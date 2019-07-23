DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1-(ÖZEL) - SULTANGAZİ'DE KADIN CİNAYETİ - Ayrılmak istediği kişi tarafından öldürüldü. Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'de bir kadın ayrılmak istediği kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

2 yıl önce boşanan Gülen Pamukcu (27) Sultangazi'de ailesine ait bir binanın bodrum katında yaşıyordu. Edinilen bilgiye göre, Pamukcu, Ankara'da yaşadığı öğrenilen Ali isimli bir kişi ile tanıştı. Sevgili olan ikili evlenmeye karar verdi ve bir süre sonra nişanlandı. Ancak Gülen Pamukcu ve nişanlısı arasında tartışmalar yaşanmaya başlandı. Tartışmaların sıklaşması üzerine Pamukcu, evlenmekten vazgeçti ve nişanlısından ayrılmak istedi. Ayrılığı kabul etmeyen nişanlısı, sabah saat 04.00'te Gülen Pamukcu'nun yalnız yaşadığı adrese geldi. Yedek anahtarla kapıyı açıp, içeri giren Ali isimli şüpheli, uyandırdığı Pamukcu'yu bıçakladı. 5 yerinden genç kadını bıçaklayan şüpheli evden kaçtı. Genç kadının 'Beni kurtarın' çığlıklarını duyan ve aynı binada yaşayan 2 ağabeyi hızlıca aşağı indi. Daireye giren 2 ağabey, kız kardeşlerini kanlar içerisinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ambulansla kadını hastaneye kaldırdı. Pamukcu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"4'NCÜ KATTAKİ BALKONDAN AŞAĞI ATTI"

Hayatını kaybeden Pamukcu'nun komşusu Sevda Kayaoğlu, "Kızımız 27 yaşındaydı. Eşinden boşanmış, 1 çocuğu vardı. Çocuğu babaannesinde kalıyordu. Ankara'da tanıştığı kişiyle ikinci evliliğini yapacaktı. Nişanlandılar. Kafaları uyuşmadı, ayrılmaya karar verdi. Ondan sonra bu kişi tehdit etmeye, şiddet uygulamaya başladı. Bir sefer kızı Ankara'ya götürdü. Kızı 4'ncü kattaki balkondan aşağı attı. Kız da 'ben kendimi kurtarmak için attım' diye ifade verdi. Erkek arkadaşını kurtarmak için galiba öyle söyledi." dedi. "ÇIĞLIK SESLERİYLE UYANDIK"

Olay günü yaşananları da anlatan Kayaoğlu, "Sabah 05.00'da çığlık seslerine uyandık. 'Beni kurtarın' diye çığlık sesi duyduk. 5 yerinden kızı bıçaklamış. Polisler ve sağlık ekipleri kapının önündeydi. Ambulansla hastaneye götürdüler. Hastanede hayatını kaybetti. Bu yedek anahtar yaptırmış. Saat 04.00'te kapıyı açıp, içeri girmiş. Kız uyuyormuş. Sonra tartışmaya başlıyor. O anda bıçaklamış. Abileri aşağı inene kadar, kaçıp gitmiş." diye konuştu.

"ÖLÜMÜNE BIÇAKLAMIŞ "

Bir başka komşusu ise Zeynep Aydemir de, "Ben ambulansın sesini duydum. Aşağı indik. Kendisi ambulansa alınmıştı. En son hastaneye gittiğimizde, beyin tomografisi çekilirken yüzünü gördüm. Daha sonra yoğun bakıma aldılar. 2,5 saat sonra da hayatını kaybetti. Üç tane kalçasından, 1 tane karnından, 1 tane de mide ile kalp arasından bıçaklanmış. Şahıs ölümüne bıçaklamış. Ne olursa olsun sonuçta kadın. En azından bir anne. 6 yaşındaki çocuğu yetim kaldı. O çocuğa nasıl söyleyecekler, nasıl anlatacaklar? Ben de bir anneyim. Nasıl ifade edileceğini bilmiyoruz. İyi bir insandı, kötü bir insan değildi. Bunu yapanlar idam edilsin." diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği apartman

