DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

- (geniş haber)

- EMİNÖNÜ ALT GEÇİTTEKİ ÇARŞI SU ALTINDA Can EROK - Hasan YILDIRIM - Hüseyin COŞKUN / İstanbul, (DHA) - EMİNÖNÜ alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı.

İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı. Eminönü çarşısının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Burada su seviyesi bel hizasına kadar geldi. Çarşıda esnaf, eşyalarını büyük poşetlerle dışarıya çıkardı. Kapalıçarşı'da ve Eminönü'nde kısmi elektrik kesintisi yapıldı. Bazı iş yerlerine elektrik verilemedi. alt geçitte su tahliye çalışmaları başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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- Alt geçitten görüntüler

- Esnafın eşyalarını toplaması

- Su tahliye çalışmaları =================== - (ek görüntü ve bilgiyle) UNKAPANI ALT GEÇİTTE BİRİKEN SUDAN BİR KİŞİNİN CESEDİ ÇIKTI Haber-Kamera: Nermin GEYİK - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı.

Fatih'te bulunan Unkapanı alt geçidinde su baskını sonrası tahliye çalışmaları yapan işçiler, erkek cesedi buldu. Cesedi bulunan kişinin evsiz olduğu iddia edildi. Yaşamını yitiren kişinin ismi henüz öğrenilemezken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Gökmen Kürşat, "Geçerken siyah bir şey gördüm, poşet sandım. Yakınlaşınca bir baktım insan. Baktım nabzı atmıyordu, bıraktım ben de. Adam evsizdi. Geceleri geç saatlerde burada yatıyordu. Yatağı, yorganı, battaniyesi, oradadır. Çimenin yanında, duvarın kenarında yatıyor. Ben geçerken kimse yokru, birkaç kişi vardı. Ben girdim onu kenara çektim, bıraktım" dedi.

Görüntü Dökümü;

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-Cesedin bulunduğu alan

-İnceleme

-Görgü tanığı ile röp

-Detaylar =================== - EMİNÖNÜ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -Kuvvetli yağış nedeniyle göle dönen Eminönü havadan görüntülendi Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı.

Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü. Sel felaketinin yaşandığı Eminönü'ndeki son durum havadan görüntülendi. Görüntü Dökümü:

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-Eminönü'nün havadan görüntüleri =================== - ÜSKÜDAR'DA ÇÖKEN YOLDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN-İstanbul-DHA

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çöken yoldaki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

Görüntü Dökümü ////////////

SOKAĞIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

------------------ -sokaktan görüntü

-sel sularının süreklediği taş toprak

-vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler =================== -KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oluyor. Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'yı su bastı. Çarşı esnafı su tahliyesi yaptı.

İstanbul'da beklenen yağış başladı. Meteorolojinin uyarıların ardından etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı yerlerde su baskınları oldu. Trafikte araçlar mahsur kaldı: Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihi Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı. Dükkanlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı. Görüntü Dökümü:

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-Su basan Kapalıçarşı

-Esnafın su tahliyesi

-Detaylar ============================ -ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İstanbul-DHA

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

Görüntü Dökümü

-sokaktan görüntü

-sel sularının süreklediği taş toprak

-vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görünütler ===================== -YENİKAPI'DA ALTGEÇİTTE MAHSUR KALANLARI ZIPKINCILAR KURTARDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da yoğun sağanak yağış nedeniyle Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi'nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle altgeçitler göle döndü. Yenikapı'dan Bakırköy'e gitmek isteyen araç sürücüleri Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi'nin su altında kalması nedeniyle zor durumda kaldı. Yolu kaplayan sudan geçebileceğini düşünen çok sayıda sürücü altgeçidin çıkışında suyun yüksek olması nedeniyle kaldı. Kalan araçlarından çıkamayanların yardımına tesadüfen dalıştan dönen iki zıpkıncı yetişti. Fibay Korkmaz ile Sinan Özdemir araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan iki kadın ve çocuk ta mahsur kaldıkları araçtan çıkarıldı. Su yüksekliğinin azalması ile araçlar altgeçitten çıkabildi.

