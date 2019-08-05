DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1-ARNAVUTKÖY'DE YANGIN ÇIKAN AHIRDA 10 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU (1) Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de kurbanlık büyükbaş hayvanların yetiştirildiği ahırha çatıda devam eden kaynak çalışmaları sırasında yangın çıktı. Kısa sürede ahırı saran yangında 10 büyükbaş hayvan yanarak, telef oldu. Görüntü Dökümü:

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-Yanan ahır

-Ekiperin söndürme çalışmaları

-Yangından kurtarılan hayvanlar

-Ahır içinde telef olan büyükbaşlar

-Detaylar

05.08.2019 -12.19 Haber Kodu : 190805076 ============================================= (ÖZEL)

2-SULTANGAZİ'DE SİLAHLI FIRIN SOYGUNU KAMERADA -Silah doğrultulan fırın çalışanları ekmek yapmaya devam etti.

-Silahlı hırsızlar kasada buldukları yaklaşık 70 lira bozuk parayı alıp, kaçtı. Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de bir ekmek fırınına giren silahlı iki kişi, kasada bulunan 70 lira parayı alarak, kaçtı. Silahlı soygun güvenlik kameralarına da yansırken, soyguncuların silah doğrulttuğu fırın çalışanlarının, soygun sırasında ekmek yapmaya devam etti.

Gazi Mahallesi, Millet Caddesi'nde bulunan bir ekmek fırını geçtiğimiz pazar gecesi silahlı iki kişinin hedefi oldu. Saat 02.00 sıralarında fırına gelen ve yüzlerini kapatarak içeriye giren iki kişiden biri fırının arka bölümünde ekmek yapmakta olan iki fırın çalışanına silah doğrulturken, diğeri ise kasada bulunan yaklaşık 70 lira parayı aldı. Fırında yaklaşık iki dakika geçiren soyguncular, daha sonra olay yerinden kaçtı. Silahlı soygun iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUNCULARIN SİLAH DOĞRULTTUĞU FIRINCILAR EKMEK YAPMAYA DEVAM ETTİ

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin fırına girdiği ve birinin arka bölümde ekmek yapmakta olan iki çalışana silah doğrulttuğu görülüyor. Diğer soyguncu ise iş yerinin yazar kasasında bulunan paraları alıyor. Ekmek yaptıkları sırada silahlı soyguna uğrayan fırıncıların, soyguncunun kendilerine silah doğrulttuğu anlarda da ekmek yapmaya devam etmeleri de görüntülere yansıyor. "KASADAKİ BAKİYEYİ ALIP EVE GİTTİKTEN YARIM SAAT SONRA GELMİŞLER"

Soyguna uğrayan fırının işletmecisi olan Akın Engin, "Ben kasadaki bakiyemi alıp evime gittikten yarım saat sonra gelmişler. Arkadaşlarım o sırada çalışıyordu. Kasada 60-70 lira kadar bozuk para vardı, onları almışlar. Arkadaşlarım da kasada az para bulunduğunu biliyorlardı, o yüzden alıp gitsinler diye düşündüler herhalde. Onlara da telefon ve para sormuşlar" dedi. Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Fırına giren şüpheliler

-Kasadaki paraları alan şüpheli

-Çalışanlara silah doğrultan şüpheli

-Çalışanların ekmek yapmaya devam etmesi

(AKTÜEL)

-Fırın sahibi ile röportaj

-Fırından genel ve detaylar

========================================================= 3-ROMANYA DONANMASI'NIN 81 YAŞINDAKİ ASKERİ GEMİSİ İSTANBUL'DAN AYRILDI *Gemi mürettebatı ayrılırken İstanbul'u böyle selamladı. Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-ROMANYA Donanması'na ait 81 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi, 3 günlük ziyaretinin ardından İstanbul'dan ayrıldı. Gemi ayrılırken, mürettebat direklere çıkarak İstanbul'u selamladı.

