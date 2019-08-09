DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- İSTANBUL'DAKİ NARKOTİK OPERASYONLARI KAMERADA (Geniş haber) Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Başakşehir, Beyoğlu ve Arnavutköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 80 kilogram eroin, 16 kilogram afyon sakızı, 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. KARGO ŞİRKETİNE OPERASYON

Narkotik polisinin ilk operasyonu Başakşehir'de gerçekleştirildi. Başakşehir'de faaliyet gösteren bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda operasyona katılan, "Dark" adlı polis köpeği yurt dışına çıkarılmak üzere hazırlanmış kargo paketlerine tepki verdi. Narkotik köpeğinin tepki verdiği Kanada aktarmalı İngiltere'ye gidecek olan kargo paketlerinde yapılan aramada yöresel kıyafetlere emdirilmiş 16 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken 1 kişi gözaltına alındı. TIR'DA 80 KİLO EROİN

Polisin ikinci operasyonu ise Arnavutköy'de gerçekleştirildi. Van'dan yola çıkan bir TIR narkotik polisi tarafından Arnavutköy'de durduruldu. B.D.(42) adlı bir kişinin kullandığı TIR'da yapılan aramada çekici ile dorse arasına zulalanmış 80 kilogram eroin ele geçirildi. B.D. gözaltına alındı.

İMALATHANE BULUNDU

Polis ekipleri tarafından yapılan son operasyon ise Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. İlçede uyuşturucu imalathanesinin bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda doktor lakaplı D.A.(51) adlı bir kişiyi uyuşturucu üretimi yaparken göz altına aldı. İmalathanede yapılan aramalarda 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü:

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-POLİS KAMERASI

-Operasyonların görüntüleri

-TIR'ın durdurulması

-Aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Sergiden görüntü

-Eroin, metamfetamin

-Kaftana giydirilmiş afyon sakızı

-Genel ve detaylar 09.08.2019 - 11.43 - Haber Kodu : 190809038

09.08.2019 - 11.37 - Haber Kodu : 190809036 2- POLİS OLDUKLARINI SÖYLEYEREK DARP EDİP, DÖVİZLERİNİ ÇALDILAR Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA)

Fatih'te iş hanına polis olduklarını söylerek giren 4 şüpheli, Libya uyruklu iş insanını darp ederek, çekmecede bulunan 2.2 milyon lira değerinde dövizi alıp kaçtı. Şüphelilerden 1'inin vatandaşlar tarafından kaçarken yakalandığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş hanına girerken ve kaçarken görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih Sekmanlar Sokak'ta bulunan bir iş hanında 25 temmuz tarihinde meydana gelen olay, edinilen bilgilere göre şöyle gelişti: İş hanında bulunan tekstil dükkanına polis olduklarını söyleyerek 4 kişi içeride arama yapacaklarını söyledi. Sözde arama sırasında çekmecedeki paraları gören şüphelileri Libyalı Hatem A.G 'yi önce dövdü, daha sonra paraları alarak kaçtı. Olay sırasında handa çıkan kargaşa sırasında şüphelilerden Hamza G.(22) vatandaşlar tarafından yakalandı. Diğer şüphelilerin 2 milyon 222 bin lira değerinde dövizi alarak kaçtıkları tespit edildi.

Olayın duyulmasının ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği bağlı polisler tarafından yakalanan Hamza G', ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Yiğitcan B.(22) ile Rıdvan B.(24) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Hamza G.'nin adam yaralama ve sahte belge kullanmaktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamza G. tutuklanırken, Yiğitcan B. ve Rıdvan B. adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelilerin gelişi

-İçeri girişi

-Kaçışları

-Arkalarından kovalayanlar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı 09.08.2019 - 12.34 - Haber Kodu : 190809060 3- İSTANBUL POLİSİNDEN SİKKE OPERASYONU Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL polisi 3 ilçede yaptığı 5 ayrı operasyonda 912 adet sikke ele geçirildi, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Esenler, Şişli ilçelerinde yapılan 5 ayrı operasyonda Yunan, Helenistik Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine ait 912 sikke, imitasyon sikkeler ve sahte sikke basımında kullanılan balmumu kalıpları ele geçirdi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Ele geçirilen tarihi sikkelerden görüntü

