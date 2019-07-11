DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(ÖZEL)

1- SULTANGAZİ'DE BELEDİYE ÖNÜNDEKİ EYLEMDE GERGİNLİK * Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri kabahatler kanunu çerçevesinde sokaklarda kamyonetle sebze, meyve satanlara ceza kesti. * Kamyonetleriyle satış yapan yaklaşık 20 kişi, belediye önüne gelerek kasa kasa domatesleri belediye binasının önüne döktü. * Eylem sırasında gergin anlar yaşandı. Haber-Kamera:Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de kamyonetle sebze ve meyve satan satıcılar, zabıtanın kendilerine satış yaptırmadığı gerekçesiyle belediye önünde eylem yaptı. Kamyonetleriyle belediye önüne gelen grup, kasa kasa domatesleri yere dökerken eylem sırasında gerginlik yaşandı..

Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri kabahatler kanunu çerçevesinde sokaklarda kamyonetle sebze, meyve satanlara cezai işlem uyguluyor. Kamyonetleriyle satış yapan yaklaşık 20 satıcı, ilçede bulunan manav ve marketçilerin şikayetiyle kendilerine yönelik zabıtanın baskı uyguladığını öne sürerek eylem yaptı. Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen satıcılar, kamyonetleriyle Sultangazi Belediyesi'nin önüne ilerledi.

"BİZİ MARKETÇİLER ŞİKAYET EDİYOR"

Market ve manavların şikayeti üzerine kendilerine baskı yapıldığı öne süren satıcılardan biri, "Halkımız bizden memnun.Bizde ekmeğimizin peşindeyiz. Kimsenin rahatsız olmasını istemiyoruz. Zamanı geldi halk ucuza yesin diye domateslerimizi bahçelerimizden toplayıp, getiriyoruz. Kazanacağımız 60-70 TL para, ama zabıta arkadaşlarımız bizi günlük 300-500 TL zarara uğratıyorlar" dedi. GERGİNLİK ÇIKTI

Satıcılar, kasa kasa domatesleri belediyenin önüne döktü. Eylemciler, domatesleri belediye binasına doğru da fırlattı. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı eyleme polis müdahale etti. Yapılan izinsiz eylemde 20 satıcı gözaltına alındı. Belediye önüne dökülen domatesleri bazı vatandaşlar toplayarak, evine götürürken, temizlik işçileri belediye önünde temizlik çalışması yaptı. ANONSLAR RAHATSIZ EDİYOR

Sultangazi Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada; "Kamyonetlerle satış yapan seyyar satıcılar yüksek anonslarla vatandaşları rahatsız ediyor. Son günlerde artan şikayetler doğrultusunda, Zabıta ekiplerimiz, açıkta ya da seyyar araçlarla gıda satışı yaparak halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara karşı denetimlerini sıklaştırıldı. Zabıta ekiplerimiz, ilçe genelinde gündüz ve gece olmak üzere toplu çalışma programı uyguluyor. Son günlerde gerçekleştirdiği çalışmalarda gündüz faaliyet gösteren seyyar satış yapan araç ruhsatlarına işlem yapan ekipler, birçok seyyar satıcıya, 'Kabahatler Kanunu'na göre işlem yaparken, ses sistemlerine de el koydu." ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kamyonetlerden görüntü

-Satıcıların kamyonet konvoyu yaparak, belediye önüne gelmeleri

-Domatesleri yere döken satıcılar

-Bazı satıcıların isyan etmesi

-Domatesleri toplayan kadınlar

-Polisin gelmesi

-Polisin satıcılara müdahale etmesi

-Satıcılarla röportaj

-Genel ve detaylar 11.07.2019 - 11.40 - Haber Kodu : 190711088 ================================ 2- ARNAVUTKÖY'DE FIRLAYAN KAMYON LASTİĞİ KALDIRIMDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Arnavutköy'de kamyon lastiği annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen çocuğa çarparak yaraladı.

Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşundaki olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir kamyondan çıktığı tahmin edilen lastik , kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen küçük bir çocuğa çarptı. Küçük çocuk yere düyerek yaralanırken hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal meydana paylaşıldı Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyada paylaşıyan görüntü 11.07.2019 - 10.46 - Haber Kodu : 190711064 3- İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı'nda çoğu kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Çanta ve montlarla yağmurdan korunmaya çalıştı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece düştüğü İstanbul'da, yağmura hazırlıksız yakalananlar çanta ve montlarla korunurken hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı'ndan görüntü

-Şemsiyesi olanların şemsiyelerini açarak yürümesi

-Şemsiyesi olmayanların çanta ve montlarını kafalarının üzerine koyarak yürümeleri

-Şemsiye satıcıları

-Genel ve detaylar 11.07.2019 - 08.27 - Haber Kodu : 190711018

11.07.2019 - 09.57 - Haber Kodu : 190711039

11.07.2019 - 10.06 - Haber Kodu : 190711042

11.07.2019 - 1143 - Haber Kodu : 190711090 4- BAKIRKÖY'DE AYNI NOKTADA 2 KAZA OLDU, CADDE TRAFİĞE KAPANDI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Bakırköy'de alt geçit girişinde ve içerisinde meydana gelene iki farklı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Meydana gelen kazalar nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Yeşilköy Havuzlu Kavşak alt geçidi Florya yönünde meydana geldi. Tünel içinde meydana gelen kamyonet, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Bu sırada tünel girişinde de iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı başka bir kaza daha meydana geldi. Her iki kaza nedeniyle tünel Florya istikametinde yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Kazalar sebebiyle trafikte yoğunluk oluşurken diğer sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Kazaya karışan araçlar olay yerine sevk edilen çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü dökümü :

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-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Yoldan ve tünelden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar 11.07.2019 - 09.42 - Haber Kodu : 190711033_ 5 - BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta yağmurun kayganlaştırdığı yolda 3 aracın karıştığı kaza meyrana geldi.

Kaza, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bir tur şirketine ait 2 minibüs, arka arkaya kırmızı ışıkta durdu. Arkadan gelen başka bir araç yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öndeki araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Beşiktaş istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı. Görüntü Dökümü

Kazanın meydana geldiği yoldan görüntü

Kaza yapan araçlar

Olay yerindeki polis ekipleri

Trafikte oluşan yoğunluk

Genel ve detaylar 11.07.2019 - 10.41 - Haber Kodu : 190711061

===================== 6- MALTEPE VE SANCAKTEPE'DE YAĞIŞLI HAVA KAZALARA NEDEN OLDU Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

İstanbul'da gece saatlerinden itibariyle başlayan yağış nedeniyle kayganlaşan yollar kazaları da beraberinde getirdi. Anadolu Yakası'nın çeşitli noktalarında hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları meydana geldi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda bu sabah itibariyle başlayan yağışlar etkili oldu. Yağmur sularıyla kayganlaşan yollarda hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi. Maltepe Başıbüyük Yolu'nda 34 ED 0051 plakalı bir kamyonet kayganlaşan yolda devrildi. Kaza nedeniyle caddede trafik durma noktasına geldi. Kazada sürücü yaralanmazken, kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kamyonetin kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ise sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 RJ 8344 plakalı otomobil, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önüne geldiğinde, içinde biri çocuk 4 kişi bulunan 34 VY 3555 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan bir kişi olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Görüntü dökümü

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-Olay yerindeki devrilen kamyonet

-Kamyonetin kaldırılması

-Cadde üzerinde oluşan trafik

-Sancaktepe'de kaza yapan otomobil

-Kazaya karışan araç

-Belediye ekiplerinin yolu temizlemesi

-Yaralının ambulansta tedavi edilmesi

-Genel ve detay

11.07.2019 - 10.44 - Haber Kodu : 190711063_ ======================= 7- 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE EŞİNİ VE BACAĞINI KAYBEDEN ŞEFKATLİOĞLU O GÜNÜ ANLATTI Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - Can EROK, İSTANBUL(DHA)- FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde hem eşini hem de bir bacağını kaybeden Vahide Şefkatlioğlu, "Elimizde hiçbir şey olmadan sadece bayrak ve iman gücümüzle ülkemize sahip çıktık ve ülkemizi aldık. Elhamdülillah hiç pişman değilim. Allah göstermesin, bir kez daha olsa yine çıkar, gözümü kırpmadan bu vatan için canımı bin kere veririm" dedi.

