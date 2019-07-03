DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- TÜRKİYE SON 48 YILIN EN SICAK HAZİRAN AYINI GEÇİRDİ Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul (DHA)- TÜRKİYE son 48 yılın en sıcak Haziran ayını geçirdi. Yağış miktarına bakıldığında da bazı illerde rekor kırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Türkiye son 48 yılın en sıcak Haziran ayını geçirdi. Bu yıl Haziran ayında ortalama sıcaklık 23,4 derece ölçüldü. Daha önceki yıllarda Haziran ayı ortama sıcaklığı 21,3 dereceydi. Daha önceki en sıcak Haziran ayı ise ise 2012 yılında yaşanmıştı. En yüksek sıcaklık 45,4 derece ile 27 Haziran'da Şanlıurfa Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık ise 3,4 derece ile Kayseri Sarız'da 7 Haziran'da ölçüldü. 2019 yılında Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Solhan, Doğanşehir, Kâhta, Siverek ve Viranşehir'de Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı. YAĞIŞ REKORU DA KIRILDI

Haziran ayında sıcaklığın yanında bazı illerde yağış rekorları da kırıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri Haziran ayında normallerin altında yağış alırken Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde normallerin 2-3 katı yağış ölçüldü. Trabzon, Bilecik, Kocaeli, Kırıkkale, Çorum, Nevşehir, Bolu ve Karaman'da ay ortalamasına bakıldığında normallerin çok üzerinde yağışlar ölçüldü. Trabzon'da son 30 yılın, Kocaeli, Nevşehir ve Bilecik'te ise son 40 yılın en yağışlı Haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

Görüntü Dökümü:

---------

-ARŞİV ================================ (EK GÖRÜNTÜYLE)

2- TRAFİKTEKİ TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI - Motosiklet sürücüsü kurşun yağdırdı Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Bağcılar'da bir motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı. 4 kurşunla ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken saldırgan olay yerinde bekleyerek polis ekiplerine teslim oldu.

Olay TEM Otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan 59 KT 457 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal ile 34 BBE 171 plakalı otomobil sürücüsü Serdar Çekiç arasında ol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Sürücüler bir süre ilerledikten sonra durdu. Yol kenarında duran motosiklet sürücüsü Hasan Saykal yanında bulunan silahını çıkararak otomobile doğru 13 el ateş etti. Sürücü Çekiç vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde bekleyen saldırganı gözaltına alırken, ağır yaralanan Serdar Çekiç ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Çekiç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri araç çevresinde çalışma yaptı. Yaşanan olay nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kovanlardan görüntü

-Kırık camlardan görüntü-

-Araca isabet eden mermiler

-trafikten görüntü

Diğer detaylar ================================= 3- YASA DIŞI ORGAN TİCARETİNE AMELİYAT MASASINDA OPERASYON Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - ESENYURT'ta polis ekipleri, yasa dışı organ ticareti yapıldığı ihbarı üzerine özel bir hastaneye ameliyat saatinde operasyon düzenledi. 10 bin dolara Suriyeli bir kişinin böbreğini almak istediği belirlenen İsrailli, böbreğini satan kişi, organ naklini yapacak doktor ve tercüman gözaltına alındı.

Yasadışı organ ticareti ihbarı üzerine İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı sosyal medya üzerinden anlaştıklarını belirlediği şüphelilerin akraba gibi görünmek için sahte pasaport düzenlediklerini belirledi. HASTANEYE OPERASYON

Şüpheliler, Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye verdikleri sahte belgelerle organ nakli yapılmasını talep etti. Organ nakli prosedürlerini uygun bulan hastane yetkilileri, 21 Haziran'a ameliyat günü verdi. Ekipler, hastaneye ameliyat saatinde baskın yaptı.

10 BİN DOLAR BÖBREK

Suriye uyruklu 32 yaşındaki Ahmet Zına, İsrail uyruklu 50 yaşındaki Nimer Hayadrı'ye 10 bin doları karşılığında böbreğini vermek üzereyken operasyon durduruldu. 35 BİN DOLARA AMELİYAT

Organ naklini 35 bin Amerikan Doları karşılığında gerçekleştireceği iddia edilen Doç. Dr. H.G. ve Suriye uyruklu Zına ve İsrail uyruklu Hayadrı'ye tercümanlık yapan Yusuf E. (49) gözaltına alındı. 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 4 şüphelinin ifadeleri alındı. Böbrek almak için İstanbul'a gelen Nimer Hayadrı sınır dışı edilmesi için polis merkezindeki işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tercüman Yusuf E. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 22 Haziran'da emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Ahmet Zına ve Doç.Dr. H. G. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Görüntü Dökümü

