DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(ÖZEL)

(Havadan görüntülerle)

1-TAYAKADIN MAHALLE SAKİNLERİNDEN 'SERVİS ARACI İSTİLASI' TEPKİSİ Taylan ERGÜN - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı'na en yakın yerleşim yeri olan Büyükşehir Yasası ile köy iken mahalle olan Tayakadın'da şu sıralar servis araçları istilası yaşanıyor. Havalimanı otoparkını kullanmayan yüzlerce turizm firması aracı ve servis araçları havalimanına en yakın olan Arnavutköy'e bağlı Tayakadın'ı mesken tuttu. Yüzlerce aracın park ettiği mahalle, adeta dev bir otoparka döndü. HER KÖŞE BAŞINDA ONLARCA SERVİS ARACI

Arnavutköy'e bağlı Tayakadın'da sabah erken saatlerden itibaren ana ve ara caddelere, hatta sokaklara bile araçlarını parkeden servis aracı sürücüleri, günü kahvede ve lokantalarda geçiriyor. Günde ortalama bin 500'e yakın aracın giriş çıkış yaptığı Tayakadın'da mahalle sakinleri , "Kapımızın önüne, garajlarımızın önüne, ahırlarımızın önüne hatta iş yerlerimizin önüne park eden bu araçlar günlük yaşantımızı olumsuz etkiliyor. Belediye otobüsleri manevra alanı bulamadığı için mahallenin içine kadar gelemiyor. Hastamız olduğunda ambulans, yangın çıktığında itfaiye aracı, çöpler olduğunda çöp aracı sokak aralarına ne yazık ki bu gelişi güzel park eden araçlar yüzünden giremiyor" diyerek yaşanan servisçi istilasına tepki gösterdiler.

Araçlarını Tayakadın'da ana caddelere ve ara sokaklara park eden servis sürücülerinden birçok mahalle sakini şikayet ederken alışverişlerini burada yapan servis sürücüleri esnafın yüzünü güldürüyor. Esnaf yaşanan kalabalıktan memnun gözükse de yine de yoğunluğun Tayakadın'ın dokusunu bozduğunu düşünüyor. Tayakadın'ı mesken tutan servis şoförleri ise , "Biz burada çay içebiliyor, karnımızı doyurabiliyor ve park edebiliyoruz" diyorlar. AHMET GÜRBÜZ: ESKİ SAKİN KÖY YAŞANTIMIZI YOK OLDU GİTTİ

Tayakadın sakinlerinden Ahmet Gürbüz, "Köyümüzdeki ana caddeleri bırakın, tüm ara sokaklar bile servis araçları ve turizm şirketlerinin araçları ile dolmuş durumda. Ara sokaktan kafamızı çıkardığımızda karşımıza ilk çıkan bu araçlar oluyor. Bu durum şu an köyümüzde hem görüntü kirliliğine neden oluyor hem de zaman zaman kazaların yaşanmasına sebep oluyor. Bazen belediye otobüsleri bile manevra yapacak alan bulamadığı için köyümüzün en dışındaki durakta yolcuları indiriyor ve yaşlılarımız köye epey bir mesafe yürümek zorunda kalarak geliyor. Yetkililerimizin bu soruna bir an evvel çözüm bulmasını bekliyoruz. En azından bu servis ve turizm araçları için bir otopark alanı ayrılsa, içerisinde yeme-içme ve ihtiyaç giderme alanlarını yapsa yetkililerimiz. Hem bu insanlar hem de köylü rahat eder. Kadınlarımız, çocuklarımız pazara, markete gitmek için evden çıkar çıkmaz bu araçlarla ve araçların içerisinde uyuyan şoförlerle karşılaşıyorlar. Yoldan karşıdan karşıya geçmeye korkuyor çocuklarımız. Tayakadın'ın tüm sokakları tıklım tıklım. O eski sakin köy yaşantımız yok oldu gitti" dedi.