Esenler'de yaşayan 38 yaşındaki Gazi Vahide Şefkatlioğlu, 15 Temmuz 2016'de yaşanan FETÖ'ye karşı mücadele eden kadın kahramanlarından biriydi. "Ölmek var, dönmek yok" diyerek çıktığı sokaklarda darbeciler karşısında başta 49 yaşındaki hayat arkadaşı Mehmet Şefkat Şefkatlioğlu ve bir bacağını kaybeden Vahide Şefkatlioğlu, o gün yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA)anlattı.

"10-15 DAKİKA İÇİNDE BİR ANDA İNSANLAR SOKAĞA AKIN ETMEYE BAŞLADI"

O akşam darbe girişimini gelen bir telefon ile öğrendiğini belirterek sözlerine başlayan Şefkatlioğlu,

"Küçük kızım, 'anne teyzem arıyor' dedi. Telefonu aldım açtım ve dedi ki 'darbe olmuş haberin var mı?' O darbe deyince zaten direkt hemen 'ülke elden gidiyor' dedim ve koştum içeriye ağladım. Sonra eşim televizyonu açtı. Ben sonra oğlumun odasına gittim internette bakmak için. Orada da bir şey yoktu. O sıra televizyona bakmaya gittik içeriye. Onlar bakarken ben direkt pardösümü giyindim. Dedim 'ben dışarı çıkıyorum'. Eşim, 'sen ne yapıyorsun ben ve oğlum çıkacağız' dedi. Biz o sıra Cumhurbaşkanının çağrısını duymamıştık ama biz bu vatanın evladıyız. Vatanımız, toprağımız ve bayrağımız için canımızı veririz. Ben eşim ve oğlumdan önce koştum dışarıya. Bu sıra küçük ve büyük kızım da hazırlanmıştı ama biz önce ne var ne yok diye bakalım dedim. Bir taraftan da ailemi, kurstaki arkadaşlarımı arıyorum ve dışarı çıkın diyordum. Ülke gidiyor elden dedim. Çünkü aklıma direk Suriye geldi. Biz de onlar gibi olacağız sandım. Dışarı çıktığımızda dört yola doğru yürüdük. Daha sonra emniyet müdürlüğüne yürüyeceğiz oraya tanklarla gelmişler dediler. Biz dışarı çıktığımızda sokaklar kalabalık değildi. İnsanlar yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Birçoğu zaten balkondan izliyordu olanları. Döndük sonrada emniyet müdürlüğünden Atış Alanı'na doğru gidiyorduk. 10 - 15 dakika içince bir anda insanlar sokağa akın etmeye başladı. Bir yandan ağlıyorum, bir yandan dua ediyorum, bir yandan da Allah-u Ekber diye bağırıyordum. Sonra dedim ki, bu ülkenin böyle güzel vatanını seven gençleri varken, Allah'ın izniyle bu imanla bu ülke yıkılmaz" diye konuştu.

"EŞİMİN VEFATINI BİR BUÇUK AY SONRA ÖĞRENDİM"

