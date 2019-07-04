DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- KÜÇÜK İSKENDER İÇİN TÖREN DÜZENLENİYOR (1) Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/İSTANBUl,(DHA)

55 yaşında hayatını kaybeden ünlü şair Küçük İskender için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürerken hayatını kaybeden şair için düzenlenen törene ailesi, dostları, arkadaşları, sanat camiasında bir çok isim ve sevenleri katıldı. Küçük İskender'in cenazesi törenin ardından Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Görüntü dökümü:

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-Törenden detaylar =================== (ÖZEL)

2- KARGANIN ÇIKARDIĞI ÖNE SÜRÜLEN YANGINDA HURDA TEKNELER YANDI Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da tarlada çıkan ardından tekne imalathanesinin deposuna sıçrayan yangında, hurda tekne ve tekne kalıpları alev alev yandı. Çevre sakinleri kargaların tarladaki anızda tane aradığını, kondukları elektrik direğindeki tellere temas edince yanarak yere düştüğünü, yangının da bu nedenle başladığını söylediler.

Yangın, Tepeören Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde bulunan açık tarlada çıktı. İçinde anızın bulunduğu tarlaya düşen elektrik direklerindeki kıvılcımlar, kısa sürede yangına dönüştü. Yangın, tarlanın yanında bulunan tekne imalathanesinin deposuna da sıçradı. Burada bulunan hurda bir tekne ile çok sayıda tekne kalıbı alev alev yandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Elektrik ekipleri, bölgeye verilen elektrikleri kesti. Bölgede ikamet edenler ile elektrik ekipleri arasında. elektriklerin kesilmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Bazı vatandaşlar yangının çıkış nedeninin direklerdeki elektrik tellerine konan ve yanarak düşen kargalar olduğunu söylediler.

Elinde yanmış ölü bir kargayı gösteren bir mahalle sakini " Bugünkü felaketin bütün sebebi işte bu gördüğünüz kargalar. Her sene aynı şeyi yaşıyoruz. Can tehlikesi var burada, eve de sıçrayabilirdi. Kargalar sürü halinde geldikleri için, kanatları kablolara takılıyor. Aynen bu şekilde yangın çıkıyor.ödedi.

Bir başka mahalle sakini ise, , "Geçen sene de aynısı oldu, bu senede. Biz artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu trafoların kapalı devre olmasını istiyoruz. Ben evdeydim çiftlikte. Bir anda dumanı gördüm. Hemen itfaiyeye haber verdik. Tarlada saman vardı. Hemen arkadaşıma haber verdim samanını alsın, diye. İtfaiye geldi. Yan tarafa sıçrıyor yangın. Samandan öbür tarafa geçti" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan tekneler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar ===================== (ÖZEL)

3- ÜMRANİYE'DE KOMŞULAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI, SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)

ÜMRANİYE'de aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Altınşehir Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen komşu iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular evlerine girdikten bir süre sonra yan yana olan binalarından birbirlerine karşı silah ve pompalı tüfekle ateş ettiler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavgayla ilgili bilgi aldıkları sırada, iki aile üyeleri tekrar yumruklaşmaya başladı. Polis ekipleri çıkan kavgayı ayırdıktan sonra iki aileden 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Dudullu Polis Merkezi'ne gönderildi. Polis şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan bir adet kurusıkı silah ele geçirdi. Çıkan silahlı kavgada yaralı ve can kaybı bulunmazken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor,

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polis ekipleri

-Yerdeki kurusıkı silahın boş kovanları

-Yerdeki pompalı tüfeğin boş kovanları

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Aile yakınlarının balkondan bağırması

-İki grubun polisin yanında yumruklaşması

-Polisin şüphelileri gözaltına alması

-Polisin şüphelileri polis otosuna bindirmesi

-Yaşanan olayı izleyen mahalle sakinleri

-Genel ve detay ======================== 4- BEYOĞLU'NDAKİ TORNAVİDALI DEHŞET KAMERADA (yeniden) Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

Beyoğlu'nda laf atma kavgasında bir kişi tornavidayla yaralanarak hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Tornavidalı kavga çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Tomtom Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü meydana geldi. İddialara göre Burhan I. (30) ve Damla B.(19) otoparka geldi, Otoparkta bulunan Emrah Ç., Damla B.'ye laf attı. Bunun üzerine Burhan I. ve Emrah Ç. arasında kavga çıktı. ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada kavgayı ayıramayan Damla B. telefonla arkadaşları Ercüment Ş. (41) ve Tayfur Ş.'yi (30) arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Ercüment Ş. ve Tayfur Ş. otoparktan sokağa taşan kavgaya girdi.

