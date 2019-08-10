DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

(ÖZEL)

1- POLİSTEN KAÇAN ARAÇ TAKSİM'DEKİ CUMHURİYET ANITI'NA ÇARPIYORDU; O ANLAR KAMERADA Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) - TAKSİM Meydanı'nda polisten kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil meydandaki bariyerleri aştı, Cumhuriyet Anıtı'nı sıyırarak geçti. Peşlerinden gelen polis aracı da yola dökülen motor yağı nedeniyle tehlike atlattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içinde 3 kişinin daha bulunduğu aracın sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymarak kaçtı. İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na giren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerleri aştı, Cumhuriyet Anıtı'nı sıyırarak geçtikten sonra birkaç metre uzaklıkta durdu. Dumanlar çıkan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Bu sırada peşlerinden gelen polis otosu da kaçan araçtan dökülen motor yağı nedeniyle tehlike atlattı. Kayan polis otosunun çarptığı anıtı çevreleyen mermerler yerinden söküldü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Sürücü Y.T.'nin ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenilirken, bu kişiler hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Aracın gelişi

-Meydana girmesi

-Kaza anı

-Polis otosunun gelişi

-Kayan polis otosunun görüntüsü

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Olay yeri

-Muhabir anonsu (Ersan San)

-Detaylar ====================================

(ÖZEL)

2-ARNAVUTKÖY'DE BAYRAM ÖNCESİ İŞÇİLERİN MAAŞLARINI BÖYLE GASP ETTİLER *Tekstil firmasının sahibinin elindeki 110 bin TL'yi gasp ettiler, sürüklediler, kaçtılar. *Şüpheliler her yerde aranırken, yaşanan gasp anı kameralara saniye saniye yanısıdı. Haber- Kamera: Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de tekstil atölyesinde çalışan işçilerine bayram öncesi maaşlarını vermek için bankadan para çeken firma sahibi Yılmaz Karakaş, 4 kişi tarafından gasp edildi. Gaspçılar firma sahibi Karakaş'ın elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı. Gaspa uğrayan firma sahibi Karakaş, gaspçıların bindiği otomobile tutunarak 50 metre sürüklendi, gaspçıların tekme atarak yere düşürdükleri firma sahibinin yaşadığı dehşet dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BANKADAN İŞ YERİNE KADAR TAKİP ETTİLER

Olay, İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Kurban Bayramı öncesi işçilerine maaşlarını vermek üzere bankadan para çeken Yılmaz Karakaş, bankadan çıktıktan sonra 4 kişilik gasp çetesi tarafından takibe alındı. Bankadan çektiği 110 bin lirayı bir poşete koyan tekstil firması sahibi Yılmaz Karakaş aracına binerek iş yerine doğru hareket etti. Bu sırada bankadan elinde para dolu poşetle çıkarken gasp çetesinin dikkatini çeken Karakaş, takip edildiğini fark etmedi. Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gelen Yılmaz Karakaş aracını kaldırımın kenarına park etti. Karakaş'ın aracını park ettiğini farkeden gasp çetesi üyelerinden ikisi araçtan inerek yol kenarında bekledi. Bu sırada diğer iki kişi ise otomobillerini Karakaş'ın otomobilinin yanına yolun tam ortasına çekerek bekledi. Aracından inerek iş yerine doğru yürüyen Karakaş'ın yanına gelen 2 kişiden biri Karakaş'a tekme atarken diğer kişi de Karakaş'ın elinde tuttuğu para dolu poşeti alarak kendilerini bekleyen otomobile doğru koşmaya başladı.

OTOMOBİL ÇALINTI, PLAKA SAHTE

Bir anda saldırıya uğrayan ve elindeki 110 bin lirayı gaspçılara kaptıran iş yeri sahibi, yaşadığı şoku kısa sürede atlatarak gaspçıların peşinden koşmaya başladı. Gaspçıların bindiği otomobilin kapısına güçlükle tutunan Karakaş, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Gaspçıların tekme ve yumruk savurduğu Yılmaz Karakaş bir süre sonra yere düştü. Yere düşen iş yeri sahibi Yılmaz Karakaş hemen telefonuna sarıldı ve polisi aradı. O sırada yolun karşı şeridinden bir polis aracını gören Karakaş koşarak polis aracını durdurarak yaşadığı dehşet anını anlattı.

