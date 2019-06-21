DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 1- KABATAŞ'TA DENİZDE CESET BULUNDU Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)

Beyoğlu Kabataş'ta denizde bir erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından sahile çıkarılan ceset yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kabataş'ta saat 10.15 sıralarında denizde, iskele açıklarında ceset gören vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi, iskelenin 200 metre açıklarında bir erkeğe ait cesedi tekneye aldıktan sonra karaya çıkardı. Üzerinde Selahattin Düzcen (69) adına kayıtlı kimlik çıkan cesedin üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı. İncelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Görüntü dökümü:

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-Olay yeri inceleme polisinin gidişi

-Deniz polisinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Yerde duran cesetten genel ve yakın detaylar

-İskeleden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

21.06.2019 - 13.08 Haber Kodu : 190621092 ===================================

2- BAKAN KURUM: VATANDAŞLARIN İMAR BARIŞINDAN FAYDALANMALARI İÇİN SÜRE 30 HAZİRAN'DA TAMAMLANIYOR (Havadan görünülerle) Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde çalışmaları devam eden kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Kurum, "İmar barışı için yaklaşık 10 milyon 350 bin vatandaşımız başvurdu. Ödeme sürecimiz de 30 Haziran'da tamamlanıyor. Bu 10 milyon vatandaşımızın yapı kayıt belgelerini alıp imar barışından faydalanmaları için de süre 30 Haziran'da tamamlanıyor. Bu süreçte vatandaşımızın tüm mağduriyetlerini engelleyecek, her türlü düzenlemeyle bu süreci net bir şekilde götürmüş ve tamamlamış olacağız" dedi. Burada açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "Bakanlığımızda kentsel dönüşüm kapsamında 19 Mayıs'ta süresi dolan tüm illerimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bir genelge göndermiştir. Genelge kapsamında il ve ilçelerimizdeki acil öncelikli alanlar dediğimiz o riskli alanların tespit edilmesi ve bakanlığımıza bildirilmesi istenmişti. Bu veriler bakanlığımıza ulaştı. İnşallah çok yakın zamanda bakanlık olarak ülkemiz için önümüzdeki 5 yıllık kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklamış olacağız. İl il, ilçe ilçe, hangi noktalarda hızlı bir şekilde dönüşüm yapmamız gerektiği ve aynı anda 50 bin konutu başlatmak suretiyle bu kentsel dönüşüm seferberliğini inşallah başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"YERİNDE, GÖNÜLLÜ, HIZLI DÖNÜŞÜM"

Kentsel dönüşümde 3 temel kriterleri olduğunun altını çizen Kurum, "Birincisi yerinde, ikincisi gönüllü, üçüncüsü de hızlı dönüşüm. Bu 3 temel kriter çerçevesinde de yatay mimari esaslı, sosyal alt yapısı tamamlanmış ve içinde millet bahçeleri, parklarıyla bir bütün halinde projemizi gerçekleştirmek istiyoruz. Şu an için İstanbul'umuzda Kâğıthane'mizde, Kartal'ımızda Gaziosmanpaşa'mızda Güngören'imizde Başakşehir'imizde Beyoğlu'muzda 39 ilçemizin 39'unda da acil öncelik nere varsa, kentsel dönüşüm projelerini belediye başkanlarımızla birlikte vatandaşımızı da yanımıza alarak gönül birliği içerisinde yapmak istiyoruz" diye konuştu. "4 BİN 400 KONUTUN TEMELİNİ ATARAK EN GEÇ 400 GÜN İÇİNDE VATANDAŞLARIMIZA TESLİMİNİ YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Kurum, "Gaziosmanpaşa'da bugün 4 bin 400 konutun ilk etabının temelini atmış olacağız. İnşallah yılsonuna kadar 4 bin 400 konutun temelini atarak en geç 400 gün içerisinde de hak sahibi vatandaşlarımıza da bu konutların teslimini yapmış olacağız. Gaziosmanpaşa'mızda 2012 yılında başlatmış olduğumuz bu kentsel dönüşüm seferberliğinde toplamda 432 hektarlık alanda 13 bölgede bu projemiz yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"İMAR BARIŞINDAN FAYDALANLAMARI İÇİN SÜRE 30 HAZİRAN'DA TAMAMLANIYOR"

