DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - BURGAZADA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI Haber: Orhan OĞUZ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Burgazada itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden sevk edilen itfaiye araçları çıkarma gemisi ile adaya götürülürken, bir helikopter havadan yangına müdahale ediyor. Görüntü dökümü:

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-Yangından görünytü (Cep telefonu)

-Alevlerden görüntü

-Helikopterin müdahale etmesi

-Genel ve detaylar 12.08.2019 - 14.41 Haber Kodu : 190812090

12.08.2019 - 14.48 Haber Kodu : 190812092

12.08.2019 - 14.53 Haber Kodu : 190812094

12.08.2019 - 15.18 Haber Kodu : 190812105 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2 - BAKAN SOYLU: TRAFİKTEKİ ÖLÜMLERDE YÜZDE 32'LİK AZALMA VAR Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Eyüp ilçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşma töreninde, "Biz hükümet olarak da yerel yönetimler olarak da çok güçlüyüz. Yıl başından itibaren trafik ile ilgili aldığımız tedbirlerle birlikte, trafikteki ölümlerde yüzde 32'lik bir azalma söz konusu" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Eyüp İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bayramlaştı. Soylu, salonda bulunan çocuklara da bayram harçlığı verdi. Bayramlaşma toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Eyüp Sultan Ak Parti İlçe teşkilatı katıldı.

"İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU 2019 YILINA VURULAN EN ÖNEMLİ MÜHÜRLERDEN BİRİSİ"

Bakan Soylu, "Dün Hakkari'de Şehit Bedirhan Karakaya üst bölgesinde bulunurken, Sayın Cumhurbaşkanımız ile orada görev yapan polis özel harekatımız, jandarmamız, askerlerimiz. Onlarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı bayramlaştılar. Kendisine bugün buraya geleceğimizi söyleyince, hem selamlarını hem bayram dileklerini ilettiler. Bir bayram daha birlikteyiz. Bayramı huzur içerişinde bir arada geçiriyoruz. Duamız hep bu olmuştur. Allah bu memlekete birlikte huzur içinde bayramlar geçirmeyi nasip etsin. Hem coğrafyamızın, hem insanlığımızın buna ihtiyacı var. Etrafımızdaki coğrafyada yaşananlara şahidiz ve kalbimizle, vicdanımızla, bu acıların her birini hissediyoruz. Geçen günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız iki önemli açılış yaptı. Bunlardan birisi Şehir Hastanesi ki gezip gördüğümüzde insanımızın nasıl bir hizmetle karşılayabileceğimizi hissettiğimizde göğsümüz kabardı. Hani derler ya; '5 yıldızlı otel gibi onun fersah fersah üstünde.' Ondan önce İzmir-İstanbul Otoyolu ile yaptığı açılış 2019 yılına vurulan en önemli mühürlerden birisi" ifadelerini kullandı.

TRAFİKTEKİ ÖLÜMLERDE YÜZDE 32'LİK BİR AZALMA VAR

Bayram öncesinde trafikte tedbirler aldıklarını ifade eden Soylu, "Biraz önce sayın genel başkanımızın ifade ettiği gibi milletimizin bizden beklentilerini karşılayabilmek ve gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye emanet etmektir. Biz hükümet olarak da yerel yönetimler olarak da çok güçlüyüz. Yıl başından itibaren trafik ile ilgili aldığımız tedbirlerle birlikte, trafikteki ölümlerde yüzde 32'lik bir azalma söz konusu. Bu önemli bir rakam. Bayramda yollarımızda neredeyse 10 km'de bir denetim ve tedbirlerimizi ortaya koyduk. Dönerken de bunu sağlayacağız ve devam edeceğiz. Özelikle kazaların olmaması için büyük çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu. "SADECE TÜRKİYE DEĞİL DÜNYADAKİ TÜM MAZLUMLARIN UMUDUYUZ"

Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı. Kaya, "Ben de artık bir Eyüplü'yüm. Komşuyuz. Seçim çalışmalarında da birlikte çalıştık. Bundan sonra Eyüp'teki tüm gönüllere dokunmak üzere birlikte çalışacağız. Dünyanın 4 bir yanında huzurun, refahın hakim olması için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışıyoruz. AK Parti teşkilatı, milletin ve mazlumların umudu olmuş bir siyasi hareket. Sadece Türkiye değil dünyadaki tüm mazlumların umuduyuz. Allah'ın izniyle, teşkilatımızın gayretleriyle Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim bizi nice bayramlara birlikte eriştirsin" dedi.