Çalıntı ve sahte plakalı beyaz renkli otomobille kaçan şüpheliler her yerde arıyor. "BUGÜN BİZİM BAŞIMIZA GELEN YARIN BİR BAŞKASININ DA BAŞINA GELEBİLİR"

Kardeşi Yılmaz Karakaş'ın işçilerine dağıtmak üzere bankadan 110 bin lira çektiğini söyleyen Mehmet Selim Karakaş, "Kardeşim bankadan parayı çektikten sonra uzunca bir süre takip edilmiş. Aracını atölyemizin önüne park ettikten sonra 2 kişi yanına geliyor. Birisi kardeşime vuruyor, diğer kişi de elindeki parayı alarak geldikleri arabaya binerek kaçmaya çalışıyor. Kardeşim peşlerinden koşuyor ve arabaya tutunuyor. Görüntülerden de görüyorsunuz yaklaşık 50-55 metre sürüklüyorlar kardeşimi. Kardeşim düşünce kaçıyorlar. Bugün 9 günlük bayram tatiline girmeden önce atölyemizde çalışan işçilerimize maaşlarını ödemek için çekilmiş paraydı. Bugün maaş günüydü. İnsanların emeklerini alın terlerini çalarak böyle haksız bir şekilde kazanç sağlamaya çalışıyorlar. Tek tesellimiz kardeşimize bir şey olmaması. Allah korusun kardeşime de zarar verebilirdiler. Kardeşimi bankadan itibaren takip ediyorlar. 110 bin liranın içinde bulunduğu poşeti gasp ettiler. Kardeşim kovalıyor ama kaçıyorlar. Kardeşim geri dönerek polisi arıyor zaten o sırada da polis aracını karşıda görüyor kardeşim hemen. Bizler bugün işçilerimizin maaşlarını bir şekilde ödedik ve emeklerini boşa çıkarmadık. Emniyet teşkilatımızdan ricamız bu olayı bir an evvel aydınlatmaları ve helal yolla kazmadığımız bu paramızı bizlere teslim etmeleridir. Bugün bizim başımıza gelen yarın bir başkasının da başına gelebilir" dedi.

"BİRİ ELİNDEKİ PARAYI ALDI DİĞERİ TEKME ATARAK ARABAYA ASILAN ARKADAŞI YERE DÜŞÜRDÜ"

İş yerinin kapısında otururken yaşanan dehşet anlarına şahit olan Musa Tarhan ise, "Biz dükkanımızın önünde otururken hemen ilerimizdeki tekstil atölyesinin önünde bir kargaşa olduğunu gördük. Beyaz bir aracın hızla gittiğini ve aracın arkasından da bir kişinin yere düştüğünü fark ettik. Olay yerine doğru koştuk ve bir gasp olayı yaşandığını öğrendik. Arkadaşın bankadan beri takip edilerek 110 bin lirası gasp edilmiş. Bunlar 3 kişi gibiydiler. Biri elindeki parayı aldı diğeri tekme atarak arabaya asılan arkadaşı yere düşürdü. Daha sonra araba devam etti ve gaspçılar kaçtı" dedi. Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası

Mehmet Selim Karakaş'ın konuşması

Musa Tarhan'ın konuşması

Olay yerinden görüntü

Genel ve detaylar 10.08.2019 - 10.38 - Haber Kodu : 190810024 (ÖZEL)

3- ARNAVUTKÖY'DE FIRINDAKİ HIRSIZLIK KAMERADA Haber - Kamera: Taylan ERGÜN / İstanbul DHA

Arnavutköy'de bir hırsız sabaha doğru girdiği ekmek fırınından kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Arnavutköy'de 9 Ağustos günü sabaha doğru saat 04.45'de meydana geldi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde bulunan ve 24 saat açık olan ekmek fırınının önüne gelen bir kişi, bir süre fırının içini gözetledi. Fırında çalışan işçilerin, fırının arka bölümüne geçmesini fırsat bilen hırsız, fırından içeri girdi. İçeride de bir süre etrafa bakınan hırsız, daha sonra fırın tezgahının arka kısmına uzanarak kasada bulunan kağıt paraları aldı. Kasadaki paraları alan hırsız, daha sonra fırından koşarak uzaklaştı. Hırsızlık olayını sabah kasayı kontrol eden işçiler fark ederek durumu polise bildirdi.

"SON DÖNEMLERDE HIRSIZLIK OLAYLARINDA ARTIŞ YAŞANDI"

