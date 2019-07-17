DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI KARARI Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve Bylock programı kullandıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir, Bartın, Kırıkkale, Burdur ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 firari şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

17.07.2019 - 11.10 Haber Kodu : 190717047 ===================================== (ÖZEL)

2-İETT ŞOFÖRÜYLE İLE 3 GENÇ ARASINDA "KIRMIZI IŞIK" KAVGASI *Gençlerden biri, İETT şoförüne muşta ile vurdu Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile İETT şoförü arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar saat 19.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Mescid-i Selam Beşiktaş hattında çalışan çift katlı İETT otobüsünün şoförü Özgür Karabulut, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan 3 genci, son anda fark ederek durdu. Otobüsten inen Karabulut, gençlerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir görgü tanığının iddiasına göre ise gençlerden biri Karabulut'a muşta ile vurdu. Saldırgan 3 genç daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Kafasına aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Karabulut saldırganları yakalamak için peşlerinden koştu.

İLK MÜDAHALE KIZILAY KAN BAĞIŞ NOKTASINDA YAPILDI

Saldırganları yakalamayı başaramayan yaralı şoföre ilk müdahale olay yerinin yakınında kurulan Kızılay Kan Bağış noktasında görev yapan sağlık personeli yaptı. Bilgilendirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karabulut, tedavisinin ardından taburcu oldu. "ELLERİNDE MUŞTA İLE ŞOFÖR ARKADAŞIN KAFASINA, GÖZÜNE VURARAK, SALDIRDILAR VE DARP ETTİLER"

Olayın görgü tanıklarından esnaf Kemal Sirkeci, "Otobüse yeşil ışık, yaya da kırmızı ışık yanıyordu. 3 tane genç kırmızı ışıkta geçmeye çalışıyordu. Otobüs şoförü de gençleri 'size kırmızı, bize yeşil yanıyor' diye uyardı. 16 ila 18 yaş arasında olan bu 3 genç arkadaş ellerinde muşta ile şoför arkadaşın kafasına, gözüne vurarak, saldırdılar ve darp ettiler. Şoförün kafası kan revan içerisinde kalınca 3 metre ileride bulunan Kızılay Kan Merkezi'nin kan bağış noktası vardı. Oradaki sağlık görevlisi arkadaşlar olaya müdahale ettiler. Ve şoförün ilk tedavisini yaptılar" dedi.

Otobüs şoförü Özür K.'nın, kendisine saldıran 3 kişiden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Gençlerin karşıdan karşıya geçmeye çalışması

-Otobüsün durması

-Şoförün araçtan inmesi

-Tartışma

-Kavga

-Saldırganların kaçışı

-Aktüel görüntüler

-Olay yeri

-Görgü tanığı Sirkeci ile röp

-Genel ve detaylar

17.07.2019 -10.20 Haber Kodu : 190717038 ========================================= 3-ARNAVUTKÖY'DE GÖL KENARINDA ÇAMURA SAPLANAN MANDAYI İTFAİYE KURTARDI Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de su içmek için girdiği göldeki bataklığa saplanan ve mahsur kalan mandayı itfaiye ekipleri kurtardı. Kıyıya çıkarılan mandayı ayağa kaldırmak için dakikalarca uğraşan itfaiye ekipleri, mandaya kendi elleri ile ot ve su verdiler. Sahibi gelene kadar mandanın yanından ayrılmayan ekipleri, çevredekilerin takdirini topladı.

Arnavutköy'de sürüden ayrılan bir manda, su içmek için girdiği Şamlar Gölü'nün kıyısında bataklığa saplandı. Piknik yapmak için göl kenarına giden vatandaşların fark ettiği mandanın kurtarılması için vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Arnavutköy itfaiye ekiplerinin halatla boynuzlarından bağladığı manda, vinç yardımıyla battığı yerden çıkarıldı. Uzun süre bataklıkta hareketsiz kalan mandanın bacaklarını oynatamadığını gören itfaiye ekipleri, mandayı önce itfaiye hortumu ile su tutarak yıkadı. Uzun süre aç kaldığı tahmin edilen hayvana çevreden topladıkları otları veren itfaiye ekipleri daha sonra kendi elleri ile mandaya su içirerek kendine getirmeye çalıştılar.