İmar başvurularıyla ilgili olarak ise Bakan Kurum, "İmar barışı için yaklaşık 10 milyon 350 bin vatandaşımız başvurdu. Ödeme sürecimiz de 30 Haziran'da tamamlanıyor. Bu 10 milyon vatandaşımızın yapı kayıt belgelerini alıp imar barışından faydalanmaları için de süre 30 Haziran'da tamamlanıyor. Bu süreçte vatandaşımızın tüm mağduriyetlerini engelleyecek, her türlü düzenlemeyle bu süreci net bir şekilde götürmüş ve tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu. EK Görüntü

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-Havadan görüntüler

-Kentsel dönüşüm alanı Görüntü Dökümü:

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-Bakan Kurum'un açıklamaları

-Bakan Kurum'un incelemelerde bulunması

-Genel ve detaylar

21.06.2019 -12.25 Haber Kodu : 190621078_ ======================================== 3-İMAMOĞLU AMATÖR SPOR KULÜPLERİ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ, İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, amatör spor kulüpleri temsilcileri ile bir araya geldi. Amatör spora ve sporculara yönelik projelerinden bahseden İmamoğlu, "48 saat sonra sandık başına gitmemiz çok önemli bir görev ve tarihe damga vuracak bir irade olacak." dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Şişli'de amatör spor kulübü temsilcileri ve sporcular ile bir araya geldi. Bir otelin toplantı salonunda yapılan programda konuşan İmamoğlu, 48 saat sonra sandık başına gidileceğini ifaden ederek, "Kazanan ben olmayacağım. Kazanan partim de olmayacak. Kazanan İstanbul olacak. aKazanan Türkiye demokrasisi olacak. O nedenle, bundan 48 saat sonra hepimizi büyük bir görev bekliyor. Sosyal adaletin, yaşam kalitesinin, şeffaf bir yönetim anlayışının kazanması için. Çocuklarımızın geleceğini yönetmek üzere yeni nesil bir demokrasinin bu ülkede hakim olması için. 48 saat sonra sandık başına gitmemiz çok önemli bir görev ve tarihe damga vuracak bir irade olacak." diye konuştu.

"AMACIMIZ SPORA İLGİYİ TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNDE ARTTIRMAK"

İmamoğlu, "İstanbul halkının sağlıklı ve uyumlu bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için, sporu yaşamın her dönemine ve her alanına yayacağız. Amacımız; spora olan ilgiyi toplumun tüm kesimlerinde arttırmak, hem takımla hem de bireysel yapılan sporları, herkes için erişilebilir kılmak. Uzun vadeli hedefte spor tesisi olmayan mahalle kalmayacak ve okullarla bağlantı kurulacak. İBB spor tesislerinden spor salonu olmayan okullar ücretsiz yararlandırılacak. Temel spor branşlarından atletizme özellikle eğileceğiz. Bu konuda da maalesef İstanbul'un kamu yatırımı açısından ciddi eksiklikleri bulunuyor." şeklinde konuştu. "İSTANBULLULAR YÜRÜDÜKÇE PUAN BİRİKTİRECEKLER"

Ekrem İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm bu spora yönelik projelerimizin yanı sıra çok daha temel bir şeyi vurgulamak istiyorum ki, o da şu İstanbul, herkes için yürünebilir bir şehir haline gelecek. Fiziksel olarak yaya ulaşımını iyileştirmekle kalmayacağız. Şehirde yürüyen, hareket eden İstanbulluların da teşvik edileceği bir sistem kurmak istiyoruz. Bu sayede kent hareketliliğini arttıracağımıza, daha sağlıklı nesillerin gelişimini destekleyebileceğimize inanıyoruz. Bu amaçla bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Bu uygulama tamamıyla ücretsiz ve herkesin kullanımına açık olacak adı da 'İstanbul Yürü Be İstanbul' olacak. İstanbul uygulaması ile İstanbullular yürüdükçe puan biriktirecek. Biriktirdikleri puanlar ile Büyükşehir Belediyesinin ulaşım, kültür-sanat ve diğer sosyal etkinliklerinden ücretsiz faydalanabilecekler."

