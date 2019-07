DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Görüntü Dökümü

6- 15 TEMMUZ GAZİSİ ARAS: ÖLECEĞİMİ HİSSETTİM AMA NE BİR BURUKLUK NE DE BİR KIZGINLIK VARDI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL(DHA) 15 Temmuz

15 Temmuz darbe girişiminde vurulan Gazi Mustafa Aras, "O gece, asla yapmam dediğim şeyleri yaptım. Hastanedeyken sedye üzerinde o an öleceğim sandım ama, ne bir burukluk ne de bir kızgınlık vardı. Zaten ne için kızacaksın. Vatanın için o gün çıkmışsın ve vatanın için de şehit olacaksın" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbecilere karşı mücadele verirken gazi olan Mustafa Aras, o gece yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

Vatandaşların üzerine tank süren darbecilere engel olmaya çalıştığı sırada silahla vurularak gazi olan Aras, "15 Temmuz'da beni sokağa çıkaran vatan ve millet sevgisiydi. Benim bir abim polis, şu an bir kardeşim de asker. Milliyetçi bir aileyiz zaten. Ülkesini ve milletini seven bir aileyiz 15 Temmuz gecesi Esenler'den bulunan evimden Üçyüzlü Polis Merkezi'ne gittik. Oraya gittiğimizde bize, 'Burası küçük bir karakol, Esenler Emniyet binası önemli' diyerek emniyet binasına yönlendirdiler. Biz arkadaşlarla ilçe emniyet müdürlüğüne gittik. Daha sonra emniyet müdürümüz, diğer görevli arkadaşların yönlendirmesi ile havaalanına doğru yürüyerek gitmek üzere hareket ettik. Otobana doğru ilerliyorduk. Orada bizden önce yola çıkmış vatandaşları gördük. Çok kalabalıktı. İnsanlar tekbirlerle yürüyorlardı. Herkes vatanına sahip çıkmak için sokağa çıkmıştı. Çok fazla yürümemişken arkadan birileri, 'Askeri araç geliyor' diye bağırdı. Biz de, 'Gelsin ne olacak önünde durur ve geçişi engelleriz' dedik. Daha sonra başka bir ses geldi arkadan ve 'Tank geliyor' dediler. Biz yine, 'Gelsin yahu ne olacak. Bizi ezecek değil ya, tank da bizim vatanımızın sonuçta' dedik. Demeye kalmadı ben o an tankı gördüm. İnsanlara ve arabalara ezerek ve zarar vererek geliyordu. Hatta bir an bizim üzerimize doğru geldi tank. Biz zoraki kaçtık. Benim yanımda o alanda şehidimiz vardı, yine gazi olan Vahide hanım vardı. Tank yola doğru döndüğünde ben koşarak arkadan tankın üstüne çıktım. Benden önce de insanlar çıkmıştı tankın üstüne. Oraya çıktığımda tankın içindekileri, 'Yahu ne yapıyorsunuz, inşalara zarar veriyorsunuz' dedim. Öyle bir psikoloji ki sanki görmüyorlardı. Uyarılarımıza rağmen tank içindeki yarbay sıfatlı hain, 'bu tank durmayacak, atlayın aşağıya' dedi. Bu sırada tank insanları ve araçları ezmeye devam ediyordu. 'Yahu kadını ikiye böldün görmüyor musunuz?' dedim. Onlar da, 'yapacak bir şey yok, yoldan çekilsinler' dediler. Biz bir taraftan tank içindeki darbecileri dışarı çıkarmaya çalıştık. Amacımız onları tank içinden çıkararak engel olmaktı. Esenler Birlik Mahallesi'nden çıktık, Yüzyıl'a doğru giderken insan kalabalığı vardı. Tank durmadı ve o kalabalığın içine daldı. Biz tankın üstünden bağırdık insanlara çekilin diye ama orada da şehit ve gazilerimiz oldu" diye konuştu.