Görüntü dökümü

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-Bakan Soylu'nun partililerle bayramlaşması

-Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması

-Bakan Soylu'nun konuşması

-Genel ve detay ////////////////////////////////////////////////// 3- TRAFİKTE "BAYRAM" RAHATLIĞI Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) KURBAN Bayramının 2. gününde İstanbul'un yolları boş kaldı. Pazartesi günleri yoğun trafiğin yaşandığı İstanbul'da saat 10.00 itibariyle doluluk oranı yüzde 4 olarak ölçüldü. Kurban bayramı öncesinde yoğun trafiğin yaşandığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde de araç geçişleri havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı öncesinde yüzde 54'lere varan trafik doluluk oranı ölçülen İstanbul'da trafik sıkışıklığından eser kalmadı. Bir çok İstanbullunun tatil yörelerine yada memleketlerine gitmesinin ardından bayramın 1.günü yüzde 25'lere kadar düşen trafik doluluk oranındaki düşüş Bayramın 2.gününde de sürdü. Kurban bayramının 2.gününde trafik doluluk oranı sabah saat 10.00 itibariyle yüzde 4 olarak ölçüldü.

Bayram öncesinde yoğun trafik sıkışıklığının yaşandığı, kıta değiştirmenin neredeyse saatleri aldığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de oldukça rahat bir trafik vardı. Araçlar alışık olduğumuz pazartesi trafiğinin aksine rahatlıkla kıta değiştirdiler. Ancak öğleden sonra Bayram ziyareti yada gezmeye çıkacakların sayısının artmasıyla trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Yollardan görüntüler

-FSM'den görüntü

-Araçların geçişleri

-Genel ve detaylar 12.08.2019 - 11.13 Haber Kodu : 190812029 ///////////////////////////////////////////////// 4 - İMAMOĞLU BEŞİKTAŞ METRO KAZI ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU Haber: Gökhan ÇELİK - Kamera: Onur MERİÇ/ İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta devam eden metro çalışmalarını yerinde inceledi. Metro çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi eser niteliği olan kalıntılar hakkında da bilgi alan İmamoğlu, "Buradaki kazılardan dolayı, bu istasyon alanında bir gecikme söz konusu ama bizim Kabataş - Mahmutbey hattını engelleyici bir durum ortaya koymuyor. Sadece bu durak geç devreye girebilir" dedi. TAKSİM MEYDANI İÇİN YENİ YOL HARİTASI

İmamoğlu, kent meydanlarıyla ilgili açıklamasında "Taksim Meydanı için arkadaşlarımız yine bir yol haritası belirlediler. Hızlıca sağlıklı bir proje elde etme adına çalışmaları kamuoyu önünde kısmen yarışma ve seçici kurulların oluşması ile yönetmeyi planlıyoruz ve vatandaşın da takdirine sunmayı niyetindeyiz" dedi.

ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜRÜ DE EŞLİK ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde yapımı devam eden Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'nın Beşiktaş istasyonundaki inşaat şantiyesine geldi. İmamoğlu'na İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin ve bölgedeki arkeolojik kazıları yürüten İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ve çok sayıda teknik ekip de eşlik etti. Şantiyedeki çalışmalar ve arkeolojik kazılar hakkında bilgi alan Ekrem İmamoğlu daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. İmamoğlu, "Kabataş -Mahmutbey metromuzun bir parçası burası. Buradaki kazı çalışmaları bizim için çok önem arz ediyor. İstanbul'un muazzam bir tarihi geçmişine ışık tutan bir çalışma var burada. Son aldığımız bilgiye göre de zaten buradaki kazılardan dolayı, bu istasyon alanında bir gecikme söz konusu ama bizim Kabataş - Mahmutbey hattını engelleyici bir durum ortaya koymuyor. Sadece bu durak geç devreye girebilir. Buradan giriş - çıkış biraz gecikebilir. Hatta onunla ilgili pratik olarak pratik bir çalışma da yapılıyor. Hattın devreye alınması ile ilgili öngördüğümüz tarihin gecikmesine sebep olacak bir durum değil. Yine Kabataş - Mahmutbey çalışacak ama bu durak gecikmeli olarak devam edecek. Şu an yapılan öngörülü çalışma bu. Kazı çalışmaları da en üst seviyede devam ediyor. İnsan heyecan duyuyor tabii. Hem Osmanlı, hem Bizans hem de Tunç Çağı Dönemi'ne kadar inen verilerin burada olması heyecan verici. Bu alanda istasyon çalışmaya başladığı andan itibaren bile, insanlar metroya iniş yapacaklar ama inmeseler de yukarıdan buradaki kalıntıları görebilecekleri bir düzeni sağlıyor olacak bu proje. Dolayısı ile burası hem bir istasyon hem de bir Açıkhava müzesi olacak. O bakımdan çok önemli." diye konuştu.