---------

-Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilmesi (İlk çıkan kırmızılı doktor)

===================================== 4- 4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 47 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mali yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bilecik'te 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve henüz yakalanamayan 18 kişinin gözaltına alınması için polis ekiplerinin çeşitli adreslerde çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. ========================= 5- BOĞAZ'IN İNCİSİ 'TARİHİ KULELİ YALISI' 190 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI Haber-Kamera: Gül KABA- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Noel Eram Yalısı olarak da bilinen İstanbul Boğazı'ndaki en değerli yalılarından Çengelköy'deki Tarihi Kuleli Yalısı satışa çıkarıldı. 190 milyon lira değer biçilen yalıda, 14 oda ve 4 salon bulunuyor.

İstanbul Boğazı'nın incisi 600 yalıdan biri olan Tarihi Kuleli Yalısı yeni sahiplerini bekliyor. 1800'lü yılların sonunda yapılan ve bir hafta önce 190 milyon liraya satışa çıkarılan 2'nci dereceden tarihi eser olan yalı 723 metrekare arsa içerisinde yer alıyor. 14 oda ve 4 salonun yer aldığı yalının 2 yüzme havuzu ve 3 araçlık kapalı ve açık otoparkı var. Yalı, 50 yıl sonra ailenin sığamaması gerekçesiyle satılıyor.

"YILLAR SONRA İLK KEZ SATIŞA ÇIKTI"

Şu anda içinde yaşayan ailenin yalıyı 1970'lı yıllarda satın aldığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, "Aslına uygun bir şekilde restore edildi. Yalıyı satın alan aile 1974 yılından beri burada oturuyor. Hem deniz hem de yol yalısını aynı fiyata satıyoruz. Toplamda 900 metrekare kapalı alanımız var. 723 metrekarelik arsada deniz ve yol yalısı olmak üzere iki adet yalı yer alıyor. Yıllar sonra ilk kez satışa çıktı" dedi. AİLE YALIYA SIĞAMADIĞI İÇİN SATIYOR

Kırmızıtaş, "Aile kalabalık olduğu için sığamıyorlar o yüzden satılmasına karar verdiler. Yalının ilk sahibi 94 yaşında hala burada yaşıyor. Çok değerli ve saygın bir iş insanıdır. Yalının iskelesi var, rıhtımın uzunluğu 24 metre" diye konuştu. 166 YALI TARİHİ ESER

İstanbul Boğazı'ndaki yalıların son dönemde yabancıların özellikle de Orta Doğulu turistlerin ilgisini çektiğini ve yazlık için kullanmak üzere satın aldıklarını hatırlatan Kırmızıtaş, "600 yalının 100'ünü yabancılar aldı. 2019 yılı ilk 6 ayında yabancıya satışlar yüzde 82 arttı. Bu kadar yükselmesinin nedeni ise, vatandaşlık hakkı önceden 1 milyon dolar ve üzeri gayrimenkul alanlara veriliyordu. Belli bir süre önce bu rakam 250 bin dolara indirilince satışlarımız ivme kazandı. Bu yalıların 166 tanesi tarihi eser ve hepsi birbirinden değerli. Katarlılara, İranlılara, Iraklılarla, Suudi Arabistanlılara, Amerikalılara ve Ruslara satışlar devam ediyorö ifadelerini kullandı.

KULELİ YALISININ TARİHÇESİ

1800'lü yıllarda Abdülhamit Dönemi'nde yapılan yalıda uzun yıllar Türkiye'deki Credit Lyonnais Fransız Bankası'nın Müdürü Noel Eram ve ailesi hayatını sürdürdü. Banka sayısı artınca Eram'ın çalıştığı bankayı Fransızlar kapattı ve Eram emekli oldu. Uzun yıllar Fransa'da kalan ve futbol oynayan Eram hayatını kaybedince şair kardeşi Matmazel Liza yalıda tek başına zor günler geçirdi.

Yunanistan Gümülcine'den Smaro adına yardımcı bir kızı yanına alan Liza, ölmeden onu evlendirdi ve hediye olarak yalıyı kendisine bağışladı. Daha sonra Smaro ve eşi yalıyı sattı. O dönemde yalıyı satın alan kişi restore ettirerek 1974 yılından bugüne içinde hayatını sürdürmeye devam ediyor. Görüntü Dökümü:

- Evrim Kırmızıtaş röp.

