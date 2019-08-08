DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(Geniş haber)

1- UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİY'DEN BARTHOLOMEOS'A ZİYARET Gökhan ÇELİK -İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)

UKRAYNA Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir süre görüşen Zelenskiy, geçtiğimiz ocak ayında Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık veren, "Tomosö adlı kararnameyi imzalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy sabah saatlerinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı Türkiye - Ukrayna Ekonomik İş Birliği Forumu'nun ardından saat 12.00 sıralarında Fatih'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne geldi. Geniş güvenlik önlemi eşliğinde gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve beraberindeki heyeti Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. İlk görüşmede Zelenskiy, Bartholomeos'a bir demet çiçek takdim etti. Daha sonra Bartholomeos'un makamına geçen ikilinin görüşmesi basına kapalı bir şekilde 1,5 saat sürdü. Ardından kameralar karşısında tokalaşan ikili kısa bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ziyaretin asıl amacının tanışma mahiyetinde olduğunu ifade ederek, geçtiğimiz ocak ayında Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "Otosefallik" (bağımsızlık) kazandıran "Tomos" adlı kararnameyi imzalamalarından ve desteklerinden ötürü patrikhane ve yönetimine teşekkür etti. Zelenskiy ayrıca kilisenin bağımsızlığını korumak için de çalışacağını kaydetti.

Görüntü dökümü:

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- Zelenskiy ve Bartholomeos'un tokalaşması

-İkilinn açıklamaları

-Genel ve detaylar 08.08.2019 - 12.44- Haber Kodu : 190808073 ============================ 2- REİNA SALDIRISI DAVASI... SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI İÇİN EK SÜRE TALEP ETTİ Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ORTAKÖY'deki eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin 18 kişinin tutuklu yargılandığı 58 sanıklı davaya devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklaması beklenen duruşma savcısı, iş yoğunluğu ve duruşma sıklığını gerekçe göstererek ek süre talebinde bulundu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısındaki duruşma salonunda yaptığı duruşmaya tutuklu sanıkların tamamı ve 7 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için sözü duruşma savcısına verdi. Duruşma savcısı, iş yoğunluğu ve duruşma sıklığı nedeni ile mütalaasını henüz tamamlamadığını belirterek ek süre talebinde bulundu. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

MASHARİPOV TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Söz alan tutuklu sanık Abdulkadir Maasharipov Türkçe olarak , "Tahliyemi isterim" dedi.

HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI BULUNAN MASHARİPOV'UN EŞLERİNİN SINIRDIŞI EDİLMEK İSTENDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ Abdulkadir Masharipov'un Avukatı Atanur Demir, bu dosyadan geçtiğimiz celse tahliye olan Abdulkadir Masharipov'un resmi eşi Zarina Nurullayeva ve gayri resmi eşi Tene Traore'nin tahliye edildikten sonra serbest bırakılmadıklarını ve göç idaresinde tutulduklarını öne sürdü. Bunların bu nedenle duruşmaya gelmediğini öne süren Avukat Demir, "Duruşmaya getirtilmediler" dedi. Zarina Nurullayeva ve Tene Traore hakkında bu mahkeme tarafından yurtdışı yasağı konulduğunu hatırlatan Avukat Atanur Demir, mahkeme kararına rağmen bu kişilerin sınır dışı edilmek istendiğini öne sürerek, "Yargılamaları devam eden kişiler sınır dışı edilmemeli" dedi. Avukat Demir, bu sanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmeleri için mahkeme tarafından müzakere yazılmasını talep etti. Diğer sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Zarina Nurullayeva ve Tene Traore'nin bir sonraki duruşmaya katılmak istemeleri halinde hazır edilmeleri için Göç İdaresi'ne talimat yazılmasına karar veren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2017 yılının ilk saatlerinde Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya düzenlenen saldırıda 39 kişinin öldüğü, 79 kişinin de yaralandığı bilgisine yer veriliyor. İddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Görüntü dökümü

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-Arşiv ====================================== 3- BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KABİN MEMURUNUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Şam, İzmir'de toprağa verilecek.

