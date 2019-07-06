DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELİYOR Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geliyor.

AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'de bulunan il binasındaki programa sabah saatlerinden itibaren çok sayıda milletvekili gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 10.30 sıralarında il binasına geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili ile il yöneticisi kapıda karşıladı. Basına kapalı olarak devam eden programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te de İstanbul'daki belediye başkanları ile bir araya gelecek. Görüntü dökümü

-----------------------------

-Milletvekillerinin il binasına gelmesi

-Cumurbaşkanı Erdoğan'ın il binasına gelmesi

-Genel ve detay görüntüler ================================ 2- İMAMOĞLU: (İBB MECLİS TOPLANTILARI) İKİ GÜNÜ HEDEFLEMEK LAZIM

İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Bunu meclisteki arkadaşlarımla da konuşacağım. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim. Yani biz İBB gündeminin yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu, CHP'li büyükşehir belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi. Büyükçekmece'de bir otelde yapılan toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. 2 gün sürecek toplantı öncesi meclis üyelerine seslenen İmamoğlu toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantının gündemiyle ilgili bir soruya İmamoğlu, "İBB'nin CHP meclis grubu ile bugün il başkanlığımızın düzenlediği hem dayanışma hem yeni dönem ile ilgili konuşmalar yapılacak bir toplantı. Güzel oldu. Aslında çok verimli oluyor hele hele başlangıçta. Meclis üyesi arkadaşlarımla çok önemli bir dönem olduğunu alışılmış bir döneme benzemeyeceğini ve İstanbul'un öncelikli çok konuları olduğunu bu manada seferberlik döneminin ruhuna hepimizin hazır olması gerektiğini kendileri ile paylaştım. Gerçekten siyaset üstü bir dil ile bu sürecin yönetilmesi gerektiğini hepimizin ruhen hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlattım. Arkadaşlarımın da bu ruha ve bu döneme hazır olduklarını hissediyorum, görüyorum. Bu anlayışla burada iki gün boyunca bir çalıştay yönetilecek. Pazartesi de meclisimiz var. Dolayısıyla tam zamanında doğru bir toplantı yapılmakta. Ben de önerilerimi uzun uzun kendileri ile paylaştım" yanıtını verdi.

"İKİ GÜNÜ HEDEFLEMEK LAZIM"

İmamoğu, "Meclis işleyişinde değişiklik olacak mı?" sorusuna "Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Bunu meclisteki arkadaşlarımla da konuşacağım. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim. Yani biz İBB gündeminin yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Çok önemli bir şey olur üçüncü gün olur. Ama iki günü hedeflemek lazım. İBB'nin bu toplantısında bu revizyon biraz tartışılabilir. Ağustos ayında meclis tatil. Eylül meclisinde biz İBB meclislerinin iki günde maksimim çok önemli bir husus varsa 3. gün eklenebilir. Bitirip İstanbul'un konularına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten komisyonlar ay boyunca çalışıyorlar. Zaten komisyonlar uzun uzun toplantılar düzenliyorlar. Meclis bu işin netice yeri. Günü uzun tutarız. Sabah erken başlarız. Daha verimli olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. 4 YAŞA KADAR ÇOCUK VE ANNELERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

"Seçim vaatlerinizden meclise getireceğiniz konulara olacak mı?" sorusuna Ekrem İmamoğlu, "Var. Ulaşımla ilgili konularımız var. Tabi bir yönüyle bizim olmadığımız dönemde yapılan bazı iş ve işlemleri tetkik ediyoruz. Ama yani bu meclisimiz yine yoğun adımlar atacağımız ekonomik durumu meclis üyeleriyle paylaşacağımız bir sunum yapacağım. Verimli bir toplantı olacak. 4 yaşa kadar olan, 6-12 yaş grubunu da ücretsiz hale getirilmesi ile ilgili adımlar, bunlar gündeme gelip belki komisyon üzerinden tartışmaları yapılıp hızlıca karar bağlanmasını istiyoruz" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, makamına astırdığı Atatürk tablosuyla ilgili tartışmalara ise "Ben bir afet anı olduğunu biliyordum benim de bir yanlışım var ama o işi yazan daha doğrusu uyduran gazeteci arkadaşımıza Sinan Meydan güzel bir cevap verdi. O fotoğrafın Tokat'ta bir seyahat esnasından bir köylünün derdini Ata'mıza anlattığı bir fotoğraf devlet arşivinde de kayıt numarası nerede çekildiğinin belli olduğunu aktardı. Sinan Meydan'a da buradan teşekkür ediyorum" Şeklinde yanıt verdi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Toplu fotoğraf