TORNAVİDAYI DEFALARCA SAPLADI

Kavga sırasında Ercüment Ş. yanında getirdiği tornavidayla Emrah Ç.'yi ağır bir şekilde yaraladı. Burhan I. da sokakta bulduğu parke taşını Emrah Ç.'ye attı. Daha sonra şüpheliler bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Emrah Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan kavga sırasında Ercüment Ş.'nin tornavidayı defalarca Emrah Ç.'ye saplaması, Burhan I.'nın da parke taşını atması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 4 KİŞİ AYNI GÜN GÖZALTINA ALINDI

Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri Burhan I., Damla B., Ercüment Ş. ve Tayfur Ş. aynı gün Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında Burhan I.'nın 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Kaçakçılık' suçlarından 4 kaydının bulunduğu, Ercüment Ş.'nin 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Mala zarar verme' suçlarından 4 kaydının bulunduğu, Tayfur Ş.'nin ise 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan 4 kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Burhan I. (üstteki) ve Emrah Ç.(atletli)'nin kavga etmesi

- Ercüment Ş.'nin (siyah tişörtlü) defalarca tornavidayı saplaması

-Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar ===================== 5- FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS, İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ İstanbul (DHA)- FENER Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasına gelen saat 10.00 sıralarında gelen Bartholomeos, İmamoğlu ile yarım saat görüştü. Görüşmenin ardından Bartholomeos ve İmamoğlu gazetecilere açıklama yaptı. "BELEDİYEMİZİN BİR İNANÇ MASASI OLACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kadim kent İstanbul'un içinde barındırdığı tüm manevi dünyaya karşı olan eşitlikçi tavrımızı göstermek adına kendilerine de belirttim ki belediyemizin bir inanç masası olacak. Ve bu inanç masası aynı zamanda şehrimizin kendi yöneten belediyenin her inanca saygılı her inanca eşitlikçi tavrı ortaya koyma adına bu masanın aktif hale gelmesi ve bize tavsiye ve önerilerde bulunmasını önemsediğimizi belirttik. Bu ve bunun gibi çalışmalarda şehrimize huzur açısından ilişkilerin sağlıklı yürümesi açısından ve her bireyine eşit vatandaş tavrı göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yol haritamızda İstanbul'a bakışımız böyledir. Patrikhanenin İstanbul'da bulunması çok kıymetlidir. Altını çizmek isterim. Dünyaya açılma noktasında aktif dönem başlatacağımız İstanbulumuzda patrikhanenin de yurt dışına dönük faaliyetlerimiz de kendi cemaat mensuplarıyla özellikle işbirliği yapması ve bu kentin tanıtılması noktasında bize katkı sunmaları talebime 'Hep birlikte oluruz' ifadesi bizi çok memnun etmiştir. Onur duydum. Her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi İstanbulumuza yaşatırız" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR ŞEHİR"

"Tebrik ziyaretinde bulundum" diyen Bartholomeos, "Sayın başkan ile çok eskiden beri tanışıyoruz. Geçen Noel bayramımızda kendileri patrikhanemize teşrif ettiler. Konuşmamız sırasında cemaatimizin söylediğim gibi hepimizin hayır dualarını getirdik kendilerine. İstanbul çok kültürlü bir şehir. Bütün inançlardan hemşerilerimiz vardır" dedi.

