DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

(ÖZEL)

1-ŞİŞLİ'DE OTEL MÜŞTERİSİNİN, ÇALIŞANI BIÇAKLAMA ANLARI KAMERADA *Şişli'de bıçaklı saldırı dehşeti Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)- Şişli'de bir otel çalışanı otelde kalma süresi dolduğu müşterisini uyarınca tartışma çıktı. Odasını boşaltarak ayrılan müşteri bir süre sonra elinde bıçakla gelerek otelin önünde otel çalışanına saldırdı. Elindeki uzun bir sopayla kendini korumaya çalışan görevlinin bıçaklandığı, saldırganın koşarak kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay 25 Temmuz günü Şişli cumhuriyet Mahallesinde saat 14.40'ta meydana geldi. İddiaya göre otel çalışanı otelde kalma süresi dolan müşterisi Abdülkadir A.'yı oteli boşaltması için uyarıda bulundu. Bir süre sonra otel çalışanı ile Abdülkadir A. arasında tartışma yaşandı. BİR SÜRE SONRA ELİNDE BIÇAKLA GELDİ

Tartışmanın ardından Abdülkadir A. odayı boşaltarak otelden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra elinde bıçakla gelen Abdülkadir A. o sırada dışarıda bulunan otel çalışanının arkasından yaklaşarak boğazına bıçak dayadı. Saldırgandan kurtulan otel çalışanı otelin yanındaki nalbur dükkanına girdi. Abdülkadir A. çevredeki bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken dükkandan elinde sopa ile tekrar dışarı çıkan otel çalışanı kendisine bıçakla saldırmaya çalışan Abdülkadir A.'nın kafasına vurdu.

OTEL ÇALIŞANININ DEFALARCA BIÇAKLADI

İkili arasında arbede yaşanırken çevredeki vatandaşlarda kavgayı ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında yere düşen otel çalışanı, Abdülkadir A.'nın peş peşe bıçak darbelerine maruz kaldı. Saldırgan olayın ardından koşarak kaçarken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan otel çalışanı ise yerden kalkamadı. O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan otel çalışanı daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntü Dökümü:

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-(Güvenlik Kamerası)

-Müşterinin otel çalışanının boğazına bıçak dayaması

-Otel çalışanının müşterisinin elinden kurtularak nalbur dükkanına girmesi

-Eli bıçaklı kişinin çevredeki vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışılması

-Nalbur dükkanından elinde sopayla çıkan otel çalışanının eli bıçaklı kişiye vurması

-Otel çalışanı ile eli bıçaklı otel müşterisi arasında yaşanan arbede

-Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması

-Yere düşen otel çalışanının eli bıçaklı kişi tarafından defalarca bıçaklanması

-Çevredeki vatandaşların eli bıçaklı kişiye müdahale etmeye çalışması

-Otel çalışanını bıçaklayan kişinin koşarak kaçması

-Bıçaklanan otel çalışanına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yapması

06.08.2019 -10.04 Haber Kodu : 190806036

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2- MOTORİZE TRAFİK POLİSİ YAPTIĞI KAZADA YARALANDI Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)- D-100 Karayolu Gayrettepe mevkiinde motorize trafik timlerinde görevli polis memuru, motosikletiyle önünde seyreden hafif ticari araca çarptı. Kazada polis memuru yaralanırken, D-100 Karayolu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza D-100 Karayolu Gayrettepe mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "Şahinler" olarak bilinen motorize trafik timlerinde görevli polis memuru kullandığı motosikletle, önünde giden hafif ticari çarptı. Kazada polis memuru motosikletten düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayı haber alan polis memurunun mesai arkadaşları da kaza yerine geldi. Yaralı polis, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan motosikletin çekiciye yüklenmesinin ardından trafik yoğunluğu normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan motosiklet