Görüntü Dökümü:

su altındaki altgeçit

İki zıpkıncı araçlara ve araçlardakilere müdahale ederken

Zıpkıncılar müdahalelerini anlatırken

Su içerisinde kalıp arızalanan araçlardan görüntüler

Altgeçitte mahsur kalanlardan görüntüler

========================= - İSTANBUL'DA YOLLARI SU BASTI; TRAMVAY SEFERİ DURDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Çağatay KENARLI - İstanbul DHA -

İSTANBUL'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'da etkili olan şiddetli, yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı, Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor. Görüntü Dökümü:

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-Su altındaki yollar

-Trafiğin durması

-Tramvaylar =========================== - VALİLİK: FATİH'TE METREKAREYE 114 KİLO YAĞIŞ İstanbul DHA

İstanbul Valiliği, yoğun yağışlarla ilgili olarak, "Fatih ilçemizde metrekareye 114 kg olmak üzere, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye ilçelerimizde metrekareye ortalama 30-40 kg yağış kaydedilmiştir" dedi. Valilik ayrıca yağışın gece boyunca süreceği ve sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında, Fatih ilçemizde metrekareye 114 kg olmak üzere, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye ilçelerimizde metrekareye ortalama 30-40 kg yağış kaydedilmiştir. Etkili olan sağanak yağış ve hava muhalefeti nedeniyle 13.10-14.30 saatleri arasında Şehir Hatları vapur seferleri yapılamamış, Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri geçici olarak durdurulmuştur. Saat 16.00 itibariyle; İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Zabıta Komuta Merkezlerine toplam 2414 ihbar yapılmış, alınan taleplerin süratle değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için bütün ekipler seferber edilmiştir. Unkapanı Köprüsü civarında biriken yağmur sularının tahliyesi neticesinde, kimliği belirsiz bir şahsın cesedi bulunmuş olup, ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopsi çalışmaları başlatılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan meteorolojik bilgilere göre; bölgemizde devam edecek kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği ve sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam etmesi beklenmektedir."

=================== - ŞİLE YOLU'NDA DERE TAŞTI BİR ARAÇ MAHSUR KALDI Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul, (DHA) - ÜMRANİYE Şile Yolu Çekmeköy istikametinde yol kenarında bulunan dere taşarak yolu kapattı. Bir araba suların ortasında mahsur kaldı.

Olay, saat 15.30 sularında Ümraniye Şile Yolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Şile yolu üzerindeki derenin taşmasıyla bir araç suların ortasında mahsur kaldı. Aracın içindeki iki kişi son anda dışarı çıkarak kurtuldu. Trafik polisleri tarafından yol kapatılarak, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldaki suyu tahliye ettikten sonra belediye temizlik ekipleri yoldaki çöpleri temizleyerek yol açıldı. Her hangi bir can kaybı olmazken bir araçta maddi hasar meydana geldi. -Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekipleri

-Suda kalan araç

-Yoldaki çöplerden görüntü

-Temizlik araçlarından görüntü

-Dereden görüntü =================== - ATAŞEHİR'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - ATAŞEHİR'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı. Sürüclüer kendi imkanlarıyla araçtan inerken yol trafiğe kapandı. Bir seyyar satıcı tezgahının da sel suyunda mahsur kaldığı görüldü. Vatandaşların yardımıyla seyyar satıcı tezgahı kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Mahsur kalan araçlardan görüntü

- Sürücülerin görüntüsü

- Mahsur kalan seyyar satıcı

- Yolun polis yatafındna kapanması

- Genel ve detay görüntüler 17.08.2019 - 15.28 Haber Kodu : 190817136 =================== - BAHÇELİEVLER'DE YOL ÇÖKTÜ, PARK HALİNDEKİ BİR ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER'de yoğun yağış sonrası yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir araç yolda oluşan çukura düştü.

Olay, 13.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sağanak yağmurun ardından metro inşaatı önünde bulunan yolda çökme meydana geldi. Çökme sırasında yol üzerinde park halinde bulunan araç yolda oluşan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekipleri sevk edildi. Ekipler çukura düşen aracı çıkardı.

Aracı çukura düşen Halil Akın, "Sabah aracımızı park ettik. Öğlene doğru hızlanan yağmurla zemin yumuşuyor. Sonra park halindeki aracımız çukura düşüyor. Aracımızda maddi hasar oluşuyor. Aracımın içi ve motor aksamı su aldı" dedi. Çöken yolda İBB ekiplerinin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çukurdan görüntü

-Araçtan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Araç sahibi röp

-Genel ve detaylar ===================== - KURBAĞALIDERE'DE TEKNE BÖYLE BATTI İstanbul DHA- Kadıköy Kurbağalıdere'de bir tekne şiddetli yağış nedeniyle battı. Teknenin batma anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi Görüntü Dökümü:

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-Teknenin batma anı ====================== AHİ ÇELEBİ CAMİİNİ SU BASTI Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) - EMİNÖNÜ'nde bulunan Ahi Çelebi Camii'nin içi ve avlusu yoğun yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Caminin avlusunda oluşan su birikintisinde ise iki çocuk yüzerek eğlendi.