Bartholomeos, "Patrikhanemiz medeniyete ve kültüre büyük katkı sağlamıştır asırlar boyunca. Bu açıdan sayın başkanımızın patrikhanemize karşı ve cemaatimize karşı ilgisini talep ettik, rica ettik. Kendisi bildiğiniz gibi iyi niyetli bir insandır. Bütün İstanbullulara karşı ayrımcılık yapmaksızın hareket edecektir, dönemi esnasında ve kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Bize çok kısa bir zamanda randevu verdikleri için müteşekkiriz. Kendilerine ve ailelerine ve bütün İstanbullulara bu vesileyle patrikhanemizin ve şahmısın hayır dualarını arz etmek iletmek istiyorum" diye konuştu.

İmamoğlu daha sonra Bartholomeos'u aracına kadar uğurladı.

Görüntü Dökümü:

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- Bartholomeos'un gelişi

-Konuşması

-İmamoğlu'nun konuşması

-Uğurlaması

-Detaylar ===========================

(ÖZEL)

6- DENİZLERİMİZDE 450 İSTİLACI TÜR TEHDİDİ… - SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- KÜRESEL iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklık denizlerimizi de olumsuz derecede etkiliyor. Araştırmalara göre, yabancı bin türün Akdeniz'e girdiğini ve bunun 450 tanesinin ise istilacı türler olduğunu söyleyen Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Genel Sekreteri Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, "Marmara ve Karadeniz'de için de benzer raporlarımız var. Bunlar bizim yerli türlerimize ve deniz ekosistemimize ciddi zararlar veriyor. Çözüm olarak bu canlılar ile baş edebilmeleri için yerli türlerimizi korumalıyız" dedi.

Küresel iklim değişikliği, dünya ve insanlığı tehdit eden en ciddi problemlerin başında geliyor. Su, hava, toprak küresel iklim değişikliğinin etkilerini en yakından hissediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, ani yağışlara, taşkınlara neden olan bu doğa olayının etkilediği en önemli alanların başında ise denizlerimiz geliyor. Sıcaklığın organizmaların yerleşmesi ve dağılımında en önemli faktörlerin başında geldiğine dikkat çeken TÜDAV Genel Sekreteri Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, küresel iklim değişikliğinin Türk denizlerindeki zararlı etkilerine dikkat çekti.

SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Kızıldeniz kökenli pek çok türün Akdeniz, Marmara hatta Karadeniz de bile görülmeye başladığını söyleyen Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, "Küresel iklim değişikliğiyle birlikte sıcaklığı artan sularda bazı organizmaların yer değiştirdiğini görüyoruz. Örneğin; Kızıldeniz kökenli pek çok türün Akdeniz'e girdiği çalışmalarımız sonucu raporladık. Araştırmalar, bin yabancı türün Akdeniz'e girdiğini ve bunun 450 tanesinin denizlerimizde 'istenmeyen tür' olduğunu gösterdi. Araştırmalar bu türlerin içinde 70 kadar balık türü olduğunu gösteriyor. Ancak her geçen gün bu sayı artıyor. Marmara Denizi ve Karadeniz için de bu tehdit geçerli. Bazı Kızıldeniz kökenli türlerin biz Marmara Denizi'nde de rapor edildiğini biliyoruz. Bunlar denizlerimiz açısından çok ciddi sonuçlar" diye konuştu. BALIK POPÜLASYONU TEHDİT ALTINDA

Denizleri tehdit eden bu türlerin zararlı etkilerine dikkat çeken Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, "Sularımızda var olan yerli türlerimiz üzerinde birtakım etkileri söz konusu. Mesela Akdeniz'in yerli türü taş mercan türlerinde beyazlama görülüyor. Bunun nedeni ise sıcaklık. Bu canlılar sıcaklığa son derece hassas. Bunların ölmesi ekosistemde bozulmaların yaşandığını kanıtlıyor. Bu durum balık popülasyonunu olumsuz etkileyecek, denizlerden alınan verim düşecek. 80 milyonluk bir ülkeyiz ve mutlaka protein açısından denizlerden yararlanmalıyız. Bu aslında bir biyogüvelik sorunu olarak gösterilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ÖLÜMCÜL TÜRLER AYVALIK'TA BİLE RAPORLANDI

Süveyş Kanalı'nın genişletilmesiyle de Akdeniz'e hızlı bir giriş olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, ekosisteme zarar veren türleri şu sözlerle sıraladı:

