DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

1- İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU:176 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI (GENİŞ HABER) Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL,(DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına karşı yürütülen soruşturmada, örgüt içi iletişim modeli olan ankesörlü telefon ile irtibat sağlayan 100'ü Kara, 33'ü Hava, 37'si Deniz ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bu personel arasında 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay bulunuyor.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemleri eşzamanlı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediliyor. Görüntü dökümü:

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-ARŞİV 09.07.2019 - 08.34 - Haber Kodu : 190709017 2- TAKSİLİ HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA (2)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Buse PEHLİVAN - İstanbul DHA

İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bir çok suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi. 5 taksicinin aralarında bulunduğu şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelileri yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis baskın yaptığı evlerdeki şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. Şüphelilerden bazıları ise Vatan Caddesi'nde durdurulan bir takside gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ek görüntüler

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-Güvenlik kamerası

-Hırsızlık anları

-Şüphelilerin taksiye binmesi

-Taksinin yanında yere yatırılıp gözaltına alınmaları (Polis kamerası)

-Genel ve detaylar Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilere baskın anı

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki

DHA FEED 09.07.2019 - 10.29- Haber Kodu : 190709039_

09.07.2019 - 11.19 - Haber Kodu : 190709056 ========================== (ÖZEL)

3- 'NİYE YAN BAKIYORSUN' DEYİP DÖVDÜLER! OLAYLA İLGİSİ BULUNMAYAN BİR KİŞİYİ VURDULAR - Sultangazi'de dehşet anları kamerada Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de 'niye yan bakıyorsun' deyip amca ve yeğeni dövdüler. Saldırganlardan biri belindeki silahı çıkarıp, dövdükleri kişiyi ve arkadaşlarını korkutmak istedi. Bir başka arkadaşı elinden silahı alarak ateşledi. Açılan ateş sonucu, olayla ilgisi bulunmayan 1 kişi bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcığoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ümit Balkış ve amcası Arif Balkış, cadde üzerinde esnaf olan bir yakınlarını ziyaret etti. Daha sonra buradan ayrılan Ümit Balkış, park halindeki kamyonetine doğru gitti. Kamyonetin kapısına yönelen Balkış'a, o esnada bir işyerinin önünde oturan 5 kişi 'niye yan bakıyorsun' diyerek sataştı. Grup daha sonra Balkış'a saldırdı. Yumruk, tekme ve tabure ile Ümit Balkış'a saldıran grup, yardımına koşan amca Arif Balkış'a da saldırdı.

Amca ve yeğenin saldırıya uğradığını gören yakınları ve arkadaşları da yardıma koştu. O esnada saldırganlardan biri belindeki silahı çıkararak, karşı tarafı korkutmaya çalıştı. Elindeki silahı sağa ve sola çeviren saldırganın başka bir arkadaşı elindeki silahı alarak Ümit Balkış'a doğrultarak, ateş etti. Açılan ateş sonucu olayla hiçbir ilgisi bulunmayan, o esnada yolda yürüyen bir şirketin genel müdürü olan Ufuk K., ayağından yaralandı. Saldırganlar daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Bilgilendirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ufuk K.'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

"KORKUTMA AMAÇLI SİLAHINI ÇIKARIYOR, BAŞKASI ELİNDEN ALARAK SIKIYOR"

Ümit ve Arif Balkış'ın akrabası olan Haydar Akın, "Yoldan geçerken kamyonete varıyorlar. Kamyonete varınca kapıyı açmaya çalışıyor. O sırada oturan 5-6 kişi ile tartışmaya giriyor, ondan sonra bunlar vurmaya başlıyor. Vurmaya başlayınca bizim köylüler görüyor. O arada silahı çekiyorlar. 1 kişi korkutma amaçlı silahı sağa, sola çeviriyor. Ama başka biri elinden silahı alıp, sıkıyor. Yoldan geçen başka bir kişi yaralanıyor. Kim olduklarını bilmiyoruz. Ne vurulanı, ne de vuranları kimseyi tanımıyoruz" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Dövülmeleri

-Silahla korkutan kişi

-Silahı ateşleyen kimse

-Olay yeri

-Röp.

