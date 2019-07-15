DHA  İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARETÇİ AKINI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul (DHA)- 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğruyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde çok sayıda kişi, Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar burada şehitler için dua etti. Ziyarete gelenler o günü tekrar yaşadıklarını belirterek anıtın yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gazi olduğunu söyleyen Recep Safi, "Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Geldik ziyaretimizi yaptık. Allah'ım bir daha ülkemizi böyle hainlerle sınamasın" dedi.

Tokat Onbeşli Torunları Dernek Başkanı Saffet Gümüş ise Türk bayrağı ile burada nöbet tutacağını belirterek, "3 yıl önce bayrağımıza , mabedime saldırdılar. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Şehitler anıtından görüntü

-Ziyarete gelenlerden görüntü

-Dua edenlerden görüntü

-Fotoğraf çekenlerden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Türk bayrağı ile nöbet tutan bir vatandaş ile röp

-Genel ve detay görüntüler

============================ 2- İBB BİNASI ÖNÜNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI Haber-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA - 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehit olanlar düzenlenen törenle anıldı. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra gaziler ve şehit yakınları da katıldı. Anma töreninde konuşan İmamoğlu, "İBB'deki 13 şehidimizle birlikte tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlara minnet borçluyuz" dedi.

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önündeki anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra konuşma yapan İmamoğlu, "Gerçekten 15 Temmuz demokrasimize ve milli birliğimize sıkıca sarılma, millet iradesini yok saymanın her türlüsüne karşı koymak kararlılığımızı yüksek sesle hem de en üst iradeyle ilan etme günüdür" dedi.

İmamoğlu, " 15 Temmuz hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini gazi meclisimizin önemini ve değerini hatırlama günüdür. Ülkemizi 15 Temmuz'a taşıyan koşulları dürüstçe analiz etmek ve bir daha böylesi alçaklıklarını yaşanmaması için gerekli şartları oluşturmak en önemli görevlerinden biri olduğunu asla unutmamak demektir" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR GÜÇ MİLLETİN İRADESİNİN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR VE OLAMAZ"

Benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, "Herkes bilsin ki 15 Temmuz'un kahramanlarına, şehit ve gazilerimize sevgi, saygı ve şükran duygularımız eksilmeyecek. Onların yüksek karakterlerinden o büyük kahramanlıklarından feyz alacağız. Sizlerin kahramanlıkları ve bu gazi meclisimizin önünde hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizle birlikte rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Umuyorum ki milletimiz hiçbir zaman bir daha böyle bir hain saldırıyla karşılaşmaz ve buna dönük tüm hazırlıklara karşı uyanık ve iç dış faaliyetlere fırsat vermeyiz. Bu manada hepimiz sorumluyuz. Tüm vatandaşlarımız, kamu yöneticileri, herkes, her anında en uyanık şekilde sürece dahil devletin duruşunu, varlığını ve milletimizin birliğini korumakla mesul olduğunu unutmamalıdır. Şehitlerimize rahmet gazilerimize sağlık diyorum" diye konuştu. KARANFİLLER BIRAKILDI

Konuşmanın ardından İmamoğlu, İBB Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile bazı ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri İBB binası önündeki şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu panonun önüne geldi. Panonun önüne karanfiller bırakıldıktan sonra şehitler için dua edildi. Duanın ardından şehit ve gazi yakınlarına için kokteyl verildi. İmamoğlu şehit ve gazi yakınlarıyla ilgilenerek onların sorunlarını dinledi.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun konuşması

-Kur'an-ı Kerim

-Dua edilmesi

-Kokteylden görüntü

-Detaylar ====================== 3- BEYLİKDÜZÜ'NDE YIKIM GERGİNLİĞİ; AV TÜFEĞİ VE TABANCA GÖSTERDİLER Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / iSTANBUL , (DHA)

Beylikdüzü'nde yıkım gerginliği yaşandı, Bitişik olduğu için kendi binalarına zarar göreceğini düşünen bina sakinleri tabanca ve av tüfeğini alarak balkona çıktı.

Olay saat 11.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi 30. Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bitişik 2 binadan birinin sakinleri bir inşaat şirketiyle anlaşarak yıkılıp yeniden yapılmasına karar verdi. Diğer bina sakinleri ise binalarında oturmaya devam etti. Bu sabah yıkım için bina önüne gelen firma yetkilileri bina sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Yıkım sırasında binaların bitişik olmasında dolayı kendi binalarının da zarar göreceğini söyleyen ev sahipleri ile görevliler arasında tartışma yaşandı. AV TÜFEĞİ VE TABANCA ÇEKTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine yıkıma engel olmak isteyen iki bina sakini evlerindeki tabanca ve av tüfeğini alarak balkona çıktı. Silah çeken ev sahiplerini gören görevli ve vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. olay yerine gelen polis ekipleri çelik yeleklerini giyerek uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman polisle ev sahipleri arasında gergin anlarında yaşandığı olayda balkona çıkan iki kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Tabancanın kuru sıkı olduğu ortaya çıktı.

Görüntü dökümü:

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Cep telefonu görüntüsü

-Silah ve av tüfeği ile balkona çıkmaları Aktüel görüntüler

-Polisle vatandaşların tartışması

-Çelik yelekli polislerden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Binadan görüntü

-Kepçeden görüntü

-bina sakinleri ile röportaj

-Diğer detaylar ============================ 4- ŞİLE YOLU'NDA ŞARAMPOLE YUVARLANAN ARAÇTAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ (Geniş haber) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)

Çekmeköy Şile Yolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerleri aştıktan sonra şarampole yuvarlandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hayatını kaybetti

Kaza saat 08.30 sıralarında Şile Yolu Ömerli Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Erkan Yaman (41) kullandığı 34 FN 1756 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerleri aştıktan sonra şarampole yuvarlandı. Ters dönen araçta sürücü aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri olay yerinde dubalarla önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı gören bir vatandaş "Seyir halindeydik, araç şarampole yuvarlanmış. Yardıma geldik. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik" diye konuştu. Sürücünün cenazesi şarampolden çıkarılarak ambulansla İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.