Bulundukları bölgede kontrol sağlanmasının ardından Cumhurbaşkanını karşılamak üzere havalimanına doğru yola koyulduklarını belirten Şefkatlioğlu, "Ölmek var, dönmek yok" diye yürüdüklerini ifade ederek, "Bizim derdimiz Cumhurbaşkanımıza hemen havalimanında yetişmekti. Çok kalabalıktı. 10 -15 dakika yürüdük. O sıra arkamı dönüp kalabalık mı diye bakmak istedim. Arkamızda sadece kırmızı bayraklar ve insanlar görünüyordu. Bir süre daha yürüdük. Ben o sıra tankı görmedim ama tankın paletinden ateşler açılmaya başlandı. Eşim 'bariyerlerden atlayalım' dedi. Ben eşime, 'Sen üstten atla, ben alttan geçeceğim' dedim. Eşim tam ayağını bariyerin üstüne koymuştu. Ben de elimi bariyerin altına koymuştum. O sıra zaten tank üstümüzden geçti. O sıra 'Allah' dedim. Gözüm kapandı ama her şeyi duyuyordum. Bir genç, 'Ablayı kurtaralım, hastaneye kaldıralım' dedi. Sonra birileri de, 'Ambulans bekleyelim' dediler. Ondan sonra beni bir arabaya koydular. Bacağımın sallandıklarını hissediyorum ama o gün hiç acı hissetmedim. Arabada adımı soyadımı sordular. Onları söyledim. Hastaneye gittim, üstümdekileri keserek bana müdahale ettiler. 2 ay yoğun bakımda toplamda 1 yıl hastaneden kaldım. 15 gün sonra doktor bana önce bacağımın alttan kesileceğini söyledi, tabi bacağım baya bir yukarıdan kesilmişti. Çünkü kangren olmuştu ve yukarı doğru yayılmaya başlamıştı. Sağ bacağımı da kurtarmaya çalıştılar. Çünkü sağ bacağım da kopmuş ve dikmişlerdi. Elim parçalanmıştı. 6 ay kullanamadım elimi. Uyandığımda eşimin durumunu sordum. Çevremdekiler hep eşimin durumunun çok ağır olduğunu söyledi. Meğer eşim vefat etmiş. Eşimin vefatını 1 buçuk ay sonradan öğrendim" diye konuştu.

"ALLAH KORUSUN BİR KEZ DAHA OLSA GÖZÜMÜ KIRPMADAN BU VATAN İÇİN CANIMI BİN KERE VERİRİM"

Şefkatlioğlu, "Allah bana o kadar güzel bir lütuf, o kadar güzel bir şeref verdi ve beni gazi etti çok şükür. Eşimin adına gurur duyuyorum, kendi adıma gurur duyuyorum ki Allah bize böyle bir şey nasip etti. Allah bize böyle bir gururu, şerefi, onuru verdi. Ben hiç pişman değilim. O geceyi herkes 'Kanlı bir gece' diyor ama ben o geceye 'şanlı bir gece' diyorum. Çünkü ülkemizin kurtuluşu oldu. Nasıl bir Çanakkale, Uhud, Sarıkamış kurtuluşu olduysa, 15 Temmuz da bize bir Çanakkale gibi bir kurtuluş oldu. Tarihe yazıldı. Elimizde hiçbir şey olmadan sadece bayrak ve iman gücümüzle ülkemize sahip çıktık ve ülkemizi aldık. Elhamdülillah hiç pişman değilim. Allah göstermesin, bir kez daha olsa yine çıkar, gözümü kırpmadan bu vatan için canımı bin kere veririm" ifadelerini kullandı. Görüntü dökümü

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-15 Temmuz Gazisi Vahide Şefkatlioğlu

-Şefkatlioğlu ile röportaj

-Röportajdan genel ve detaylar

11.07.2019 - 10.37 - Haber Kodu : 190711059

11.07.2019 - 10.40 - Haber Kodu : 190711060 ========================

8- GALATASARAY'IN DAVASI İÇİN ULTRASLAN ADLİYEYE GELDİ Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) - GALATASARAY kulübünün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili duruşma bugün görülecek.

Tedbir kararının kalkması durumda Galatasaray Spor Kulübü'nün tekrar seçime gidip gitmeyeceğini belirleyecek olan dava için Ultraslan taraftar grubu yönetime destek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Taraftar grubu adliyenin C kapısı girişinin karşısındaki meydanda pankartlar açarak "Mekteb-i Sultani onurumuzdur. Liseci zihniyet sorunumuzdur" şeklinde slogan attı. Taraftarlar meydanda "Galatasaray halkındır, lisenin değil", "Tüzük değişsin, üyelik açılsın", "Milyonlarca ses Galatasaray halkın diyor", "Sizler kaybedeceksiniz Galatasaray kazanacak" yazılı pankartlar açtılar.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün saat 11.35 duruşma saati verilen davada geçtiğimiz duruşma mahkeme hakiminin yerel seçimlerde görevli olması nedeniyle ertelenmişti.