-Sokaktan görüntüler

-Komşuları ile röportaj

-Genel ve detaylar

-Pamukcu'nun fotoğrafları

23.07.2019 -10.48 Haber Kodu : 190723045 ================================================ (ÖZEL)

2-YAĞMACILARIN HEDEFİ OLAN TARİHİ BİNA YENİDEN SAĞLIK HİZMETİ VERECEK

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) YAĞMACILARIN hedefi olan Hadımköy'deki tarihi hastane binası restore edilerek yeniden sağlık hizmeti vermeye başlayacak. Yakın zamanda başlaması öngörülen proje bittiğinde 128 yıllık tarihi binada göğüs hastalıkları hizmetinin verilmesi bekleniyor. Abdülhamit tarafından 1891 yılında Hadımköy Hastane Mahallesi'nde yaptırılan ve askeri hastane olarak hizmete açılan yapı, Balkan ve Çanakkale savaşlarında önemli bir yer tutmuştu. 1985 yılına kadar askeri hastane olarak hizmet veren tarihi bina, daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2012 yılına kadar kışla olarak kullanıldı. 2012 yılından sonra adeta kaderine terk edilen bina, bir dönem madde bağımlıların ve yağmacıların hedefi oldu. Hastane içinde toplu iğne kadar metal eşya bırakmayan yağmacıları gündeme getiren Demirören Haber Ajansı'nın haberinin ardından hastane ve bulunduğu arazide temizlik yapan askeriye asayişin sağlanması için de araziye nöbetçi askerler bırakmıştı. PROJE HAZIRLANIYOR

Proje süreci hızlandıran yapı için ilk olarak mülkiyet devri gerçekleşti. Daha önce mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunan tarihi yapının Sağlık Bakanlığı'na devri yapıldı. Mart ayında projelendirme süreci başlayan yapının restorasyonu için İstanbul Valiliği de harekete geçti. Valilik tarafından 16 Nisan'da başlatılan çalışmalar kapsamında rölöve, restitüsyon, restorasyon, statik, elektrik, makine, peyzaj projeleri ve zemin etüdü çalışmalarının projeleri hazırlanmaya başlandı. Valilikten edinilen bilgiye göre, bu çalışmaların toplam 300 gün olarak belirlendiği ancak bu tarihten daha önce bitirilmesi hedeflendiği bildirildi. Valilik tarafından restorasyon çalışmalarının bitirilmesinin ardından 128 yıllık tarihi hastane binası Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına sunulacak. Hastanenin niteliği konusunda henüz net bir karar olmasa da, söz konusu yerin Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Ek Hizmet Binası olarak kullanılması bekleniyor.

"GÜZEL BİR PROJENİN GERÇEKLEŞECEĞİNE İNANIYORUZ"

Proje sürecine katkı sunan Arnavutköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Hamdi Demirhan, "Alanımız Abdülhamit döneminde yapılan eski bir askeri hastane. Balkan Savaşları döneminde de yoğun olarak kullanılan ama daha sonra, terk edilen askeriyeye tahsis edilen bir yerdi. Alanın tarihi eser olma niteliği ile buranın boş kalmasına gönlü razı olmadı. Bölgenin de ihtiyaçları dikkate alarak Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli ama Maliye Hazinesi'ne olan bu yerle ilgili girişimlere başladı. Öncelikle Milli Savuna Bakanlığı'nın tahsis şehrini kaldırdı ve buranın Maliye Hazinesi'nden Sağlık Bakanlığı'na devrini sağladı. Tabi bununla kalmadık, proje sürecini de sağlık bakanlığı tarafından yürütmeye başladık. Şuan İstanbul Valiliği tarafından buranın restorasyon projesi hazırlanıyor. Birkaç ay sonra proje tamamlanacak ve sonra restorasyonun ihalesi yapılarak buranın aslına uygun hastane binası olarak kullanılacak. Bittiğinde de bu alan Yedikule Göğüs Hastanesi'nin Ek Binası olarak yeniden vatandaşın hizmetine sunulacak. Biz güzel bir projenin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Güzel de bir çalışma yürütülüyor, inşallah sonuçları da güzel olacaktır" dedi.

