DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1-FATİH'TE OTELDE YANGIN PANİĞİ Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA

Fatih'te bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otelde hasar oluştu.

Aksaray, Sorguççu Sokakta bulunan bir otelde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otel odalarından birinde çıkan yangın nedeniyle kısa sürede koridorları duman kapladı. Dumandan etkilenen müşteriler kendilerini dışarıya attı. Yangın nedeniyle otelde bulunanlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri oteldekilerin tahliye edilmesinin ardından yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, otelde hasar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından otel müşterileri tekrar otele girdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Görüntü Dökümü:

---------

-Otel önünde bekleyenler

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Otelde kalanların içeriye girmeleri

-Genel ve detaylar

14.08.2019 -09.40 Haber Kodu : 190814025

14.08.2019 - 10.18 Haber Kodu : 190814029

=================================== 2- TAKSİM'DE SÜPER KUPA ÖNLEMLERİ; YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) - LİVERPOOL ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Süper Kupa finaline saatler kala hazırlıklar devam ederken, güvenlik tedbirleri de arttırıldı.

İstanbul Valiliği'nce alınan karar gereği kapatılacağı duyurulan Bomonti Tüneli ve yollar, saat 10.00'dan itibaren stada gidiş yönünde tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nda da maç nedeniyle güvenlik önlemleri arttırılırdı. Cumhuriyet Anıtı güvenlik gerekçesiyle demir bariyerlerle kapatıldı. Polis, meydana ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokak başlarında güvenlik amacıyla nöbet tuttu. Önlemler kapsamında polis köpekleri de görev alıyor. Karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park çevresi ise bariyerlerle kapatıldı. Polis ve güvenlik görevlileri stat çevresinde önlemlerini yoğunlaştırdı. Stada gelen kişiler ve araçlar, tek tek aranırken, görevli kartları da giriş ve çıkışlarda akredite okuma cihazıyla kontrol ediliyor. Güvenlik önlemleri çerçevesinde, Beşiktaş Park'a çıkan yollar, saat 13.00'dan itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Önlemler kapsamında kapatılan ve kapatılacak yollar ise şöyle;

Bomonti - Dolmabahçe Tüneli çift taraflı olarak, Dolmabahçe Caddesi Akaretler Kavşağı'ndan stadyuma kadar çift taraflı olarak, Gümüşsuyu Bölgesi'nde İnönü Caddesi'nin Selime Hatun Sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü olarak, Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi Taksim Bölgesi'nden geliş, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi Nişantaşı-Maçka Bölgesinden geliş-gidiş, Meclisi Mebusan Caddesi'nde her iki yönlü olarak, Mebusan Yokuşu'nun (Parkiçi Yolu) kesiştiği noktadan, Mimar Sinan Üniversitesi'nin olduğu yerden (Fındıklı Kavşağı) itibaren olmak üzere Karaköy istikametinden geliş-gidiş, Gümüş Sokak, Kadırgalar Caddesi: Dolmabahçe Caddesi ile Maçka Taşkışla Caddesi arası, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Kadırgalar Caddesi stadyuma yakın tek şerit,Tünel çıkışı ile Kadırgalar Caddesi'ni birleştiren ara yol.

Görüntü Dökümü:

-Beşiktaş Park etrafındaki güvenlik önlemleri

-Stat etrafındaki bariyerler

-Güvenlik görevlilerinin stada gelenleri barkod okuyucusuyla kontrol etmesi

-Kapanan yollardan görüntü

-Taksim Meydanından görüntü

-Cumhuriyet Anıtı önündeki önlemler

-Taksim Meydanındaki polis köpeği

-Genel ve detaylar

14.08.2019 -11.45 Haber Kodu : 190814045 ========================================== (havadan görüntüyle )

3-ŞİLE'DE 8 AY ÖNCE KARAYA OTURAN GEMİ KADERİNE TERKEDİLDİ Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - ŞİLE'de yaklaşık 8 ay önce karaya oturan kuru yük gemisi kaderine terkedildi.

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.

Makine dairesi su alan gemideki kargo malzemeleri başka bir gemiye nakledildi. Tüm çalışmalara rağmen yüzdürülemeyen gemi kaderine terkedildi. Gemi 8 aydır aynı noktada bulunuyor. Geminin son hali havadan görüntülendi. Büyük bölümü su altına gömülen geminin hurda yığına döndüğü görüldü.

