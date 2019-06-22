DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  2 

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

1- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL(DHA)

İSTANBUL'da pazar günü yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde oy kullanmak için İstanbul'a gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabahın erken saatlerinde yoğunluğa neden oldu. Tamamen dolu gelen otobüsler nedeniyle vatandaşlar taksi ve servis bulmakta zorlanırken, otogar girişinde de otobüs kuyrukları oluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden bir gün önce Bayrampaşa'da bulunan otogarda sabahın erken saatlerinde yoğunluk yaşandı. Oy kullanmak için İstanbul'a dönüşü son güne bırakan İstanbullular nedeniyle şehirlerarası yolcu otobüsleri tam dolu olarak İstanbul'a geldiği belirtildi. Birbiri ardına otogara giren otobüsler inen vatandaşlar kalabalık nedeniyle servis ve taksi bulmakta zorlandı. Artan otobüs seferleri nedeniyle de otogar girişinde zaman zaman otobüs kuyrukları oluştu. Görüntü dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Otogarın genel ve detay görüntüleri

-Giriş yapan otobüsler

-Bekleyen vatandaşlar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Vatandaşlarla röp

-Otobüslerden inenler

-Otogarın görüntüsü

-Genel ve detaylar

======================= 2 - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEÇİM HAREKETLİLİĞİ Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanacak seçmenler, İstanbul'a gelmeye başladı. İstanbul Havalimanı'nda ise özellikle sabah saatlerinden itibaren iç hat seferlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Sandık başına gitmek üzere şehir dışından tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelenler nedeniyle geliş terminalinde yer alan bagaj bölümünde ve çıkışlarda yoğunluk meydana geldi. Özellikle sabah saatlerinde Antalya, Sivas, Trabzon, Malatya, Diyarbakır ve İzmir'den gelen uçakların dolu olması dikkat çekti. OY KULLANMAK İÇİN GELDİLER

Basın mensuplarına konuşan yolcular, vatandaşlık görevini yapmak üzere İstanbul'a geldiklerini söylediler.

Diyarbakır'dan oy kullanmak için gelen Mehmet Emen, aslında Ankara'da işi olduğu ancak seçim nedeniyle ilk önce İstanbul'a geldiğini ve oyunu kullandıktan sonra da Ankara'ya gideceğini söyledi. Eşiyle birlikte Trabzon'dan gelen Dursun Çağlayan ise, "Hem Trabzon'da hem İstanbul'da işlerimiz var. Dolayısıyla hanım, aile efradımız seçimde oyunu kullanacak. Sonra da Trabzon'a gideceğiz. Seçim için de hayırlısı olsun diyelim" ifadelerini kullandı. Sivas'tan İbrahim Tansel ise "Sivas doğumluyum. İstanbul'da ikamet etmekteyim. Oyumu her zaman burada kullanıyorum. Özellikle oy kullanmak için geldim ama gelmişken bazı arkadaşları da göreyim dedim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yolcuların terminalden çıkışları

-Yolcuların bagaj bantları önünde beklemesi

-Valizini alan yolcuların gidişi

-Yolcularla röportajlar

-Mehmet Emen ile röp

-Dursun Çağlayan'ın konuşması

-Yolcular

-Genel ve detay ======================== 3- İSTANBUL'DA OKULLARDA SEÇİM SANDIKLARI KURULDU Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) -İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 gün kala İstanbul'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı.

Beşiktaş Nisbetiye Caddesi'ndeki özel okulda sabah saatlerinde oy kullanma kabini ve sandıklar sınıflara getirildi. Okul görevlileri kabinleri sınıflara kurdu, seçim sandıklarına ise numaralar asıldı. Okul kapılarına ve koridordaki duvarlara seçmenleri yönlendirmek için sandık numaralarını gösteren kâğıtlar yapıştırıldı. Seçim gününde engelli ve yaşlıların rahat oy kullanmaları için ise giriş katlar belirlendi. Görüntü Dökümü:

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-Oy kullanma sandığının getirilmesi

-Sandıklara numaralar yapıştırılması

-Kabinlerin kurulması

-Koridorlardaki sandık numaralarını gösteren kağıtlar

-Genel ve detaylar

============================= 4- İSTANBUL'DA OY PUSULALARI TORBALARA KONULDU, DAĞITIM İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından yenilenmesine karar verilen seçim için hazırlıklar tamamlandı.

İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın yeniden sandık başına gidecek.

Yarın yapılacak seçimde, seçmene sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak. SON HAZIRLIKLAR

İstanbul'daki 39 ilçede olduğu gibi Avcılar'daki İlçe Seçim Kurulu'nda da yarın yapılacak seçim için son hazırlıklar gün boyu sürdürüldü. Dün akşam tamamlanan oy pusulalarının torbalara doldurma işleminin ardından bugün bu torbaların mühürlenmesine geçildi. Seçim kurulunun bulunduğu binada polis önlem alırken, oy torbalarının taşınacağı yürüyüş güzergahı Avcılar Emniyet Müdürlüğü tarafından polis bariyerleri ile çevrelendi. Bu güzergahta ayrıca güvenlik kameraları da yerleştirildi.

Seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Yarın yapılacak seçim için tek sandıkta oy kullanacak. Listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. Açıklamaya göre, 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.

Görüntü Dökümü:

Oy pusulalarının içinde olduğu oy torbaları Görevlilerden biri torbaları incelerken Torbalar mühürlenirken Salondan genel görüntüler ======================== 5- TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDAKİ SEÇMEN SAYISI 351 İLÇE NÜFUSUNDAN FAZLA İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-

Öğrenci sayısı bakımından Türkiye'deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda, 23 Haziran İstanbul Seçiminde yine 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak. Bu okulda oy kullanacak seçmen sayısının Türkiye'deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla olduğu belirtildi.

İstanbul ve Türkiye'nin diğer kentlerinde nüfus yoğunluğunun yüksek olmasına rağmen okul sayısının Yeşilkent'teki gibi az olmaması nedeniyle Leyla Bayram İlkokulu 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' olmasının yanı sıra yarın yine 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi olacak. Geride kalan eğitim döneminde 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin sabahçı ve öğlenci olarak eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, yarın yine seçmenlerin akınına uğrayacak. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde 45 bin 402 seçmen Leyla Bayram İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oylarını kullanacak. Okul binasının az olması nedeniyle Avcılar'daki en fazla seçim sandığı da bu 3 okulda olacak.

Seçmen kütüklerinde değişiklik olmadığı için Avcılar'daki 16 seçim noktasında 300 bin 153 seçmen yine 877 sandıkta oy kullanacak. Bu merkezlerde genellikle 4-9 bin seçmen, 19-37 sandık yer alırken, Yeşilkent'teki 3 okulda seçmen sayıları yer yer diğer mahallelerdeki bazı okullara göre genellikle 3 katını, bazı yerlerde ise seçmen sayısı 10 katını aşıyor. Yeşilkent mahallesindeki 131 sandıkta toplam 45 bin 402 seçmen yerel seçimde oy kullanacak. Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda sınıflara konulacak 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen İstanbul Büyükşehir Belediyle Başkanı'nı seçmek için tercih yapacak. EN FAZLA GÜVENLİK GÖRELİSİ DE BURADA

Leyla Bayram İlkokulu'ndaki seçmen yoğunluğu nedeniyle Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında, Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt'un da katıldığı toplantıda bu bölgede alınacak ek önlemler de ele alındı. Bu okulun yanı sıra hemen yanında 11 bin 828 seçmenin oy kullanacağı MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu bulunduğu değerlendirilerek, bölgede geniş önlem alınması kararlaştırılırken, en fazla güvenlik görevlisinin de burada olacağı ifade edildi.