"TAŞ ATTIK ANCAK HAREKET EDECEK HALİ KALMAMIŞTI"

İş çıkışı ailesi ile birlikte piknik yapmak için göl kenarına geldiğini söyleyen Serdar Demir, "Biz göl kenarında yürürken fark ettik mandayı. Hareketsiz olduğunu görünce seslendik, taş attık ancak hareket edecek hali kalmamıştı. Biz de önce belediyeyi sonra da itfaiyeyi aradık. İtfaiye gelene kadar da hayvanın başında bekledik. Allah razı olsun itfaiyemiz mandayı sağ salim bir şekilde kurtardı." dedi. Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çamura saplanan mandayı çekmeleri

-Mandanın su kenarına çıkarılması

-Ekiplerin mandanın üstündeki çamura su püskürtmeleri

-İtfaiye ekiplerinin mandaya ot vermeleri

-Mandanın ayağa kalkması

-Mandadan detay görüntüler

-Mandanın çamura saplandığını görüp ihbar eden Serdar Demir'le röportaj

-Genel ve detaylar

17.07.2019 - 09.58 Haber Kodu : 190717022 ===================================== 4- SULTANGAZİ'DE YOLDAKİ ÇATLAKLARDAN ÇIKAN DUMAN PANİĞE NEDEN OLDU Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından dumanın kaynağının yeraltı kablolarındaki yanma olduğu belirlendi.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi 91 Sokak'ta meydana geldi. Yoldaki çatlaklardan çıkan yoğun dumanı çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşların tehlikeye rağmen olay yerinden geçtiği, bazılarının ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü. İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sokak emniyet şeridiyle kapatılırken, ekiplerin yaptığı çalışmada dumanın kaynağının yeraltı kablolarındaki yanma olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri de yeraltı kabloların akımını kesti. Elektrik ekibi tarafından yanma olan noktaya müdahale edildi. Yeraltı kablolarında arıza giderildikten sonra bölgeye enerji tekrar verildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay eri

-Yoldan çıkan duman

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Genel ve detaylar

17.07.2019 -10.20 Haber Kodu : 190717036 ======================================= 5- YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN RASİM OZAN KÜTAHYALI DURUŞMAYA YİNE GELMEDİ Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkında savunmasının alınması için yakalama kararı çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı bugünkü duruşmaya da katılmadı. Mahkeme, sanık Kütahyalı hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ve sanık avukatı katıldı. Hakim, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı tarafından yakalama kararına karşı yapılan itirazın reddedildiğini tutanağa geçirdi. Müşteki avukatları, yakalama emrinin infazının beklenmesini talep ettiler. Sanık Kütahyalı'nın avukatı ise soruşturma sırasında dinlenilen tanıkların yeniden dinlenilmesini talep etti. Hakim, tanık dinlenilmesi talebini reddetti. Sanık hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında, yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor. Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Kütahyalı'nın suçlamayı kabul etmediği ancak tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyor. Sanık Kütahyalı'nın "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor. ======================================================== 6- 3 ÜNİVERSİTEDEN BİLİM İNSANLARINDAN İSTANBUL İÇİN KORKUTAN DEPREM SENARYOSU Beyza Nur GÜLER - İstanbul DHA - Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Ankara Üniversitesi'nden bilim insanları, son 1500 yılın deprem verilerini inceleyerek İstanbul ve çevresi için olası depremin büyüklüğüne dair senaryolar hazırladı. Hazırlanan senaryoya göre, İstanbul'un hemen güneyinde yer alan Kuzey Anadolu Fayı'nda doğudan batıya doğru sırasıyla 7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜNE DAİR SENARYOLAR GELİŞTİRİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Jeodezi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç.Dr. Fatih Bulut, Doç. Dr. Aslı Doğru, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak ve Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Bahadır Aktuğ'un yazarları arasında yer aldığı makalede araştırmacılar son 1500 yılın deprem verilerini inceleyerek İstanbul ve çevresinde beklenen olası depremin büyüklüğüne dair senaryolar hazırladı. Tarihsel ve günümüz verileri ışığında hazırlanan araştırma kapsamında Marmara Bölgesinde Kuzey Anadolu Fayı'nın geçtiği segmentlerin yer aldığı Batı (Tekirdağ havzası), Merkez(Kumburgaz havzası) ve Doğu (Çınarcık Havzası) olmak üzere bölgenin tarih boyunca yaşadığı depremler incelendi. 1766'da iki ve 1509'da bir olmak üzere 7.2, 7.4 ve 7.5 büyüklüklerinde depremlerin yaşandığı bu üç bölgede gelecekte potansiyel olarak yaşanabilecek deprem büyüklüğüne dair senaryolar geliştirildi.