Sabah saatlerinde Büyükçekmece Tepecik mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Hava Yolları(THY) kabin memuru olarak görev yapan 31 yaşındaki Didem Şam'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Eşi ile birlikte Bangkok'a tatile gittiği, evine dönüş için otobüse bindiği öğrenilen Didem Şam'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından cenaze toprağa verilmek üzere İzmir'e götürülecek. THY'de 2013'te göreve başlayan Şam'ın aynı kazada eşinin de yaralandığı öğrenildi. Görüntü Dökümü

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-Didem Şam'ın fotoğrafı

-Cenaze aracının ayrılışı

-Adli Tıptan detaylar

08.08.2019 - 13.43 - Haber Kodu : 190808105 4- TÜRKİYE'DE İLK KEZ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAŞLADI *İKİ ROBOT YOLCULARA DANIŞMA HİZMETİ VERİYOR Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

İstanbul Havalimanı'nda iki robot, terminal içinde yolculara danışma hizmeti vermeye başladı. Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda görev yapan danışma robotları, test sürecinin tamamlanmasının ardından, sayısı 4'e çıkarılarak kalıcı hale gelecek. Yerli üretim robotlar, Türkçe ve İngilizce yolcuların sorularını yanıtlıyor, yolcuları hem sesli hem de ekrana getirdiği bilgilerle yönlendiriyor.

İstanbul Havalimanı'nda bugün itibariyle 2 adet danışma robotu yolculara asistanlık yapmaya başladı. Dış Hatlar Terminali gidiş katında bulunan robotlar, yolculardan yoğun ilgi gördü. Yolculara danışma hizmeti veren onların sorularını yanıtlayan Robotlar, aynı zamanda yolcuların bilet bilgilerini okuyup, uçuş detaylarını da canlı olarak ekranına yansıtıyor. Bir süre test amaçlı hizmet verecek olan robotların sayısı ağustos ayı sonuna doğru 4'e çıkacak ve kalıcı olarak görev yapacaklar.

İlk gün robotları karşısında gören yolcular, robotlardan uçuşları hakkında bilgi aldılar. Robotlar ile zaman zaman ilginç diyaloglar yaşayan yolcular uygulamadan memnun olduklarını belirttiler.

YOLCULAR DANIŞMA ROBOTLARA İLGİ GÖSTERDİ

Basın mensuplarına robot hakkında açıklamalarda bulunan Rukiye Şengül, yurt dışına sıkça seyahat ettiği ancak havalimanlarında böyle bir robotla ilk defa karşılaştığını söyledi. İlk kez bir robotla karşılıklı konuştuğunu dile getiren Şengül, "Çağımız dijital sistem dönemi. Buradan faydalanmamız tabii ki güzel olur. İnşallah sistem böyle başlar ve daha da gelişir. O zaman da insan gücünü azaltan, biraz daha hızlı ve yardımlı bir sistem oluşur diye düşünüyorum. Havalimanı için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Kendisine verilen cevaplar için robota teşekkür eden Fahriye Gürsoy ise oğlu ve gelinini Norveç'e uğurlamak için havalimanına geldiğini belirterek, "Robotu ilk defa bu havalimanında gördüm. İlk mescidi sordum. Cevap verdi ama ikinci seferde bana darıldı ve söylemedi. Robotu görünce çok şaşırdık. İnsan gibi karşımıza çıkıyor ve soru sorabiliyorsun. O da cevap veriyor. Çok güzel bir şey" dedi. Görüntü Dökümü

