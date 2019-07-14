DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ (1) Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkünde genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki evinden Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı

-Genel ve detaylar

14.07.2019 -11.27 Haber Kodu : 190714056 ====================== (Havadan görüntülerle)

2-FSM'DE BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARININ İKİNCİ ETABI BAŞLADI Ali AKSOYER-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan bakım, onarım çalışmalarında kapatılan dört şerit yeniden trafiğe açıldı. Son kat asfalt ve şerit çizme çalışmalarının ardından dün gece açılan 4 şeritle eş zamanlı olarak bu kez kuzey tarafta bulunan 4 şerit trafiğe kapatıldı ve çalışmalar yeniden başladı. Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Cahit Turan köprüdeki çalışmaların Kurban bayramı öncesinde tamamlanmasının planladığını söyledi.

4 ŞERİT TRAFİĞE AÇILDI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmalarında ilk etap tamamlandı. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile kazınarak, temizlendi. Daha sonra iki ayrı izolasyon malzemesi sürülen köprüye önce ilk kat ardından ikinci kat asfalt atıldı. Şerit çizme çalışmaları ve köprü bağlantı noktalarında yapılan yenilemelerin ardından kapatılan bölümler dün gece trafiğe açıldı. Böylece çalışmalarda ilk etap tamamlanmış oldu. DİĞER 4 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILARAK ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Köprüde yenilemesi biten 4 şeridin trafiğe açılmasıyla eş zamanlı olarak bu kez kuzey tarafta bulunan Edirne istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmaların tüm hızıyla sürerken bu bölümde köprü bağlantı noktalarındaki yenileme çalışmaları başladı. Kavacık girişinde de eski asfaltın sökülme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. KURBAN BAYRAMINDAN ÖNCESİ AÇILMASI PLANLANIYOR

Ulaştırma ve Alt yapı bakanı Cahit Turan hızla köprünün kuzey bölümündeki çalışmaların başlayacağını belirterek hava şartlarının uygun olması ve beklenmeyen bir problem çıkmaması durumunda çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde bitirmeyi hedeflediklerini söylemişti. Daha önce 17 Ağustos olarak açıklanan çalışmalarının bitim tarihinin daha öne çekilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-(Havadan görüntü)

-Köprüdeki çalışmalardan her iki yakadan da detaylar

-Köprüden trafik detaylar

-Köprü üzerindeki iş makineleri

-Çalışmalardan detaylar

-Araçlardan detaylar

-Genel ve detaylar

14.07.2019 - 10.31 Haber Kodu : 190714037

14.07.2019 - 10.34 Haber Kodu : 190714038 ======================= 3-BOĞAZI KESİLİP, EVİ YAKILAN ÇİNLİ KADIN CİNAYETİNDE 1 KİŞİ TUTUKLANDI -Polis, korkunç cinayete kurban giden Chen Haiyun'un ev arkadaşı olan vatandaşı Lan Lan'ın cinayetten 4 saat sonra Çin'e gittiğini tespit etti. Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)-FATİH'te boğazı kesilerek, öldürülen ve evi ateşe verilen Çinli Chen Haiyun(43) cinayetinde gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Gözaltına alınıp, tutuklanan şüphelinin çantasından bazı kanlı eşyalarla öldürülen kadına ait bir kolye çıktı. Şüpheli cinayet iddialarını kabul etmezken, polis öldürülen Chen Haiyun'un ev arkadaşı Çinli kadının da cinayetten 4 saat sonra yurt dışına kaçtığını tespit etti. YANGININ ARDINDAN KADIN CESEDİ BULUNDU