Eminönü'nde bulunan ve restorasyonu süren tarihi camilerden Ahi Çelebi Camii yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Caminin avlusu ve içi sularla doldu. Caminin avlusunda biriken suda iki çocuk yüzerek eğlendi. Cami içindeki halılar ise biriken su nedeniyle su yüzeyinde kaldı. Görüntü Dökümü:

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-Camiden genel ve detaylar

-Avluda yüzen çocuklar

-Cami içinden ve dışından görüntüler

17.08.2019 - 16.15 Haber Kodu : 190817165

- ATAŞEHİR'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - ATAŞEHİR'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı. Sürüclüer kendi imkanlarıyla araçtan inerken yol trafiğe kapandı. Bir seyyar satıcı tezgahının da sel suyunda mahsur kaldığı görüldü. Vatandaşların yardımıyla seyyar satıcı tezgahı kurtarıldı. Görüntü Dökümü:

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- Mahsur kalan araçlardan görüntü

- Sürücülerin görüntüsü

- Mahsur kalan seyyar satıcı

- Yolun polis yatafındna kapanması

- Genel ve detay görüntüler 17.08.2019 - 15.28 Haber Kodu : 190817136 - KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE DEMİRTAŞ'IN EŞLERİ BULUŞTU İstanbul DHA- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, halen Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la buluştu. Buluşmada doğum günü olan Demirtaş için pasta kesildi.

Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş Bakırköy'de bir restoranda buluştu. Buluşmaya Selahattin Demirtaş'ın kız kardeşi olan avukat Aygün Demirtaş da katıldı. Başak Demirtaş'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi. Dilek İmamoğlu Demirtaş'a fular hediye etti. Buluşmaya ev sahipliği yapan Selvi Kılıçdaroğlu, "Başak Hanım'ın doğum günüymüş sanırım, doğum gününü de kutluyoruz. Gecikmiş bir doğum günü kutlaması ve bayramlaşma ziyareti oldu bu. Selahattin Bey'i de ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiç bir zaman yüz yüze gelmedim ama hani hep yüreğimiz kendisiyle. Bunu her fırsatta da ben dile getiriyorum. Oğlumun da özellikle selamları var, sanırım Selahattin Bey Sezgin Tanrıkulu'nun bir portresini çizmiş, ben görmedim ama 'anne çok beğendiğimi söylersin dedi' iletirseniz sevinirim kendisine" dediği ifade edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ise "Ekrem de ben de onun ilçe başkanlığından beri, siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların kimi zaman toplumu da rahatsız eden siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacağına inananlardanım. Bugün bu kadarız ama gelecekte belki masamız genişler, ben genişlemesinden memnuniyet duyarım kendi adıma. Bugün de Başak hanımla ve Selahattin beyin kız kardeşi ile ilk kez tanışmış oldum. Memnun da oldum. Selvi hanımla zaten aynı aileyiz. Başak hanımın bir kaç gün önceki doğum günü buluşmaya da vesile oldu. Bir daha ki doğum gününü umut ederim eşiyle birlikte gönlünce kutlar. Dediğim gibi keşke masamız çok daha genişlese, birbirimizi daha iyi tanısak. Umarım gerçek olur' dediği belirtildi. Başak Demirtaş'ın ise "Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz. Selvi ve Dilek Hanım'a dayanışma buluşması için çok teşekkür etmek istiyorum" dediği kaydedildi.

Daha sonra Başak Demirtaş'ın doğum günü pastası kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Buluşmadan görüntü

-Pasta kesilmesi

-Fular hediye edilmesi

-Detaylar ======================= -İLK HAC KAFİLESİ YURDA DÖNDÜ Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-HAC ibadeti için kutsal topraklarda bulunan Türk hacılar yurda dönerken, İstanbul Havalimanı'nda aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

Suudi Arabistan'da hac vazifelerini yerine getiren 80 bin Türk hacıdan ilk grup bugün Türk Hava Yolları'na ait uçakla Cidde'den İstanbul'a geldi. Hacılar, yolcu karşılama bölümünde aileleriyle karşıladı. Hacılar yakınlarıyla hasret giderirken, bazı hacılar gözyaşlarına hakim olamadı. Hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdiği görüldü. Kutsal topraklarda bulunan Türk hacıların dönüşü önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.

