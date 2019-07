DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da tarlada çıkan ardından tekne imalathanesinin deposuna sıçrayan yangında, hurda tekne ve tekne kalıpları alev alev yandı. Çevre sakinleri kargaların tarladaki anızda tane aradığını, kondukları elektrik direğindeki tellere temas edince yanarak yere düştüğünü, yangının da bu nedenle başladığını söylediler. Yangın, Tepeören Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde bulunan açık tarlada çıktı. İçinde anızın bulunduğu tarlaya düşen elektrik direklerindeki kıvılcımlar, kısa sürede yangına dönüştü. Yangın, tarlanın yanında bulunan tekne imalathanesinin deposuna da sıçradı. Burada bulunan hurda bir tekne ile çok sayıda tekne kalıbı alev alev yandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Elektrik ekipleri, bölgeye verilen elektrikleri kesti. Bölgede ikamet edenler ile elektrik ekipleri arasında. elektriklerin kesilmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Bazı vatandaşlar yangının çıkış nedeninin direklerdeki elektrik tellerine konan ve yanarak düşen kargalar olduğunu söylediler. Elinde yanmış ölü bir kargayı gösteren bir mahalle sakini " Bugünkü felaketin bütün sebebi işte bu gördüğünüz kargalar. Her sene aynı şeyi yaşıyoruz. Can tehlikesi var burada, eve de sıçrayabilirdi. Kargalar sürü halinde geldikleri için, kanatları kablolara takılıyor. Aynen bu şekilde yangın çıkıyor.ödedi. Bir başka mahalle sakini ise, , "Geçen sene de aynısı oldu, bu senede. Biz artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu trafoların kapalı devre olmasını istiyoruz. Ben evdeydim çiftlikte. Bir anda dumanı gördüm. Hemen itfaiyeye haber verdik. Tarlada saman vardı. Hemen arkadaşıma haber verdim samanını alsın, diye. İtfaiye geldi. Yan tarafa sıçrıyor yangın. Samandan öbür tarafa geçti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------

- Burhan I. (üstteki) ve Emrah Ç.(atletli)'nin kavga etmesi

- Ercüment Ş.'nin (siyah tişörtlü) defalarca tornavidayı saplaması

-Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

=====================

5- FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS, İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

İstanbul (DHA)- FENER Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasına gelen saat 10.00 sıralarında gelen Bartholomeos, İmamoğlu ile yarım saat görüştü. Görüşmenin ardından Bartholomeos ve İmamoğlu gazetecilere açıklama yaptı.

"BELEDİYEMİZİN BİR İNANÇ MASASI OLACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kadim kent İstanbul'un içinde barındırdığı tüm manevi dünyaya karşı olan eşitlikçi tavrımızı göstermek adına kendilerine de belirttim ki belediyemizin bir inanç masası olacak. Ve bu inanç masası aynı zamanda şehrimizin kendi yöneten belediyenin her inanca saygılı her inanca eşitlikçi tavrı ortaya koyma adına bu masanın aktif hale gelmesi ve bize tavsiye ve önerilerde bulunmasını önemsediğimizi belirttik. Bu ve bunun gibi çalışmalarda şehrimize huzur açısından ilişkilerin sağlıklı yürümesi açısından ve her bireyine eşit vatandaş tavrı göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yol haritamızda İstanbul'a bakışımız böyledir. Patrikhanenin İstanbul'da bulunması çok kıymetlidir. Altını çizmek isterim. Dünyaya açılma noktasında aktif dönem başlatacağımız İstanbulumuzda patrikhanenin de yurt dışına dönük faaliyetlerimiz de kendi cemaat mensuplarıyla özellikle işbirliği yapması ve bu kentin tanıtılması noktasında bize katkı sunmaları talebime 'Hep birlikte oluruz' ifadesi bizi çok memnun etmiştir. Onur duydum. Her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi İstanbulumuza yaşatırız" şeklinde konuştu.