-Röportaj ==================== (ÖZEL)

3- SULTANGAZİ'DE BİR GARİP OLAY... Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında filmleri aratmayan olay yaşandı. Vinç ile iş yerindeki makinelerinin çıkarıldığını gören kişinin şikayeti üzerine polis alarma geçti. Polisi karşısında gören 5 kişinin hırsız olmadığı ifadeleri alınınca ortaya çıktı.

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıldır atıl durumda olan, içinde hammadde üretiminde kullanılan makinelerin bulunduğu iş yerinin bulunduğu sokağa vinç ve kamyonla gelen 6 kişi, çevredekilerin dikkatini çekti. Bu kişilerden biri, anahtarla işyerinin kapısını açarak olay yerinden ayrıldı. Kamyonetin işyerine girdiğini, vinç yardımıyla içeride bulunan makinelerin araca yüklendiğini gören çevredekiler, işyeri sahibi Battal Çoşkuner ile kardeşi Hanifi Çoşkuner'e haber verdi. Kısa sürede işyerine gelen Çoşkuner kardeşler, gördükleri manzara karşısında kısa süreli şok yaşadılar. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa giriş, çıkışları kapatıldı. İçeri giren ekipler bir makinenin vinç yardımıyla kamyonete yüklendiğini gördü. İçeride bulunan 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

POLİS SOKAĞA GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KAPATTI

Kamyonet sürücüsü İrfan K., emniyetteki ifadesinde konuyla alakasının olmadığını, Tahsin Y., adlı kişinin kendisini çağırdığını söyledi. İrfan K., Tahsin Y.'nin 45 bin TL karşılığında içeride bulunan bir makineyi Cihangir K.'yı sattığını, kendisinin de yapılan anlaşma doğrultusunda işyerine geldiğini, işyerinin Tahsin Y.'ye ait olduğunu bildiğini ifade etti. Gözaltına alınan vinç kiralama şirketinin çalışanları ise, Serdal H., adlı kişinin kendisini mal sahibi olarak tanıttığını, atıl durumdaki dükkanın temizlenmesi gerektiğini, kendilerinin de bu sebeple makineyi aldıklarını söylediler. Gözaltına alınan kamyon şoförü ve vinç kiralama şirketi çalışanlarının, yaşananlardan habersiz oldukları anlaşıldı. Bu kişiler ifadeleri alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı. "BU RESMEN YAĞMALAMA"

İşyerinde kiracı olduklarını belirten Battal Çoşkuner, yaşanan olayın sorumlusu olarak dükkan sahibinin oğlunu Serdal H.'yi suçladı. Daha öncede Serdal H.'nin aynı yöntemle dükkanda bulunan hammadde ve hammadde yan sanayi ürünleri çaldığını öne süren Çoşkuner, "Bana 'işyerinde soygun yapılıyor' diye telefon geldi. Makineleri vince yüklerken şikayetimiz üzerine polisler geldi. 5 kişi gözaltına alındı. İşyerim talan edildi. Dükkan sahibinin oğlu tarafından yapıldığı söyleniyor. 2-3 milyona yakın bir zararım var. Daha öncede böyle yapmışlardı. Bizde hukuki yollardan şikayetçi olmuştuk. Alacağı varsa gider hukuken hakkını arar. Sokaktaki diğer esnaflar da işyerlerini kapatıp gittikten sonra vinçle gelmişler. Çok malım çalındı, zarardayım. Adalet yerini bulacak. Mülk sahibinin benden 20-30 bin TL bir alacağı var. Gelip 3 milyonluk malımı götürüyor. Hepsinin faturası var, belgeleri var. Burası bir işyeri. 200 bin TL karşılığında bir başkasına benim makinemi satıyor. Bu resmen yağmalama" diye konuştu.