AVCILAR'DAKİ İLKOKULDAKİ SEÇMEN SAYISINDAN AZ NÜFUSA SAHİP İLÇELER

Türkiye'de nüfusu Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda yarın oy kullanacak 18 bin 450 seçmenden ilçeler şöyle:

Mucur (Kırşehir-18.443), Araç (Kastamonu-18.402), Durağan (Sinop-18.350), Hamur (Ağrı-18.261), Gerger (Adıyaman-18.244), Savaştepe (Balıkesir-18.187), Çameli (Denizli-18.111), Şenkaya (Erzurum-18.101), Çat (Erzurum-17.355), Arpaçay (Kars-17.316), Mesudiye (Ordu-17.246), Yumurtalık (Adana-17.211), Keskin (Kırıkkale-17.210), Tercan (Erzincan-17.107), Sincik (Adıyaman-17.034), Ulubey (Ordu-16.990), Asarcık (Samsun-16.819), Hekimhan (Malatya-16.735), Hazro (Diyarbakır-16.709), Kocaköy (Diyarbakır-16.675), Çukurca (Hakkari-16.661), Tufanbeyli (Adana-16.640), Feke (Adana-16.572), Bayat (Çorum-16.509), Şavşat (Artvin-16.471), Beytüşşebap (Şırnak-16.247), Köprüköy (Erzurum-16.167), Ahmetli (Manisa-16.150), Çerkeş (Çankırı-16.131), Ladik (Samsun-16.126), Doğanhisar (Konya-16.118), Altıntaş (Kütahya-16.045), Fındıklı (Rize-16.008), Aladağ (Adana-15.896), Yeşilhisar (Kayseri-15.735), Hüyük (Konya-15.556), Gelendost (Isparta-15.533), Yeşilova (Burdur-15.506), Çelikhan (Adıyaman-15.326), Yeşilli (Mardin-15.277), Gölmarmara (Manisa-15.243), Kargı (Çorum-15.195), Yağlıdere (Giresun-15.189), Göynük (Bolu-15.184), Gümüşova (Düzce-15.120), Çifteler (Eskişehir-15.031), Çarşıbaşı (Trabzon-15.022), Divriği (Sivas-14.953), Şefaatli (Yozgat-14.944), Mecitözü (Çorum-14.937), Sultandağı (Afyonkarahisar-14.907), Adalar (İstanbul-14.907), Amasra (Bartın-14.867), Saimbeyli (Adana-14.840), Bahçesaray (Van-14.758), Yığılca (Düzce-14.727), Domaniç (Kütahya-14.614), Arıcak (Elazığ-14.570), Serinhisar (Denizli-14.488), İspir (Erzurum-14.469), Pütürge (Malatya-14.392), Tortum (Erzurum-14.391), Türkeli (Sinop-14.387), İkizce (Ordu-14.305), Çobanlar (Afyonkarahisar-14.269), Sumbas (Osmaniye-14.228), Altınekin (Konya14.074), Çiçekdağı (Kırşehir-14.059), Söğütlü (Sakarya-14.044), Kürtün (Gümüşhane-14.036), Tonya (Trabzon-14.008), Düzköy (Trabzon-13.958), Karakoyunlu (Iğdır-13.953), Ömerli (Mardin-13.951), Mengen (Bolu-13.940), Cumayeri (Düzce-13.901), Keçiborlu (Isparta-13.897), Meriç (Edirne-13.801), Sarıoğlan (Kayseri-13.690), Kozaklı (Nevşehir-13.592), Pazar (Tokat-13.570), Güneysu (Rize-13.411), Çatalpınar (Ordu-13.410), Narman (Erzurum-13.399), Ilgaz (Çankırı-13.384), Üzümlü (Erzincan-13.363), Gürgentepe (Ordu-13.347), Köprübaşı (Manisa-13.285), Piraziz (Giresun-13.251), Musabeyli (Kilis-13.251), Kumlu (Hatay-13.228), Balya (Balıkesir-12.997), Seyitgazi (Eskişehir-12.987), Gömeç (Balıkesir-12.950), Eynesil (Giresun-12.923), Altunhisar (Niğde-12.906), Kalecik (Ankara-12.897), Çaybaşı (Ordu-12.871), Ulubey (Uşak-12.810), Karapürçek (Sakarya-12.773), Bozkurt (Denizli-12.736), Yazıhan (Malatya-12.731), Çavdır (Burdur-12.729), Saraykent (Yozgat-12.722), Buharkent (Aydın-12.655), Yenipazar (Aydın-12.596), Çamardı (Niğde-12.565), Hisarcık (Kütahya-12.489), Çaykara (Trabzon-12.396), Torul (Gümüşhane-12.394), Beydağ (İzmir-12.391), Çayıralan (Yozgat-12.390), Baskil (Elazığ-12.294), Hacılar (Kayseri-12.293), Ayaş (Ankara-12.289), Güçlükonak (Şırnak-12.166), Eskipazar (Karabük-12.144), Nurhak (Kahramanmaraş-12.124), Kalkandere (Rize-12.049), Devrekani (Kastamonu-12.027), Keles (Bursa-11.990), Hadim (Konya-11.873), Çüngüş (Diyarbakır-11.836), Koyulhisar (Sivas-11.769)

