 HAZİRAN'DA DA AYNI PERFORMANSI SERGİLEYECEĞİZ Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği Mobil Emniyet Teknoloji (METE) projesi kapsamında 7. dönem ödül töreninde ödül almaya hak kazanan 358 polisi temsilen 10 kişiye ödülleri verildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, " 31 Mart seçimlerinde İstanbul polisi kusursuz çalıştı. 23 Haziran'da da aynı performansı sergileyeceğiz." dedi.

Merter'de bulunan Polis Eğitim Kongre Merkezi'nde (PEKOM) düzenlenen törene İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Müdür Yardımcıları, çeşitli şube müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürleri katıldı. METE İLE BÜYÜK BİR VERİ TABANI OLUŞTURULDU

Emniyet Müdürü Çalışkan, METE projesiyle performansın ölçülmesi, personelin bireysel performansının ortaya çıkartılması sonuçlarında çok büyük başarılar elde edildiğini söyledi. Çalışkan, "Bu projeyle denetim ve hakkaniyetli performans ölçüm sistemi açığını da doldurmuş olduk. Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin icraatlarının kayıt altına alındığı METE performans modülüne göre bugüne kadar 1 milyon 408 bin 896 tutanağın girişi yapılmış. 1 milyon 800 bin şüpheli ve müşteki verilerinin girişi yapılarak büyük bir veri tabanı oluşturuldu. Denetim modülü üzerinden 353 bin 882 denetim yapılarak eksik görülen 17 bin 301 eksikliğin 15 bin 967'si giderilmiştir" dedi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 'METE'NİN PATENTİNİ ALDI

İstanbul'un her manada dünyanın sayılı metropollerinden olduğunu belirten Çalışkan, "Bölgesel ve yerel siyasi olayların etkisiyle yoğun bir dönemden geçiyoruz. Yoğun tempoda çalışarak birtakım zorluklarla karşılaşıyoruz ve yoruluyoruz. Nitekim İstanbul polisi bu çabasının karşılığını, İstanbul'u dünyanın en güvenli kentlerinden birisi yaparak aldı. METE projesinin patentini İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak aldık" diye konuştu. 'İNLERİNDEN KAFALARINI ÇIKARMAZ HALE GELDİRLER'

Terörle mücadelede çok iyi durumda olunduğunu belirten Emniyet Müdürü Çalışkan, "İstanbul'un terörle anılan bir yeri kalmadı. Olay sayıları dip yaptı. Geçen sene 33 olan olay sayısının bu sene daha da azalacağına inanıyorum. Artık inlerinden kafalarını çıkaramaz hale geldiler" şeklinde konuştu. UYUŞTURUCU YAKALAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Narkotik Suçlarla Mücadele'de başarının katlanarak arttığını ifade eden Çalışkan, "2018 yılı ve 2019 yılları ilk 6 aylık verilerine göre yakalanan eroin miktarı 708 kilogramdan, 2 ton 550 kilograma kadar yükseldi. Esrar miktarı 3 ton 350 kilogramdan 4 ton 255 kilograma, uyuşturucu haplar 3 milyon 258 binden, 8 milyon 687 bine kadar arttı. Kokain miktarı ise 167 kilodan, 420 kiloya ulaştı. 2018 yılında toplam 5 buçuk ton olan yakalama miktarı, bu yıl bu tarihe kadar 7 buçuk tona kadar ulaşarak büyük bir başarıya imza atıldı" dedi.