09.07.2019 - 10.22 - Haber Kodu : 190709035 ============================ 4- SULTANGAZİ'DE MARKET SOYGUNU Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de bir markete maskeli ve silahlı soyguncu kasadan bir miktar para alarak kaçtı.

Olay saat 10.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, 1395. Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen maskeli soyguncu silahla çalışanları tehdit etti. Soyguncu kasadan aldığı bir miktar parayla kaçarken, çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda zırhlı ekip ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri market içinde incelemelerde bulunduğu sırada , özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamera kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Marketten görüntü

-Zırhlı ekiplerden görüntü

-Polis ekiplerinin içeri girişi

-Özel hareket polislerinden görüntü

-Sokaktan görüntü

-Diğer detaylar ===================== 5- BEŞİKTAŞ'TA 9. KATTAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş'ta 9. kattaki evinin balkonundan düşen İsmail T. hayatını kaybetti.Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören abi, sinir krizi geçirdi.

Olay, Beşiktaş Konaklar Mahallesi Güneş Sokak üzerinde bulunan bir binada saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, abisi ile beraber yaşayan İsmail T. 9. kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Yukarıdan bir kişinin düştüğünü görenler hemen olay yerine koştu. Yerde yatan İsmail T. için ambulans ve polis çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören abi, sinir krizi geçirdi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cesedin görüntüsü

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Ambulansın beklemesi

-Binadan görüntü

-Genel ve detaylar ======================== (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

6- "HAFIZA 15 TEMMUZ " MÜZESİ TAMAMLANDI Ali AKSOYER / İSTANBUL(DHA)15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı. 15 Temmuz'un yıldönümünde açılması beklenen müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler bulunuyor.

Yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan "Hafıza 15 Temmuz" müzesinin yapımı tamamlandı. Müzenin 15 Temmuz'un bu yılki yıldönümünde ziyarete açılması bekleniyor. Müze alanın bin 500 metre olduğu belirtilirken, yaklaşık 200 metrekarelikte bir mescit bulunuyor. Müzenin çevresinde ise 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.

Müzede darbe gecesi gösterilen direniş tüm yönleriyle anlatılacak. Darbe girişimi gecesi şehit olan vatandaşlara ait hatıra eşyalar sergilenecek. Müzede ayrıca dünya darbeler tarihi, sömürgecilik tarihi ile bilgi verilecek bölümler de bulunuyor. Müzenin 15 Temmuz yıldönümü törenleri sırasında açılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüyle müzenin son hali 09.07.2019 - 11.26 - Haber Kodu : 190709059 (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

7- 55 AT İÇİN ÜNİVERSİTEDEKİ İLK HASAT İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya (İÜ-C) bağlı Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) at sayısı 55'i buldu. Artan yem ihtiyacı ve maliyeti karşılamak amacıyla öğretim üyeleri, öğrencilerle birlikte üniversitedeki dev arazide hububat ekti ve ilk hasat yapıldı. MYO Müdürü Prof.Dr. Mehmet Can Gündüz, İÜ-C'nin Avcılar Kampusü'nde MYO'da sayıları artan atlarının ihtiyacı olan yem ürünlerini karşılamak için üniversite arazisini bu yıl ilk kez ekip-biçmeye karar verdiklerini söyledi. Prof.Dr. Gündüz, İÜ-C Rektörlüğü ve Veteriner Fakültesi yönetimin onay ve desteğini aldıktan sonra ellerinde yeterli altyapı olmadığı halde tüm zorlukları göze alarak Küçükçekmece Gölü'ne çok yakın bulunan üniversite arazisinde kolları sıvadı. Prof.Dr. Mehmet Can Gündüz, aylarca kendisi de uzun süre tarlada çalışırken, zaman zaman çapa, ilaçlama çalışmaları ve hasada da yardım etti, traktör de kullandı, bunaltan yaz sıcağında biçer döverden inmedi. Gündüz, kısıtlı olanaklar nedeniyle oldukça zorlu ve büyük özveri gerektiren 500 dönüm tarladaki çabalarının sonuçlarını başaklar boy verince almaya başladıklarını belirtirken, DHA muhabirine şunları anlattı:

"NE TRAKTÖRÜMÜZ, NE PULLUĞUMUZ VARDI"