Gürbüz, "Zaman zaman ev, iş yeri ve ahırlarımızın bulunduğu alanların önlerine park eden sürücülerle de münakaşalar yaşanıyor. Çok şükür şimdiye kadar ciddi bir kavgamız olmadı ama yine de bu durum bizleri huzursuz ediyor. Ara sokaklarımızı kapatan bu araçlar yüzünden ne itfaiye ne de ambulans geçebiliyor. Köyümüzün alt yapısı olmadığı için hala vidanjörlerle kuyularımız temizlendiği için bazen köye gelen vidanjörler ara sokağa giremediğinden dolayı geri gitmek zorunda kalıyor. Şoförleri arıyoruz, bulamıyoruz. Bazıları da araçlarının içinde camları açık gelişi güzel uyuyorlar. Hoş bir görüntü değil" diye konuştu. SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ: EN YAKIN YER TAYAKADIN KÖYÜ

Bir turizm firmasının servis şoförü ise "Bekleme yapabileceğimiz ve vakit geçirebileceğimiz en yakın alan burası. Havalimanı dışında belirtilmiş belli bir park alanı olmadığı için bizler de bu köye geliyoruz. Çay, kahve içebileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz en yakın yer Tayakadın Köyü. Köy sakinleri ile herhangi bir sıkıntı yaşamadık" şeklinde konuştu.

ESNAF HAREKETLİLİKTEN MEMNUN AMA.

Tayakadın'da market işleten Mehmet Güzel ise, yaşanan yoğunluğun esnafı rahatlattığına dikkat çekerek, "Köyümüze gelen turizm şirketinin servisçileri hem köyümüzde vakit geçiriyor hem de esnafımıza ciddi bir katkı sunuyor. Bizim buradaki sıkıntımız; defalarca yetkililere söyledik, bir meydanımız ve otoparkımız yok doğru dürüst. Tabii köy sakinlerimiz de haklılar. Kimse kapısının, evinin ya da ahırının önüne araçların park edilmesini istemez. En azından bir otopark yapılsa bu sorun da çözülmüş olur." dedi. İTFAİYE GİREMİYOR

Tayakadın'da esnaflık yapan İlter Kesebir de , sürekli iş yeri önüne park eden servisçilerle tartıştığına dikkat çekerek, "Servis araçları ve turizm araçları sokakları kapatıyor, esnafın dükkanının önünü kapatıyor. Çöp arabaları sokak aralarına giremiyor. Bazen arkadaşlarla tartışıyoruz bu yüzden ama onların da gidecek yeri yok, ekmekleri için çalışıyorlar. Belediye veya diğer kurumlardan yetkililer bu işe çözüm bulmalı. Zabıta geliyor çek aracını diyor ama onlar da nereye gideceğini bilemiyorlar. Ambulans, belediye otobüsü, vidanjör ara sokaklara giremiyor, manevra yapamıyor bu araçlar yüzünden. Havalimanının dibindeyiz, bundan şikayetçi değiliz. Ancak istiyoruz ki köyümüz bu şekilde anılmak yerine marka olsun, bir şeyler yapılsın" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Park etmiş araçlar

-Köyden genel görüntü

-Aktüel görüntüler

-Röportajlar

-Park etmiş arçlar

-Genel ve detaylar

30.07.2019 - Haber Kodu : 190730076

30.07.2019 - Haber Kodu : 190730077 ============================================= 2- PENDİK'TE BABASIYLA TARTIŞAN OĞLU, ÇATI KATINI ATEŞE VERDİ Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te babasıyla sokakta tartışan bir kişi eve çıkarak, teras katı ateşe verdi. Teras katındaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kurtköy Güvercin Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Vedat P. isimli bir kişi ile babası arasında alacak, verecek meselesi yüzünden sokakta tartışma çıktı. Tartışmaya Vedat P.'nin kardeşi Haydar P.'de dahil oldu. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Babası ve kardeşine sinirlenen Vedat P., eve çıkarak teras katını ateşe verdi. Alev alev yanan teras katını görenler durumu itfaiye ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Teras kattaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evi ateşe veren Vedat P. polis tarafından gözaltına alınırken, kavgada yaralanan kardeşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Çatının alev alev yanması