ALLAH BİZLERE NASİP ETTİ

Hac ibadetini yerine getirerek yurda dönmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Murat Demir, "İnanın ki şu an bambaşka duygular içerisindeyim. Şu an çok heyecanlıyım. Herkese tavsiye ediyorum. Rabbim herkese nasip etsin. Biz 42 gün kaldık ve doya doya yaşadık. 8 sene bekledikten sonra hacca gitmeye hak kazandım" diye konuştu. 11 yıl sonra hacca gitmeye hak kazandığını ifade den Selvinaz Yıldız ise, "Çok mutlu ve sevinçliyiz. Allah bize nasip etti oraları gördük geldik" dedi.

Görüntü Dökümü

-Hacıların gelişleri

-Hacıların aileleriyle buluşması

-Hacılarla röp.

-Detay görüntüler =========================== (Havadan görüntülerle)

SANCAKTEPE'DE BİNADA PATLAMA (3) -Patlamada dairede olan ve elinden yaralanan Hasan Öner, "Sabah uyuyordum. Patlamayla uyandım." - Patlama meydana gelen dairede büyük hasar oluştu Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede saat 07.30'da patlama meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü. Dairede oturan Hasan Öner isimli bir kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle apartman boşaltıldı. Polis apartmanın çevresini şerit çekerek kapattı. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekipler çalışma başlattı. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken olay yeri inceleme polisinin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan patlama nedeniyle çevrede bulunan binalar da hasar gördü. Bazı evlerin pencerelerinin camları kırılırken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

"PATLAMAYLA UYANDIM"

Patlama sırasında dairede olan Hasan Öner ise olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öner elinden yaralandı. Dehşeti yaşayan Öner tedavisinin ardından harabeye dönen evinin bulunduğu yere geldi. Hasan Öner yaşananları şöyle anlattı:

"Sabah uyuyordum. Patlamayla uyandım. Ne patlaması olduğunu bilemiyorum. Ne olduğu belli değil. Sağ omuzumdan ve elimden yaralandım."

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Röportajlar

-Detaylar -SANCAKTEPE'DE PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ BİNA MÜHÜRLENDİ Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İSTANBUL-DHA

Sancaktepe'de patlamanın meydana geldiği bina polis ekiplerinin çalışmasını ardından belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Daire sahibi Hasan Öner polis eşliğinde patlamanın meydana geldiği daireye girerek özel eşyalarını aldı. Zabıta ekipleri binanın etrafına demir bariyerler koyarak vatandaşları uzaklaştırdı. Görüntü dökümü

-Sokaktaki enkaz

-Zabıta önlemi

-Dairede yaralanan kişinin eve girmesi

-Polis eşliğinde evdeki özel eşyalarını alması

-Binanın zabıta tarafından mühürlenmesi

-Drone görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler ========================== ======================= -15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ YOĞUNLUK Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR /İSTANBUL (DHA)-15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayram tatili dönüşünde yoğunluk oluştu.

Kurban Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin İstanbul'a dönüşü başladı. Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın girişinde uzun otobüs kuyrukları oluşurken, otobüslerden inen yolcular ellerinde çuvallarla peronlara yürüdü. Yolcular burada uzun süre servis bekledi.

Bayram tatilinin memleketinde geçiren Mustafa Yeşil, "Bayramda eli boş gittik dolu geldik. Yoğurt olsun üzüm olsun köyde ne varsa hepsini getirdik. Mardin'den geliyorum. Babamın sevdiği ne varsa hepsini getirdim" dedi. Malatya'dan gelen Adnan Kalkan ise, "Bayram tatili için Malatya'ya gittim. On gün boyunca orada kaldım. Hem ziyaretlerimizi yaptık hem de kışlık erzağımızı topladık, taze taze getirdik. Bizim Malatya'ya özgü pekmez getirdim. Kuru kayısı, tereyağı getirdim. Kışın değerlendireceğiz. Her bayram böyle gidiyoruz yapabildiğimizi yapıp getiriyoruz. " diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Otogarın girişinde oluşan uzun otobüs kuyruğu

-Peronlarda bekleyen yolcular

-Ellerinde çuvallarla otobüslerden inen yolcular

-Yolcular röp

-Genel ve Detaylar ====================== - İSTANBUL'DA 'DEPREM KONTEYNERİ' VE 'AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI' DURUMU... - DEPREM KONTEYNERİ VAR ANCAK KULLANIMINI BİLEN YOK - KENTTE 2 BİN 800 'AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI' BULUNUYOR * Bilim Akademisi üyesi Prof.Dr. Naci Görür, deprem konteynerleriyle ilgili "Gerçek anlamda kullanılabilirse çok yararlı olabilir" dedi.