"BU KANUNSUZLUKTUR"

Hanifi Çoşkuner ise, "Burası benim ağabeyimin işyeriydi. Bize 'sizin dükkanınızı soyuyorlar' diye bir haber geldi. Bizde apar topar geldik. Gençler buradaydı. Hiç hakları olmamasına rağmen, dükkana girmişler. Vinçle gelmişler. Alacak verecek meselesinden ziyade ne kadar böyle bir durum olsa dahi onların böyle hakkı yok. Vinci çağıracaksın, 300 bin TL'lik bir malı hurdacıyı satacaksın. Bu kanunsuzluktur. Bizde kanuni yoldan haklarımızı arayacağız. İçeride polis 4-5 kişiyi gözaltına aldı. Asıl bunu yapanın yakalanmasını bekliyoruz. Kaçmış. Vinci kiralamışlar, kamyonları kiralamışlar. Burada ham madde üretiliyordu. Daha önce de içeride bulunan bir kısım ham madde ve hammadde yan sanayisi olan ürünleri götürmüşler. Nereden bakarsanız 30 ton hammadde götürmüşler. Aynı zamanda yine kanunsuz bir şekilde davrandıkları için karşı taraf ile devam eden bir mahkememiz var. Biz hukukta haklarımızı aramamıza rağmen, hukuku hiçe sayarak kapıyı patlatmışlar ve içeride bulunan makineleri çalmaya çalışmışlar" dedi.

"YAŞADIKLARIMIZ TÜRK FİLMİ GİBİYDİ"

Vinç kiralama şirketi çalışanı İrfan K, yaşadıklarını Yeşilçam filmlerine benzetti. İrfan K, "Biz burada bulunan makinelerin çıkartılacağına dair pazarlık yaptık ve anlaştık. Akşam saat 20.00'da da geldik. Adamlar anahtarlarla işyerinin kapısını açtı. Şüphe uyandıracak bir durum söz konusu değildi. Girdik içeri ve makinelerin birisini yükledik, gönderdik. Onun peşine makine sahipleri geldi. 'Bizim makinelerimizi nereye götürüyorsunuz?' diye sordu. Bizim yaşadığımız Türk film gibiydi yani. Bir anda polisler geldi. 'Ne yapıyorsunuz, bekleyin' deyince bir tuhaf olduk. Onlarda artık o kadar alışmışlar ki bu duruma, Allah'tan anlayışla karşıladılar. Çünkü benzer olaylar sık sık yaşanıyor. İfademizi verdikten sonra serbest bırakıldık. 3 saattir boş boş uğraşıyoruz. Para da kazanamadık. Sağlık olsun" dedi.

Şikayet üzerine dükkan sahibinin oğlu Serdal H. aranıyor. Görüntü Dökümü:

----------------

-Vinçin görüntüsü

-Gözaltına alınanlar

-Kamyonetin görüntüsü

-İş makineleri

-Çoşkuner kardeşler ile röp

-İrfan K. ile röp.

================= 4- YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE KAZA Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde, bir kamyonet sürücüsünün önündeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüye seyir halinde olan 54 GC 997 plakalı kamyonetin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen 34 ZJ 3132 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Kamyonet sürücüsü, kazadan yara almadan kurtulurken, yanında oturan Kadir Karakaş araç içinde sıkıştı. Ön tarafı tamamen ezilen kamyonette, ayakları sıkışan Karakaş, olay yerine çağırılan itfaiye ekibinin çabaları sonucu çıkarıldı. Kadir Karakaş, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kamyonet sürücüsünün çarptığı kamyonu kullanan Salih Güngör, "Bana arkadan vurdular. Direkt geliyordu araç, direkt arkadan vurdu. Bir kişi araçta sıkışmıştı, onu da araçtan çıkardılar. Sağlık durumu iyi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