(AKTÜEL)

-Olay yerinden görüntüler

-Gözaltına alınan şüphelin polis aracına bindirilmesi

-Ambulansta tedavi edilen yaralı

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Genel ve detaylar

30.07.2019 -11.54 Haber Kodu : 190730079 ======================================== (Geniş haber)

3-HASDAL-KEMERBURGAZ YOLU'NDA TIR'DAN YOLA SAÇILAN DAMACANALAR KAZAYA NEDEN OLDU Haber-Kamera: Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN, Hasdal-Kemerburgaz yolunda damaca su yüklü TIR'dan yola savrulan damacanalar kazaya neden oldu. 6 aracın hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmazken Hasdal istikametinde trafik oluştu. Yola savrulan damacanaların kaldırılmasının ardından trafik normale seyrine döndü.

Kaza, Hasdal Kemerburgaz yolu Hasdal istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre damacana su yüklü 34 VE 4937 plakalı TIR Eski Kemerburgaz yolundan Hasdal istikametine bağlandığı sırada dorsede bulunan damacanalar yola saçıldı. Yola saçılan damacanalar nedeniyle 6 otomobil kaza yaptı. Kaza nedeniyle Hasdal istikametinde yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini alan ekipler trafiği tek şeritten sağladı. Çevreye saçılan damacanaları kaldırmak için kaza yerine başka bir TIR geldi. Damacanalar TIR'a yüklenerek kaldırılırken trafik normale döndü.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADIĞI İÇİN SULARIN HEPSİ YOLA SAVRULDU

Aracı hasar gören Tuğhan Taner, "Normal seyir halinde gelirken yol birleşiminde TIR'ın içerisindeki sular hem hızla girdiği için hem de yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için suların hepsi yola savruldu. Benim üzerime de savruldu. Ben kontrolü kaybederek altımdaki damacanalarla beraber neredeyse 1 kilometre ötede durabildim. Sanırım 6-7 araçta hasar oluştu. Ölmedik yaralanmadık ama ölebilirdik" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Damacana yüklü TIR'dan görüntü

-Yola savrulan damacanalar

-Damacanaların hasar verdiği araçlar

-Kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik

-Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü

-Aracı hasar gören sürücü ile röp

-Damacanaların başka bir TIR'a yüklenmesi

-Genel ve detaylar

30.07.2019 - Haber Kodu : 190730014

30.07.2019 - Haber Kodu : 190730016

30.07.2019 - Haber Kodu : 190730018

30.07.2019 - Haber Kodu : 190730028

30.07.2019 - Haber Kodu : 190730036 ======================== (ÖZEL)

4-SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN EKRANINI ÇALAN MASKELİ HIRSIZLAR KAMERADA

*Otomobilden hırsızlık yapan şüpheliler bekçiye yakalanınca kaçtı. Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de, otomobille gelen yüzleri maskeli şüpheliler, park halindeki otomobilin arka camını kırarak, ön tarafta bulunan dijital ekranı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saat 06.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen yüzleri maskeli şüpheliler, Turan Özkanca'ya ait sokakta park halinde olan otomobilin dijital ekranını yerinden sökerek çaldı. Olayın yaşandığı sokakta bulunan bir firmanın gece bekçisi tarafından fark edilen yüzü maskeli hırsızlar, geldikleri otomobile binerek, kaçtı. "BEKÇİ BAĞIRMASA HİÇBİR ŞEYDEN HABERİMİZ OLMAYACAK"