Son dönemlerde hırsızlık olaylarında bir artış yaşandığına dikkat çeken fırın sahibi Abdulbaki Aras, "Gece saat 04.45 sıralarında biri geliyor önce keşif yapıyor. Ustalarımızdan sigara istiyor. Sonra kapıda oyalanıp ustalarımızın fırının arka bölümüne geçmelerini bekliyor. Çok sinsi bir refleks ile kasaya doğru ilerliyor. Kasadan bir miktar para aldıktan sonra da kaçıyor. Hırsızlık olayları son zamanlarda çoğaldı. İş yerimizin karşısında bir park var. Bu park tamamen tinercilerin mekanı olmuş. İlçe emniyetimizden bunlara bir çözüm bulmasını istiyoruz. Dün gece de yine gelmiş madde bağımlısı bir genç. Arkadaşlarımızdan para istemiş sigara istemiş, bizim çalışanlarımız da vermeyince küfrederek kaçmış gitmiş. Hırsızlık olayının yaşandığı gece 5 kişi fırında çalışıyordu. O esnada tüm çalışanlarımızı takip ediyor. Fırınımız 24 saat açık olduğu için bazen müşteriler gecenin bir yarısı içeriye girdiğinde çalışanlar arka bölümde olduğunda sesleniyorlar, 'Kimse yok mu?' diyorlar. Ancak hırsız seslenmez. Hırsız sinsice içeri girip kasadaki parayı alıp gidiyor. Bu mağduriyetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Aktüel görüntüler

-Fırın sahibi Aras'ın konuşması

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detaylar 10.08.2019 - 10.50 - Haber Kodu : 190810029 4- EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI (2) Haber - Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, DHA

Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu Edirnekapı Şehitliği'nde, şehitler için dualar edildi. Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, arife gününden geldikleri şehitlikte önce mezarları temizledi. Şehit yakını ve aileler, mezarların bakımlarını yaptı, çiçekleri suladı, Kuranı kerim okudu.

Şehit aileleri ve yakınları bayram öncesi bir arife gününü daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadı. "HER BAYRAMDA BİR BURUKLUK OLUYOR"

1993 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Piyade Başçavuş İbrahim Yıldızlı'nın abisi Necdet Yıldızlı, "Buraya geldiğimizde hüzünleniyoruz. Bir canımız yatıyor burada. Kolay değil bu ama Rabbimiz bize böyle emrediyor. Vatanımız, bayrağımız, dinimiz için. Kardeşimizde bu düşünceyle Hakkari Çukurca'da şehit oldu. Allah burada yatan bütün şehitlere gani gani rahmet eylesin. Onlar şehit oldukları için biz bu vatanda rahatça gezebiliyoruz. Şehitlerimize saygıyı elden bırakmamamız lazım. Her bayramda bir burukluk oluyor. Herkes gülerken biz burada hüzünleniyoruz . Vatanımız sağ olsun" dedi.

"GÜNEYDOĞU DA ASKERLERİMDİ"

Siirt Pervari'de 1993 yılında şehit olan Mevlüt Akçay ve Elvan Mert'in kabirlerini ziyarete gelen komutanları emekli astsubay Şükrü Kantar, "Hem gururluyuz hem hüzünlüyüz. Burada iki tane oğlum yatıyor. Bunlar Güneydoğuda kendi askerlerimdi. Komutanlarıydım. Tesadüfen burada olduklarını öğrendik. Her bayram fırsat buldukça ziyaret ediyorum. Aileden biri bu ikisi de. Pervari Okçular Karakolu'nda şehit oldular. Beraberdik. Bir gece çatışmada şehit oldular. Bahçelievler'de oturuyorum. Her fırsatta geliyoruz" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Şehit yakınlarının dua etmesi

-Şehit yakınlarının kabirleri temizlemesi ve yıkaması

-Şehit yakını Necdet Yıldızlı ile röp.

-Askerlerini ziyarete gelen Emekli Astsubay Şükrü Kantar röp

-Genel ve detaylar 10.08.2019 - 12.52- Haber Kodu : 190810058

10.08.2019 - 13.15 - Haber Kodu : 190810064 ======================= 5- BAŞINDA TÜMÖR BULUNAN JAPON BALIĞI AMELİYAT EDİLDİ Haber - Kamera : İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)-

İstanbul'da başında tümör olduğu tespit edilen Japon balığı yapılan ameliyatla sağlığına kavuşturuldu. Başında tümör olduğu tespit edilen Japon balığı tedavisi için, başkanlığını Ömür Gedik'in yürüttüğü Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) tarafından, su canlılarına müdahalede adını duyuran Avcılar'da veteriner İlker Türek'e yönlendirildi. Türek, 'Ufaklık' olarak nitelendirdiği 3 yaşındaki Japon balığını, asistan Ali Şensoy ile birlikte anestezi uygulayarak ameliyat etti. Türek, başarılı geçen ameliyat ardından DHA muhabirine yaptığı açıklamada, ""Deniz- su hekimliği konusundaki tecrübemizden cesaret alarak, ufaklığa müdahalede bulunduk. Şu anda gayet mutlu, yemini alıyor, yaşamına devam ediyor. Bu tarz operasyonlar teşbihte hata olmaz; çok kıymet, değer verilen müdahaleler değildir. Balıkların ekonomik değerlerinin olmaması, hem de balık gibi canlılarla sosyal iletişim kurulamaması nedeniyle bu tarz durumlarda bunlara genelde müdahale edilmemekte ve 'Hayvan yaşadığı kadar gitsin' mantalitesine bırakılmakta. Biz Japon balığına Türkiye'de ilk kez tümör ameliyatı yaptığımızı düşündük. Veteriner camiasından güzel geri dönüşümler aldık. Bu anlamda böyle bir şeye vesile olduğumuz için mutluyuz." dedi. Veteriner İlker Türek, anestezi uygulanmasının insanlarda olduğu gibi diğer tümörlü hastalar için de riskli olduğunu ifade ederken, "Ama her şey güzel geçti ve ufaklık şimdi yaşıyor ve çok mutlu" diye ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Japon balığından görüntü