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-Robotlar Terminalde

-Yolcuların robot ile konuşmaları

-Robotun yolcuların sorularına yanıt vermesi

-Rukiye Şengül ile röp

-Fahriye Gürsoy ile röp

-Yabancı yolcuların robottan bilgi almaları

-Genel ve detaylar

===================== 5- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'INDA 'BAL ARISI' OPERASYONU Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 18 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden Ürdün'e gidecek Ürdün uyruklu iki yolcunun üst ve valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirildi. Muhafaza altına alınan arılar, Arı Yetiştiriciliği Birliğine teslim edildi. Ürdün uyruklu Muhammet Abdullah Issa O. (45) Shehab Mazın A. (35) gözaltına alındı. Kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem yapılan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Şüphelilerin havalimanındaki görüntüsü

-Ele geçirilen özel kutular

-Arılar

-Genel ve detaylar

08.08.2019 - 12.58 - Haber Kodu : 190808078 6- BAKAN PEKCAN: İLK HEDEFİMİZ UKRAYNA İLE TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in de katıldığı Türkiye - Ukrayna İş Formu'nda konuştu. Pekcan, "İlk hedefimiz Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmini 4.1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak. Sonra da 20 milyar dolar hedefe dengeli bir ticaret alt yapısı ile ulaştırmak istiyoruz" dedi. Türkiye - Ukrayna İş Formu Beşiktaş'ta bir otelin toplantı salonunda düzenlendi. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadly Çijkov, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye - Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci ile çok sayıda iş insanı katıldı. İş formunda açılış konuşması yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bildiğiniz gibi Türklerle Ukraynalılar medeniyetlerin beşiği olmuş Karadeniz'de her zaman tarihe kalıcı imza atmış 2 ayrı millettir. Gerek Doğu-Batı gerek Kuzey-Güney arasında kilit rol oynamaktadır. Her iki ülke potansiyelleri ve bir birlerini tamamlayan ekonomileriyle bölgesel ortak haline gelmiş bulunmaktadırlar. Önümüzdeki dönemde de ülkelerimiz arasındaki bu potansiyelin artarak realize edilmesini biz devletler olarak destekliyoruz ve iş dünyasının önünü açacağız" dedi.

"İLK HEDEFİMİZ TÜRKİYE VE UKRAYNA ARASINDAJİ TİCARET HACMİMİZİ 4.1 MİLYAR DOLARDAN 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK"

Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da hedef gösterdiği üzere dış ticaret hacmimizi 10 milyar dolara yükseltmek ilk çıtamız. İlk hedefimiz Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmini 4.1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak. Sonra da 20 milyar dolar hedefe dengeli bir ticaret alt yapısı ile ulaştırmak istiyoruz. Bunun içinde tüm dünyada olduğu gibi ikili ticaret anlaşmaları büyük önem arz etmekte." şeklinde konuştu. "BİZ DE BURADA UKRAYNALI YATIRIMCILARI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Ruhsar Pekcan, "Amacımız iki ülkenin de yararına, sayın Başkanı'nda altını çizdiği üzere, 'Kazan, kazan ilkesi'nde dengeli olarak ticaret hacmimizi artırmak aynı zamanda yatırımları da karşılıklı olarak desteklemek. Yatırımların karşılıklı korunması tevşiği anlaşmasını güncelliyoruz. Yatırımcılarımızın, oradaki yatırımlarını koruma altında olduklarını bilmek onları rahatlatacaktır. Biz de burada Ukraynalı yatırımcıları görmek istiyoruz. Sayın Başkan dün bahsetti. Ukrayna alt yapı yatırımlarında yeni bir atağa gidiyor. Biz eminiz ki Türk firmaları, Ukrayna'nın gelişmesi, büyümesi ve refah düzeyinin arttırılması konusunda memnun olacaktır. Bu projede yer almalarını biz de destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DEVLETLER ARASINDA TÜM DİYALOG KANALLARINI AÇIK TUTACAĞIZ"

Ticaret Bakanı Pekcan, "Devletler arasında tüm diyalog kanallarını açık tutacağız. Bu diyalog kanallarımız sayesinde siz iş dünyamızın karşılaştığı sorunların çözümünde aktif rol oynayacağız. Bunun gibi gerek Türkiye'de, gerek de Ukrayna'da yaptığımız ve yapacağımız çalıştaylar yeni yatırımların önünü açacaktır. Bir diğer hedefimiz de, Türkiye ile Ukrayna'nın tarihi kültürel ortaklığındaki güçlü bağlarını ticari ve ekonomik alana da yansıtarak ticari ve ekonomik alandaki ilişkileri en üst seviyeye taşımak. İş adamlarımız arasındaki bağları güçlendirecek, ticaret ve yatırımları artıracak politikalar oluşturmaya da hazırız" diye konuştu.

