DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- FSM'DEKİ ÇALIŞMALARIN 16. GÜNÜNDE İLK KAT ASFALT TAMAMLANDI Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda ilk kat asfalt döküm işlemi tamamlandı. Çalışmaların 16. gününde son kat asfaltın dökülmesi için asfalt makineleri ve silindirler köprü girişinde yerini aldı. Kapatılan 4 şeritte çalışmaların tamamlanmasının ardından aynı çalışma Edirne istikametine 4 şeritte tekrarlanacak.

FSM'de 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Köprünün birleşim yerlerinde ise tamiratlar yapılmıştı. İLK KAT ASFALT TAMAM

Bu çalışmanın ardından köprü üzerine başlayan ilk kat asfalt olan "Mastik Asfalt" denilen malzemenin köprü üzerine döşenme işlemi tamamlandı. Araçların üzerinde gideceği son kat asfaltın dökülmeye başlanması için çalışmalar son aşamaya geldi. Bu asfaltı dökecek olan asfalt döküm makineleri ile silindirler köprünün Avrupa yakasında yerlerini aldı. Köprüde şu anda her iki yanda da köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümler yenileniyor.

SON KAT ASFALT İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ettiği Fatih Sultan Mehmet köprüsünde son kat "Taş mastik asfalt"ın dökülmesinin ardından şeritler çizilecek ve kapatılan bölümler trafiğe açılacak. Ancak eş zamanlı olarak köprünün Edirne yönünde bulunan 4 şerit trafiğe kapatılarak aynı çalışmalar tekrar edilecek.

Öte yandan köprüdeki çalışmalar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet köprüsünde her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluşmaya devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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-Köprüdeki son durumunu havadan görüntüleri =========================== (ÖZEL)

2- HALİÇ'TE KÖPRÜDEN ATLAYAN KADINI KURTARMAK İÇİN ARKASINDAN BÖYLE ATLADI * İntihar etmek için denize atlayan kadının arkasından suya atlayan genç, kadını kurtardı.

* Günün kahramanı suya böyle atlamış. Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)

Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan 21 yaşındaki Şirin B.'yi arkasından atlayan genç kurtardı. Yusuf Muhsin Kaya'nın köprüden atlaması ve kadını kurtarması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Şirin B. Haliç Metro Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak, denize atladı. O sırada metroya giden Yusuf Muhsin Kaya, Şirin B'nin denize atladığını görünce kurtarmak için arkasından denize atladı. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç kızı kurtarmak için denize atlayan Yusuf Muhsin Kaya deniz polisinin de yardımıyla genç kızı kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalesinin ardından Şirin B.'yi ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Şirin B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ATLAMA VE KURTARMA ANLARI KAMERADA

Günün kahramı Yusuf Muhsin Kaya'nın kadını kurtardığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Köprüdeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla denizde çırpınan kadını çekmeye başladı. O an Yusuf Metin Kaya'nın suya atlaması da cep telefonu kaydına girerken, Kaya'nın kadına doğru yüzdüğü görüldü. Şirin B.'yi suyun üstünde tuttuğu sırada ise deniz polisine ait bir bot ikilinin yanına yanaşarak, polisler ikiliyi sudan çıkardığı görüntüler kameraya yansıyor. "SUYA ATLAYIP ÇIKARDIM"

Yusuf Muhsin Kaya, "Ben metroya biniyordum. Tam metroya akbil bastım içeri girecektim. Biri geldi 'denize birisi atladı.' dedi. Bir abi suya atlıyordu. Abi sen atlama ben yüzme biliyorum ben atlayayım dedim. Ben atladım işte genç kızı yukarı çıkardım. İki üç dakika sonra deniz polisi geldi. Bizi yukarıya çekti baya dalga vardı. Ben kulüpte yüzüyorum ona güvenerek atladım. Yüzme bilmesem atlamam. Onun şiddetiyle başımı çarptım. Biraz başım ağrıyor. Baya su yutmuştu, boğulma aşamasındaydı." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekiplerinin genç kıza müdahalesi