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun konuşması

-Salondan genel ve detaylar

21.06.2019 - 13.09 Haber Kodu : 190621094 ==================================== 4- ÜMRANİYE'DE HIRSIZLARI TEDİRGİN DAVRANIŞLARI ELE VERDİ Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Ümraniye'de bekçiler, şüphelendikleri 1'i çocuk 2 kişiyi durdurdu. Tedirgin davranışlarda bulunan şüphelilerin metro şantiyesine 5 adet telefon ve içerisinde kartların bulunduğu bir cüzdanı sakladıkları ortaya çıktı. Öte yandan aynı gece bir evde yaşanan hırsızlığın failleri oldukları da tespit edilen şüpheliler çıkarıldıklara mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde geçtiğimiz gün saat 04.50 sıralarında çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Kerem Ş. (19) ile yaşı 18'den küçük olan Y.A.'nın tedirgin davranışları üzerine bekçiler, bölgedeki metro şantiyesinde ve çevrede arama yaptı. Aramalarda 5 adet telefon ve içerisinde kartların olduğu bir adet cüzdan bulundu. Çalışmaların devamında şüphelilerin yakalandıkları yere yaklaşık 100 metre uzaklıkta içerisinde kimlik ve kartların da olduğu bir kadın çantası bulundu. Şüphelilerin aynı gece Yamanevler Mahallesi'nde de bir evde hırsızlık yaptıkları da tespit edildi. Evden çalınan eşyalar ev sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Kerem Ş'nin emniyetten çıkarılması

21.06.2019 -13.10 Haber Kodu : 190621093 =============================== 5-BEYLİKDÜZÜ'NDE UYUŞTURUCU OPERASYONU Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 57 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde üretildiğini belirleyen ekipler operasyon düzenledi. 17 Haziran'da düzenlenen operasyonda Ufuk Y. isimli bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ufuk Y.'nin evinde yapılan aramalarda saksılara ekilmiş 57 kök Hint keneviri, 831 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan havalandırma ve ışık sitemleriyle çeşitli aparatlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ufuk Y. adliyeye sevk edildi. Ufuk Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Evden görüntü

-Saksılara dikilmiş uyuşturucu maddeler

-Ele geçirilen ışık sistemleri ve fanlar

-Genel ve detaylar ==================================== 6- AVCILAR'DA HÜSEYİN DEDEYE "YAKINLAŞMA" TUZAĞI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da 94 yaşındaki Hüseyin Ç. kendisine yakınlık gösteren kadın tarafından yaklaşık bin 700 lirasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Soyulduğunu gittiği kahvehanedekilere başından geçenleri anlatmasıyla fark ettiğini söyleyen Hüseyin Ç, çağrılan polis ekipleri tarafından Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alındı. Olayı anlatan yaşlı adam, Merkez Mahallesi'nde her zaman olduğu gibi vakit geçirmek üzere kahvehaneye gitmek üzere evden ayrıldığını, yolda yanına yaklaşan 60 yaşlarında bir kadının kendisiyle konuştuğunu, evli olup olmadığını sorduğunu söyledi. Konuşma sırasında kadına, eşinin birkaç yıl önce öldüğünü söylediğini belirten Hüseyin Ç, "Bana yakınlık göstererek 'Benim bir yerim var, geliyor musun' dedi. Birlikte yürüdük. İlerideki bir binanın kapısının önünde durdu. Kapı açıldı, içeri girdik. Binanın girişinde yakınlaştık. Bana '5'inci kata çık, geliyorum' dedi. Çıktım, bir süre bekledim, gelen olmayınca 'Ben ne yapıyorum? diyerek binadan çıkıp, kahveye gittim. Başımdan geçeni anlattım. Bana 'Soyulmuşsundur' dediler. Hemen elimi cebime attım. Hırsız çalmasın diye geceleri evimde yastığımın altına, gündüzleri iç cebime sakladığım param yoktuö dedi.