Kadışehri (Yozgat-11.739), Senirkent (Isparta-11.614), Gölpazarı (Bilecik-11.546), Ekinözü (Kahramanmaraş-11.484), Erfelek (Sinop-11.279), Güzelyurt (Aksaray-11.275), Sarıveliler (Karaman-11.251), Karpuzlu (Aydın-11.170), Pazaryeri (Bilecik-11.086), Alpu (Eskişehir-11.031),

Pertek(Tunceli-10.977), Dazkırı (Afyonkarahisar-10.966), Aydıncık (Mersin-10.948), Hacıbektaş (Nevşehir-10.890), Orta (Çankırı-10.832), Kavaklıdere (Muğla-10.780), Şalpazarı (Trabzon-10.774), Göynücek (Amasya-10.718), Akyaka (Kars-10.713), Sütçüler (Isparta-10.700), Şabanözü (Çankırı-10.683), Refahiye (Erzincan-10.625) Ardanuç (Artvin-10.599)

Sultanhanı (Aksaray-10.557), Susuz (Kars-10.532), Tefenni (Burdur-10.479), Maden (Elazığ-10.475), Akseki (Antalya-10.471), Enez (Edirne-10.434), Kabataş (Ordu-10.366), Karahallı (Uşak-10.241), Arapgir (Malatya-10.109), Büyükorhan (Bursa-10.041), Başmakçı (Afyonkarahisar-10.013), Tut (Adıyaman-9.936), Güney (Denizli-9.896)

Karaburun (İzmir-9.812), Aydıncık (Yozgat-9.811), Hocalar (Afyonkarahisar-9.785)

Altınyayla (Sivas-9.645), Çeltik (Konya-9.569), Karkamış (Gaziantep-9.558), Bozkurt (Kastamonu-9.439), Aslanapa (Kütahya-9.393), Çıldır (Ardahan-9.361), Sarız (Kayseri-9.335)

Güneysınır (Konya-9.296), Yeşilyurt (Tokat-9.133), Alucra (Giresun-9.119), Başçiftlik(Tokat-9.096), Eceabat (Çanakkale-8.902), Hanak (Ardahan-8.887), Armutlu (Yalova-8.848),

Marmara (Balıkesir-8.828), Kemalpaşa (Artvin-8.786), Gökçeada (Çanakkale-8.769), Çamoluk (Giresun-8.723), Çayırlı (Erzincan-8.710), Emirgazi (Konya-8.685), Çardak (Denizli-8.673)

Hafik (Sivas-8.601), Yakakent (Samsun-8.572), Daday (Kastamonu-8.509), Artova (Tokat-8.503),

Ulaş (Sivas-8.483), Demirköy (Kırklareli-8.482), Ağlasun (Burdur-8.255), Adaklı (Bingöl-8.221), Delice (Kırıkkale-8.211), İyidere (Rize-8.185), Ağaçören (Aksaray-8.175) , Ayrancı (Karaman-8.157), Çamaş (Ordu-8.118), Mihalıççık (Eskişehir-8.117), Eflani (Karabük-8.085), Köse (Gümüşhane-8.083), Güdül (Ankara-8.050), Kurşunlu (Çankırı-7.955), Çamlıyayla (Mersin-7.938), Karamanlı (Burdur-7.924), Güce (Giresun-7.918), Demirözü (Bayburt-7.835), Mazgirt (Tunceli-7.831), Gülyalı (Ordu-7.813), İliç (Erzincan-7.762), Sivrice (Elazığ-7.759)