"ARNAVUTKÖY'ÜN PROJE ALANINDA BİR SAĞLIK TESİSİ İHTİYACI VARDIR"

Sürecin yaklaşık 2 yıldır takipçisi olduklarını belirten Demirhan, "Son 6 aylık süreçte bunun teslimi Sağlık Bakanlığı'na tahsisi yapıldı. Bu hemen tahsisten sonra bizim girişimlerimizle birlikte proje çalışmaları başladı. Yaklaşık 4 aydır proje aşaması devam ediyor. Arnavutköy'ün proje alanında bir sağlık tesisi ihtiyacı vardı. Arnavutköy, sağlık tesisi bakımından sadece devlet hastanesi bakıyor bu işlere. Özellikle bölgeler, hastanelerle biliniyor. Siz Fatih'i Çapa ile bilirsiniz. Dışarıdan insanların gelmeleri açısından bizim için çok önemli. Özellikle göğüs hastalıkları olacağı için Arnavutköy'e dışarıdan gelmesini ve Arnavutköy'ü tanımasını sağlayacak. Bölgemizdeki insanların da dışarıdaki hastanelere gitmek yerine, kendi ilçesindeki hastaneye giderek orada sağlık hizmeti imkanı sağlayacak bu yatırım." diye konuştu. "İSTANBUL İÇİN ÖRNEK BİR PROJE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yapının tarihteki işlevine çok önem verdiklerini ifade eden Demirhan, "Yeni işlev geliyor. Ufak ufak değişiklikler olabilir. Ama dış kısmında tamamen aslına uygun restore edilecektir. Şuan için projelendirilen binanın kendisi çevresine başka bir bina yapılması ön görülmüyor. Kaldı ki bu binanın çevresine yeni bir bina yaptığınızda da yine koruma kurulundan proje oynaylatmanız gerekiyor. Tabi talepler ihtiyaçlar göz önünde bulundurulur. Öyle bir talep gelirse biz de belediye olarak seve seve değerlendiririz. Ben yapının restore edilmesini çok önemsiyorum. Tarihi ve manevi değere sahip bir yapı. Ayrıca bölgenin ihtiyacını karşılayacak olması açısından çok önemli. Ben inşallah İstanbul için örnek bir proje olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tarihi hastane binasından genel ve detaylar

-Tarihi hastane binasının havadan görüntüsü

-Hamdi Demirhan ile röportaj

-Muhabir anonsu

23.07.2019 -11.18 Haber Kodu : 190723059

23.07.2019 -11.20 Haber Kodu : 190723060 3- İSTANBUL'A KURBANLIK GİRİŞLERİ CUMARTESİ BAŞLAYACAK * Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen 'HaySag' mobil uygulaması üzerinden; satın alınacak kurbanlık hayvanın kulak küpe numarasıyla tür, ırk, cinsiyet, yaş ve aşılama bilgilerini sorgulayabilecek. Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Bayramı için İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerinin 27 Temmuz Cumartesi günü başlayacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve güvenli kurbanlık temin etmeleri, hijyen koşullarına uygun bir kesim hizmetiyle insan, çevre ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kurbanlık hayvanlarını kesmeleri için gerekli çalışmaları başlattığını duyurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da yapılacak hayvan sevkleri ile kurbanlık hayvan mevcudu vatandaşların ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu belirtilirken, "Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı(OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde 'Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge' olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölge olarak tanımlanmıştır. Bu statünün korunması amacıyla şap hastalığına duyarlı hayvanların Trakya Bölgesine geçebilmesi için; gerekli şartları sağladıktan sonra alınan kan örneklerinin sonuçlarına istinaden rapor almaları zorunludur. Yetiştiricilerimizin bu hususlara dikkat etmelerive mağduriyet yaşamamak için Trakya Bölgesine belgesiz hayvan sevki girişiminde bulunmamaları gerekmektedir" denildi.

