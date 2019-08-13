DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE'de kurban pazarında bir müşteriye kurban satmak isteyen iki satıcı grup arasında sopalı, bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, polis tarafları biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı. Olay saat 10.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi üzerinde kurulan kurban satış alanında meydana geldi. İddialara göre bir müşteriye kurban satmak isteyen iki satıcı grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi. Ekipler hayvan pazarına girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Polis biber gazı kullanarak tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karışanlar polis merkezine götürüldü. Bir görgü tanığı "Müşteri kavgası, küfürleşmeler olunca sopalı bıçaklı kavgaya tutuştular. 2 tane yaralı vardı." diye konuştu.

Zeki GÜNAL - İstanbul / DHA - İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde statta son hazırlıkların yapıldığı görülüyor. Çimlerde düzenleme yapılırken sahanın çizgileri de çiziliyor. Stat çevresinde de güvenlik tedbirleri kapsamında önlemler alınıyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL(DHA)-ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki elektrik direğine ardından da önünde seyreden 2 otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan ve bebeği olan aile korku ve panik yaşadı. Kaza saat 09.00 sıralarında TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre içinde 3 kişinin bulunduğu 34 BYU 845 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra aynı yönde giden başka bir araca çarptı. 3 aracın karıştığı kazada, kazaya neden olan otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle elektrik direği yola devrildi. Kazayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kaza yerine duba koyarak güvenlik önlemi aldı.

Şahin BOZKURT / İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da bir grup motosikletli, otoyolu adeta piste çevirdi. Motosikletlilerden bazıları yüksek hızla giderken ön tekerlerini kaldırdı. Bazıları ise araçların arasından makas atarak ilerledi. O anlar gruptaki motosikletlilerden birinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde kaydedildi. Otoyolda ilerleyen bir grup motosikletli, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak, hem makas attı hem de motosikletlerini tek teker üzerinde sürdü. Geçen salı günü kaydedilen görüntülerde önce bir motosikletli, en sağ şeritten ön tekerini kaldırarak hızla ilerliyor. Ardından başka bir motosikletli, sol şeritte süratle ilerlerken tek tekerini kaldırıyor. Ön tekerini kaldıran motosikletli, hızını arttırdıktan sonra otomobillere makas atıyor. Arkadan gelen başka bir motosikletlinin de arabaların arasından makas attığı görülüyor. Emniyet şeridine giren motosikletli grup, burada da tek teker kaldırarak süratle yollarına devam ediyor. Trafiği birbirine katan motosikletli gruptakilerden biri, bu anları kask kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada yayınladı.

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)-GÜMRÜĞE takılan iki yarış otomobili Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde, e-ihale üzerinden satışa çıkarılacak. Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışını e-ihale üzerinden yapıyor. 'www.eihale.gov.tr' adresinden, mobil uygulama ve e-devlet'ten erişilebilen sistemde 2014 yılından bugüne gerçekleştirilen e-ihale satışlarında özellikle araçlar dikkat çekiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Tasfiye İşletme Müdürlüğü ambarında bulunan 2011 model 'Caterham SP/300.R' model 2 yarış otomobili de dikkat çeken araçlar arasında yer alıyor. Geçici olarak Türkiye getirilen ve teslim alınmadığı için gümrükte kalan yarış arabaları için kısa zaman sonra e-ihale yapılacak. Satışa çıkarılacak aracın fiyatı oluşturulan komisyonun belirleyeceği fiyat üzerinden yapılacak.

"E-İHALE SİSTEMİ BİZİM İÇİN ETKİN OLARAK KULLANILAN YENİ BİR SİSTEMDİR"

600 binin üzerinde kullanıcısı bulunan E-ihale sistemiyle 2014'ten bugüne kadar Türkiye'de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satıldı. Sistem hakkında bilgi veren Erenköy Tasfiye İşletme Gülten Kılınç, "E- ihale sistemi bizim için etkin olarak kullanılan yeni bir sistemdir. Vatandaşlarımız bize 'eihalegov.tr' adresinden rahatlıkla ulaşabilir. Bu hizmette vatandaşlarımız ücretsiz olarak sisteme üye olarak giriş yapabilmektedir. Sitemiz içinde, 'Sıkça sorulan sorular' bölümünden kendilerinin aradığı cevapları bulabilmektedir" dedi.

"E-İHALE SİSTEMİNDEN 2014 YILINDAN BU YANA 870 MİLYON TL CİVARINDA DEVLET EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNDUK"

Kılınç, "E- ihale sisteminde 2014 yılından bu yana 870 milyon TL civarında devlet ekonomisine katkıda bulunduk. Bu sistemde tamamen etkin ve kolay ulaşılabilirlik esastır. Tüm satışlarımız şeffaf olarak gerçekleşmektedir. E- ihaleden bugüne kadar ilk ihalede yüzde 80 satış işlemlerini gerçekleştirdik. Burada vatandaşlarımız her türlü araca ve eşyaya rahatlıkla erişebiliyor." şeklinde konuştu.

Yakın zamanda satışa sunulacak olan yarış arabalarına dair detaylı bilgilere söz konusu site üzerinden ulaşabileceklerini belirten Kılınç, otomobil meraklılarının eihale.gov.tr adresinden satış ve ihale süreçlerini takip edebileceklerini ifade etti.

Görüntü dökümü

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-Ambarda bulunan yarış araçlarından genel ve detaylar

-Ambarda satılmak üzere tutulan çeşitli eşyalar

-İşletme müdürü Gülten Kılıç ile röportaj

-Genel ve detaylar

13.08.2019 -11.39 Haber Kodu : 190813057