Romanya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askeri eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' sabah 10.00 sıralarında 3 gün önce demir attığı Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı. Dünyada sadece aynı tipte 5 tane bulunduğu, 81 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisinin Romanya'ya hareket ettiği öğrenildi. SELAMLAYARAK AYRILDILAR

1938 yılında Hamburg'ta yapımı tamamlanan 82 metre uzunluğundaki 3 direkli eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Direklere çıkan öğrenciler, geminin hareketi sırasında İstanbul'u selamladı. 'Nava Scoala Mircea' 3 gün önce İstanbul'a gelirken gemi mürettebat yine direklere çıkarak selam vermişti.

Görüntü Dökümü:(ÖZEL)

-Gemiden görüntü

-Gemide ki öğrencilerin direklere çıkması

-Gemide ki öğrencilerin İstanbul'u selamlaması

-Geminin limandan ayrılması

-Geminin boğazda gitmesi

-Genel ve detaylar

05.08.2019 - 11.22 Haber Kodu : 190805061 ===================================== 4- "OTOMOBİLİ HIZLI KULLANMADI" DİYE ÖLDÜRMÜŞLER Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) BELGRAT Ormanı'nda bıçaklanmış olarak cesedi bulunan Volkan Karakaya'nın (33), vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri zaman zaman korsan taksicilik yaptığı öğrenilen Volkan Karakaya'yı 'Hızlı gitmediği için çıkan kavgada öldürdükleri" belirlenen biri 15 yaşında iki şüpheliyi gözaltına aldı. Karakaya'nın para ve otomobilini de gasp ettikleri öğrenilen şüpheliler tutuklandı. CESEDİ VATANDAŞLAR BULMUŞTU

Sarıyer, Belgrat Ormanı'nda 3 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olayda Ormanlık alanda bir erkek cesedi bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada cesedin Volkan Karakaya adlı kişiye ait olduğunu tespit etti. Öldürülen kişinin zaman zaman korsan taksicilik yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin Volkan Karakaya'nın para ve cep telefonu ile aracını da gasp ederek kaçtıkları ortaya çıktı.

YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin aracına cinayetin işlendiği gün binen iki kişinin peşine düştü. Önceki gün yapılan operasyonda Adem A.(18) ile Y.A. (15) gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk büro Amirliğinde yapıldı. HIZLI GİTMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kendilerini Eyüpsultan'dan Belgrat Ormanı'na götürmesi için Volkan Karakaya ile 80 lira karşılığında anlaştıkları ortaya çıktı. Ancak yolda giderken şüphelilerin Volkan Karakaya'dan hızlı gitmesini istedikleri bu nedenle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Şüphelilerin aracın içinde çıkan kavga sonucu otomobilini yolun sağına çeken Volkan Karakaya'yı bıçakla öldürdükleri, ardından cesedi ormanlık alana sakladıkları belirlendi. Daha sonra öldürdükleri kişinin para ve cep telefonunu ile otomobilinin gasp eden şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. TUTUKLANDILAR

Poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerden Adem A. Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük olan Y.A ise Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinden adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin emniyyetn çıkışı

-Karakaya'nın vesikalık fotoğrafı ==================================== 5- BAYRAMPAŞA'DA PET ŞİŞEDE SAHTE İÇKİ SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Bayrampaşa'da, park halindeki minibüste sahte içki imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, 1 Ağustos'ta Kocatepe Mahallesi'nde park halindeki bir panelvan minibüsü kontrol etti. Araçta yapılan aramada 3 pet şişede sahte viski, 16 pet şişede sahte votka, 8 cam şişede bandrolsüz kaçak rakı, 5 cam şişede sahte rakı ve 8 pet şişede şekerli su ele geçirildi. Araçta yakalanan ve sahte içki imal ettiğini itiraf eden şüpheli Şaban T. (57) emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Görüntü dökümü:

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-Bekçilerin minibüsü kontrol etmesi

-Ele geçirilen pet şişe içindeki sahte içkiler

05.08.2019 - 11.30 Haber Kodu : 190805064 ======================================

(ÖZEL)