Ardından konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün Ankara'da yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 Milyar Dolara çıkarmayı hedeflediklerini ve bu iddialı hedef için de çalışacaklarını ifade etti. Zelenskiy ayrıca, Ukrayna ekonomisinin büyüme oranının yüzde 6 civarında olacağını, özellikle liman, sanayi ve savunma sanayi konularında atılım yapacaklarını büyük ve ciddi atılım yapacaklarını kaydetti. Yatırımlarında 'Yap-İşlet-devret' modelini esas alacaklarını ve bu yatırımlarda da Türk şirketlerini görmek istediklerini, Türk şirketleri tarafından yapılan yatırımları da koruyacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından iki ülke arasında ticaret işbirliğini esas alan imzalar atıldı. İş formu daha sonra Türk ve Ukraynalı firmaların basına kapalı toplantısı ile devam etti.

Görüntü dökümü:

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-İş formundan genel ve detaylar

-Ruhsar Pekcan'ın konuşması

-Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın konuşması

-İmzanın atılması

-Genel ve detaylar 08.08.2019 - 12.27 - Haber Kodu : 190808069 7- ZEYTİNBURNU, KÜÇÜKÇEKMECE VE BAŞAKŞEHİR'DE 13 EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)

İstanbul'da bir ay içinde 13 ayrı eve girerek hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızların evlere giriş çıkışları bir çok kez güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlardan 3'ü tutuklandı.

Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Başakşehir'de geçtiğimiz ay içinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler hırsızların görüntüsüne ulaştı. 13 evden meydana gelen hırsızlık olayını aynı kişilerin yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri evlerden cep telefonu, bilgisayar ve ziynet eşyalarını çaldıkları belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen şüpheliler 25 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 20 bin lira değerinde çalıntı ziynet eşyası ile 7 bin lira nakit para bulundu.

Polislerin yaptığı soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden Hüseyin U.(19)'nun 57 adet suç kaydı, Batuhan R.(20)'nin 22 adet suç kaydı, Ülker A.(28)'nın 35 adet suç kaydı, Sadık D.(21) 6 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden Hüseyin U., Batuhan R., Ülker A. tutuklanırken Sadık D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin evlere girip çıkmaları

-Sokaktaki görüntüleri

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar 08.08.2019 - 13.21- Haber Kodu : 190808093 8- POLİSE KUMAR MAKİNESİ SATARKEN YAKALANDI Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)

Bağcılar'da kumar makinesi yaparak internet üzerinden çektiği videolarla pazarlayan Mevlüt Ş. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin internet kafe görünümündeki iş yerinde yapılan aramada kumar makinesi yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelinin kendisiyle müşteri gibi irtibata geçen polis ekiplerine kumar makinesi satmaya çalışırken suç üstü yakalandığı öğrenildi.