Açıklamada 2019 Yılında yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerinin 27 Temmuz günü başlayacağı duyurulurken, "Vatandaşlarımızın sağlıklı kurbanlık ihtiyacını karşılamak için Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktalarında, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerce 7/24 saat çalışma esasıyla gerekli kontroller yapılacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen 'HaySag' mobil uygulaması üzerinden vatandaşlarımız; satın alacakları kurbanlık hayvanın kulak küpe numarasıyla tür, ırk, cinsiyet, yaş ve aşılama bilgilerini sorgulayabileceklerdir. Ayrıca bu uygulama ile zoonoz hastalıklar, hayvan refahı ve hayvan sevklerinde bulunması gereken belgelerin bilgisine de ulaşabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

23.07.2019 -11.23 Haber Kodu : 190723061 ====================================== 4- KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Kavşağı Mevkii'nde hurda yüklü TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü çevreye saçılan hurdaları topladı.

Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Kavşağı Mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ali Yören Uskumruköy Kavşağı mevkiinde TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan TIR daha sonra devrildi. Kaza nedeniyle TIR'dan yola hurda parçaları yola savrulurken Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. ÇEVREYE SAÇILAN HURDA PARÇALARINI ELİYLE TOPLADI

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Ali Yören, çevreye saçılan hurdaları eliyle topladı. TIR'ın kupasının kaldırılmasının ardından yolun 2 şeridi trafiğe açıldı. Trafik kontrollü olarak 2 şeritten sağlanırken, hurda parçalarının toplanmasına devam edildi. TIR'ın devrilen damperini kaldırma çalışmaları da sürüyor.

DÖKÜLEN POĞAÇA KIRINTISINI NEDENİYLE KAZA YAPMIŞ

Kaza yapan TIR sürücüsü Ali Yören, "Gelirken poğaça almıştım. Aşağıya ekmek kırıntısı düşmüştü. Bir gözümün kaymasıyla sağdaydım. Zaten önce sağdaki bariyerlere vurdum sonra direksiyonu çevirdim hakimiyetimi kaybettim, devrildi" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Devrilen TIR'ın damperinden görüntü

-Çevreye saçılan hurda malzemeler

-TIR sürücüsünün hurda malzemeleri eliyle toplaması

-TIR sürücüsüyle röp

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

23.07.2019 -08.02 Haber Kodu : 190723009

23.07.2019 -08.20 Haber Kodu : 190723010

23.07.2019 -09.00 Haber Kodu : 190723012 ============================== 5-EYÜPSULTAN'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 12 YARALI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hakan KAYA - Şahin BOZKURT / İSTANBUL (DHA)

Eyüpsultan'da servis aracı önünde seyreden otobüse arkadan çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Kemerburgaz Yolu Işıklar Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Yaşar Özdemir kullandığı 34 LCL 033 plakalı servis midibüsü ile aynı istikamette ilerleyen Ekrem Yıldırım'ın kullandığı 16 BH 293 plakalı personel otobüsüne arkadan çarptı. Kazada midibüsün içerisinde bulunan 12 kişi yaralandı. Yolcu olmayan otobüste, Yıldırım da kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Servis araçlarından görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Çekicilerden görüntü

-Diğer detaylar

23.07.2019 - 09.49 Haber Kodu : 190723019

23.07.2019 -10.43 Haber Kodu : 190723041 ============================================ 6-TAKSİCİYLE YOLCUNUN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)-FATİH'te bir taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı. Araya girenlerin ayırdığı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçen Cumartesi günü Beyazıt'ta meydana geldi. Yeniçeriler Caddesi'nde bir taksici müşterisi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araç içinde başlayan tartışma yolda kavgaya dönüştü. Taksici, yolcuya bıçak, çekerek saldırdı. Taksi şoförü ve yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Cep telefonuyla kaydedilen taksicinin bıçak çektiği kavga anları sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Taksicinin bıçak çekmesi