Kabadüz (Ordu-7.751), Bayat (Afyonkarahisar-7.741), Mahmudiye (Eskişehir-7.600), Uzundere (Erzurum-7.598), Gündoğmuş (Antalya-7.593), Yapraklı (Çankırı-7.576), Sulusaray (Tokat-7.576) Samsat (Adıyaman-7.530), Çemişgezek (Tunceli-7.513), Beylikova (Eskişehir-7.471) Çamlıdere (Ankara-7.389), Arguvan (Malatya-7.350), Evciler (Afyonkarahisar- 7.346), Gönen (Isparta-7.337), Azdavay (Kastamonu-7.328), Yeniçağa (Bolu-7.259), Akpınar (Kırşehir-7.214), Kuluncak (Malatya-7.209) , Süloğlu (Edirne-7.159), Kızılırmak (Çankırı-7.119), Hozat (Tunceli-7.041), Derepazarı (Rize-6.982), Kemah (Erzincan-6.864), Bahşili (Kırıkkale-6.851), Taraklı (Sakarya-6.849), Ortaköy (Çorum-6.848), Bekilli (Denizli-6.824), İmranlı (Sivas-6.705), Hayrat (Trabzon-6.692), Uluborlu (Isparta-6.643), İnönü (Eskişehir- 6.634), Lalapaşa (Edirne-6.601), Posof (Ardahan-6.567), Beyağaç (Denizli-6.549), Tuzlukçu (Konya-6.544), Kurucaşile (Bartın-6.521), Sulakyurt (Kırıkkale-6.504), Çavdarhisar (Kütahya-6.503), Babadağ (Denizli-6.495), Harmancık (Bursa-6.491), Günyüzü (Eskişehir-6.404), Olur (Erzurum-6.398), Hasankeyf (Batman-6.393), Aydıntepe (Bayburt-6.354), Çatalzeytin (Kastamonu-6.346), Derebucak (Konya-6.326), Çanakçı (Giresun-6.297), Şaphane (Kütahya-6.272), Alacakaya (Elazığ-6.233) Keban (Elazığ-6.229), Doğankent (Giresun-6.212), Murgul (Artvin-6.189), Dörtdivan (Bolu-6.185) Uğurludağ (Çorum-6.074), Termal (Yalova-6.048), Taşkent (Konya-6.036) Akkışla (Kayseri-6.018), Akören (Konya-6.004) Çamlıhemşin(Rize-5.998), Doğanyurt (Kastamonu-5.993), Ovacık (Tunceli-5.970), Dodurga (Çorum-5.904), Küre (Kastamonu-5.877), Sarıcakaya (Eskişehir-5.703), Felahiye (Kayseri-5.697), Balışeyh (Kırıkkale-5.546), Baklan (Denizli-5.532), Eldivan (Çankırı-5.467), İkizdere (Rize-5.451), Atabey (Isparta-5.443), İhsangazi (Kastamonu-5.415), Altınyayla (Burdur-5.403), Damal (Ardahan-5.345), Yenifakılı (Yozgat-5.332), Elbeyli (Kilis-5.325), Atkaracalar (Çankırı-5.323), Oğuzlar (Çorum-5.299), Boztepe (Kırşehir-5.237), Pınarbaşı (Kastamonu-5.236), Seben (Bolu-5.226), Çeltikçi (Burdur-5.195), Polateli (Kilis-5.190), Kale (Malatya-5.133), Kiğı (Bingöl-5.097), Pazarlar (Kütahya-5.058), Dikmen (Sinop-5.012), Şenpazar (Kastamonu-4.995), Kemaliye (Erzincan-4.946) Saraydüzü (Sinop-4.883), Sarıyahşi (Aksaray-4.833), Akıncılar (Sivas-4.679), Mihalgazi (Eskişehir-4.610), Laçin (Çorum-4.602), Ahırlı (Konya-4.598), Aksu (Isparta-4.534), Kazımkarabekir (Karaman-4.344), Derbent (Konya-4.300), Köprübaşı (Trabzon-4.275), Tillo (Siirt-4.268), Hasanbeyli (Osmaniye-4.214), Halkapınar (Konya-4.173), Çandır (Yozgat-4.171), Korgun (Çankırı-4.034), Özvatan (Kayseri-3.992), Doğanyol (Malatya-3.981), Seydiler (Kastamonu-3.940), Abana (Kastamonu-3.931), Hanönü (Kastamonu-3.921), Akçakent (Kırşehir-3.809), Hamamözü (Amasya-3.757), Boğazkale (Çorum-3.686), Pazaryolu (Erzurum-3.662), Başyayla (Karaman-3.651), Pehlivanköy (Kırklareli-3.593), Dernekpazarı(Trabzon-3.462), Kemer (Burdur-3.300), Karakeçili (Kırıkkale-3.184), Kıbrıscık (Bolu-3.111), Ovacık (Karabük-3.080), Pülümür (Tunceli-3.065), Yenipazar (Bilecik-2.976), Nazımiye (Tunceli-2.886), Ağlı (Kastamonu-2.881), Dumlupınar (Kütahya-2.858), Gölova (Sivas-2.857), Yedisu (Bingöl-2.825), Evren (Ankara-2.753), Bozcaada (Çanakkale-2.730), Doğanşar (Sivas-2.678), İbradı (Antalya-2.646), Otlukbeli (Erzincan-2.545), Ağın (Elazığ-2.537) Kofçaz (Kırklareli-2.434), Kızılören (Afyonkarahisar-2.363), İnhisar (Bilecik-2.254), Hemşin (Rize-2.181), Bayramören (Çankırı-2.126), Çelebi (Kırıkkale-2.104), Yenişarbademli (Isparta-2.096), Han (Eskişehir-1.953), Yayladere (Bingöl-1.928), Yalıhüyük (Konya-1.533)