"Üniversitedeki araziyi ekip-biçmeye karar verdik. Ancak, bu amacı gerçekleştirmek için ne bir römorkumuz, ne pulluğumuz ve ne de bir traktörümüz vardı. Kullandığımız traktörü, büyük bir yetiştirici 1 yıllığına bize temin etti. Römorku başka yerden temin ettik ettik. En önemli sorunumuz, daha önce ekilip- biçilmeyen tarlanın düzenlenmesiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) büyük destek aldık. Yabani otların, arazinin temizlenmesinde, yol açılmasında, etrafının çitle örülmesinde büyük emek harcadılar. Üniversite ve fakülte yönetimi de büyük destek verdi. Ekim veya hasat, döneminde çalışacak işçimiz, şoförümüz yoktu. Her şeyi, öğretim üyeleri, nalbant ve öğrencilerimizle yaptık. Zirai amaçlı ürünleri ilk defa ekiyoruz. Bu konuda tecrübemiz yoktu. Sadece danışmanlık hizmeti aldık. Öğrenci ve öğretim üyeleri olarak tarlanın hazırlanmasını, ekim, biçimi, hasadı, balyayı hep birlikte yaptık.ö "AMAÇ ATLARIN İHTİYACINI KARŞILAMAK"

MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, Avcılar'daki üniversite arazilerini ekip biçerken ziraat yapıp para kazanmayı değil, atların ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini vurguladı. Prof.Dr. Gündüz, şöyle devam etti;

"Yüksek okulumuz 2002 yılında kuruldu. Geçmişte atçılık kültürü sayesinde birçok savaşları kazandık, kültürümüzü dünyaya yaydık. Günümüzde bunu devam ettiremedik. Akademik anlamda dünyanın başarılı ülkeleri arasına girmek istiyoruz. Bir İngiliz atasözü, 'Ata hakim olan dünyaya hakim olur' der. Bilimsel anlamda daha ileriye gidebilmek, çalışmalarımıza daha fazla kaynak ayırabilmek ve gelirini arttırmak için döner sermaye oluşturduk. Halka yönelik binicilik eğitim vermenin yanı sıra atların beslenmesi için bu projeye başladık. Sonuçta hasada; bu mutlu güne ulaştık. Yeni dönemde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pekdemirli ve İBB yönetiminden alabileceğimiz destekler işimizi kolaylaştıracaktır. Buradan elde edilen hasatla elde edilen saman atların ihtiyacına yetmeyecek ancak, önemli bölümünü karşılayacak. Bizim için büyük ölçüde rahatlatıcı olacak. Hasattan elde edilen buğdayın satışından elde edilecek para yine atların beslenmesi için harcanacak."

MYO öğretim üyelerinden İbrahim Kurban, atların yetiştirilmesinde kaba yemlerin oldukça önemli olduğunu, bu yıl ekip-biçtikleri tarladaki hububatın samanlarını kurutup ot ambarlarında stokladıklarını belirtirken, "Daha önce otları Ağrı, Iğdır gibi yerlerden alıyorduk. Bu sene ve ilerleyen senelerde ot ve yem ihtiyacımızı karşılayabileceğiz. Sene sonunda elde ettiğimiz yemlerle ihtiyacımızın ne kadarını karşıladığımızı göreceğiz. Üniversitemizde 55 saf kan atımız var. Yarış sektörüne at yetiştiriyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize tay bakımı ve yarış hayatını da öğretiyoruz." ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

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Üniversite arazinin genel görünümü (Drone)

Arazi ve hasadın, öğretim üyelerinin tarlada ve arazide at koştururken drone ile ve yerden çekilen görüntüler

Üniversitedeki atlar ve taylardan görüntüler

Yeni ekilen tarlada traktörle ilaçlama yapılırken

Üniversitedeki saman balyaları ve atlara saman verilirken

Hasat için bekleyen tarlanın yerden ve drone ile görüntüleri

Biçerdöver ile hasat edilen buğday kamyona aktarılırken

Biçerdöver tarlada ilerlerken (Drone görüntüleri)

Tarlada ve arazide öğretim üyeleri at sürerken (Drone ve yer çekimleri)

MYO Müdürü, DHA muhabirine buğday ekim ve hasat çalışmalarını anlatırken

Öğretim üyesi İbrahim Kurban atların beslenmesi ve yem ihtiyacını anlatırken

Genel ve detay görüntüler