6-OTOMOBİL HIRSIZI PARMAK İZLERİNİ TİŞÖRTÜYLE SİLDİ -Çaldığı otomobilde parmak izi kalmasın diye dokunduğu yerleri silen şüphelinin o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de bir şüpheli çaldığı panelvanı Esenler'de park etti. Yakalanmak istemeyen şüpheli parmak izi kalmasın diye üzerindeki tişörtü çıkararak otomobile dokunduğu yerleri sildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen ay Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 35 R 4307 plakalı panelvanını Akşemsettin Sokak'taki evinin önüne park eden bir vatandaş, aracının sabah yerinde olmadığını gördü. Aracının çalındığını ihbar etmesi üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, çevre ilçelere de bilgi aktardı. Polisin 10 gündür her yerde aradığı araç, Esenler'de Esendere Mahallesi Üçyüzlü'de bir sokak üzerinde park halinde bulundu. Olay yerine giden ekipler, araç üzerinde parmak izi ve delil çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, aracın çalındığı gün sokağa bırakıldığını tespit etti. Polisin incelediği görüntülerde, aracı çalan hırsızın 'parmak izi kalmasın' diye üzerindeki tişörtü çıkararak dokunduğu yerleri temizlediği, otomobili sildiği ortaya çıktı. Polisin şüpheliyi yakalamak başlattığı çalışmalar devam ediyor.

O ANLAR KAMERAYA YANSADI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çaldığı aracı sokağa park eden şüpheli, araçtan inerek üzerindeki tişörtü çıkarıyor. Mahalle sakinlerinin ve sokakta oyun oynayan çocukların şaşkın bakışları arasında tişörtle aracı temizlerken, silerken görülüyor. Şüpheli daha sonra aracı sokakta bırakarak, olay yerinden uzaklaşıyor. Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin aracı park etmesi

-Araçtan inmesi

-Tişörtünü çıkarması

-Tişörtüyle otomobilin direksiyonunu ve alinin değdiği yerleri silmesi

-Aracın yanından ayrılması

(AKTÜEL)

-Aracın çalındığı sokak

-Sokaktan detaylar

05.08.2019 - 10.54 Haber Kodu : 190805046 ========================================== 7- İSTANBUL'DA 62 YALI YENİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER- GÜVEN USTA / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı'nın incisi niteliğindeki yalılardan 62'si yeni sahiplerini bekliyor.

İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında 366'sı tarihi eser niteliğinde 600 yalı yer alıyor. Yarısından fazlası tarihi eser değerinde olan 62 yalı, 27 yalı dairesi de satış listesinde. Yalı ve yalı dairesi fiyatlarında en büyük etken lokasyon, tarihi değer ve rıhtım uzunluğu. Tarihi eser değeri bulunan yalıların ayrıca tavan yüksekliği de çok önemli. Satılık 62 yalının fiyatları 25 milyon TL ile 550 milyon TL arasında değişirken, yalı dairesi fiyatları ise 8 - 45 milyon TL arasında. Kiralık yalıların fiyatları ise 65 bin TL ile 140-150 bin TL arasında değişiyor.

PAZARLIĞIN BİTİŞ NOKTASINDA İNDİRİMLER

Gayrimenkul Danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, "Boğaz hattında şu anda 62 tane satılık yalımız var. Kiralık yalılara inanılmaz bir talep var. Geçen seneden bu zamana baktığımızda aslında telaffuz ettiğimiz rakamlar genellikle aynı" dedi. Yılmaz. daha çok masada bitiş noktasında, pazarlıklarda yalı fiyatlarında indirimler yaşandığını söyledi. Yılmaz, "Kiralık yalılar 65 bin TL'den başlıyor, 140-150 bin TL'ye kadar çıkıyor. Geçen seneye nazaran rakamlar daha düşük, daha uygun. En son satılan yalı için size örnek vermem gerekirse Anadolu Yakası'nda 140 milyon TL'den satışa çıkardığımız bir yalı, pazarlık masasında 90 milyon TL'ye bitti ve satışı bu rakamdan yapıldı. Kiralık yalılara örnek vermek gerekirse 85-90 bin TL'den pazarladığımız bir yalıyı geçen ay 65 bin TL'ye kiraya verdik." diye konuştu. BİR YILDA 12 SATIŞ

Sinem Ayıkcan Yılmaz, "İlçe bazında bakarsak Beykoz'da 4, Yeniköy'de 3 tane satıldı, toplamda bir yıl içerisinde 12 yalı satıldı. Aslında bir yalının satış öyküsü ailede jenerasyonun değişmesiyle başlıyor. Yaklaşık 40-50 sene boyunca bir yalı bir ailede kalabiliyor. Ailenin büyümesi, genişlemesi ya da ölümlerin olması, maddi durumlar gibi sebeplerden dolayı satış 40 ile 50 seneyi bulabiliyor" diye konuştu.

