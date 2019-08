DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

"İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU 2019 YILINA VURULAN EN ÖNEMLİ MÜHÜRLERDEN BİRİSİ" Bakan Soylu, "Dün Hakkari'de Şehit Bedirhan Karakaya üst bölgesinde bulunurken, Sayın Cumhurbaşkanımız ile orada görev yapan polis özel harekatımız, jandarmamız, askerlerimiz. Onlarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı bayramlaştılar. Kendisine bugün buraya geleceğimizi söyleyince, hem selamlarını hem bayram dileklerini ilettiler. Bir bayram daha birlikteyiz. Bayramı huzur içerişinde bir arada geçiriyoruz. Duamız hep bu olmuştur. Allah bu memlekete birlikte huzur içinde bayramlar geçirmeyi nasip etsin. Hem coğrafyamızın, hem insanlığımızın buna ihtiyacı var. Etrafımızdaki coğrafyada yaşananlara şahidiz ve kalbimizle, vicdanımızla, bu acıların her birini hissediyoruz. Geçen günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız iki önemli açılış yaptı. Bunlardan birisi Şehir Hastanesi ki gezip gördüğümüzde insanımızın nasıl bir hizmetle karşılayabileceğimizi hissettiğimizde göğsümüz kabardı. Hani derler ya; '5 yıldızlı otel gibi onun fersah fersah üstünde.' Ondan önce İzmir-İstanbul Otoyolu ile yaptığı açılış 2019 yılına vurulan en önemli mühürlerden birisi" ifadelerini kullandı.

ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜRÜ DE EŞLİK ETTİ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde yapımı devam eden Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'nın Beşiktaş istasyonundaki inşaat şantiyesine geldi. İmamoğlu'na İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin ve bölgedeki arkeolojik kazıları yürüten İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ve çok sayıda teknik ekip de eşlik etti. Şantiyedeki çalışmalar ve arkeolojik kazılar hakkında bilgi alan Ekrem İmamoğlu daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. İmamoğlu, "Kabataş -Mahmutbey metromuzun bir parçası burası. Buradaki kazı çalışmaları bizim için çok önem arz ediyor. İstanbul'un muazzam bir tarihi geçmişine ışık tutan bir çalışma var burada. Son aldığımız bilgiye göre de zaten buradaki kazılardan dolayı, bu istasyon alanında bir gecikme söz konusu ama bizim Kabataş - Mahmutbey hattını engelleyici bir durum ortaya koymuyor. Sadece bu durak geç devreye girebilir. Buradan giriş - çıkış biraz gecikebilir. Hatta onunla ilgili pratik olarak pratik bir çalışma da yapılıyor. Hattın devreye alınması ile ilgili öngördüğümüz tarihin gecikmesine sebep olacak bir durum değil. Yine Kabataş - Mahmutbey çalışacak ama bu durak gecikmeli olarak devam edecek. Şu an yapılan öngörülü çalışma bu. Kazı çalışmaları da en üst seviyede devam ediyor. İnsan heyecan duyuyor tabii. Hem Osmanlı, hem Bizans hem de Tunç Çağı Dönemi'ne kadar inen verilerin burada olması heyecan verici. Bu alanda istasyon çalışmaya başladığı andan itibaren bile, insanlar metroya iniş yapacaklar ama inmeseler de yukarıdan buradaki kalıntıları görebilecekleri bir düzeni sağlıyor olacak bu proje. Dolayısı ile burası hem bir istasyon hem de bir Açıkhava müzesi olacak. O bakımdan çok önemli." diye konuştu.

"TAKSİM MEYDANI İÇİN ARKADAŞLARIMIZ YİNE BİR YOL HARİTASI BELİRLEDİLER" Kente genelindeki meydan projeleri hakkında da konuşan İmamoğlu, "Sadece Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy ve şu an çok konuşulan Taksim meydanı değil, Bağcılar'dan Esenlere birçok meydanı gözlem altına aldık. Ben tümüyle çırılçıplak, çok fazla bir şey ifade etmeyen koca meydanların bu kentte kimlik katmadıklarını düşünüyorum. Taksim de onlardan biri. Bu yalnızca benim düşüncem değil. Birçok insanın, toplumun bu yönde düşüncesi var. Toplumun daha canlı ve kimlik buldukları bir meydan beklentisi var. Meydanların tarihi bir geçmişi ve misyonu da var. Bu bakımdan biz bu alanlar hakkında oturup karar vermek istemiyoruz. Taksim Meydanı için arkadaşlarımız yine bir yol haritası belirlediler. Hızlıca sağlıklı bir proje elde etme adına çalışmaları kamuoyu önünde kısmen yarışma ve seçici kurulların oluşması ile yönetmeyi planlıyoruz ve vatandaşın da takdirine sunmayı niyetindeyiz. Böyle bir metot netleştiğinde bunu sizle paylaşacağız. Hatta çok yakın zamanda paylaşacağız" dedi.

"MECİDİYEKÖY - 3. HAVALİMANI HATTI" Geçen yıldan itibaren duran yada yavaşlatılan metro hattı projelerine hassas bir şekilde baktıklarını ve söz konusu alanlarda önlem alma adına çalışma yapacaklarını ifade eden İmamoğlu, bu çalışmalarla ilgili en geç eylül ayına kadar rapor hazırlanacağını belirtti. Mecidiyeköy - İstanbul Havalimanı metro hattı projesi hakkında da konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mecidiyeköy - 3. Havalimanı hattı şu an Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale edilmiş bir hat ve çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesinin ihale ettiği bir hat değil. Bizim diğer metro ve metrobüs bağlantı hatları ile örtüşen bir istasyon yapısı oluşuyor. Ulaşım planında bu mevcut." şeklinde konuştu.

5 - İŞ ADAMI CAN KIRAÇ'IN EŞİ İNCİ ATAV KIRAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İş adamı Can Kıraç'ın vefat eden eşi İnci Atav Kıraç (88) son yolculuğuna uğurlandı. Bebek Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine İş adamı Can Kıraç, kardeşi İnan Kıraç ve ailesinin yanı sıra CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, Gazeteci Oktay Ekşi ve bazı CHP'li milletvekilleri katıldı. Can Kıraç ve İnan Kıraç taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İnci Atav Kıraç Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