"Akdeniz'in canlı kökeni Süveyş Kanalı vasıtasıyla gelen, Atlantik'ten gelen ve Akdeniz'de kalan endemik türlerden oluşuyor. Son yıllarda Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı'ndan gelen türler çok arttı. Bunların en çok bilinen örneği ise aslan balığı ve balon balığı. Bunun yanı sıra yeni deniz anası türlerini sularımızda gözlemliyoruz. Hatta kutu denizanası adı verilen Avusturalya'nın en tehlikeli canlısı olarak kabul edilen canlıyla aynı aile grubundan deniz anaları da Akdeniz, hatta Ayvalık'ta bile rapor edildi. Bunlar bizim denizlerimizin ekosistemine ciddi zararlar veriyor." YERLİ TÜRLERLE BAŞ EDECEK TÜRLERİ KORUMALIYIZ

Aslan balığının denizlerimizde düşmanı olmayan bir balık türü olduğunu anlatan Doç. Dr. Topaloğlu, istilacı bu türler için alınması gereken önleri şöyle sıraladı:

"Aslan balığıyla rekabete giren yerli türlerimizden orfoz var. Onlar da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Aslan balığının yayılımını asla durduramayacağız. Bu aynı zamanda üreme hızı da çok yüksek olan bir canlı. Denizlerimizde bu istilacı canlıların doğal düşmanı olmadığından hızlı bir yayılım gösteriyor. Etrafındaki balıkları da tüketiyor. Aslan balıkları çok tehlikeli. Ancak biz bu canlıları henüz bilmiyoruz. Çünkü Akdeniz'de bu türler yoktu. Bir Aslan balığı birinin elini soktuğunda ne yapılacağı konusunda doktorlarımız da geleneksel bilgiye sahip değil. Bu açıdan da zararı var. O nedenle yerli türlerimizden bu canlılar ile baş edebilecek türleri korumalıyız. Denizlerimizde her türlü kirliliğe karşı önlem almalıyız. Sağlıklı ekosistem yeni gelen istilacı türlerle baş edecektir. Avcılığa da dikkat çekilmesi gerekiyor. Yasa ve kayıt dışı, raporlanmayan avcılık deniz popülasyonuna zarar verecek ki zaten denizlerimiz zor durumda."

TARIMSAL ÜRETİMİ DE OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Küresel iklim değişikliğinin bir diğer sonucu olarak görülecek olan deniz suyu seviyelerinin yükselmesinin de tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini belirten TÜDAV Genel Sekreteri Prof. Dr. Bülent Topaloğlu, "TÜDAV'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü Antalya kıyılarının küresel iklim değişikliğine adaptasyonu projesi var. Antalya gibi kıyısal bölgesinde tarımsal üretim yapan pek çok şehrimiz olumsuz etkileyecek. Araştırmalar, buna çok hazır olmadığımızı gösteriyor. Özellikle son dönemlerde hiç alışık olmadığımız hortumlar ve fırtına olayları yaşadık. Küresel iklim değişikliğinin denizlere etkisi dediğiniz zaman sadece denizin içindeki canlılara değil kıyısal bölgeye ekonomiye, sosyo ekonomik yapıya ve tarımsal üretime etkisi büyük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Denizlerden detay görüntüler

-Balıkçı teknelerinden detaylar

-Karadeniz'den detaylar

-Prof. Dr. Bülent Topaloğlu röportajı

-Ağlardan ve balıklardan detaylar ===================== 7- AYVALIK'TA BİN YILLIK BATIKTAN KALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ Tolga ILGINER/İSTANBUL, (DHA) AYVALIK'ta bulunan İncirli Adası açıklarında 30 metre derinlikteki 1000 yıllık batık gemiden kalanlar bölgeye gelen dalgıçların ilgisini çekiyor.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin her yerinden gruplar halinde gelen dalgıçlar yerel rehberler eşliğinde batığa dalış yaparak görüntü ve fotoğraf çekiyor. Batığın çapası ile etrafa yayılan amforalar çevredeki deniz canlıları ile birlikte görsel bir şölen oluşturuyor. Bölgede tüplü kurt tarlalaları, mercanlar arasında kendilerine yuva yapan deniz böcekleri, çevrede dolaşan kalamar ve diğer balıklarla da bölgeye gelen dalgıçların ilgi odağı oluyor. "KİMSEYE DOKUNDURMUYORUZ"