Fatih, Seyit Ömer Mahallesi, Şeyh Hüsamettin Sokak üzerinde 8 Temmuz 2019 tarihinde bir evde yangın çıkmasının ardından olay yerine itfaiye geldi. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri içerde çıplak bir kadın cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede Çin uyruklu Chen Haiyun adlı kadının boğazının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE PUBG ŞAPKALI ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yangınından bir süre önce eve giren ve yangından bir kaç dakika önce çıktığı öğrenilen bir kişi tespit edildi. Polis ekipleri kamera görüntülerini kullanarak PUBG şapkalı şüpheliyi bir hastanenin otoparkına park ettiği siyah renkli otomobiline kadar takip etti. Otomobilinin plaka kaydı sorgulandığında Bülent P. adlı kişinin adına kayıtlı olduğu belirlendi. Yapılan inceleme sonucu olay günü otomobili kardeşi Mert P.'nin kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Cerrahpaşa Caddesi, Kasapbaşı Sokak üzerinde tespit edilen bir eve baskın yapan ekipler şüpheli Mert P.'yi gözaltına aldı. ŞÜPHELİYLE BİRLİKTE ÖLEN KADINA AİT KOLYE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin yanında bulunan çantasından kanlı eşyalar ile öldürülen Çinli kadına ait bir kolye çıktığı öğrenildi. Şüphelinin olay günü giydiği PUBG şapkası ve diğer eşyalara da el konarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞÜPHELİ CİNAYET İŞLEDİĞİ İDDASINI KABUL ETMEDİ

Poliste verdiği ifadesinde cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen şüphelinin Chen Haiyun'la 200 lira para karşılığında birlikte olmak için anlaştıklarını, eve gittiğinde yalnızca 100 lirası olduğunu söylediğinde genç kadının ilişkiyi kabul etmediği bunun üzerine dışarı çıktığını söylediği öğrenildi. Çantasından çıkan Chen Haiyun'un kolyesinin onun arkadaşı olan diğer Çinli kadın tarafından kendisine hediye edildiğini iddia etti. TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mert P. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. POLİS YURTDIŞINA KAÇAN KADIN EV ARKADAŞINI ARAŞTIRIYOR

Öte yandan polis Chen Haiyun'la birlikte aynı evde kalan ve cinayetten 4 saat sonra Uçakla Çin'e gittiği tespit edilen ev arkadaşı kadın Lan Lan'ın olayla bir ilgisinin bulunmadığını araştırıyor. Lan Lan'ın bazı escort sitelerinde takma adıyla ilanları bulunduğu da tespit edildi. Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin cinayetten önce ve sonra güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

14.07.2019 - 11.16 Haber Kodu : 190714054

===================================== 4-KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI BAŞLADI -Sınava yetişemeyenler oldu. İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nın A Grubu ve Öğretmenlik sınavı çoklu oturumlar şeklinde başladı. ÖSYM'nin sınavdan 15 dakika önce kapıların kapatılması talimatı nedeniyle bazı adaylar geç kaldı.

KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu için 644 bin 557 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday başvurdu. Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı saat 10.15'te başladı. Avcılar, Merkez Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu'nda da adaylar Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aramadan geçirildi. ÖSYM'nin belirlediği yasaklar kapsamında kolye ile gelenlerden bunları çıkararak, dışarıdaki emanetçilere veya yakınlarına bırakması istendi. Okulda kapılar saat 10.00'da kapandı. Kapının kapanmasından 2 dakika sonra koşarak gelen genç kız, tüm çabalarına rağmen içeri giremedi. Sınava giremeyen aday okuldan ayrıldı. Öğleden sonra 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumuna katılacakların da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyeceği ifade edildi. Adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre tanınıyor. Sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak ve 2 yıl süreyle geçerli olacak.

Görüntü Dökümü:

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-Adaylar sınavların yapılacağı binaya alınırken

-Adaylar aramadan geçirilirken

-Saat 10.00'a yaklaşırken yetişmek için koşan adaylar

-Sınav için gelen ancak, geç kaldığı için okula alınmayan adayın görüntüleri

-Genel ve detaylar

14.07.2019 -11.53 Haber Kodu : 190714067 ========================================= 5-EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN'IN GAZİ KORUMA MÜDÜRÜ 15 TEMMUZ'DA KÖPRÜDE YAŞANANLARI ANLATTI Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koruma amirliğini yapan ve darbeciler tarafından vurulan Mehmet Onay, "Vatandaş fevri hareketler yapıyordu, bizim elimizden silah almak istiyordu. 'Verin biz savaşalım' şeklinde. Sayın Çalışkan bu durumun yanlış olacağını ve gereğinin yapılacağını ve polislerle birlikte vatandaşların arkadan gelerek destek verilmesini istedi" dedi. "KÖPRÜYE İNTİKAL ETTİĞİMİZDE ORADA KİMSE YOKTU"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilerle mücadele eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın eski Koruma Amiri Mehmet Onay, o gece yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