Otomobilin sahibi Turan Özkanca, "Sabah 06.00'da evimin olduğu sokakta bulunan bir şirketin bekçisinin 'arabanı soyuyorlar' bağırmasıyla olaydan haberdar oldum. Bekçinin ikinci bağırışında kalktım, hemen aşağı indim. İndiğimde zaten gitmişlerdi. Arabamın ön torpidosunda geniş nbt ekran vardı. Onu alıyorlar. Bekçi görünce kaçıyorlar. Arabada lojistik malzemeler, direksiyon olmak üzere 70-80 bin liralık malzeme var. Kaçmasalardı bunları da çalacaklardı. Bekçi gördüğü için diğer malzemeleri bırakıp, sadece ekranı alıp kaçıyorlar. Ellerinde tornavida mı bir şey var. Arka camı kırıyorlar. Kırdıktan sonra arka kapıyı açıp, içeri giriyor. Arkadan ön kapıyı açıp, araçtan iniyor. Tekrar ön kapıdan araca biniyor. 1 dakika içinde ekranı söküp alıyor. 1 dakika daha zamanları olsa aracın içindeki malzemeleri, direksiyonu alıp gidecekler. Şoförle beraber 4 kişiler. Geldikleri araç siyah camlı, hepsi maskeli ve eldivenli. Bekçi bağırmasa hiçbir şeyden haberimiz olmayacak." dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, siyah lüks bir araç, Turan Özkanca'nın otomobilin bulunduğu sokağa geliyor. Bir süre sokakta tur atan araç, daha sonra Özkanca'ya ait aracın önüne park ediyor. Araçtan yüzü maskeli 3 kişi iniyor. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğer şüpheli aracın arka camını kırıyor. Camı kırdıktan sonra arabaya binen şüpheli, daha sonra aracın ön kapısını açarak araçtan iniyor. Şüpheli ön kapıdan tekrar araca biniyor. Elinde demir parçası olan bir başka şüpheli araca doğru yanaşarak, arabaya binen arkadaşına uzatıyor. Arabanın içindeki ekranı söken yüzü maskeli hırsızlar, bir işyerinde gece bekçisi olarak çalışan kişinin fark etmesiyle geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaşıyorlar.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin gelişi

-Bekçinin şüphelileri fark etmesi

-Şüphelilerin arabanın arka camını kırması

-Ön tararafa geçen şüphelinin ekranı çalması

-Şüphelilerin geldikleri araçla kaçmaları

(AKTÜEL)

-Aracından hırsızlık yapılan Turan Özkanca ile röportaj

30.07.2019 - 11.35 Haber Kodu : 190730069

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MALTEPE'de panelvan minibüsle polisten kaçan hırsızlar, aracı park ederek polisten saklandı. Yaklaşık 15 dakika park halindeki minibüste saklanan şüpheliler, daha sonra hareket ettikleri minibüsle kaçarken, kaza yapınca yakayı ele verdi. Şüphelilerin minibüsü park etmesi ve park ettikleri noktadan kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Maltepe Kani Paşa Caddesi üzerinde 8 Temmuz'da meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine vardığı zaman iki şüpheli panelvan bir minibüse binerek kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler minibüsü bir yere park ederek polis ekiplerinden yaklaşık 15 dakika boyunca gizlendi. Daha sonra hareket eden minibüs Maltepe Malazgirt Caddesi'nde kaza yaptı. Bunun üzerine şüpheliler minibüsten inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Gökhan D. ve Ali D. yakalanarak gözaltına aldındı. Şüphelilerden Gökhan D.'nin 13 suçtan kaydının bulunduğu belirlenirken, 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'Hırsızlık' suçlarından arandığı ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 9 Temmuz'da sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Minibüsün park etmesi

-Polis araçlarının geçmesi

-Ekiplerin park halindeki minibüsü fark etmesi

-Minibüsün tekrar kaçması

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

30.07.2019 - Haber Kodu : 190730061 ============================= 6-PARKTAKİ TACİZ İDDİASINA MAHALLELİ DAYAĞI Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de, oyun parkındaki çocukları tacizde bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi, mahalleliden tekme tokat dayak yedi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, pazartesi günü Şehir Ormanları Mimar Sinan Kent Ormanı oyun alanında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, iddiaya göre parktaki çocuklara tacizde bulundu. Bu iddiayı duyan çocukların ailelerinin de aralarında bulunduğu mahalleli, şüpheliye tekme tokat saldırdı. Mahalle sakinlerinden bazıları şüpheliyi dayaktan kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