Bölgedei dalış hocası olarak çalışan Kemal Çalışkan "İncirli adası açıklarında batığa daldığımızda önce geminin çapası daha sonra ise çevreye yayılan amforaları görüyoruz. Bölgeye her dalgıcı daldırmıyoruz. İki yıldız ve üstündeki dalgıçlar dalabiliyor. Buluntulara dokunulmaması gerekiyor. Korumak çok onemli. Sadece video ve fotoğraf çekilebiliyor. Bölge canlılığı ile gelen dalgıçlara görsel bir şölen sunuyor." dedi.

Görüntü dökümü:

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-Tüplü kurt tarlalaları

-Mercanlar

-Deniz böcekleri

-Diğer balıklar

-Anforalar

-Dalgıçlar

-Çalışkan ile röp

-Genel ve detaylar ============================= (ÖZEL)

7- HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN BÖYLE ÇALIŞTILAR İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt'ta iki işçinin 5 katlı binada hiçbir güvenlik önlemi almadan mantolama calışması yapmaları, yürekleri ağıza getirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, geçen yıl iş kazalarında 438'i inşaat veya yol çalışmalarında olmak üzere 1923 işçi, iş kazalarında yaşamlarını yitirdi. İş kazalarında İstanbul 226 ölüm ile ilk sırada yer aldı.

Esenyurt Belediyesi ve kaymakamlığının karşısındaki 5 katlı binanın arka cephesinde 'Mantolama' olarak bilinen yalıtım çalışması yapan iki işçi kurdukları iskelede emniyet kemeri, baret ve diğer güvenlik önlemlerini almayan iki işçi demir iskelede gün boyu çalıştı. Binanın arka cephesinde yerden metrelerce yüksekliğe dağcı gibi tırmanarak çıkan, üzerinde çalıştıkları kalasların üzerinde gidip gelen işçiler, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir alt kata akrobat gibi indikten sonra kalasları çekerek yeniden yerleştirdi. İşçiler molalarını da burada verdi. İskeleye bağladıkları bir halatla malzemeleri çeken, yemeklerini de burada yiyen işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan yerden metrelerce yükseklikte canlarını hiçe sayarcasına rahat hareketlerini görenler endişelerini dile getirmekten kendilerini alamadı.

Canlarını hiçe sayarak çalıştılar (Özel) (Perşembe) (Görüntü Dökümü)

Görüntü Dökümü:

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-İskele üzerinde çalışan işçiler kalasların üzerinde gidip gelirken ve çalışırken

-İşçiler iskeleye tırmanırken, inerken

-İskele üzerinde mola verirken

-Binanın genel görültüleri ve detaylar ============================= 8-

'DELİRTEN HASTALIK' 14 YILINI KARARTTI 14 yıldır çektiği ağrılardan 6 saatte kurtuldu İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- BALIKESİR'DE yaşayan 62 yaşındaki Nuran Kurçeren, 14 yıl önce Trigeminal Nevralji yani halk arasında bilinen adıyla 'delirten hastalığa' yakalandı. Şiddetli yüz ağrısı nedeniyle, yemek yiyemeyen, dişlerini dahi fırçalayamayan Kurçeren, günde 13 ilaç kullanmaya başladı. İlaçların yetersiz kalması üzerine mikroskop eşliğinde yapılan 6 saatlik ameliyat sonucu ağrılarından kurtulan Kurçeren, "Zorlu 14 yılın ardından artık hiç ağrım yok" dedi.

Balıkesir'de yaşayan Nuran Kurçeren'in yüzünün sol tarafında 14 yıl önce şiddetli ağrılar başladı. 'Şimşek çakması' şeklinde tanımladığı ağrılar nedeniyle yemek yiyemeyen, dişlerini fırçalayamayan hatta ağzını dahi açamayan Nuran Kurçeren, ağrılarından kurtulmak için günde 13 ilaç almaya başladı. Son bir yılda ağrılarının şiddetlenmesi üzerine İstanbul'da yaşayan kızı Gökçe Demirbaş'ın yanına gelen Kurçeren, Medical Park Fatih Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Kaya Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Emre Ünal ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik ameliyat sonrası ağrılarından kurtuldu.

