DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL MERKEZLİ 30 İLDE FETÖ OPERASYONU İSTANBUL,(DHA)-İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 64 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 44'ünün aktif görev yapan polis olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 30 ilde 44'ü aktif polis olmak üzere toplam 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 30 ilde 75 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 44'ünün aktif görev yapan polis olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin belirlenen adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. ======================== 2 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MALEZYA BAŞBAKANI MUHAMMED İLE BİR ARAYA GELDİ Haber-Kamera: İbrahim MAŞE - Güven USTA - İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'nde aile kahvaltısında bir araya

geldi.

Görüntü Dökümü;:

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-Araçların köşke girişi

27.07.2019 - 11.17 Haber Kodu : 190727034

27.07.2019 - 11.36 Haber Kodu : 190727040 ========================= 3- ÜNLÜ OYUNCU YALÇIN GÜLHAN HAYATINI KAYBETTİ Müslim SARIYAR - İstanbul DHA - TİYATRO ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti.

Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali'si Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybetti. Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan'ın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, "Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyorduö diye konuştu. Gülhan'ın cenazesi yarın Karacaahmet Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

27.07.2019 -11.38 Haber Kodu : 190727041 ====================== (ÖZEL)

4- EŞİNİN ŞEYTANİ PLANINI POLİS DENETİMİNDE ÖĞRENDİ "Eşim adıma yüzde 90 engelli raporu düzenletip her ay maaş almış"

"Kör etmek için gözlerime çamaşır suyu döktüler"

Müslim SARIYAR-Harun UYANIK/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL'da şoförlük yaparak geçimini sağlayan Yadigar Kepçe, geçtiğimiz yıl polis denetiminde durduruldu. Kepçe'nin ehliyet sorgulamasında "Görme engelli" olduğu görüldü. Bunun üzerine ehliyetine el konuldu. Olayı çözemeyen Kepçe evde bulduğu raporlar ile şok oldu. Polis memurunun dediği doğru çıkmıştı. Bulduğu evraklardan birinde Yadigar Kepçe'nin devlet hastanesinden verilen yüzde 90 görme engelli raporu olduğunu gördü. Bunun üzerine savcılığa gitti. Şikayetçi oldu. Kendisi adına bu raporu hazırlatan ise iddiasına göre 4 çocuğunun annesi N. K.'ydi. POLİS DURDURDU EHLİYETİMİN İPTAL OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay İstanbul'da yaşandı. Şoförlük yaparak geçimini sağlayan 50 yaşındaki Yadigar Kepçe başından geçenleri DHA'ya anlattı. Kepçe'nin iddiasına göre, "2018 yılında polis uygulamasında durduruldum. Yanımda arkadaşım vardı. Ehliyet ruhsat istendi. Verdim. Polis sorgulama yaptı ve bana 'Allah Allah' dedi. 'Hayırdır' komiserim dediğimde sen körsün nasıl araç kullanıyorsun deyince ben de 'siz benle dalga mı geçiyorsunuz' dedim. Valla 'sen körsün' dedi. Daha sonra yanımdaki arkadaş direksiyona geçti. Ehliyetime de el konuldu. Büyük bir şok yaşamıştım. Olanlara bir anlam veremiyordum. Hemen eve geldim. Anahtarla içeri girdim. Kimse yoktu. Evde arama yaptım evrakları buldum. Gerçekten de görme engelli rapor hazırlanmıştı. Bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundum. Eşim bunla da kalmayıp, ilçe belediyeye gidiyor 'eşim kanser', büyükşehir belediyesine gidiyor 'eşim kör' diyerek yardım almış. Ayda bin 220 TL her ay para almış" dedi.

ÇOK SEVDİĞİM İÇİN ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇTİM

Eşiyle arasının bozulduğunu belirten Kepçe, "Eşimi çok seviyordum. Şikayetimden vazgeçtim. 4 çocuğumun annesi belki eve döner diye düşündüm. Bir gün beni ailesinin yaşadığı eve davet etti. Gittim. Belki barışır diye. Burada kardeşleri beni dövdü. Bu olaydan şikayetçi olmadım ama tekrar savcılığa giderek, görme engelli rapor için tekrar eşimden ve baldızımdan şikayetçi oldum. Eşime neden böyle bir şey yaptın dediğimde ablasının yaptırdığını söyledi" iddiasında bulundu.