-Araya girenler

-Yolcuyu uzaklaştıranlar

-Detaylar

23.07.2019 -11.02 Haber Kodu : 190723054

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Sultangazi'de, fiyatı düşük herhangi bir eşya satın alırken sahte 200 lira verip para üstü alarak 8 esnafı dolandırdığı ileri sürülen kadın polis tarafından aranıyor. Kadının benzer şekilde iki ayrı işyerinden yaptığı dolandırıcılık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi ve Cebeci Mahallesi'nde sahte 200 lira ile alışveriş yapan bir kadının, aynı yöntemle biri taksici 8 esnafı dolandırdığı ortaya çıktı. Alışveriş yaptığı esnaflardan 20-25 liralık ürün alan kadın, parasını ödemek için dükkan sahiplerine 200 lira verip para üstü alarak, işyerlerinden ayrıldı. Aynı kadının Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağına gelerek, Gaziosmanpaşa'ya gitti. Taksiciye de sahte 200 lira veren kadın, para üstünü aldıktan sonra taksiden inerek, kayıplara karıştı. Kadının iki ayrı işyerinden yaptığı dolandırıcılık olayı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Dolandırılan esnaflardan 2 kişi polis merkezine başvurarak kadından şikayetçi oldu. Polis benzer şekilde 8 esnafı dolandırdığı ileri sürülen kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"İLK BAKTIĞIMDA SAHTE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Telefon kılıfları satan Taner Göksel, "Genç bir kadın geldi. Bizden kulaklık alacağını söyledi. Biz de kulaklık seçeneklerini sunduk. 20 lira olan kulaklığı seçti. Çantasından ilk olarak 10 lira çıkardı. Daha sonra 200 lira çıkardı. Bana 200 lirayı verdi. Parayı ilk aldığımda sahte olduğunu anlayamadım. 200 lirayı aldıktan sonra kasaya attım. Kadın gittikten sonra, tekrar paraya baktım. Sahte olduğunu anladım. Bunun üzerine olayı polis karakoluna intikal ettirdim. Hatta burada birkaç esnafa da aynı şeyi yapmış. Sahte para vermiş" dedi.

Taksi Durağı sahibi Ercan Gökçe ise, "2 gün önce bir arkadaşımızın aracına biniyor. Kendisine 200 lira veriyor. 200 lira da sahte. Biz de diğer taksici arkadaşlarımızı uyardık. Bayram yaklaşıyor. Arkadaşlarımız duyarlı olsun, alın terlerini böyle insanlara yedirmesinler. Görüldüğü yerde 155'e ihbar edilsin" diye konuştu. "BAYRAMA YAKIN OLDUĞU İÇİN SAHTE PARA OLAYLARI ÇOK OLUYOR"

Melih Savurgan adlı esnaf da Kurban Bayramı'nın yaklaşılmasıyla 'sahte para' dolandırıcılığının çoğaldığını belirterek, "Bize gelmedi. Yan komşumuza gelmiş. 200 liralık banknotlar yapmışlar. Orijinallerine de çok yakın. O yüzden esnaf arkadaşlarımızın daha dikkatli, olmaları tavsiyesinde bulunuyorum. Tam bayrama yakın bir zaman olduğu için, bu tür sahte para olayları çok oluyor. Para sayma makineleri bu konularda acil ihtiyaçtır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kadının işyerlerine girişi

-Alışveriş yapması

-Sahte parayı verip para üstü alması

(AKTÜEL)

-Dolandırıcılığın yapıldığı bölgeden detay

-Dolandırılan esnaf ve işyerinden detay

-Dolandırılan kişiler ile röp.

-Detaylar

23.07.2019 - 10.34Haber Kodu : 190723036 ======================================== 8-ARNAVUTKÖY'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL, Arnavutköy'de jandarmanın düzenlediği sahte içki operasyonunda binlerce sahte içki şişesi, dolum ve damıtma tankı, alkol kokusunu önlemek için koku filtresi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile alkolmetre ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin Arnavutköy'de sahte içki imalatı yaptığı, ürettikleri sahte alkolü İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacakları ihabrı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin imalathane olarak kullandığı adrese giriş çıkış yaptığını ve koliler içinde malzeme çıkardıkları tespit etti.

Jandarma ekipleri, imalathaneye baskın düzenledi. İmalathanede yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) sahte etiketleri bulunan binlerce sahte içki şişesi, dünyaca ünlü içki markalarına ait sahte etiketler, 1 adet 750 litrelik dolum ve damıtma tankı, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile 1 adet alkolmetre geçirildi. Sahte içkilerin üretildiği deponun, insan sağlığını tehdit edecek kadar kötü durumda olduğu gözlendi.