- Yalıdan detay görüntünler

- Yalının içinden detaylar

- Drone görüntüleri

- Detaylar ============================= (ÖZEL)

6 - ŞİŞLİ'DE AMERİKALI ÖĞRETMENİ ÖLDÜREN SURİYELİLER HAKİM KARŞISINDA Özden ATİK / İstanbul, DHA - ŞİŞLİ'de evinde ölü bulunan öğretmen Amerikalı Loren Irville Senseman'ı (81) bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan iki sanık hakim karşısına çıktı. Senseman'ı bıçakladığını söyleyen sanık Marey El Esat (20), "Pişmanım. Bu nedenle tahliyemi talep etmiyorum" dedi. Diğer sanık Baha Haci Hasan (20) ise, "Ben öldürmedim. Sadece ağzını kapattım" diye konuştu.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Baha Haci Hasan ve Marey El Esat getirildi. Amerikan Başkonsolosluğu'ndan bir temsilci de duruşmayı izledi.

"BEN SADECE AĞZINI KAPATTIM"

Suriyeli iki sanık savunmalarını tercüman aracılığıyla yaptı. Sanık Baha Haci Hasan, "Ben öldürmedim. Diğer sanık öldürdü. Evin içinde bana ait DNA bulunması doğrudur. Maktülün evinde üç gün kaldım. beni severdi. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Hakimin poliste farklı ifade verdiği yönündeki sorusu üzerine Baha Haci Hasan, "Beni hapse atmasınlar diye olayı birlikte planladığımızı ve çok pişman olduğumuzu söyledim. Ben sadece ağzını kapattım. Öldükten sonra banyoya götürdük. Evden laptop, müzik seti ve telefonu aldık" diye cevap verdi. "BIÇAKLADIM. PİŞMANIM"

Sanık Marey El Esat ise, "Evsizdim. Diğer sanıkla tanıştım. Bana 'gel, benimle kal' deyip temiz kıyafetler verdi. Evinde duş aldım. Daha sonra Amerikalı Loren'in evine gittik. Beni sanık tanıştırdı. Maktül bana bardakta bir şey getirdi. İçtim, şuurum karıştı. Daha sonra bir tane daha getirdi. Bana bir şeyler teklif etti. Ben de kendisine vurarak tepki gösterdim. Daha sonra bıçakladım" diye konuştu. Sanık Esat, "Her ne kadar önceki ifademde maktülün karın bölgesinden kan aktığını söylemişsem de bunu baskı altında söyledim. Maktül öldükten sonra beyaz spor ayakkabılarım vardı. Bu ayakkabılarımı çıkararak maktüle ait siyah renkli ayakkabıları giyerek çıktım." diye konuştu. Senseman'ı öldürdüğü sırada diğer sanık Baha Hacı'nın balkonda kulaklıkla müzik dinlediğini iddia eden sanık Esat, "Olayı gördü. Sonra birlikte banyoya götürdük. Evden ben bir şey almadım. Pişmanım. Tahliyemi talep etmiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada, maktülün arkadaşı Muammer Kaya da tanık olarak dinlendi. Kaya, polisin kendisini araması üzerine olaydan haberdar olduğunu, sanıkları tanımadığını, arkadaşı Loren'in öğretmenlik ve tercümanlık yaptığını, çok cana yakın bir insan olduğunu, büyük bir ihtimalle sanıkları yardım etmek amacıyla yanına aldığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianameye göre, olay tarihi 26 Ağustos 2018'de sanıklar Baha Haci Hasan ve Maret El Esat'ın, uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan daha önce Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda öğretmenlik de yapmış olan maktül Loren Irville Senseman'ı evinde öldürdükleri anlatılıyor. Maktülün cesedinin banyoda ve çürümeye başlamışken bulunduğu, evin çeşitli yerlerinde sanıkların DNA izlerinin tespit edildiği belirtiliyor. Her iki sanığın, "Tasarlayarak öldürme", "Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisleri ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Görüntü Dökümü:

------------------

-ARŞİV ============================= 7- VALİLİKTEN ARAPÇA TABELA AÇIKLAMASI İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği, Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa'da Arapça tabela bulunan iş yerlerinin denetimiyle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Arapça işyeri tabelalarının, mevzuat ve yetkili merci kararları doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması konusundaki çalışmalar 15 Haziran 2019 tarihinde başlatılmıştır. Faaliyet, Valiliğimiz koordinesi ve desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 39 ilçe Kaymakamlığımız ve belediyelerimiz eliyle yürütülecek olup, pilot uygulama Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa ilçelerini kapsayacak şekilde devam etmektedir" denildi