-Genel ve detaylar ===================== 4- BUZDOLABINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

SULTANGAZİ'de bir evde buzdolabının tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 34 sokak'ta bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin kaldığı 5 katlı binanın giriş katındaki evde buzdolabının henüz bilinmeyen bir nedenle alevler çıktı. Bir anda büyüyen yangı sırasında evde olan bir kadın, kendini dışarı atarak, vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin gelmesini bekleyen vatandaşlardan biri eline aldığı tahta parçasıyla pencere camını kırarak, duman tahliyesi yapmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın söndürüldü. Görüntü dökümü:

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-Alevlerden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Vatandaşların seyretmesi

-Röp

-Genel ve detaylar

09.08.2019 - 11.08 - Haber Kodu : 190809035 5- PENDİK'TE 300 BİN LİRA DEĞERİNDE BAKIR KABLO ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde bulunan elektrik firmasına giren hırsızlar 300 bin lira değerindeki bakır kabloları çaldı. Olay anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Olay saat 05.00 sıralarında Pendik Çamçeşme mahallesi Aydınlı Caddesi üzerinde bulunan bir elektrikçi dükkanında meydana geldi. Beyaz Panelvan araçla kapıya yanaşan hırsızlar kapının kilit ve zincirlerini kırarak içeriye girdi. Piyasa değeri ortalama 300 bin lira değerinde olan bakır kablo ve makaraları kısa sürede araca yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İş yeri sahibi Yusuf Şen "Saat 05:00 civarındaydı polisler eve geldiler. İş yeriniz soyuldu buyurun işyerine dediler. Kalktık geldik işte cumamız böyle perişan oldu. Çünkü çok vahim derecede mağduruz. Şu andaki yapılan bir soygun sahada hurdaya dönük yani bakır iletkenleri kaldırmışlar. Bu da 200-300 bin lira civarında bir zararımız var. Çok büyük vahim bir olay. 10 yıl öncede yine aynı bir soygun olmuştu. O zamanda 100 bin lira civarında soyulduk. Bu günün değeriyle 500 bin lira. 05:25 te burada görüntüler var. Kamerayla çekmişler. Camiye giden insanlar görmüş. Hırsızlığın olduğunu görüyorlar ve bilmiyorum 155'te kayıtları var mı yok mu. Kimse gelip bir müdahale yapmıyor yani o anda. Sadece çalınıp gittikten sonra bilgiler geldi. Sonra biz geldik yani bu kadar. Bizim yani şu anda 200 bin liradan aşağıya çıkmaz, 250 bin lirada çıkabilir, 300 bin lirada çıkabilir. Şu anda daha bakırın haricindeki, kablonun haricindeki, makaraların haricindekileri sayıpta bakmıyoruz. " dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının cep telefonu görüntüsü

-Hırsızlığın yapıldığı dükkandan görüntüler

-Kırılan kilit ve zincirlerin görüntüsü

-Dükkan sahibi ile röp

-Genel ve detay görüntüler 09.08.2019 - 12.59 - Haber Kodu : 190809077 ===================== 6- PROF. DR. MİKDAT KADIOĞLU'NDAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE SICAKLIK VE HASTALIK UYARISI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYVANDAN İNSANA GEÇEN HASTALIKLARI ARTIRACAK 2100 YILINDA SICAKLIKLAR 4-6 DERECE ARTACAK DOLU VE HORTUMLAR ARTACAK Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliği konusunda korkutan bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Kadıoğlu, "İklim değişikliği hayvandan insana geçen hastalıkları artıracakö dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'nin kuraklık ve su sıkıntısının her geçen gün arttığını vurgulayarak, iklim değişikliğine yönelik uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Kadıoğlu, "İklim değişikliğine bağlı olarak kene, sivrisinek gibi hayvanlardan insanlara geçen sıtma benzeri tropikal hastalıkların önümüzdeki dönemde artacağını söyledi.