-Türek'in konuşması

-Genel ve detaylar 10.08.2019 - 12.26 - Haber Kodu : 190810054 ====================== 6- AVCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU Haber- Kamera: İstanbul DHA

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana gelen bir işyeri kurşunlanması ve uyuşturucu madde ticareti ile ilgili çalışma yaptı. Çalışmalarda bahse konu olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden Anıl E. (18), Ali Erdem K. (19), Taner Ö. (20), Onur A. (22), Volkan Kaan N. (20), Kaan B. (19), Serkan B.'yi (22) gözaltına alındı.Yapılan aramalarda, 6 adet tabanca,

40 adet fişek, 45 adet şeffaf poşetler içerisinde daralı ağırlığı 61 gram gelen uyuşturucu madde, 39 adet şeffaf poşetler içerisinde daralı ağırlığı 21 gram gelen ecstacy hap ve 2 adet metal kelepçe ele geçirildi. Şüpheli Serkan B. alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise 6 Ağustos 2019 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak

cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Ele geçirilen uyuşturucu ve tabancaların fotoğrafı

Genel ve detaylar 10.08.2019 - 11.06 - Haber Kodu : 190810037 ========================== 7- (ÖZEL) KARTON YÜKLÜ KAMYONETTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de park halinde bulunan bir kamyonetin kasasındaki kartonlar alev alev yandı. Vatandaşların yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından tamamiyle söndürüldü. Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2345. Sokak'ta meydana geldi. Bir geri dönüşüm şirketinde çalışan Ümit Dinge, dün akşam saatlerinde 68 KL 409 plakalı kamyoneti park ederek sokakta bulunan bir iş yerine gitti. Bir süre sonra kamyonetin kasasındaki kartonlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin gelmesi beklenirken, iş yerindeki güvenlik kameralarından yangını farkeden Muhammet Gökçin ile mesai arkadaşları, buradan aldıkları yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Kamyonet sürücüsü Ümit Dinge de aracını bir iş yerinin önüne çekerek oradan aldığı bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü, kartonlar kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin şoförü Ümit Dinge, "İleriye bir yere bakmaya gittim. Dönmeye kalmadan arkadaşlar arabanın yandığını söyledi. Ne olduğunu ben de anlamadım. Sağ olsun arkadaşlar yangın tüpüyle yangına müdahale ettiler" dedi. Yangına müdahale eden Muhammet Gökçin ise, "Güvenlik kamerasından bir baktık kamyonun kasası alev almış. Biz de hemen dükkandaki yangın tüplerini alarak yangına müdahale ettik, söndürdük. Birimiz arabanın tepesine çıktık, birimiz de kamyonetin arkasından müdahale ettik. Biz söndürdük, söndüremedik derken itfaiye geldi, yangını söndürdü" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Olay yerinden görüntü

-Ümit Dinge'nin konuşması

-Gökçin'in konuşması

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Vatadanşların yangını söndürme çalışmaları

-Genel ve detaylar 10.08.2019 - 12.39 - Haber Kodu : 190810057 ============================== 8- ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL MİNİBÜSE ÇARPTI: 1 YARALI Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA)

Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, minibüse çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza saat 11.00 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arif Karaoğlu yönetimindeki 54 FZ 530 plakalı otomobil, yan yol üzerinde hızlı bir şekilde ilerlerken, Cezayir Aday yönetimindeki 34 AV 7687 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı, her iki araçta hasar meydana geldi. ZİK ZAK YAPIYORDU İDDİASI

Minibüsün sürücüsü Cezayir Aday, " Burada yavaşlamıştım, dörtlüleri yakmıştım. Arkadan gelen araç zik zak yapıyordu. Yol boştu. O anda ben kendimi sol tarafa attım, arabaya vurdu. Araba gitti. Canımız sağ olsun" dedi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Arif Karaoğlu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.