Görüntü Dökümü:

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-(Arşiv)

-31 Mart seçimlerinde Avcılar Leyla Bayram İlkokulu ve çevresinde önlem alan polislerden görüntüler

-Türkiye'nin en kalabalık Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrencilerin görüntüleri

-Leyla Bayram İlkokulu'nda 31 Mart'taki seçmen sırası ve oy kullanma görüntüleri

-Okulda oy kullananlardan görüntüler =========================== (ÖZEL)

6- ÇEKMEKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ BÖYLE KAÇTI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) - ÇEKMEKÖY, Şile yolunda yüksek hızla seyreden ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsü bir servis minibüsü ve iki otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Kazada 4 kişi yaralanırken, kaza anı ve sürücünün kazanın ardından kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Taşdelen mevkii Şile yolu, Şile istikametinde meydana geldi. İddiaya göre plakası alınamayan ve aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Otomobilin sürücüsü servis minibüsüne çarptıktan sonra, hız kesmeyerek kaçtı. Servis minibüsünün arkasından gelen 2 otomobilin sürücüleri de direksiyon hakimiyetlerini kaybederek, yola savruldu. 3 araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Şile istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KAZA KAMERADA

4 kişinin yaralandığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aşırı hız yapan aracın kazaya neden olduktan sonra bir servis aracına çarpıp kaçtığı görülüyor. Kazaya karışan araçlardan biri kendi etrafında dönerken, arkadan gelen başka bir otomobilde dönen araca çarptıktan sonra bariyerlere çarpıyor. Polis görgü tanıkları ve güvenlik kamerası çalışması yaparak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şile yolundaki trafikten görüntü

-Kazaya neden olan aracın servis minibüsüne çarpması (siyah otomobil)

-Servis minibüsünün sağ sol yaptıktan sonra durması

-Kazaya karışan araçlardan birinin kendi etrafında dönmesi

-başka bir aracın dönen araca çarpması

-aracın sonra bariyerlere çarpıp durması (AKTÜEL)

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Araçların kaldırılması

-Trafikten görüntü

-Çevredeki vatandaşların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler ====================================