-Motosikletin çarptığı araç

-Yaralı polis memurunun ambulanstaki görüntüsü

-Kaza yerindeki polis ekiplerinden görüntü

-Kaza yapan motosikletin polis ekipleri tarafından çekiciye yüklenilmesi

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Genel ve detaylar

06.08.2019 - 10.46 Haber Kodu : 190806047 =============================================== 3-ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİYLE 2 SAAT DOLAŞAN ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de boşanma aşamasında olduğu 4 aylık eşi Fatma Erdoğan'ı (22) araçta silahla 2 el ateş ederek öldüren ve 2 saat eşinin cesediyle dolaşan tutuklu sanık Eren Erdoğan'ın (22) ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Eren Erdoğan'ın ifadesinde olay günü eşiyle aralarında tartışma yaşandığını, eşi Fatma Erdoğan'ı korkutmak için silahını çıkardığını, ancak silahın ateş aldığını belirtti. İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 16 Mart 2019 tarihinde Bahçelievler'de meydana gelen olay şöyle oldu; Boşanma aşamasında olan Eren Erdoğan ile Fatma Erdoğan çifti olay günü buluşarak bir alışveriş merkezine gitti. Eren ve Fatma Erdoğan çifti buradan otomobil ile ayrılarak Yenibosna'ya doğru hareket etti. Saat 20.43'te Fatma Erdoğan yolda cep telefonundan 155 polis imdat hattını aradı. Fatma Erdoğan telefondaki polis memuruna "Merhaba ben size bir ihbar yapacaktım. Benim davalık olduğum eşim beni şu anda araca kilitledi esir tutuyor. İkitelli civarındayız." şeklinde ihbarda bulundu. 15 dakika sonra Eren Erdoğan, tabanca ile Fatma Erdoğan'a 2 el ateş etti. Ardından şüpheli yola devam ederek Bahçelievler'den Başakşehir'e doğru gitti. Başakşehir'de Eren Erdoğan, Fatma Erdoğan'ın telefonunu attı. Şüpheli Eren Erdoğan Başakşehir'den Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak Sarıyer'e ardından Beykoz'a gitti. Eren Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden tekrar Avrupa Yakasına geçerek Küçükçekmece'ye gitti. 22.45'te şüpheli Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu.

"KORKUTMAK İÇİN SİLAHI ÇIKARDIM"

Şüpheli Eren Erdoğan ifadesinde, "Olay günü Fatma ile buluştuk. Alışveriş merkezinde sinemaya gittik. Daha sonra buradan ayrıldık. Bu sırada aramızda tartışma yaşandı. Fatma'yı korkutmak için üzerimdeki silahı çıkardım. Ancak silah ateş aldı. Bu sırada saat 21.30'du. Silah ateş alınca aracımla Halkalı istikametinde hastane aradım. Araçta olduğumuz süre içerisinde Fatma 155 Polis İhbar Hattı'nı aramadı. Ben de böyle bir şey hatırlamıyorum. Olay gerçekleştikten sonra teslim oldum. Bu sırada saat 21.30 ve 21.40'tı" şeklinde ifade verdi. Eren Erdoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. "FATMA ERDOĞAN'I HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKTIĞI BELİRTİLDİ"

İddianamede 155 Polis İhbar Hattı kayıtları nazara alındığında şüpheli Eren Erdoğan'ın öldürme olayını gerçekleştirmeden önce Fatma Erdoğan'ı hürriyetinden yoksun bıraktığı, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nden alınan raporda Fatma Erdoğan'ın vücudunda 2 el ateşli silah mermi çekirdeğinin isabet ettiği, yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. İddianamede şüpheli Eren Erdoğan'ın "Eşi kasten öldürmek", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 13 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv

06.08.2019 - 10.31 Haber Kodu : 190806044 ================================================================ 4-GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da 2 otomobil ve bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 18 gram skunk, 5 bin 27 uyuşturucu hap ve 18 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satıldığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Polis, 3 Ağustos'ta eve iki kişinin geldiğini belirleyerek şüphelileri izlemeye başladı. Şüpheliler evden bir şey aldıktan sonra otomobile binerek gitmeye çalıştığı sırada otomobili durduruldu. Ekipler, otomobilde bulunan Hüseyin P. Ve Tahir P.'yi araçtan indirerek, üstlerini aradı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 30 gram skunk, 55 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu sırada şüphelilerin çıktığı eve de baskın düzenleyen ekipler, Cumali Y.'yi de yakalayarak gözaltına alındı. Evde ve Cumali Y.'nin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda da 4 kilo 880 gram skunk, 4 bin 972 uyuşturucu hap, 18 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Cumali Y.'nin 11 suçtan, Hüseyin P.'nin 3 suçtan, Tahir P.'nin ise 10 suçtan kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin evde arama yapması

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar ============================================== 5-FSM KÖPRÜSÜ'NDE MAKAS ATAN MOTOSİKLETLİ KAMERADA Şahin BOZKURT/İSTANBUL-(DHA)-FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, defalarca makas atarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, araçların arasından makas atarak ilerledi. Araçların yakınından geçen motosikletli, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Motosikletli, defalarca makas attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntü Dökümü:

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-Motosikletlinin makas atması

-Diğer araçların çok yakınından geçmesi

06.08.2019 -09.32 Haber Kodu : 190806028 ================================================ (Geniş haber)

6-CEVİZLİBAĞ'DA SU TANKERİ TRAMVAYA ÇARPTI