"AĞRIDAN GÖZLERİMDEN YAŞ AKIYORDU"

14 yıl boyunca gitmediği hastane, başvurmadığı doktor kalmadığını söyleyen Nuran Kurçeren, "Trigeminal Nevralji, ilk etapta göz çevremde başladı. Son bir yılda ağrılarım şakaklarımda şiddetlendi ve hiç durmadı. Bu ağrıları tam 14 yıl boyunca çektim. Derman bulmak için çok gezdim. Gitmediğim hastane, başvurmadığım doktor kalmadı. İlk zamanlarda ameliyatı yok ve çok riskli dendi" diye konuştu.

Şiddetli ağrı atakları başladığında yemek dahi yiyemediğini anlatan Kurçeren, "Ağrının şiddetinden gözlerimden yaşlar akıyordu. Adeta şimşek çakıyordu. 3 ay hiç ağrımın olmadığı zamanlar oldu. İlaçları aralıksız kullandım. Doktorum 'yaşadığın sürece, ilaçlara devam' dedi. Günde 13 ilaç kullanıyordum. Ancak ilaçlarım arttıkça ağrılarım da arttı. Yani ilaçlardan fayda alamaz oldum. Doktorumuz ameliyat olmamam için ilaçların dozunu arttırdı, ilaçları değiştirdi ama fayda etmedi. En sonunda ameliyat kararı aldık" ifadelerini kullandı. Ağrılarından kurtulduğunu ve artık tek bir ilaç kullandığını ifade eden Nuran Kurçeren, "Allah benim gibi herkesi bu ağrılardan kurtarsın. Allah hocamızdan da razı olsun. Zorlu 14 yılın ardından artık hiç ağrım yok. Yüzümde o şimşek çakması şeklindeki ağrıyı hiç yaşamıyorum. İlaçlarımın dozları azaldı. Artık ilaçlardan da kurtuldum" dedi.

"ANNEMİ ÇARESİZ GÖRMEK ÇOK ZORDU"

Nuran Kurçeren'in yaşadığı ağrıları en yakından gözlemleyen kızı Gökçe Demirbaş ise yaşadıkları sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

"Başta ilaçlarla hastalığın etkilerini telafi edebiliyorduk ancak özellikle son zamanlarda annem çok sıkıntı yaşamaya başladı. Annemin yaşam kalitesi tamamen sıfıra indi. Her türlü hareket onun sol tarafında ağrıya neden oluyordu. Bu durum onu etkilediği kadar bizi de etkiliyordu. Annemi öyle görmek benim için de çok zor oldu. Özellikle ağrıları şiddetlendiğinde ağlamaya başlıyordu. Bu evdeki ortamı geriyordu. Ancak elimizden bir şey gelmiyordu. Hastalığı araştırdığımızda da bize ameliyatının olmadığı, tedavinin ömür boyu ilaçla süreceği söylendi. Ömür boyu ilaç kullanacak ya da ameliyat olsa bile bu çok riskli dediler. Yüzünün felç olacağı, sağır olma ihtimalinin olduğu söylendi. Bu riskler nedeniyle uzun yıllar ameliyattan kaçtık." KULAK ARKASINDAN 2 SANTİMLİK KESİ AÇTIK

Nuran Kurçeren'in ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç, "Nuran Hanım, hastalığın bütün belirtilerini taşıyordu. Aynı zamanda felce neden olmuş bir bel fıtığı da vardı. Her ikisi de ameliyat gerektiriyordu. Önce ilaçlarını artırdık. Günde 13 ilaca kadar çıktık. İlaçların yan etkileri ortaya çıkmasına rağmen ağrılar geçmeyince de ameliyat kararı aldık. Acil olduğundan önce bel fıtığı ameliyatını yaptık. 1.5 ay sonra da siniri mikroskop altında basıdan kurtarma ameliyatını yaptık. Kulağın hemen arkasında 2 santimetre çapında bir kesi açtık. O aralıktan girip siniri onu ezen damardan kurtardık. Operasyon tam 6 saat sürdü. Çok şükür hastamız sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE 15 BİN KİŞİ BU AĞRILARI ÇEKİYOR