İnternet üzerinde kumar makineleri tanıtıldığı ihbarını alan Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, müşteri gibi satıcıyla irtibata geçti. Polis yaptığı araştırmada kumar makinelerini yapan Mevlüt Ş. ile bir adet makine almak için anlaştı. Bağcılar, Barbaros Mahallesi'nde bir internet kafeteryaya giden polis ekipleri, anlaştıkları parayı verdikten sonra kimliklerini açıklayarak şüpheli Mevlüt Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 2 adet kumar makinesi, kumar makinelerinde kullanılan entegre soketler, makine yapımında kullanılan siyah tuşlar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin internet üzerinden kumar makinesini tanıttığı video 9- KAPIDA ÖDEMELİ SİPARİŞE DEFOLU ÇORAP GÖNDEREN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA Haber: İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden alışveriş yapan vatandaşlara, sipariş verdiği ürünlerin yerine defolu çorap gönderen şüphelilere yönelik çok sayıda şikayet üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, güvenli alışveriş sitelerinin görsellerini kullanıp ürün fiyatlarını çok ucuz tutarak vatandaşları kandırdıkları, kapıda ödemeli verilen siparişlerin yerine defolu çorap gönderdikleri, EFT yöntemiyle sipariş veren vatandaşlara ise ürün göndermedikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin bu yöntemle bir çok ilden 125 vatandaşı dolandırdıkları, polisin sipariş fişleri üzerine yapmış olduğu incelemede 500 bin

lira dolandırıcılık yaptıkları ve çalışmanın sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla 3'ü de serbest bırakıldı.

POLİSTEN VATANDAŞLARA UYARI

Polis, internet üzerinden alışveriş yapacak vatandaşlara, kurumsal niteliği olan güvenli e-ticaret sitelerinden, 3D (GET) güvenliği olan sitelerden, kapıda ödemeli gönderilen paketlerin şeffaf paketler içinde olmaları, normal fiyatının çok altında satışa sunulan ürünlerden uzak durmaları, sosyal medya platformlarından reklamı yapılan kaynağı belirsiz sitelerden uzak durmaları, faturası ve sevk irsaliyesi olmayan ürünleri kesinlikle teslim almamaları, içinden farklı ürün çıkan paketleri kargo şirketi aracılığıyla tutanak tutmaları ve yasal süreç içerisinde iadesini istemeleri, satıcı ile temas kuramaması durumda Tüketici Hakem Heyetlerine ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına şikayette bulunmaları konusunda uyarıda bulundu. Görüntü dökümü:

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-Operasyon görüntüleri

-Sitenin görüntüsü

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı 08.08.2019 - 12.20 - Haber Kodu : 190808067 10- İBB'NİN YENİ KADROSU TANITILDI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB üst yönetimini tanıttı. İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, "21. yüzyıla yakışan ve bu çağın gereklerin yerine getiren, özellikle şehrimizde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe dair umutlarını yeşerten bir anlayışla bu kenti yönetmek.. Yeni nesil bir siyaset anlayışıyla bu kentin yöneticiliğini yapmak, bu anlayışla bu kente hizmet etmek yerel demokrasiyi en üst seviyede tutarak yerel demokrasi anlayışıyla bu şehri yönetmek bizim esas bakışımız olacaktır" diye konuştu.

İstanbul için seferberlik dönemi başlattıklarını ifade eden İmamoğlu, "Ekonomiden başlamak üzere yönetim anlayışından başlamak üzere bir seferberlik dönemi başlattığımızı asla ve asla unutmamalıyız. Özellikle bu kaynakları iyi kullanmaya bu şehrin fırsatlarını ve yeni kaynaklarını yine bu şehrin yönetimine, gündemine katmayı unutmamalıyız. Aynı zamanda ihmal edilmiş kendi bulunduğunuz alanda gedikler açılmış, görünmez birtakım yöntemlerle gelir kaybına uğrayan kurumlarınızın derhal bu açıklarını ve gediklerini kapatmayı ve bu şehrin gelirine gelir katmayı ihmal etmemeliyiz" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından İBB'nin yeni yönetimi tanıtıldı. İBB'nin Genel Sekreteri Yavuz Erkut olurken genel sekreter yardımcıları Şengül Altan Arslan, Yeşim Meltem Şişli, İbrahim Orhan Demir, Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Murat Yazıcı, Turgut Tuncay Önbilgin oldu.

