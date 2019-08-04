DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

(ÖZEL)

1- MASKELİ HIRSIZLAR SULTANGAZİ'DEKİ KONFEKSİYON ATÖLYESİNİ BÖYLE SOYDULAR *Aynı bölgede, aynı şekilde bir gün arayla yapılan hırsızlık kamerada *İşyeri sahibi, hırsızların 1 gün önce aynı bölgede başka bir konfeksiyon atölyesinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelileri olduğunu iddia etti *Sultangazi'de yine bir konfeksiyon atölyesinden yaklaşık 200 bin liralık kadın elbisesi çalındı. Çağatay KENARLI, Cemil ÖZDEMİR, Emin YEŞİL - İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de bir işyerinden yaklaşık 200 bin liralık kadın elbisesi çalındı. Olay, Esentepe Mahallesi 2418 sokakta dün sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiilere göre, yüzleri maskeli ellerinde eldiven bulunan kimliği belirsiz 5 kişi beyaz panelvan bir minibüsle ünlü bir firmaya ait kadın elbiseleri üreten tekstil atölyesinin önüne geldi. Şüphelilerden 3'ü minibüsten inerek işyerinin ofisinin bulunduğu camın demir korkuluklarını kısa sürede kırarak içeriye girdi. Şüpheliler 12 dakika içerisinde atölyenin hazırladığı, firmanın ana deposuna yollanmak üzere bekleyen yaklaşık 200 bin liralık elbiseyi çaldı. Şüpheliler kadın elbiselerini, firmanın üretim kısmında bulunan elbise askılarından alarak önce ofis katına, oradan da geldikleri panelvan minibüse yükledi. Bu sırada bazı elbiselerin yola döküldüğü ve hırsızların bunlarla ilgilenmediği dikkat çekti. Şüphelileri fark eden komşular hırsızlık olayına tepki göstererek durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların evlerinden aşağıya inmesinden korkan hırsızlar hızlıca olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

15 DAKİKADA BÜTÜN EMEKLEMİZİ ÇALDILAR

İş yeri sahibi Yasin Tekin, "Bu sabah bir hırsızlık olayı oldu. Biz yedi kardeş imalathanemizde çalışıyoruz. Sabah 07.05 sıralarında içeriye giriyorlar. Yüzleri maskeli, ellerinde ise eldiven bulunuyor. Yaklaşık 15 dakika içinde ünlü bir marka için hazırladığımız 200 bin liranın üstündeki bugün yüklenecek mallarını çalıyorlar. Önce camda bulunan demiri levyeyle kırıyorlar. Daha sonra dükkanın alt katına inerek burada bulunan malları yerlere döke döke bizim ürünlerimizi çalıyorlar. Çalınan eşyalarımız sadece elbiselerimiz değil, işyerimizde bulunan 3 bilgisayar ve stüdyo çekimlerinde de kullandığımız fotoğraf makinemizi ve vantilatörümüzü çaldılar" dedi. AYNI HIRSIZLARIN 1 GÜN ARAYLA İKİNCİ BÜYÜK VURGUNU

Yasin Tekin, ""Yüzleri maskeli 6 kişinin aynı panelvan minibüsle Sultangazi'de bulunan bir arkadaşımızın konfeksiyon atölyesinden 5 dakika içinde 200 bin liralık kot pantolon çalan kişilerle aynı kıyafet, aynı maskeleri takan kişiler olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

BAŞKA İNSANLARIN CANI BAYRAM ÜZERİ YANMASIN

"Buradan sesimizin gittiği yere kadar seslenmek istiyoruz" diyen Tekin, "Başka insanların canı bu şekilde yanmasın. Bayram üzeri burada 40 kişi çalışıyor. Ürünleri firmaya yollayamadığımız için firma bile bizi dava edecek ve çalışanlarımıza karşı bayram üstü mahcup duruma düşeceğiz. Hatta maaşlarımızı ödeyemeyecek duruma geldik. İşlerimize ve hesaplarımıza resmen faça atıldı ve insanların hayatı karartıldı" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin geldiği minibüs

-Şüphelilerin demiri sökmesi

-Şüphelilerin elbiseleri panelvan minibüse yüklemeleri

-Yerlere düşen elbiseler

-Genel ve detay görüntüler

(AKTÜEL)

-İşyerinin demirlerinden görüntü

-İşyerine hırsızların girdiği yer

-Boş elbise askılarının görüntüsü

-Yasin Tekin ile röp.