-Kaza yerinden görüntü -Kaza yapan araçlardan görüntü -Polis ekipleri -Kazaya karışan araç sürücüsü röportajı -Genel detaylar ====================== /tekrar/

5- ÖLÜMÜ EŞİNİN ŞİİRİYLE DUYURULAN KADINA DUYGUSAL VEDA Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 7 yıldır kanser tedavisi gören ve dün akşam tedavi gördüğü hastanede ölen 44 yaşındaki tasarımcı Fikret Zeynep Perens vefat etti. Perens’in 13 yıllık eşi Yunus Emre, geçtiğimiz aylarda eşi yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada oğlunun ağzından ‘Sevgili anne’ başlıklı bir şiir yazmıştı. Eşinin vefatının ardından Yunus Emre Perens, o şiiri ölüm ilanı olarak bugün bir gazetede yayınlattı. EŞİM OĞLUM İÇİN ÇOK ÇABALADI

Fikret Zeynep Perens için Bahçeşehir Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Camii’nde Cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Perens’in cenazesi aile dostları ve yakınları tarafından Hoşdere Mezarlığı’na gözyaşları arasında defnedildi. Fikret Zeynep Perens’in halıcılık ve deri işiyle uğraşan 13 yıllık eşi Yunus Emre Perens, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Yunus Emre Perens "Küçük bir oğlumuz var, olgun bir çocuk oldu, her şeyin iyi olmasını istiyoruz, eşim dünyaya veda etti. Gazetede yayınlanan şiiri birkaç ay önce yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada yazmıştım. 7 yıldır kanser hastasıydı. Çok fazla tedavi imkanı denedi. Çok güçlü bir kadındı, inanılmaz bir insandı ömrü yetmedi. Bize çok kıymetli bir emanet bıraktı, oğlumuzu. Çok severek evlenmiştik, 13 yıldır evliydik. Çok sevdik birbirimizi. Küçük bir oğlumuz var, annesine çok destek oluyordu. Annesi de onun için yaşıyordu. Çok iyi dosttuk her şeyden önce, oğlu için çok çabaladı" dedi.

ANNEMİN ÇANTASI, ONUN TELEFONU BURADA…

Çiftin 7,5 yaşındaki oğlu Çağan Ali, “Belimdeki şapka ile gözlüğü annemindi. Bugün onları taktım, omzumdaki çantayı annem bana verdi. Çantanın içinde de annemin telefonu var. Gazetede çıkan şiiri babam bana evde okumuştu" dedi. ÇOCUĞUMA İYİ BAKMAZSANIZ, RÜYANIZA GİRERİM DİYORDU…

Çağan Ali Perens’in amcası Yusuf Perens de Fikret Zeynep’in oğlu Çağan Ali’ye ve ailesine çok bağlı olduğunu söyledi. Yusuf Perens, “2012 yılında hastalığa yakalandı. Çağan’a altı aylık hamileyken, damak kanseri olarak başladı. Bu süreçte babasını, sonra ablasını göğüs kanserinden, geçtiğimiz yıl da annesini kaybetti. Oğlu için yaşıyordu. Çok güzel tasarımları vardı. Vefat etmeden önce Çağan’ı bize emanet etti ve ona iyi bakmamızı söyledi. Çocuğuma iyi bakmazsanız rüyanıza girerim diyorduö dedi. Perens’in cenazesi aile dostları ve yakınları tarafından Hoşdere Mezarlığı’na defnedildi. Görüntü Dökümü

------------

-Yunus Emre Perens'in taziyeleri kabul etmesi

-Yunus Emre Perens'in açıklamaları (Nohut rengi tişört)

-Yusuf Perens'in açıklamaları (Siyah tişört)

-Çağan Ali'nin açıklaması

-Cenazeden görüntü

-Cenaze namazından görüntü

-Genel ve detaylar

======================== 6- "BEYAZ YERİNE BİTTER ÇİKOLATA TÜKETİN" İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, beyaz çikolatanın şeker ve yağdan oluştuğunu; aslında çikolata olmadığını belirterek, "Kakao oranı yüksek olduğundan bitter çikolatayı öneriyoruz. Çikolata, kanserden koruyor, damar sağlığını güçlendiriyor ve tansiyon kontrolünü sağlıyor" dedi.