-Ambulansa götürülüşü

-Şirin B'yi kurtaran Yusuf Muhsin Kaya ile röp

-Genel ve Detaylar 11.07.2019 - 18.30 - Haber Kodu : 190711232_ ========================== 3- BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK POLİSİNE ÇARPAN TAKSİCİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta trafik kontrolü yapan polise taksi çarptı. Kazada yaralanan polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan sürücü gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Barbaros Bulvarı girişinde 09.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Beşiktaş istikametinde seyir halindeki Bülent Bulut'un kullandığı taksi, başka bir aracın sıkıştırması sonucu refüjdeki trafik polisi Bilal T.'ye çarptı.Çarpmanın etkisiyle başını refüje çarpan polis, yaralandı. Yaralı polis için ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisi ambulansa alarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. TAKSİ SOFÖRÜ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Taksi sürücüsü kaza sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Yerde yatan polis hastaneye kaldırıldıktan sonra büyük şok yaşayan Bülent Bulut, "Başka bir araç beni sıkıştırınca refüje çıktım. O sırada refüjdeki polise çarptım" dedi. Taksi sürücüsü alkol kontrolü ve işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Yerde yatan polis

-Vatandaşların görüntüsü

-Aktüel görüntüler

-Olay yerinden görüntü

-Ambulanstaki polis

-Kaza yapan taksi

-Taksi sürücüsünün ağlaması

-Taksi sürücüsüne alkol kontrolü yapılması

-Genel ve detaylar ==================== 4- ESENYURT'TA 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Esenyurt TEM Bağlantı yolu üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde Hadımköy Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir TIR duramayarak önündeki özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüste diğer araçlara çarpınca 2 minibüs, bir hafif ticari araç ve bir midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada çoğu otobüs yolcusu 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle Hadımköy Bağlantı Yolu gişeler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaşanan kazayı anlatan görgü tanığı Selman Şeker, " TIR hiç frene basmadan halk otobüsüne vurdu. Halk otobüsündeki insanlar zaten feryat figanla arabadan çıktılar. Yaralılar vardı. Ambulans çağırdık. Küçük bir kız da yaralıydı" diye konuştu. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüsü

-Olay anı

-Cep telefonu görüntüleri

-Caddeden görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj ========================== 5- PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ABİ-KARDEŞ KAMERADA Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da park halindeki otomobillerin camlarını kırarak içinde bırakılan eşyaları çalan iki kardeş şüpheli polisle girdikleri kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin yaptıkları hırsızlıklar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderilirken olaylarla ilgili iki kişi daha aranıyor. VATANDAŞ BAĞIRINCA KAÇTILAR

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde park halinde otomobillerden meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışırken 27 Haziran 2019, Kumburgaz, Celaliye Mahallesi'nde meydana gelen bir hırsızlık olayından sonra G.O. adlı vatandaş hırsızları gördüğünü kovaladığını ve kullandıkları otomobilin plakasını aldığını ihbar etti. Olayın güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelilerin beyaz renkte bir araçla geldiklerini otomobilin arka camından içeri girerek hırsızlık yaptıktan sonra vatandaşın bağırması üzerine hızla kaçtıklarını tespit etti.

ABİ KARDEŞ HIRSIZLAR KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Polis olayda kullanılan otomobilin izini Sultangazi ilçesi, Gazi mahallesinde buldu. 6 Temmuz tarihinde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil takibe alındı. Ancak polisi fark eden şüpheliler kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacının ardından şüpheliler Serkan B.(37) ile kardeşi Çınar B.(32) gözaltına alındı. AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Serkan B.'nin 4 kez otomobil hırsızlığı suçundan kardeşi Çınar B.'nin ise oto ve otodan hırsızlık suçlarından 13 kez polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. TUTUKLANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde 7 ayrı otomobilden 2 adet cep telefonu, tektaş yüzük, çok sayıda kredi kartı, profesyonel fotoğraf makinesi ve objektifler çaldıkları tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken firarda olan iki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Hırsızlık anları