Hastalığı bir insanın yaşayabileceği en şiddetli ve korkunç ağrı olarak tarif eden Prof. Dr. Kaya Kılıç, Türkiye'de 15 bin kişinin bu ağrıları çektiğini belirterek hastalık hakkında şunları söyledi:

"Yüzünüze aniden bir yıldırım düşüyor, şimşek çakıyor. Birisi yüzünüze sanki bıçağı saplıyor ve çevirmeye başlıyor. Bu ağrı yüzümüzün hislerini beyne ileten sinirin kendi damarımız tarafından ezilmesi sonucu ortaya çıkıyor. Tümör ve bir kitle gibi başka nedenler de olabilir. 100 bin erkekte 3, 100 bin kadında ise 6 görülüyor. Son yayınlar 100 bin kişide yüzde 27'ye kadar görülmeye başladığını gösteriyor. Bu rakamlardan yola çıktığımızda halen İstanbul'da yaklaşık 3 bin 500, Türkiye'de ise yaklaşık 15 bin kişi bu korkunç ağrıyla yaşıyor. Hastalığa ileri yaşlarda rastlıyoruz. Son 2 yılda ise 200 hastamın 13'ünü ameliyat ettim. Diğerleri ilaç tedavisi ile ağrısız yaşıyorlar ve takip altındalar. İlaç tedavileriyle iyi sonuçlar almaya başladık. Dozları artırıp sonuç alamayınca ameliyat kararı aldık. Hastalığın çaresi var. Bu nedenle çözüm intihar etmek, delirmek olmamalı. Hastalığın adı da değişmeli."

Görüntü Dökümü:

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-Ameliyat detayları

- Nuran Kurçeren'in kızıyla hastaneye gelişi

- Prof. Dr. Kaya Kılıç'ın hastayı muayenesi

- Nuran Kurçeren'in röportajı

-Kızı Gökçe Demirbaş'ın röportajı

- Prof. Dr. Kaya Kılıç'ın röportajı ========================= 9- TAKSİNİN ÇARPTIĞI KEDİYE YARDIM İÇİN SEFERBER OLDULAR Haber-Kamera: Serap ILGIN-İSTANBUL DHA

Bağcılar'da taksinin çarptığı kediye kendilerinin çarptığını zanneden otomobildekiler, yaralanan kediye yardım etmek için seferber oldu.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde geçen Pazartesi akşamı meydana gelen olayda cadde üzerinde seyreden taksi sürücüsü yola çıkan kediye çarptı. Taksinin arkasından gelen otomobil sürücüsü kediye kendisinin çarptığını zannederek, aracını durdurdu. Otomobil şoförü ve yakınları yaralanan kediyi yakalayıp, tedavi ettirmek istedi. Sürücü kaldırımda yatan kediyi almak için hamle yaptığında kedi kaçtı. Daha sonra çevredekiler de yaralı kediyi yakalamaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Kedi kaçarak, uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kedinin kaldırımda koşması

-Yola çıkması

-Taksinin kediye çarpma anı

-Çevrede toplananlar

(CEP TELEFONU)

-Yaralı kedi

-Çevredekilerin kedinin etrafında koşması

-Bir kişinin kediyi kartona koymaya çalışması

-Kedinin kaçması ======================== 10- OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI Hasan YILDIRIM- Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de otomobilin altına giren kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yaralı kedi, araç sahibi tarafından veterinere götürüldü. Büyükdere Caddesi üzerinde sabah saatlerinde aracıyla seyir eden Canberk Okutay, diğer araçların korna çalması ve uyarılarıyla aracının altında bir kedi olduğunu öğrendi. Hemen aracını yol kenarına park eden sürücü, kediyi aracın altından çıkarmaya çalıştı. Kriko ile aracı kaldıran Okutay, kediyi sıkıştığı yerden kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Seyrantepe itfaiye ekibi, kediyi kurtarmak için hava yastığı ile otomobili kaldırdı. Kedi yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.