730 İŞ YERİ DENETLENDİ

15 Haziran ile 1 Temmuz arasında tabelası ilgili mevzuat ve yetkili merci kararına uygun olmayan 730 iş yerinin ziyaret edildiği belirtilirken,

işyeri sahiplerine, tabela içeriğinin en az yüzde 75'lik kısmının Türkçe, yüzde 25'lik kısmının Arapça olmak üzere düzenlenmesi hususunda süre verildiği kaydedildi. Valiliğin açıklamasında, "Zeytinburnu ilçemizde yapılan denetimler sonucunda standartlara uygun olmayan 98, Bayrampaşa ilçemizde 38 işletme tespit edilmiş olup, bu işyeri tabelalarının mevzuata uyumunun sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. Fatih Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Kentsel Tasarım Projesi kapsamında cephe ve tabela modelleme çalışması başlatılmış, tabelaların ilan ve reklam standartlarına uygun hale getirilmesi için ziyaret, uyarı ve bilgilendirmelere devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı. "TABELALARIN UYGUN HALE GETİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR"

Açıklamada, "Bakanlığımızın bu minvalde vermiş olduğu talimatları gereğince, Valiliğimiz koordinasyonunda işyeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunluğu, görevlendirilen kurumlar, 39 ilçe Kaymakamlığımız ve Belediyelerimiz ekipleri tarafından sürekli olarak denetlenecek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. Yetkili denetim mercilerinin ikaz ve bilgilendirmeleri sonrasında tabelasını hızla standartlara uygun hale getiren işyeri sahiplerine özellikle teşekkür ediyor; ziyaret, bilgilendirme, makul süre verilerek ikaz edilmelerine rağmen ilan ve reklam standartlarına uygun olmayan tabela kullanan iş yeri sahiplerine gerekli yasal müeyyidelerin uygulanacağını üzülerek bildiriyoruz" denildi.

Görüntü Dökümü:

-----

-Arşiv ============================================ 8- ÜNLÜ ŞAİR KÜÇÜK İSKENDER'İN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI Haber-Kamera: Erhan TEKTEN- Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- İSTANBUL,(DHA)-

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Küçük İskender adıyla tanınan ünlü Şair Derman İskender Över yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Küçük İskender'e geçen yılın haziran ayında kanser teşhisi konmuş ve tedavisi sürüyordu. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Küçük İskender'in ölümü sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu. Över'in cenazesi işlemlerin ardından ailesi tarafından morgdan alınarak Zincirlikuyu Gasılhanesi'ne götürüldü. Ünlü şair için yarın Kabataş Erkek Lisesi'nde tören düzenlenecek. Öğle vakti Ortaköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cenazeyi alan eniştesi Erol Çubuktar "Büyük bir değeri kaybettik, kalanlara uzun ömür diliyorum. Yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Eniştesi ile röp

-Cenazenin morgdan alınması

-Cenaze aracına konması

-Hastaneden görüntü ============================================== 9- OTOMOBİL MOBESE DİREĞİNE ÇARPTI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki kamera direğine çarptı. Sürücünün kendi imkânlarıyla çıktığı araçta sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada sürücü ve annesi yaralandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Florya Havuzlu Kavşak mevki Yenikapı istikametinde meydana geldi. Ahmet Söylemez, kullandığı 34 GV 8068 plakalı otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan Mobese direğine çarptı. Kazada, Ahmet Söylemez hafif şekilde yaralanırken annesi Serpil Söylemez araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası, sürücü kendi imkânlarıyla otomobilden çıkarken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan Serpil Söylemez'i yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. 2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Araçtan görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Diğer detaylar ========================================== 10- MALTEPE'DE REFÜJÜ AŞAN ARAÇ KARŞIDAN GELEN ARAÇLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)

MALTEPE Sahil Yolu'nda Kartal istikametine bir araç aynı istikamette giden araca çarptıktan sonra orta refüjü aşarak karşı şeritten gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 08.30 sıralarında Maltepe Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartal istikametinde ilerleyen Şafak Eryılmaz yönetimindeki 34 BF 4139 plakalı otomobil Selim Levent Özen yönetiminde ki 34 NF 6338 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Özen'in yönetimindeki araç orta refüjü aşarak karşı şeritte seyir halindeki Sezgin Vatansever'in kullandığı 34 HK 6225 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Eryılmaz ve Vatansever'in kullandığı araçta bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolu trafiğe kapandı. Uzun trafik kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.