OLAY ANI KAMERADA

Şüpheliye mahalleli dayağı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mahalle sakinlerinin şüpheliye tekme tokat saldırdığı ve bazı kişilerin araya girerek şüpheliyi dayaktan kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Mahalle sakinlerinin şüpheliyi dövmesi

-Bazı kişilerin araya girerek şüpheliyi dayaktan kurtarmaya çalışması

30.07.2019 - Haber Kodu : 190730025 ============================ 7- SULTANGAZİ'DE ORMAN YANGINI Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların söndürme çalışmalarını bir sokak köpeği de izledi.

Şehir Ormanları Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Piknik yapmak için ormana gelen vatandaşlar, yükselen dumanları fark etti. Yetkililere yangın ihbarında bulunan vatandaşlar, daha sonra yangına müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri küreklerle toprak dökerek alevlerin büyümesine engel olmaya çalıştı.

SOKAK KÖPEĞİ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI İZLEDİ

Haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri yangının çıktığı yere ulaştı. Ekipler, tazyikli su ile yangına müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar ve ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle çok sayıda ağaç zarar görürken, yangının kendiliğinden mi çıktığı yoksa kişi ya da kişilerce mi çıkarıldığı araştırılıyor.

2 dönüm alanın yandığı orman yangınında bir sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışmalarını dakikalarca izledi. "BURALAR BİZİM OKSİJEN TÜPÜMÜZ"

Çocuklarıyla beraber yangını söndürmeye çalışan bir kadın, "Kendi imkanlarımızla bir kısmını söndürdük. Diğer parlayan tarafa gücümüz yetmiyor. Sonuçta bunlar bizim oksijen tüpümüz, ciğerlerimiz. Millet duyarlı olsun. İtfaiye geliyor hortum yetmiyor" dedi. Yangını müdahale eden bir başka vatandaş ise, "Önce biz geldik. Bir kısmını kürekle söndürdük. Diğer kısmı da rüzgar vurduğu için söndüremedik. İtfaiyede yanlış yere park ettiği için zamanında müdahale edemedi" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Alevlerden detaylar

-Vatandaşların yangına müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Köpeğin görüntüsü

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detaylar

30.07.2019 - Haber Kodu : 190730031 =========================== 8-ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI Haber-Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR'da, benzin istasyonuna giriş yapacağı sırada otomobiline çarparak yere savrulup yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye bırakıp kaçan, sürücü yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Tahsin T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay geçen çarşamba akşam saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. Satış danışmanı olarak bir mağazada çalışan Gürkan Çalışkan motosikletiyle evine dönüyordu. D-100 Karayolu Avcılar Mezarlığı mevkiine geldiğinde hatalı şekilde benzinciye girmek isteyen bir otomobil sürücüsü aniden önüne çıktı. Çalışkan otomobile çarpamamak için manevra yapsa da başarılı olamadı. Otomobilin çarptığı motosikletli yere düşerek, yaralandı. Motosikletin altında kalan Çalışkan'a çevredeki diğer motosiklet sürücüleri yardım etti. Kendisine çarpan Tahsin T. ilk olarak benzinliğe girerek benzinini aldı, kendi aracını da kontrol ettikten sonra yaralı motosikletlinin yanına geldi. Belinde ve omurgasında ağrı hissettiğini söyleyen Gürkan Çalışkan'ı Tahsin T. özel bir hastaneye götürdü. Burada Çalışkan'ı görevlilere teslim eden sürücü hastaneden ayrıldı. Polis Tahsin T.2yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, görüntülerdeki otomobilin plaka bilgisinden kimliğini tespit ettikleri sürücü Tahsin T.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Tahsin T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün adliye getirilmesi