O akşam Çalışkan'ın Vatan Caddesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'nde şube amirleri ile birlikte toplantı halindeyken darbe girişimini öğrendiklerini belirten Onay, "Askerlerin polislerin silahlarını aldığı şeklindeki duyum üzerine ivedi bir şekilde hareketlendik. Bunun üzerine Mustafa Çalışkan'ın emri üzerine biz köprüye doğru yola çıktık. Biz köprüye vardığımızda Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerin askerlerin tarafından kesildiğini gördük. Tabi biz buna anlam verememiştik. Avrupa yakasından Anadolu yakasına ise geçiş serbestti. Trafik yoğunluğu vardı. Biz köprüye intikal ettiğimizde orada kimse yoktu. Geldikten sonra Whatsapp'tan, 'İstanbul Emniyet Müdürü köprüye doğru geliyor, teslim alın. Teslim olmuyorsa öldürün' şeklinde talimat vermişler." dedi.

"KÖPRÜDE SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRİYORDUK"

"Onlar bizi fark edemediler" diyen Onay, "Daha sonra bizim geldiğimizin farkına varmışlar ki bizi sindirme anlamında havaya ateş açmaya başladılar. Biz sürekli yer değiştiriyorduk. Tam konuyu da çözemiyorduk. Aklımıza ilk gelen, herhalde dedik 'bir askeri birliği teröristler' bastı. Askerlerin silah ve kıyafetleri aldılar ve köprüyü kestiler. O saatlerde henüz tanklar gelmemişti. Yaklaşık 50 asker köprüde bekliyordu. Bu sırada biz bir yandan sürekli fikir alış verişi yapıyoruz. Sayın il emniyet müdürümüzün de sürekli devlet büyükleri ile bir telefon trafiği vardı. İleri ki saatlerde Sayın Başbakanımızın 'Bir darbe girişimi' açıklaması geldi. Ondan sonra biz işin boyutlarını öğrenmeye başladık. Vatan, çevik kuvvet, özel hareket, havalimanları ve kendilerince tehlikeli gördükleri 27 noktada konuşlanmış olduklarını, buralara tank ve askeri personelle çevirerek helikopterle inmeye çalıştıklarını öğrenince biz dedik ki, 'Bu iş çığırından çıkan ve kıyamete giden bir tavır aldı'. Biz de bu esnada, köprüde sürekli yer değiştiriyorduk. Sonrasında o zamanki İstanbul Valimiz Vasip Şahin ve 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar, köprüye intikal ettiler. Fikir alışverişinden sonra onlar da farklı noktalardaki olaylara bakmak üzere başka bir yere hareket ettiler. Biz emniyet müdürümüz ve şuan Ankara'da bulunan Yavuz Türkgenç paşamız bizim yanımızda kaldı. Biz o sıra, kimsenin burnu kanamadan nasıl askerleri teslim alırız onu planlıyorduk. Daha sonra Çengelköy istikametinden köprüye doğru gelmeye çalışan bir vatandaş grubu olduğu haberini aldık. Bu vatandaşlar zaten Cumhurbaşkanımızın talimat vermişti, halkın sokağa çıkması şeklinde. Biz de halkın önünü açtırarak vatandaşın köprüye gelmesini sağladık." diye konuştu.