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

============================== 6- GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GASPÇILAR YAKALANDI Müslim SARIYAR - İstanbul DHA - Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da silahlı gasp olaylarına karışan 4 kişi yakalandı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde 9 Temmuz'da bir markete giren gaspçılar kasada bulunan 2 bin 320 TL parayı aldı. Silahlı gasp ihbarı üzerine olay yerine giden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri market ve civardaki kameralardan aracı tespit etti. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaydan 12 saat sonra 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede şüphelilerin Sultangazi'de iki market ile Gaziosmanpaşa'daki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen soygunun şüphelileri olduğu anlaşıldı. İZİNLİYKEN GASP YAPTI

Gözaltına alınan isimlerden birinin kimliği ise polisi şaşırttı. İzmir'de görev yaptığı öğrenilen ve geçici görev için Edirne'de bulunan uzman onbaşı Gürkan K,'nın izinli olarak İstanbul'da bulunduğu ve gasp olayını gerçekleştirdiği öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden, uzman onbaşı Gürkan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gürkan K'nin uyuşturucu madde bulundurmak ve kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gasp anları

-Şüphelilerin adliyeye sevki =========================== 7- ÇENGELKÖY'ÜN GAZİ MUHTARI 15 TEMMUZ'U ANLATTI Haber-Kamera: Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL(DHA)- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbecilere karşı mücadele verirken gazi olan muhtar Can Cumhurcu, o geceyi anlattı. Cumhurcu, "Seyit Onbaşı'yı hepimiz okuduk. Ama sadece okuyorduk. Biz 15 Temmuz'da bunları canlı yaşadık. O gençlerin, o gece sokaklarda neler yaptığına canlı şahit olduk. Dedelerimizin ruhaniyeti o gece Çengelköy sokaklarındaydı. Bu ruh bambaşka bir ruhtu. Diriliş ruhuydu" dedi.

Çengelköy Polis Merkezi önünde darbecilere karşı direnirken kasığından vurularak yaralanan Can Cumhurcu, "15 Temmuz akşamı bir diriliş, şahlanış hikayesi. İlk yazıldığı yerlerden bir tanesidir Çengelköy. Ülkemizin hiçbir tarafında bir hareketlilik yokken, Çengelköy bu kalkışmanın içindeydi. Kuleli Askeri Lisesi'nde konuşlanmış terör örgütü üyelerinin burayı karargah olarak kullanması bu işi bizim ilk önce yaşamamıza neden oldu. O gece saat 08.30'da başlayan bir koşuşturma, sabah erken saatlerinde biten Allah'a şükürler olsun bir şahlanış, diriliş hikayesi bu" diye konuştu.

"ÇALIŞKAN'IN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİYLE KAVGASINI TELSİZDEN DİNLEMEYE BAŞLADIK"

O geceyi anlatan Can Cumhurcu, "Akşam saat 20.30 civarında Çengelköy'de evime girmek üzereyken, gelen istihbaratlar üzerine Çengelköy Karakolu'na doğru koşmaya başladım. Ulaşabileceğim mülki amirlerime ulaşmaya çalıştım. Ama kimseye ulaşamadım. Karakoldan içeri girdiğimde Sayın Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın terör örgütü üyeleriyle kavgasını telsizden dinlemeye başladık. 'Televizyon açık mı?' diye sordum. Televizyon açıktı ve köprünün üzerinde tankları gördüğümde işte bende o zaman şafakların çaktığı dakikaydı. İlk önce aklıma ihtilal gibi bir şey gelmedi. Saat 21.15'e doğru Kuleli Askeri Lisesi'nden bir yüzbaşının havaya silah sıkarak gelmesi ve 'Ordu yönetime el koydu' demesi üzerine artık bizde burada bir direniş, diriliş harekatını başlattık" ifadelerini kullandı. "8 ŞEHİT, 84 GAZİMİZ VAR. 100 KİŞİYİ ÖLDÜRME MAKSADIYLA ATEŞ ETMİŞLER"