Kepçe, "Eşim boşanma davası açtı. Sosyal hizmetlerden her ay aldığı bakım parasından yırtmak için dava açtı. Ama devlet ona bırakmaz. 2013 yılından beri devletten aylık almışlar. Bir de okuma yazmam yok diyor. Ben sadece imza yetkime ve ehliyetime kavuşmak istiyorum" diye konuştu. 2017 YILINDA GÖZÜME ÇAMAŞIR SUYU DÖKTÜLER

Eşi ve baldızını kendisini kör etmeye çalıştığını da öne süren Yadigar Kepçe, "Ben 2017'nin Ekim ayında evde uyurken eşim ve baldızım gözlerime çamaşır suyu döktü. Oysa ki bunların bir amaçları varmış. Ehliyetim alınınca evde raporları bulunca anladım o günkü amaçlarını. 2013 yılında adıma aldıkları yüzde 90 raporun bir gün ortaya çıkacağını düşünerek, gözlerimi kör etmek için dökmüşler" dedi.

SOSYAL HİZMETLERDEN GÖREVLİLER GELİNCE EŞİM BANA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKTI

Yadigar Kepçe, "Yine 2017 yılıydı. Bir gün evde çocuğuma tokat attım. Şikayetçi oldular evden uzaklaştırma alınca Silivri'ye taşındım. Eşim ve baldızım bir gün eve geldiler. Aynı gün evimize 3 kişi geldi. Gelenler Sosyal hizmetlerdenmiş. Benim yine haberim yok. Eşim evde bulunan güneş gözlüğünü gözüme taktı. Görevliler bana, 'Yadigar bey tıraşı kendiniz mi oluyorsunuz' diye sordu. Ben cevap vermeden eşim berbere götürüyoruz. Orada tıraş ettiriyoruz' diye cevap verdiler. Bunların hepsini bana eşim ve baldızım yaptı" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Kepçe'nin görüntüsü

-Açıklamaları

-Eşinin fotoğrafları

27.07.2019 -11.21 Haber Kodu : 190727035 ================================ 5 - KAĞITHANE'DE HALK OTOBÜSÜ İŞ YERİNE ÇARPTI Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) - KAĞITHANE'de, halk otobüsü iş yerine çarptı. Kazanın ardından iş yerinin bodrum katında mahsur kalan işçiler ile sürücü, otobüsün kaldırılmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Şirintepe Mahallesi Akan Yıldız Sokak'ta, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul A. Ş.'ye bağlı, Kabataş-Şirintepe hattında çalışan halk otobüsünün sürücüsü, son durağa yanaştığı sırada otobüsün kontrolünü kaybetti. Kontrolsüz şekilde yokuş aşağı gitmeye başlayan otobüs, bir binanın kirişine çarptıktan sonra yanındaki iş yeri kapısına vurarak durabildi. Kazanın ardından, otobüs şoförü araç içinde, kapısına çarptığı iş yerinde çalışan işçiler de bodrum katta mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bodrum katta mahsur kalan işçilerle, otobüs sürücüsünü kurtardı. Otobüs ise olaydan 4 saat sonra çekici tarafından kaldırıldı. Sokak sakinlerinden Murat Konur, kazada kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu belirterek "Yukarıdan aşağıya geliyordu otobüs. Otobüste yolcu yoktu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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CEP TLEFONU

