DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

İlknur SARGUT- Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- RİZE'de dünyaya gelen 2 yaşındaki Melisa Kan'a anne karnındayken böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorların 'yaşaması mucize' dedikleri minik kız, 32 yaşındaki babası Asım Kan'dan nakledilen böbrekle hayata tutundu. Melisa, böbreğinin 4 katı büyüklüğündeki böbrekle sağlığına kavuştu. Rize'de yaşayan Asım ve Şeyma Kan çifti, iki yıl önce bir kız çocukları olacağını öğrendi. Şeyma Kan'ın ultrason muayenesinde, 5 aylık bebeğinin böbreklerinde bir kist olduğu belirlendi. Doktorlar, 'bebeğin yaşaması mucize' deyip kürtaj önerdi. Bebeğinin kalp atışlarını duyduğu an, onun yaşaması gerektiğine karar verdiğini söyleyen Şeyma Kan, kızı Melisa'yı dünyaya getirdi. Doğduktan sonra kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan, böbrekleri ultrasonda dahi görülemeyecek kadar küçülen Melisa, 20 gün kadar yoğun bakımda kaldı. Kreatin değerleri yükselen Melisa için diyaliz tedavisi başlamadan nakil kararı alındı. 2 yaşındaki küçük kız, 32 yaşındaki babası Asım Kan'dan alınan böbrekle sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç, Melisa'nın kendi böbreğinin 4 katı büyüklüğündeki böbrekle hayata tutunduğunu söyledi.

"BEDENLER TOPRAK DEĞİL CAN OLSUN"

Doğduktan sonra 20 gün kadar yoğun bakımda kalan Melisa'nın kreatin değerlerinin zaman zaman yükseldiğini belirten Şeyma Kan, "Melisa yaşıtlarından geri kalıyordu. Gelişemiyor ve boyu uzamıyordu. İştahsızlık da ciddi bir problemdi. Ben de 'çocuğuma ne faydalı olabilir' diyerek bir umut aradım. Sosyal medya üzerinden Op. Dr. Volkan Turunç'a ulaştım. Tetkikler sonrası eşimin böbreği uygun görüldü. Ameliyata eşim ve çocuğumu birlikte yolladım. Bu duygusal anlamda zor bir süreçti. Ama şimdi kızım sağlığına kavuştu. İştahı açıldı, artık rahatlıkla yemek yiyor. Melisa'yı yemek isterken hiç duymamıştım. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Nakil gerçekten mucizevi bir şey. Aileler, eğer imkanları ve vericileri varsa iyi hekimlerle birlikte nakli düşünsünler. Bakın Melisa ameliyat olalı kısa bir süre oldu ve şu an sağlık durumu çok iyi. Biz daha zor geçeceğini düşündük ama asla öyle zor bir süreç yaşamadık. Kesinlikle organ bağışına önem vermeliyiz. Bedenler toprak olmasın, insanlara hayat ve can olsun" diye konuştu.