Çengelköy'ün stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Cam Cumhurcu, "Burayı özellikle seçmelerinin amacı, köprüyle aralarındaki en büyük engel burasıydı. Stratejik olarak karakolumuz önemli noktadaydı ve çok önemliydi. Burayı ele geçirmeye çalışıyorlardı. Buradan da köprüye çok rahat bağlantı sağlamayı amaçlıyorlardı. Çengelköy'ün kanaat önderlerini aradık, acilen Çengelköy karakoluna davet ettik. Karakolun içindeki polis araçlarını barikat olarak kullanarak ana caddeyi kapattık. Cumhurbaşkanımızın hiçbir konuşmasına tanıklık etmedik. Çünkü biz direk ateşin içindeydik. Yolu kapattık, geçişi engelledik. Allah'a şükürler olsun. Tabi çok üzüldük. Bugün Çengelköy'de 8 şehit, 84 gazimiz var. Bu rakam olarak çok büyük bir rakam. Bu ne anlama geliyor? Bunlar 100 kişiyi öldürme maksadıyla ateş etmişler" şeklinde konuştu.

"15 TEMMUZ'U UNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK ADINA BİZİM ÜSTÜMÜZDE BİR DAMGA BU"

"En büyük zaafa düştüğümüz nokta, 'Türk askeri halkına sıkmaz'. Her ne kadar emir komuta olsa da Türk askeri başkadır bizim gözümüzde. Biz bu zaafa düştük" diyen Can Cumhurcu, "O arada baktık bunlar duracak gibi değil. Yaylım ateşine dönmeye başladı bu iş. O sırada karakolun önündeki projektörler yanıyordu. İçeri girip projektörleri söndürdüm. Dışarı çıktığımda o an G3 kurşunu aldım. Kasığımı parçaladı. Yere düştüm. Çengelköy'ün gençleri beni o ateş hattından çekmeye çalıştı. Diyorum ki çocuklara, 'Çocuklar beni alıyorsunuz ama ayağımı unuttunuz'. Çünkü ben ayağımı koptu zannettim. O arada çok büyük bir yaylım ateşi başladı. Onu almayın ölsün orada der gibiydi. Sağ olsun gençler üzerime kapaklanarak beni oradan aldılar. 4 gün yoğun bakımda kaldım. Ameliyata aldılar. Ayağımdaki kılcal damarların kanaması durmuyordu. Bacağım mosmordu. Sağ olsun devlet büyüklerimiz de başımızda, bütün gazilerimizle ilgileniyorlardı. Biz 15 Temmuz'u onurla üzerimizde taşıyacağız. 15 Temmuz'u unutturmamak, unutmamak adına bizim üstümüzde bir damga bu" dedi.

"DEDELERİMİZİN RUHANİYETİ O GECE ÇENGELKÖY SOKAKLARINDAYDI"

15 Temmuz ruhunu, "Seyit Onbaşı'yı hepimiz okuduk. Sadece okuyorduk. Biz 15 Temmuz'da bunları canlı yaşadık. O gençlerin, o gece sokaklarda neler yaptığına canlı şahit olduk. Dedelerimizin ruhaniyeti o gece Çengelköy sokaklarındaydı. Bu ruh bambaşka bir ruhtu. Diriliş ruhuydu" diye tanımlayan Can Cumhurcu, "Şehitler köyü, Gaziler köyü Çengelköy'ün muhtarısınız. Bu sokaklarda dolaştığınız zaman ya bir şehit ailesine ya da gaziye, gazi ailesine denk geliyorsunuz. Bu 15 Temmuz'u biz aslında her gün yaşıyoruz. Sizler belki bunu dışarıda algılayamıyorsunuz. Bugün bir şehit çocuğu bize koşarak geliyor, bir baba, anne şefkatini bekliyor. Biz onu yaşatmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Biz ölene dek bu 15 Temmuz'u ne unutacağız, ne unutturacağız" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Çengelköy Polis Merkezi

-Can Cumhurcu'nun konuşması

-Çengelköy muhtarlığı

-Genel ve detaylar ========================= 8- SULTANGAZİ'DE TERS YÖNE GİREREK KAZAYA DAVETİYE ÇIKARAN SÜRÜCÜLER KAMERADA