-Otobüsün iş yerine çarpmış hali

-Otobüsten detay görüntü

-Toplanan kalabalıktan detay görüntü

-Otobüsün içinde oturan kişiden görüntü

AKTÜEL

-İşyerinin zarar görmesi

-Binanın zarar görmesi

-İş yerinin kapı ve pencerelerinin kırılması

-Otobüslerden detay görüntü

-Murat Konur ile röportaj

--Olay yerinden genel ve yakın detaylar

27.07.2019 -08.59 Haber Kodu : 190727012 =================================== 6-FATİH'TE EVİN PENCERESİNDEN GİREN HIRSIZ KAMERADA İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te bir daireye hırsızlık için giren şüpheli yakalandı. Şüphelinin apartmana tırmanarak, evin penceresinden girmesi güvenlik kameralarına yansıdı. 12 suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Olay 16 Temmuz'da Mevlanakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir apartmandan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Abdul Gaffur Ç.(18) 17 Temmuzda yakalanarak, gözaltına alındı. 12 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Abdul Gaffur Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 şüpheli hırsızlık yapacakları daireye doğru yürüyor. Şüphelilerden Abdul Gaffur Ç. apartmana tırmanarak, 3'üncü kattaki daireye çıkıyor. Şüpheli pencerenin sinekliğini söküp, aşağıda bekleyen diğer şüpheliye veriyor. Şüpheli daha sonra pencereden daireye giriyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin dairenin bulunduğu sokağa gelmeleri

-Şüphelinin daireye tırmanması

-Sinekliği sökmesi

-Aşağıda bekleyen suç ortağına sinekliği vermesi

-Şüphelinin pencereden içeriye girmesi

27.07.2019 -12.39 Haber Kodu : 190727063 ================================================ 7- TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDA DİPLOMATİK KRİZE NEDEN OLAN UYGURLU OZAN HEYİT KONUŞTU "İki hafta boyunca polis nezaretinde gözetim altında kaldım" Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL(DHA) - CEZAEVİNDE işkenceyle öldürüldüğü iddiaları Türkiye ve Çin arasında diplomatik krize neden olan Uygur Türklerinin ünlü halk ozanı Abdurrehim Heyit, "Geçen yıl bazı şüpheler nedeniyle cezai soruşturma geçirdim ve iki hafta boyunca polis nezaretinde gözetim altında kaldım. Nihayetinde soruşturma bugün bitmiş durumda ve sorun olmadığı ortaya çıktı" dedi.

9 Şubat'ta önce sosyal medyadan, ardından pek çok yerli ve yabancı basın kuruluşu tarafından Heyit'in bir türküsü nedeniyle Çin'de 8 yıl hapse mahkum edildiği, cezasının ikinci yılında ise zulüm altında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İddia üzerine Türkiye ve Çin arasında diplomatik kriz çıkmıştı.

"İKİ HAFTA BOYUNCA POLİS NEZARETİNDE KALDIM"

Abdurrehim Heyit, Çin'in Özerk Bölgesi Uygur'da bulunan evinde Aydınlık gazetesine konuştu. Heyit söz konusu iddialarla ilgili, "Geçen yıl bazı şüpheler nedeniyle cezai soruşturma geçirdim ve iki hafta boyunca polis nezaretinde gözetim altında kaldım. Nihayetinde soruşturma bugün bitmiş durumda ve sorun olmadığı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. "MİLLİ DAYANIŞMAMIZ İYİDİR AMA DAHA SIKI OLMALI"

Çinli bir heyet nezaretinde yapılan röportajda "Uygurlar mutlular mı, sorunları var mı" sorusu da yöneltilen Heyit, "Ben bir Çinli sanatçı ve Pekin'de yıllarca çalışmış biri olarak, her açıdan çok memnunum. Uygurların özel olarak bir dertleri yoktur. Biz Çin'de 56 etnik grup olarak yaşamaktayız. Her etnik grup eşittir. Milli dayanışmamız iyidir ama daha sıkı olmalı" ifadelerini kullandı. "UMUYORUM Kİ İKİ HALK ARASINDAKİ PAYLAŞIM DAHA YOĞUN OLACAK"

Daha önce Türkiye'nin farklı kentlerinde bulunduğunu ve konserler verdiğini de kaydeden Heyit, "Birçok noktada birbirimize benziyoruz" dedi. Heyit, "Temenni ediyorum ki iki ülke arasındaki ilişkiler daha güzel olacak. Umuyorum ki iki halk arasındaki paylaşım, daha yoğun olacak" diye konuştu