Yapılan araştırmalara göre, 20 yılda en az 45 yeni hastalık Birleşmiş Milletler şubelerine bildirildi. Amerikan Çevre Koruma Dairesi'nde (EPA) görevli uzmanlar ise dünyada artan salgınlardaki artışı küresel ısınma ile arazi kullanımı ve tarım faaliyetlerindeki değişikliklere bağladı. Ortaya çıkan ve artış gösteren hastalıklardan sıtma ve Lyme Artriti kenelerden Batı Nil hastalığı ise sivrisineklerden bulaşıyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK, YAĞIŞLAR AZALACAK

Türkiye'nin Akdeniz çanağında olduğu için iklim değişikliğinden olumsuz etkileneceğini söyleyen Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sıcakların artıp yağışların azalacağını dile getirdi. Prof. Dr. Kadıoğlu, "Buharlaşma artıyor bunun yanı sıra deniz suyu seviyesi yükselecek. Daha çok dolu ve gök gürültü yağışlar olacak. Hortumlarla karşı karşıya kalacağız orman yangınları da artacak. 2100 yılına az kaldı Türkiye'de hava sıcaklığında 4 ile 6 derecelik artış bekleniyor. 50 yıl içerisinde sıcaklık artışı gerçekleşmiş olacak. Bu artış Akdeniz, Ege Bölgesi'nde fazla, Doğu Anadolu ve Karadeniz'de daha az hissedilecek" diye konuştu. EGE VE AKDENİZ'DE YAĞIŞLAR YÜZDE 50 AZALACAK

Türkiye'nin 4'te 3'ü kurak bir ülke haline geleceğini aktaran Prof. Dr. Kadıoğlu, "Yağışlarda Karadeniz'de yüzde 11 artış, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 50'ye yakın azalma bekleniyor. Türkiye'nin 3'te 2'si yarı kuraktı. 4'te 3'ü kurak bir ülke haline geleceğiz. Daha az su ve daha fazla buharlaşma olacak. Eskiden sıcaklık 150 bin yılda bir derece artıyordu. Önümüzdeki yıllarda 3-4 derece yükselmesi büyük bir gelişme. Hava sıcaklığında ortalamada 1 derecelik artış, sıcak günlerin 15 kat artması anlamına geliyor. İklim değişirken bizim de değişmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ARAZİ PLANLAMASI YAPILMALI

Türkiye'de suyun yüzde 70'inin tarımda kullanıldığını hatırlatan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, tarım alanlarının iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğini belirleyip buna göre yol haritası çizilmesi uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Kadıoğlu, "Buna göre hangi bölgeler tarım alanı olacak hangi bölgeler tarım alanı olmaktan çıkacağını bilerek arazi planlaması yapmamız lazım. Doğru tarım alanına doğru ürün ekmeliyiz. Yani su olmayan araziye çok su isteyen tropikal bitki ekmemeliyiz. Katma değeri düşük ama çok su isteyen ürünleri ya yurt dışında üretmeliyiz ya da ithal etmeliyiz. Uzun vadeli planlata ihtiyacımız var" dedi. TÜRKİYE 2023'TEN SONRA SU FAKİRİ OLMAYA ADAY

Su kıtlığı olduğunda üretimde de sorunlar yaşanacağını söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, "Suyu korumazsak su fakiri bir ülke haline geleceğiz. Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi budur. Suya birçok alanda ihtiyaç var. Su kıtlığı yaşadığımız zaman ürünlerde ve üretimde sorunlar olacak. 2023 yılında mevcut su potansiyelimizin tümünü kullanıyor olacağız. 2023 yılından sonra su fakiri olmaya aday bir ülkeyiz" diye konuştu.