-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

30.07.2019 - Haber Kodu : 190730049 ============================ 9- İSTANBUL'DA ANADOLU'DAN GETİRİLEN KURBANLIKLAR İÇİN ARALIKSIZ DENETİM İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KURBAN Bayramı yaklaşırken, İstanbul'da oluşturulan denetim noktasında, belirlenen kurallara uygun olmayan kurbanlıkların Avrupa yakasına sokulmaması için Tarım İl Müdürlüğü görevlileri, jandarma, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının gözetiminde 24 saat denetim yapıyor. Son 6 günde belirli izin ve raporlara aykırı olarak Avrupa yakasına götürülmek istenen 534 büyükbaş ve 452 küçükbaş hayvanı getiren 59 kişiye 573 bin TL para cezası kesildi. Belgesi eksik olan hayvanlar Tuzla'daki bekleme noktasına sevk ettiriliyor, hiçbir belgesi ve küpesi bulunmayan hayvanlar ise doğrudan kesime gönderiliyor.

İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ile birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hemen yanındaki Riva gişeleri ile Sarıyer'deki kurbanlık satış alanında denetim yaptı. Vali Yardımcısı Doğan, Sarıyer Belediyesi'nce kurulan 2 kurban satış ve kesim alanından biri olan Maden Mahallesi'nde inceleme yaptı. 4 ayrı yere su deposu, banyo, mescit ve otopark kurulan, kesim yeri inşa edilen alanda inceleme yapan Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Nadir Günday ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinden kurbanlıklarını getirerek, çadırlarda müşteri beklemeye başlayan besicilerle görüştü. Doğan, şöyle dedi: "Bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde, valimizin talimatı doğrultusunda kurban satış yerlerini ve genel olarak alınması gereken tedbirleri gözden geçiriyoruz. Anadolu'dan Avrupa yakasına kurbanlık nakli belirli izin ve raporlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Kurumlar arasında koordinasyonu gözden geçirerek, vatandaşımızın kurbanını sağlıklı ve kurallara uygun alıp kesmesi için gereken önlemleri yerinde inceliyoruz."

Tarım İl Müdürü Karaca da, İstanbul'da İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı boyunca 39 ilçede 230 kurban satış ve 550 kesim yeri belirlendiğini söyledi. İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kurban ve kurban yerleri ile ilgili şikayetleri İl Müdürlüğünün '174 Alo Gıda' hattına bildirilebileceğini, haftanın 7 günü aralıksız hizmet veren il ve ilçe müdürlüklerine veya İBB'nin '153 Beyaz Masa' hattına iletilebileceğini vurguladı. KURBAN SATICILARININ KULAĞI TATİL SÜRESİNDE

Yüzlerce kilometre uzaklıktan getirdikleri kurbanlıklarının satılması için kurulan çadırlarda gece gündüz nöbet tutan besiciler, bu yıl satışlardan umutlu olduklarını söyledi. Sarıyer'deki besiciler, en büyük endişelerinin Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması olduğunu dile getirdi. Besiciler, uzun tatil halinde İstanbul'da yaşayanların Anadolu'daki yakınlarının yanına gideceğini, kurbanlarını memleketlerinde keseceklerini bu durumda kurbanlıkların elde kalacağını savundu. RİVA'DA BÜYÜK GÖZALTI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Riva'daki gişelerinin yakınındaki denetim noktasında Jandarma komutanı, Vali Yardımcısı Doğan'a bilgi verirken, "Son 6 günde kurallara aykırı olarak İstanbul'un Avrupa yakasına getirilmek istenen 534 büyükbaş ve 452 küçükbaş olmak üzere 986 hayvan için işlem yapıldı. 48 kamyondaki bir bölümü şoför, bir bölümü hayvan sahibi 59 kişi hakkında işlem yapılarak toplam 473 bin 44 TL para cezası kesildi. Denetim aralıksız sürdürülüyor" dedi.