"ÇOK KISA SÜREDE KULE VE HAVALİMANI TEMİZLENDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o akşam birçok kere İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ı aradığını ifade eden Onay, "Sayın Cumhurbaşkanımız emniyet müdürümüzü arayarak havalimanındaki durumu sordu. Çünkü kulenin ele geçirildiği haberi ulaşmış. 'Ne kadar sürede orayı temizlersiniz' şeklinde soru sordu ve emniyet müdürümüz de, 10- 15 dakika içinde alınacağını söyledi ve çok kısa zamanda kule ve havalimanı temizlendi. Durum Cumhurbaşkanımıza iletildi" şeklinde konuştu "DOĞRU TARAFTA OLDUĞUMUZ İÇİN ALLAH'IN YARDIMIZ ÜZERİMİZDEN HİÇ EKSİK OLMADI"

"Daha sonra, sayın müdürüm bize bir konuşma yaptı." diyen Onay şöyle devam etti:

"Sayıca onlar bizden çok çok fazlaydı. Bu sırada da zaten tanklar ve ZPT'ler de gelmişti. Sayın Çalışkan bize, 'Arkadaşlar biz karşıya şehit olmaya gidiyoruz. Biz belki şehit olacağız ama arkadan gelen arkadaşlarımız bizim yerimizi dolduracak ve biz bu kalkışmayı önleyeceğiz. Büyük ihtimalle hiçbirimizin burnunun kanamayacağı ve yine de eğer içinizde gelmek istemeyen varsa buradan ayrılsın' diye bir konuşma yaptı. O konuşmanın ardından kimse ayrılmadı. Karşıya geçtik biz. Tam askerlerle karşı karşıya geldik. Burada emniyet müdürümüz bir aracın üstüne çıkarak konuşma yaptı. Bu sırada da vatandaşlar farkına vardı il emniyet müdürünün köprüye geldiğinin. Çünkü biz gelmeden önce vatandaş fevri hareketler yapıyordu, bizim elimizden silah almak istiyordu. 'Verin biz savaşalım' şeklinde. Sayın Çalışkan bu durumun yanlış olacağını ve gereğinin yapılacağını ve polislerle birlikte vatandaşların arkadan gelerek destek verilmesini istedi. Biz vatandaşlarla hareket etmeye başladığımızda asker artık havaya ateş etmeyi bırakarak direkt üzerimize yayılım ateşi açtılar. Bu esnada biz kendimizi savunma maksatlı olarak yere attık. O an çok kişi yaralandı. O sıra kime ne geldiğini tam kestiremiyorduk. Çünkü savaş ortamındaydık. Bazen kafamızı çevirdiğimizde insanların havada uçuştuğunu ve etrafın kan revan olduğunu görüyorduk. Tekrar bir hamle yapmak için yeltendik bu sefer daha yoğun bir atışla karşılaştık. Ben o anda yerde sürünürken 2-3 kurşun isabet etti ve orada ağır yaralandı. O esnada hareket edemiyordum. Sayın il emniyet müdürümüzle göz göze geldik. Ben, 'Sayın müdürüm ben vuruldum' dedim. Fakat o anda bizim biraz gerimizde olan Münir Alkan kardeşimiz şehit olmuştu. Bizim koruma arkadaşlarımız İl emniyet müdürümüzü korumalı bir yere götürmek istedi ama Sayın Mustafa Çalışkan buna itiraz ederek, 'Mehmet orada yatıyor, Mehmet'i alın' dedi. Bunları anlatırken şimdi çok rahat anlatıyoruz ama bunların hepsi kurşun ve silah seslerinin altında, üzerinize mermi yağarken yapılan işlemler. Tabi tüm bu anda yapılanlar, emniyet müdürümüzün verdiği talimatlar hepsi silah altında, büyük bir ateş altında, hayatınızla cebelleştiğiniz anda verilen kararlar. Şükürler olsun verilen kararların hepsi yerinde ve dört dörtlük kararlardı. Hiçbirinde yanlış bir hareket tarzı olmamış. Onu da şuna bağlıyorum ben. Çünkü biz doğru taraftaydık. Doğru tarafta biz olduğumuz için Allah'ın yardımı hiç üzerimizden eksik olmadı. Üzerimizde manevi bir güç vardı" diye konuştu.