-ARŞİV

-Hırsızlık anları

-Kıyafetleri araca taşımaları =========================== 2- KADIKÖY'DE OTOMOBİL TERS DÖNEREK BÖYLE SÜRÜKLENDİ *Otomobilden fırlayan bir parça, karşı yönden gelen hatlı minibüsün camına isabet etti. Minibüs şoförü gözüne gelen cam parçalarından yaralandı.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde defalarca takla attıktan sonra durabildi. Ters dönerek sürüklenen araçtan savrulan sürücü ağır yaralanırken, takla atan araçtan fırlayan bir parça karşı yönden gelen minibüsün camına isabet etti. Minibüsün sürücüsü de gözüne gelen cam parçalarından yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerim Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Cem Yıldız yönetimindeki 34 FR 0428 plakalı otomobil, Kadıköy'den Kartal istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar atarak sürüklendi. Cem Yıldız, otomobilden savrulurken, araç önce İbrahim Karaz yönetimindeki minibüse çarptı ardından metrelerce sürüklendi. Otomobilden fırlayan bir parça, karşı yönden gelen Zülfikar Bayçöl, yönetimindeki hatlı minibüsün camına isabet etti. Minibüs şoförü gözüne gelen cam parçalarından yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir görgü tanığı "Otomobil ışıklarda köşeye vurdu. Oradan döne döne buraya kadar geldi. Minibüs kaçmak istedi ona da vurdu, minibüs köşeye geçti. Kenardaki ağaçlara vura vura geldi. Otomobil içinde bir kişi olduğunu gördüm. Ambulans geldi hastaneye götürdüler." dedi. Gözünden hafif yaralanan minibüs şoförü Zülfikar Bayçöl de "Karşı şeritte güzergahıma devam ederken, otomobil diğer şeritten gelip taklalar atarak kaldırıma vurdu. Parçası koptu arabamın camına vurdu. Camı patladı, gözüme geldi." Takla atan otomobil, olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Takla atan aracın ters dönerek sürüklenmesi caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası

-Araçtavanı üzerinde giderken

Cep telefonu

-Kaza sonrası

-Yerdeki yaralı

Aktüel görüntüler

-Taklalar atan otomobil

-Kazayı gören vatandaşlar İle röp

-Camı patlayan minibüs şöförü ile röp

-Kazaya karışan minibüs şoförü İle röp

-Camı patlayan minibüs

-Otomobilin çarptığı kazaya karışan minibüs

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Otomobilin çekiciyle kaldırılması

-Genel ve detay

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3- BÖBREĞİ 5 KAT BÜYÜYEN KIRGIZ BEBEK TÜRKİYE'DE ŞİFA BULDU İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- KIRGIZİSTAN'DA yaşayan Çolpan ve Azamad Kojobekov çiftinin ikinci çocukları Emin'e, anne karnında böbrek büyümesi (hidronefroz) teşhisi konuldu. Böbreğin çıkışındaki darlık nedeniyle böbrek boyutları normalin 5 katı büyüklüğüne ulaşan Emin bebeğe doğduktan kısa bir süre sonra kendi ülkesinde açık cerrahi yapılması önerildi ve gerekirse böbreğinin alınabileceği söylendi. Ailenin bunu reddetmesi üzerine 1.5 aylık Emin, Türkiye'de gerçekleştirilen laparoskopi (kapalı yöntem) yöntemiyle böbreğini kaybetmekten kurtuldu. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşayan Çolpan ve Azamad Kojobekov çiftinin ikinci çocukları Emin'e anne karnında gerçekleştirilen ultrason muayenesinde böbrek büyümesi (hidronefroz) teşhisi konuldu. Doğumun ardından böbreğin 5 katı büyüklüğe ulaşmasıyla ameliyat kararı verildi. Çocuklarının kapalı operasyonla ameliyat edilmesini isteyen aile, kendi ülkelerinde imkanların yeterli olmaması sonucu soluğu Türkiye'de aldı. Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gökçen tarafından muayene edilen Emin Bebek, 5 milimetrelik 3 kesiyle gerçekleştirilen mini-laparoskopik piyeloplasti (böbrek çıkışındaki darlığın kapalı yöntemle onarılması) yöntemi sonrası sağlığına kavuştu. Bebekleri sağlığına kavuştuğu için mutlu olan aile, Türk hekimlerine teşekkür etti.

8 AYLIK HAMİLEYKEN TEŞHİS KONULDU

Bebeğinin hasta olduğunu hamilelik döneminde öğrendiğini belirten anne Çolpan Kojobekov, "8 aylık hamileyken bebeğime üçüncü derece böbrek büyümesi teşhisi konuldu. Doğumdan sonra tekrar kontrol edildi ve hastalığın böbrek fonksiyonlarını çok azalttığı söylendi. Açık ameliyat yapılabileceği ve gerekirse böbreğin alınabileceği söylenince Türkiye'ye geldik. Kapalı operasyon burada gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası bebeğimiz çok iyi. Hiçbir sıkıntısı yok. Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi. "HER 100 BEBEKTEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR"

Medicana Çamlıca Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gökçen ise Emin bebeğe uygulanan tedavi hakkında şunları söyledi: "Aile bize ilk geldiğinde anne karnında tespit edilen 'bebeğin böbreğinin şişmesi' teşhisi konulmuştu. Her 100 bebekten birinde görülen bu durum bebeğimizde durum oldukça ileri boyuttaydı. Yaptığımız tetkiklerde bebeğin böbreğinin ileri derecede şişerek neredeyse karnının yarısını kapladığını bu duruma bağlı olarak böbreğin çalışan kısmının oldukça inceldiğini belirledik. Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için çekilen sintigrafide böbrek fonksiyonunun oldukça gerilemiş olduğu belirlendi. Müdahale edilmezse bebeğin böbreğini kaybedeceğini belirledik. Böbrekteki şişliğin sebebi, böbreğin idrar çıkışının neredeyse tamamen daralmasıydı. Daralmayı kapalı yöntemle tedavi ettik ve biri göbekten olmak üzere üç tane yaklaşık 5 milimetrelik kesilerle ameliyatı gerçekleştirdik. Böbreğin çıkışını düzelttik."