"DEPREM ANINDA FAY ÜZERİNDE ORTALAMA 2,5 M'LİK BİR YERDEĞİŞTİRME OLUŞTURUR"

Araştırmaya katılan bilim insanlarından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Bulut, bu çalışmada fayların en son ne zaman kırıldığı, kırıldıktan sonra yılda ne kadar enerji biriktirdiği ve biriken enerji tamamen açığa çıktığında nasıl bir büyüklük oluşturacağı konusunda sonuçlara ulaşıldığını kaydetti. Bulut, tarihi açıdan özellikle son 500 yılın depremlerini ayrıca incelediklerini belirterek, "Bu parametreleri bulmak için tarihsel depremlere, Marmara Denizi'ndeki fayların yapısına ve GPS yoluyla da yeryüzünün yanal olarak yılda ne kadar hareket biriktirdiğine baktık; çünkü Kuzey Anadolu fayı yanal bir sistem. Bu bulguları birleştirdiğimizde şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor: Bir fay segmentinin oluşturacağı deprem büyüklüğü o segmentin uzunluğu, derinliği ve üzerinde biriktirdiği hareket miktarının bir fonksiyonudur. Örneğin harekete geçecek segmentin uzunluğunu ve derinliğini yaptığımız jeolojik ve sismolojik çalışmalar ışığında biliyoruz. Jeodezik verilere göre, 250 yıl önce kırılan bir fay segmenti yılda yaklaşık 1 cm hareket biriktiriyorsa, şu anda harekete geçse deprem anında fay üzerinde ortalama 2,5 m'lik bir yerdeğiştirme oluşturur. Bunun da karşılık geldiği "manyitüd" dediğimiz bir deprem büyüklük değeri var. İşte deprem büyüklük kestirimlerimizi size bu yaklaşık sayılarla aktardığım yaklaşımla çok daha detaylı bir şekilde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"YILLIK ORTALAMA 2,5-3 CM ARASI BİR HAREKET GÖZLEDİK"

Bulut, "Son 500 yıl özellikle önemli, çünkü Marmara Denizi'ndeki bütün fayların en son kırıldığı periyodun tamamını kapsayan bir zaman aralığı. Marmara Denizi'nin doğu kesimindeki Çınarcık Havza'sında bulunan fay en son 1509'da hareket etmişti. Orta ve batı kesimlerindeki Kumburgaz ve Tekirdağ Havzaları'nda bulunan fay segmentleri ise 1766'da hareket etmişti. Bunların tamamını hesaplamalarımızda sağlıklı bir şekilde kapsayabilmek için yaklaşık 500 yıl önceye giderek 1509 depreminden bu yana tüm süreçlere hakim olmak zorundayız" dedi. Yıllık hareket biriktirme miktarını Marmara Bölgesi'nde 100'e yakın GPS istasyonundan aldıkları verilerle hesapladıklarını aktaran Bulut, yıllık ortalama 2,5-3 cm arası bir hareket gözlediklerini kaydetti. Bu hareketin sürtünmenin yüksek olduğu yerlerde fay yüzeyinde birikme olarak kaldığını; bazı yerlerde ise daha hızlı hareket ettiğini ve sürtünme olmadığı için çok fazla birikmediğini belirten Doç. Dr. Fatih Bulut, Marmara Bölgesi'ndeki GPS istasyonlarının sayısını önemli ölçüde artırmaya çalıştıklarını da belirtti.

"İSTANBUL NÜFUSUNUN FAZLA OLMASI OLASI KAYIP RİSKLERİNİ ARTIRMAKTA"

1766 ve 1509 kırıklarının günümüzde 7.2, 7.4 ve 7.5 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Doç. Dr. Bulut, söz konusu kestirimlere, biriken hareket miktarı, fayın uzunluğu ve fayın derinliği verileri üzerinden yapılan aritmetik hesaplama sonucu ulaştıklarını aktardı. Bulut şöyle devam etti: "Son 1500 yıllık zaman dilimini yedi zaman aralığına ayırınca görülüyor ki her bir küme en az dört en fazla altı depremi kapsıyor. Şu an biz 7. zaman aralığını henüz tamamlamadık ve yakın tarihlerde bu kapsamda sadece iki deprem yaşadık. Dolayısıyla 7. zaman aralığını tamamlamak için istatistiki olarak en az iki en fazla dört deprem daha yaşayacağımız görülüyor" Doç. Dr. Bulut, "Kuzey Anadolu Fayı yılda 2-3 cm kayma ile depremi çok hızlı hazırlayan bir sistem. Anadolu'da da irili ufaklı pek çok fay var, ama bunlar Kuzey Anadolu Fayı'na göre hareketi daha yavaş biriktiriyorlar ve deprem hazırlık süreçleri oralarda elimizdeki kayıtlara göre çok daha uzun sürdüğü için biz onların nerede ve ne büyüklükte deprem üreteceğini öngöremiyoruz. Örneğin bir fay 2000 yıldır suskun gibi görünüyor ama her yıl az da olsa 1-2 mm'lik bir hareket biriktirdiği için bir gün beklenmedik bir anda büyük bir deprem meydana getirebiliyor. Depremi Marmara'da beklerken Van'da ya da Kütahya'da olabiliyor, çünkü orada bu süreç gözle rahat görülemeyecek yavaşlıkta ve çok uzun bir sürede yaşanıyor. Aslında Türkiye'nin birçok yeri için bu tehlike mevcut ama İstanbul nüfusunun fazla olması olası kayıp risklerini artırmakta" ifadelerini kullandı.