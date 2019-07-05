DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ÖZEL)

1 - "TOSUNCUK"UN YURT DIŞINDA LÜKS YAT SEFASI Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL, (DHA)- ÇİFTLİK Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın yurt dışında sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yurt dışındaki lüks yaşamına devam ediyor. 'Tosuncuk'un lüks yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği belirtilen Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın'a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görülüyor. Aydın çifti lüks yatta dolandırdıkları paralarla keyif sürerken kameralara poz veriyor. Görüntülerde geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobillerde yer alıyor. DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Bu arada kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'si firari, 2'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının dün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul'un tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mehmet Aydın ile eşinin yat keyfi

- Lüks otomobiller

- Detay fotoğraflar ========================= 2- BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE ÜZERİNDEN PARA KAZANILACAK BİR ÜLKE DEĞİL (1) Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ /İSTANBUL(DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Finansal Kurumlar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Levent'te bir otelde düzenlenen genel kurulda konuşan Bakan Albayrak, Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verileceğini söyledi. Albayrak, "Türkiye var ettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacaktır. Türkiye üzerinden para kazanılacak bir ülke değil" dedi.

Enflasyon ile ilgili Albayrak, "Haziran ayı itibariyle yıllık hedeflediğimiz rakamın altında 15.7 enflasyonu görmüş olduk. Finansal saldırıların yapıldığı Ağustos ayı öncesine enflasyonu getirmiş olduk. Çekirdek enflasyon göstergelerinin genel anlamdaki iyileşmesini sürdürdüğünü görüyoruz. Enflasyon oranının çok düşük seviyelere gerileyeceğini ve yılın ikinci yarısında tek haneye yakınsayacağını söyleyebiliriz. 2019 yıl sonu enflasyon oranının yüzde 15.9 hedefinin altında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Albayrak'ın açıklamaları ===================== 3- KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ (1) Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, saat 11.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasına geldi. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Tören mangası tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu şeref defterini imzaladı. Ardından İmamoğlu'nun makamına çıkan Kılıçdaroğlu seçim başarısından sonra İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu da "Mahcup olmayacaksınız" karşılığını verdi. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu birbirine karşılıklı hediyeler verdi. Görüntü Dökümü:

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-Tören mangası

-Kılıçdaroğlu'nun gelişi

-Şeref defteri

-Makam odası

-Detaylar ========================= 4- İLK HACI ADAYLARI İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN YOLA ÇIKTI (1) Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA- KUTSAL toprakları ziyaret için ilk hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı.

İlk hacı adaylarının uğurlanması için İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katılımlarıyla tören düzenleniyor. Aileleriyle birlikte havalimanına gelen hacı adayları oldukça heyecanlı. Kutsal toprakları ziyaret edecek olan hacı adayları, törenin ardından THY'nin tarifeli uçaklarıyla Suudi Arabistan'a hareket edecek Bu yıl Türkiye'den 80 bin hacı adayı, kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getirecek.

Görüntü DökümüB

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-Hacı adaylarından görüntüler

-Hacı adaylarının terminalde yürüyüşleri

-Toplanmaları

-Röportajlar

-Genel ve detaylar ================================= 5- HIRSIZLAR FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDI Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/ISTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da evlerden hırsızlık yapan şüpheliler polisin takibi sonucu bir benzin istasyonunda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon anı benzin istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Sancaktepe ve Ümraniye ilçelerinde geçtiğimiz haziran ayı içinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızların girdikleri evlerden para ve ziynet eşyalarının yanı sıra televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi eşyaları da çalarak ortadan kayboldukları tespit edildi. FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Bölgede önlem alan dedektifler şüphelilerin otomobille birlikte bir benzin istasyonuna girdiğini belirlendi.. Şüphe çekmeden bir anda otomobilin etrafını saran polis ekipleri, film sahnelerini aratmayan bir operasyonla şüphelileri otomobilden indirip gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA SABIKALARI VAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Ömer Can G. (20), Mehmet Eren A.(18), Vedat G.(24) olaylarla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin daha önceden ev hırsızlığı, ruhsatsız silah, mala zarar vermek, yaralama uyuşturucu madde bulundurmak, oto hırsızlığı, çocuğun cinsel istismarı suçlarından polis tarafından daha önceden gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin evden çaldıkları paralarla bir döviz bürosuna giderek döviz aldığı görüntüler de polis soruşturma dosyasına girdi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık

-Operasyonun güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevki ============================== 6- BANKAYI SOYMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ BİR GÜN SONRA YAKALANDI Alİ AKSOYER-Buse PEHLİVAN/ISTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da elindeki silahlı bir banka şubesine girerek soygun yapmaya çalışan ancak çalışanların alarm butonuna basması sonucu panikleyerek kaçan Taner A.(43) polis tarafından bir gün sonra yakalandı. Soygun teşebbüsü sırasında bankada yaşanan panik, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi, Uluyol caddesi,'ndeki bir iş merkezine Er İş Merkezinde 2 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda bankaya müşteri gibi giren şapkalı ve gözlüklü bir kişi elindeki poşetin içinden çıkardığı silahıyla soygun yapmaya çalıştı. Elindeki poşete banka personelinden para doldurmasını isteyen şüpheli, bir anda alarmın çalışması üzerine paniğe kapıldı. Elindeki silahla sağa sola koşan ve para almaya çalışan şüpheli, bir süre sonra bankadan çıkarak kaçtı. Soygun girişimi sırasında bankada yaşanan panik ise banka güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soygun teşebbüsünün ardından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri kullanarak önce şüphelinin eşkali tespit edildi. Rami Kışla caddesi yönünde kaçtığı tespit edilen şüphelinin olay sırasında giydiği elbiseleri bir çöp konteynerine attığı belirlendi. Şüpheli Taner A. olaydan bir gün sonra soygun teşebbüsünde kullandığı silahı ile birlikte gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin daha önce de uyuşturucu madde kullanmak suçundan polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından soygun girişimi

-Takip görüntüleri

-Adliyeye sevki ======================== (ÖZEL)

7- OKUL BAHÇESİNDE MAHSUR KALDI Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de görevlinin kapıyı kilitleyerek gittiği okulun bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı.

Olay, Cebeci Mahallesi'nde bulunan Hacı Mehmet Cingil Ortaokulu'nda meydana geldi. Mahallenin çocukları, oyun oynamak için okul bahçesine girdi. Ancak geri dönen çocuklar, ana giriş kapısının kilitli olduğunu fark etti. Çocuklar giriş kapısının yanında bulunan bir boşluktan dışarı çıkarken, 15 yaşındaki Abdurrahman Erkul kilosundan dolayı okul bahçesinde mahsur kaldı. Tel örgülerle çevrili ana girişi giriş kapısı ve okul bahçesin de mahsur kalan Erkul, kurtarılmayı bekledi. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Erkul'un akrabaları da geldi.

Çocukların ve akrabalarının bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri seyyar merdiveni kullanarak, Erkul'u dışarı çıkardı.

Abdurrahman Erkul'un amcası Cahit Erkul, "Tatil döneminde çocuklar okul bahçesinde sürekli oyun oynuyorlar. Okul görevlisi her zaman aynı şeyi yapıyor. Okulu kilitleyip, arkasına bakmadan gidiyor. Ve çocuklar tellerin arkasında kalmış oluyor. Geçen hafta aynı şekilde mahsur kalan 5-6 yaşındaki bir çocuğu ben dışarı çıkarttım. Bu hafta da bu kaldı. Abdurrahman'ın kiloları biraz fazla olduğu için itfaiyeye haber verdik. Ve her hafta oluyor bu" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çocuğun bahçe duvarındaki görüntüsü

-Çevreden detay

-Amcasının açıklaması

-İtfaiyenin kurtarması

-Detaylar =================== 8 - TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA Haber-Kamera: Murat KORKMAZ- İSTANBUL DHA - D-100 Karayolu Tuzla mevkii'nde 2 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, 29 Haziran'da saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu Tuzla Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gebze istikametine ilerleyen 41 UZ 820 Plakalı otomobilin sürücü Fatih Turan direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil önce bariyerlere çarpıp ardından takla attı. İhbar üzerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Akın Irmak ve diğer yaralı Fatih Turan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. D-100 karayolunda da kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Kısa süreli kapanan yol, otomobilin yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Kazayla ilgili olay günü çekilen görüntülen ========================= 9-

TEM'DE SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ; 7 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) TEM Otoyolu Avcılar Mevkii'nde seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araçlara çarptı. Diğer araç sahiplerinin otomobilin camını kırarak çıkardıkları sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 7 aracın karıştığı kazada trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen 40 yaşlarında bir erkek, aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, başka araçlara da çarpınca 7 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kalp krizi geçiren sürücünün yardımına diğer araç sahipleri koştu. Kilitli olan kapıyı açamayan sürücüler, camı kırarak çıkardıkları adamı sağlık ekiplerine teslim etti. 112 ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye götürdü.7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan araçlardan görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Ambulanstan görüntü

Vatandaşlardan görüntü

görgü tanıkları ile röportaj

diğer detaylar ========================= 10-SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi 2135 Sokak'ta gerçekleşti. Yolda yürüyen Erdi Tanrıverdi silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağdıran saldırganlar yaya olarak kaçarken, Erdi Tanrıverdi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tanrıverdi'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdi Tanrıverdi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası olayın meydana geldiği sokağa şerit çeken polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışması sürüyor. Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin önlemi

- Polisin olay yeri çalışması

- Zırhlı polis aracından görüntü

- Genel ve detaylar