"MECİDİYEKÖY - 3. HAVALİMANI HATTI"

Geçen yıldan itibaren duran yada yavaşlatılan metro hattı projelerine hassas bir şekilde baktıklarını ve söz konusu alanlarda önlem alma adına çalışma yapacaklarını ifade eden İmamoğlu, bu çalışmalarla ilgili en geç eylül ayına kadar rapor hazırlanacağını belirtti. Mecidiyeköy - İstanbul Havalimanı metro hattı projesi hakkında da konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mecidiyeköy - 3. Havalimanı hattı şu an Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale edilmiş bir hat ve çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesinin ihale ettiği bir hat değil. Bizim diğer metro ve metrobüs bağlantı hatları ile örtüşen bir istasyon yapısı oluşuyor. Ulaşım planında bu mevcut." şeklinde konuştu. "TAKSİM MEYDANI İÇİN ARKADAŞLARIMIZ YİNE BİR YOL HARİTASI BELİRLEDİLER"

Kente genelindeki meydan projeleri hakkında da konuşan İmamoğlu, "Sadece Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy ve şu an çok konuşulan Taksim meydanı değil, Bağcılar'dan Esenlere birçok meydanı gözlem altına aldık. Ben tümüyle çırılçıplak, çok fazla bir şey ifade etmeyen koca meydanların bu kentte kimlik katmadıklarını düşünüyorum. Taksim de onlardan biri. Bu yalnızca benim düşüncem değil. Birçok insanın, toplumun bu yönde düşüncesi var. Toplumun daha canlı ve kimlik buldukları bir meydan beklentisi var. Meydanların tarihi bir geçmişi ve misyonu da var. Bu bakımdan biz bu alanlar hakkında oturup karar vermek istemiyoruz. Taksim Meydanı için arkadaşlarımız yine bir yol haritası belirlediler. Hızlıca sağlıklı bir proje elde etme adına çalışmaları kamuoyu önünde kısmen yarışma ve seçici kurulların oluşması ile yönetmeyi planlıyoruz ve vatandaşın da takdirine sunmayı niyetindeyiz. Böyle bir metot netleştiğinde bunu sizle paylaşacağız. Hatta çok yakın zamanda paylaşacağız" dedi.

Görüntü dökümü:

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-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun alana gelişi

-İmamoğlu'nun sahayı gezmesi

-İmamoğlu'nun yetkilerden bilgi alması

-İmamoğlu'nun açıklamaları 12.08.2019 - 14.23 Haber Kodu : 190812083 //////////////////////////////////////////////// 5 - İŞ ADAMI CAN KIRAÇ'IN EŞİ İNCİ ATAV KIRAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber - Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İstanbul DHA

İş adamı Can Kıraç'ın vefat eden eşi İnci Atav Kıraç (88) son yolculuğuna uğurlandı. Bebek Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine İş adamı Can Kıraç, kardeşi İnan Kıraç ve ailesinin yanı sıra CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, Gazeteci Oktay Ekşi ve bazı CHP'li milletvekilleri katıldı. Can Kıraç ve İnan Kıraç taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İnci Atav Kıraç Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Can Kıraç'tan detay görüntü

-Oktay Ekşi'den detay görüntü

-Tabuttan detay görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun omuzlarda taşınması

-Tabutun cenaze aracına bindirilişi ve gidişi

-Genel ve detaylar

12.08.2019 - 15.16 Haber Kodu : 190812104 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6 - FLORYA'DA PARK HALİNDEKİ ÜÇ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ * Araçlarda hasar oluştu. Haber - Kamera: Yılmaz OKUR, İstanbul, DHA

Florya'da park halindeki üç araç devrilen ağacın altında kaldı. Araçlarda hasar oluşurken, devrilen ağaç itfaiye tarafından kaldırıldı. Olay saat 12.30'da Florya Şenlikköy Mahallesi Çatal Sokak'ta meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç sokakta park halindeki üç otomobilin üzerine devrildi. Gürültüye koşan mahalleli, ağacın devrildiğini görüp itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce ağaç kesme motoru ile ağacın dallarını kesti. Daha sonra vinç yardımı ile araçların üzerine devrilen ağacı kaldırıldı. Devrilen ağacın altında kalan üç araç hasar gördü. Mahalle sakinleri kurtarma çalışmalarını ilgiyle izledi. Mahalle sakinlerinden Şerafettin Yılmaz, "Biz görmedik, karşıdaki güvenlik haber verdi bize ağaç devrildi diye. Geldik baktık arabanın üzerine devrilmiş. Rüzgardan, biraz da yaşlı ağaç, içi de çürümüş herhalde. Üç tane araç kaldığı görünüyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen ağaçtan görüntü