7'den 70'e her yaştan insanın severek tükettiği çikolata, sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Çikolatanın faydalı olmasında ise tüketilen miktar önem taşıyor. 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü nedeniyle çikolata ve sağlık ilişkisine değinen Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, çikolatanın tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti. "PİLAV, MAKARNA VE EKMEK YERİNE ÇİKOLATA YİYEBİLİRSİNİZ"

Çikolatanın karbonhidrat ve yağ açısından zengin bir besin olduğunu hatırlatan Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, "Karbonhidrat ve yağ tüketimini dengelemek adına çikolatayı dengeli tüketmek gerekiyor. Örneğin; çikolata yemek istediğiniz zaman tükettiğiniz meyve miktarını azaltabilirsiniz. Karbonhidrat oranı yüksek pilav, makarna ve ekmekten keserek çikolata tüketebilirsiniz. Dengeyi sağladığınız sürece çikolata elbette beslenmede yer alabilir" diye konuştu.

GÜNDE YALNIZCA 2 KARE ÇİKOLATA

Çikolatanın tüketim miktarına dikkat çeken Diyetisyen Altuntaş, "Günlük 20 ila 50 gram arasında yani 2 kareyi geçmeyecek şekilde çikolata tüketebilirsiniz. Bu, yaşa ve herhangi bir hastalığınızın olup olmadığına göre değişir. Yaşlara göre çikolata tercihi üzerine yapılan araştırma, 20-25 yaş arasındaki kişilerin sütlü ve beyaz çikolataları tercih ettiğini gösteriyor. Aynı araştırma, 25 ile 40 yaş arasındaki kişilerin ise bitter çikolataları tercih ettiğini ortaya koyuyor. O nedenle bizim için en tehlikeli yaş grubu 25 yaş altı. Çünkü o yaş arasında tüketilen çikolata miktarı çocukluk dönemi olduğu için biraz fazla. Çikolata, doğru miktarda tüketilirse antioksidan kapasitesi çok yüksek. Hatta diş çürüklerine değil, onların önlenmesine yardımcı oluyor. Ama belli miktardan fazla tükettiğimizde şeker oranını artıracağı ve ağızdaki bakteri miktarını artıracağından çürüklere neden olurö ifadelerini kullandı. HANGİ ÇİKOLATA DAHA SAĞLIKLI?

Sağlık açısından en faydalı çikolatanın bitter çikolata olduğunun altını çizen Diyetisyen Altuntaş, şu uyarılarda bulundu:

"Bitter çikolatanın kakao oranı yüksek. Kakaonun içerisindeki fenolik bileşenler sağlık açısından destekleyici. Bunlar vücuda destek sağlayan bileşenler. Çikolata kanserden koruma, damar sağlığını güçlendirme, tansiyon kontrolünü sağlama ile dikkat çekiyor. Hatta düzenli aralıklarla bitter çikolata tüketilmesi Tip 2 diyabetlilerde şeker ve kilo kontrolüne fayda sağlıyor. İkinci sırada ise sütlü çikolatalar var. Sütlü çikolataların da tüketilme oranı, içindeki kakao miktarına göre değişiyor. Burada etiket okumak önem taşıyor. Bu çikolatalar fındıklı ya da fıstıklı tüketilebilir. Buna lezzetine göre karar verebilirsiniz. Önemli olan şey bu çikolataların içerisindeki yağ oranı. Bazı çikolatalarda palm, bazılarında ise kakao yağı kullanılıyor. Bizim önerdiğimiz kakao yağı kullanılarak yapılan çikolataların tüketilmesi. Beyaz çikolata ise bir çikolata değil. Çikolata olabilmesi için içinde belli miktarda kakao olması gerekir. Beyaz çikolata, sadece yağ ve şekerden oluşuyor. 'Beyaz çikolata mı sütlü çikolata mı' dersek. Cevabımız 'sütlü çikolata' olacaktır. Bitter ve sütlü çikolata arasında kalınırsa bitter çikolata tercih edilmelidir."