Görüntü Dökümü:

-------

-Geminin havadan son görüntüleri

-Olay günü çekilen görüntüler

-Kurtarma çalışmalarının havadan görüntüleri

14.08.2019 -12.34 Haber Kodu : 190814059 ============================================= 4-ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA KAZA YAPAN GEMİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU açıklarında çarpışan yakıt tankeri ile kargo gemisi havadan görüntülendi.

Zeytinburnu açıklarında dün akşam Liberya bandıralı 'Mammadaminresulzadeh' isimli yakıt tankeri ile Amerika Newport'tan Ukrayna'ya giden 'Doric Warrior' isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ve İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gemilerde görevli mürettebat kazayı yara almadan atlatırken, iki gemide de hasar oluştu. Kaza yapan iki gemi havadan görüntülendi. Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Gemilerin havadan çekilen görüntüleri

-Detaylar

14.08.2019 - 09.24 Haber Kodu : 190814021 ====================================== 5-5 YIL ÖNCE GUİNNES'E GİREN VAN KAHVALTISI İÇİN UNESCO ATAĞI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- VAN'da 5 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımı ile Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren geleneksel "Van kahvaltısı"nın UNESCO insanlığın somut olmayan kültüre mirası listesine alınması için başlatılan çalışmalar hızlandırıldı.

Van'ın mutfak kültüründeki ünü ülke sınırlarını aşan Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınması amacıyla bir süre önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından çalışma başlatıldı. İki kuruluş Van ile özdeşleşen kavramlardan kahvaltı kültünün geçmişinin yanı sıra günümüzdeki konumunun anlatıldığı dosya hazırladı. Hazırlıkları 6 ay süren dosyada, Van otlu peyniri, Van cacığı, murtuğ, kavut, gül reçeli, Van balı, Van kaymağı, ve diğer Van'a özgü kahvaltı ürünleri detaylı anlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ulaştırılan ve UNESCO'ya sunulacak dosyadaki kahvaltı ürünlerinin yapım aşamaları tek tek video ile kaydedildi.

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, aynı zamanda 'Yaşayan Miras' olarak da adlandırılan, Somut olmayan kültürel miras; topluluklar tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamaları, temsilleri, ifadeleri, bilgi ve becerileri içeren 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesinde Türk kahvesi, tören keşkeği, lavaş ekmek gibi 17 ayrı unsur bulunduğunu söyledi. Aktuğ, şöyle dedi:

"Neden 18'inci unsur Van'dan olmasın' dedik. Daha önce Van Kalesi ve Akdamar Adası ve Kilisesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için çalışmalar yapmıştık. Bu kez somut olmayan kültürel bir unsurumuzu kaydetmek için çalışma başlattık. Bakanlığımızın da yardımlarıyla UNESCO yetkilileri Van Kahvaltı Kültürünün korunması gereken İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olduğuna ikna olacak ve bu güzel kültürü listeye alacaklarına inanıyoruz."

"KAHVALTIDA ÇOK İYİ OLDUĞUMUZU DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"

İstanbul Avcılar'da bulunan Van'dan getirilen organik ürünlerin servis edildiği Van ürünlerin müşterilere servis edildiği kahvaltı salonunun sahibi Fatih Sarp, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hareket ettiklerini söyledi. Sarp, 1984'te aynı anda 51 bin 793 kişinin kahvaltı yapması üzerine Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Van kahvaltısı için yeniden harekete geçtiklerini söyledi. Fatih Sarp, "Kahvaltıda çok iyiyiz bunu dünyaya duyuracağız" derken şöyle konuştu:

"Van kahvaltısını dünya çapında marka haline getirmek istiyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kısa süre önce Van'a ait olduğu tescillenen, Urartu mirası, peygamber sofraları ve Evliya Çelebi'nin Van Seyahatnamesi'nde de yer bulan kavut, patentli ürün kavutumuzla, ceviz reçelimiz, Van cacığı, helvası, tahini, içinde bal tereyağı ve susam bulunan sahini, balı, kavurması ve sayamayacağım 30'u aşkın lezzetiyle Van kahvaltısını UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültüre Mirası listesine almak için mücadele ediyoruz."

Van kahvaltısını çok beğenen Cansu ile asan Rakıcı, inanılmaz güzellikte tatların bir arada olduğunu söyledi. Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar da, "Sayın Sarp, birkaç kez engellilerimize Van Kahvaltısı ikram etti. Engellilerin gün boyunca oldukça enerjik olduğunu gördük"diye konuştu.