-Ağacın altında kalan araçlar

-Devrilen ağacı kaldırma çalışmaları

-Hasar gören otomobil

-Vatandaş ile röportaj

-Genel ve detaylar 12.08.2019 - 14.45 Haber Kodu : 190812091 ///////////////////////////////////////////////////// 7 - DR. GÜNDOĞDU'DAN OLASI DEPREMLERDE ALTINDA FIRIN BULUNAN BİNALAR İÇİN UYARI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, olası Marmara Depremi'nin 7'nin üzerinde olacağını yinelerken, alt katlarında fırın bulunan beton yapıların büyük risk altında olduğunu söyledi. İstanbul Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra Beylikdüzü'nde sağlamlığı açısından çok güvenmediğini söylediği kendisine ait evde oturan Dr. Gündoğdu, 17 Ağustos 1999'daki Gölcük Depremi'nin yıldönümü öncesi DHA'ya yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'ndeki belediyelerin ruhsat verdiği altında fırın bulunan yapılara dikkat çekti. RUHSAT VERİLMEDEN YALITILMALI

Dr. Gündoğdu, "Fırınların olduğu yapılar, 1999 Gölcük Depremi'nde ciddi hasar aldı, yıkıldı ve içinde insanlar yanarak öldü. Biz yerel yönetimlere ruhsat verilirken bu yapılarda kontrol yapılmasını önerdik. Çünkü, sıcaklık betonu gevrek hale getiriyor. Gevrek beton, daha çok kırılma riskine sahip. Bu nedenle ruhsat verilmeden önce fırınların yalıtılması için gereken önlemlerin alınması lazım. Bunlar alınmazsa risk oluşturur. Günümüzde fırınların isimleri değiştirildi. Fırın yerine başka isimler altında faaliyetlerine devam ediyorlar yine.ö Dr. Gündoğdu, 1999 depreminde yüksek sıcaklığın etkisi ile betonu gevrekleşen, altında fırın olan 30'a yakın binanın yıkıldığını, bu yapılarda sürtünme, demirlerinde eğrilme olmadığının belirlendiğini ekledi. Marmara Denizi'nde 3 yıldan bu yana aşırı yoğunluk olduğunu çeşitli vesilelerle anlattıklarını vurgulayan Dr. Oğuz Gündoğdu, şu uyarıları yaptı: "İstanbul'da binaların durumu pek iyi değil. İnşallah daha ciddi önlemler alınır. Çünkü bizim beklediğimiz deprem; 7'nin üzerinde. Bunun merkezinin Silivri açıklarında olacağını tahmin ediyoruz. En çok depremler Silivri açıkları ve Şarköy'de olan depremler. Bir tanesi Şarköy yakınlarında olan depremdi. Deprem burada Beylikdüzü'nde, İstanbul'da da hissedildi. Bu depremlere baktığımızda durumumuz hiç de iç açıcı değil. Bir gün yerle bir olacağız ama ne kadar hasar alacak bu memleket? Çok ciddi endişelerim var. Özellikle Kağıthane, Kartal'da, Erenköy'de olan bina yıkılmaları, Esenyurt'taki zemin oturmalardan sonra ortaya çıkan manzara hiç iç açıcı değil. Bu manzara bir şekilde konutların savunmasız olduğunu gösteriyor. Ciddi güvenlik önlemleri için mühendislik çalışmalarının yapılması önemli. Önce binaları kontrol edecekler. Ona göre oturulamayacaksa yıkılacak. Bunun başka tereddütü yok. Bu konuda bir çalışma olduğunu sanmıyorum.ö

Görüntü Dökümü:

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Gündoğdu'nun açıklaması

Fırındna görüntü

Ekmek pişirilmesi

Genel ve detaylar 12.08.2019 - 12.43 Haber Kodu : 190812048 /////////////////////////////////////////////////// 8- (ÖZEL)- TEM'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI, SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA YOLDAN GEÇENLER KOŞTU Haber- Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İstanbul DHA

TEM Otoyolu Eyüpsultan Alibeyköy mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak alev aldı. O sırada araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar yaralı sürücüyü araçtan çıkardı, ardından da yanan otomobili söndürdü.

Kaza TEM Otoyolu Alibeyköy mevkii Edirne istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SY 300 plakalı otomobili kullanan Barış Ağır seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından da alev aldı. O sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler, kaza yapan araçta bulunan yaralının yardımına koştu. Yardıma gelen vatandaşlar önce araçtaki yaralı sürücüyü çıkarttı ardında yanan otomobili söndürdü. Yaralıya ilk müdahaleyi yine yardıma koşan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü Barış Ağır'ı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.