Murat Ongun, Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman başkan danışmanları olurken İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, BELBİM A.Ş'ye Yücel Karadeniz, BELTUR A.Ş'ye Ömer Güçlü Şeneler, BİMTAŞ A.Ş.: Nazım Akkoyunlu, Boğaziçi Yönetim A.Ş'ye Ethem Pişkin, Enerji A.Ş'ye Aslan Değirmenci, Halk Ekmek A.Ş'ye Salih Bekaroğlu, Hamidiye A.Ş ve Güven Su'ya Sertaç Nişli, İSBAK A.Ş'ye Bahaddin Yetkin, İSFALT A.Ş'ye Burak Sırali, İSPARK A.Ş'ye Murat Çakır, İSPER A.Ş'ye Banu Saraçlar, İSTAÇ A.Ş'ye Mustafa Canlı, İstgüven'e Ahmet Can Buğday, İSTON A.Ş'ye Ziya Gökmen Togay, İsttelkom'a Nihat Narin, KİPTAŞ A.Ş'ye Ali Kurt, Kültür A.Ş'ye Serdal Taşkın, Medya A.Ş'ye İpek Elif Atayman, Spor A.Ş'ye İzzet Renay Onur, Şehir Hatları A.Ş'ye Sinem Dedetaş, UGETAM'a İbrahim Edin atandı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-İmamoğlu'nun konuşması

-Tanıtım yapılması

-Detaylar ======================= 11- İNGİLİZCE BİLENLER DAHA MUTLU VE KAZANÇLI İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)

Yapılan bir araştırmaya göre İngilizce konuşma seviyesi arttıkça insanların mutluluk ve kazanç düzeyleri aynı oranda artış gösteriyor. İleri derecede İngilizce bilenlerin yüzde 68'i hem sosyal ve hem iş hayatında daha mutlu. Dünyada yaklaşık 1.5 milyar insan ortalama düzeyde İngilizce konuşuyor. 2023 yılına kadar global İngilizce eğitimi sektöründe yüzde 80 ve net 28 milyar dolarlık bir artış bekleniyor. Nüfusun her yıl 83 milyon artacağı ön görüldüğünde 2030'da bu rakamın 8,6 milyara, 2050'de 9.8 milyara ulaşması bekleniyor. Wall Street English tarafından bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan çalışmanın sonuçları İngilizce bilmenin kişiye sağladığı faydaları ortaya koydu. Almanya, İtalya, Rusya, Hindistan, Endonezya, Çin, Japonya, Şili olmak üzere 8 ülkeden 18-50 yaş arası hem öğrenci hem çalışan 500'er kişi ile yapılan araştırmada, denekler hiç İngilizce bilmeyenlerden ileri seviyede bilenlere kadar geniş bir skalada seçildi.

"İNGİLİZCE ÖĞRENDİKÇE FIRSATLAR ARTIYOR"

Araştırma, ileri derecede İngilizce bilenlerin yüzde 68'inin bilmeyenlere göre hem sosyal hem de iş hayatında kendini daha mutlu hissettiğini ortaya koydu. İngilizce konuşma seviyesi arttıkça insanların mutluluk ve kazanç düzeylerinin arttığını anlatan Wall Street English Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Uçar, araştırmayı şu sözlerle değerlendirdi: "İngilizce bilenler bu durumdan dolayı mutlu. Ama bunların değişik seviyeleri var. Başlangıç, orta, günlük işlerini rahatlıkla halledecekleri seviye, anadil seviyeleri gibi. Seviyeler yükseldikçe insanların mutluluğunun da yükseldiği görülüyor. İyi İngilizce bilmek insanı hem iş hem günlük hayatında mutlu ediyor. İngilizce bilen daha başarılı da oluyor, daha iyi iş bulabiliyor, daha fazla para kazanıyor. Kişi kendi işini seçebiliyor. İngilizce öğrendikçe fırsatlar artıyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde ilk sonuçlarını göreceğiz. Ama 2030'da dünya nüfusu 8.6 milyara çıkacak. 2050'de de 10 milyara çıkacak. İngilizce öğrenenlerin sayısı da gittikçe artmaya başlayacak. Globalleşme ve teknolojideki gelişmeler sonucu insanlar İngilizce öğrenmeye başlayacak."