SON 1 YILDA YABANCILAR 1 YALI ALDI

Yılmaz, "Yerli müşterilere bakarsak yalılara Ankara ve Bursa'dan çok ciddi talep var. Yabancılarda da özellikle Katar ve İran'dan çok talep geliyor. Son 1 yıl içerisinde Avrupa Yakası'nda Sarıyer'de yabancılara 1 yalı satışı gerçekleşti" dedi. Görüntü Dökümü:

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- Boğazın HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

- Yalıların HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

- Boğazın görüntüsü

- Yalıların görüntüsü

- Sinem Ayıkcan Yılmaz ile röportaj

- Detaylar

05.08.2019 - Haber Kodu : 190805060

05.08.2019 - Haber Kodu : 190805062

05.08.2019 - Haber Kodu : 190805063 ============================================ 8- ÇAĞIN YENİ HASTALIĞI: BAŞPARMAK TENDON SIKIŞMASI Elif YAVUZ-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- ÇAĞIMIZIN vazgeçilmezi olan cep telefonları pek çok ortopedik hastalığa sebep oluyor. Özellikle geniş ekranlı telefonlarda uzak noktalara dokunmaya çalışmak başparmak tendonu sıkışmasına yol açıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ ise tedbir alınmazsa bu durumun cerrahi müdahaleye kadar gidebileceğini söyledi.

Teknoloji sektöründeki rekabet gün geçtikçe daha da artıyor. Her geçen gün yeni bir modelin çıktığı telefon piyasasında geniş ekranlı telefonlar da yerini aldı. Günlük hayatta kullanıcıların ellerinden düşürmediği telefonlar, tek elle kullanıldığında pek çok ortopedik soruna sebep olabiliyor. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte insanlarda en sık görülen hastalık ise 'De Quervain Tenosinoviti', yani başparmak tendonu sıkışması oluyor. Uzmanlar özellikle geniş ekranlı telefonların uzak noktalarına dokunmaya çalışmanın, tendonun zedelenmesinde büyük faktör olduğunu vurguluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Emsey Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, "Başparmağı ilgilendiren bir rahatsızlık baş parmağa giden tendonların yüzük gibi bir halkanın içerisinden geçip, baş parmağa ilerler. O halkanın içerisinde o tendonlar sıkıştığı zaman baş parmağın kullanımı zorlaşır. Şiddetli ağrılarla ortaya çıkar ve biraz uzun dönem sürer. Eğer tedbiri alınmaz ve ilerlerse cerrahi müdahaleye kadar gidebilir." dedi.

Op. Dr. Erdağ sözlerine şöyle devam etti: “İşimize dair şeylerde vazgeçemiyoruz ancak bunun üzerine bir şey bardağı taşırıyor. Bu genelde kullandığımız telefonlara bağlı olabiliyor. Günde 8 saat klavye başında çalışıyorsun üzerine bir de işte bir 8 saat de telefonla oynayınca bu tendonlar er geç zarar görüyor. Biraz da kendi şartlarımızı kendimiz oluşturuyoruz. Bir nevi parmaklar bize dur diyor.ö

Öte yandan Op. Dr. Erdağ, yeni doğum yapmış annelerin emzirirken ve bebeği tutarken bileği daha düz bir pozisyonda ve başparmağı kasmamanın önemli olduğunu vurguladı. Op. Dr. Erdağ, gebelikte ödem sonucu meydana gelen sendromun doğum sonrası geçebileceğini, ancak yanlış telefon kullanımı ve çalışma kaynaklı sonucunda oluşan rahatsızlığın şartlar değişmedikçe ameliyata kadar ilerleyebileceğini söyledi.