* Ancak ilçelerde bulunan konteynerlerin kullanımı birçok kişi tarafından bilinmiyor.

* Öte yandan İstanbul'da 39 ilçede toplam 2 bin 800 'afet ve acil durum toplanma alanı' belirlenmiş durumda. Vatandaşlar kendilerine en yakın toplanma alanını internet üzerinden öğrenebiliyor. Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK -/İSTANBUL(DHA)

İstanbul'un kritik noktalarına yerleştirilen ve içinde ilkyardım malzemeleri bulunan deprem konteynerlerinin acil bir durumda nasıl kullanılacağından bir çok kimsenin haberi yok.

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 20 yıl geçti. Depreminin ardından 2000'li yılların başında İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından 762 mahalle ve 173 köye yerleştirilen turuncu renkli yaklaşık 2 bin konteynerin birçoğu zaman içinde hırsızların hedefi haline geldi. İçinde 960 parça malzeme bulunan konteynerlerden en çok jeneratör ve delici aletler gibi pahalı eşyalar çalındı. Hırsızlık olaylarının artması üzerine içinde 960 ayrı malzeme bulunan konteynerlerin yerleri değiştirildi. 2009 yılında deprem konteynerlerinin bakımı ve kontrolleri İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından ilçe belediyelerine devredildi.

Bugün ilçelerde toplam 499 adet konteyner bulunuyor. Konteynerlerin içinde olası bir deprem sonrası profesyonel ekipler gelinceye kadar vatandaşların kullanması için tam 39 adet malzeme bulunuyor. Ancak kapalı bir şekilde tutulan konteynerleri afet anında kimin, nasıl açacağı hakkında birçok vatandaşın bilgisi yok.

"KONTEYNERİN NE İŞE YARADIĞINI BİLMİYORUM"

Avcılar'da bulunan Bülent Ecevit Parkı'nda bir adet deprem konteyneri yer alıyor. 15 yıldır Avcılar'da yaşayan Cevdet Küçük konteynerle ilgili, "Belediye bunu buraya koyalı bayağı oldu. Bakımını yapıyorlar ama bunun yaygın olması lazım. Nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Biliyorum dersem yalan söylemiş olurum" dedi. Aziz Erol ise, "Konteyneri orada görüyorum ama hiç ilgimi de çekmiyor. Deprem için koyduklarını biliyorum ama ne işe yaradığını bilmiyorum" diye konuştu. "KİLİTLİ OLMASI BİRAZ YANLIŞ"

Erol Günay ise, konteynerin bulunduğu parka sürekli geldiğini belirterek, "Avcıların deprem bölgesi olduğunu biliyorum. Yıllardır ben buradayım, bu parka da sık gelen bir vatandaşım. Konteyneri de devamlı görüyorum ama içinde ne olduğunu bilmiyorum. Merak da etmedim doğrusu" ifadelerini kullandı. Sevinç Oruç ise, "Neden kilitli? Kullanılmak istenildiğinde nasıl kullanılacak? Kilitli olması biraz yanlış. Açık olması, insanların ulaşabileceği zaman büyük bir ihtimalle kırılması gerek. Açık olması daha isabetli olmalı bence" dedi.

"GERÇEK ANLAMDA KULLANILABİLİRSE ÇOK YARARLI OLABİLİR"

Bilim Akademisi üyesi Prof.Dr. Naci Görür, konteynerler "Gerçek anlamda kullanılabilirse çok yararlı olabilir" dedi.

Görür "1999 depreminde en büyük kaybı, göçük altındaki insanlara ulaşamam sebebi bu tür aletleri hemen getiremememiz oldu. Bu yüzden konteynerler yapıldı. Deprem olduğu zaman, kim nerede nasıl ona ulaşacağı ortaya konulursa son derece yararlı olur. Şu an öyle bir organize yerleşim olduysa da henüz bildirilmedi. Herhalde 3-5 göçüğü, 3-5 binanın enkazında araştırma arama yapıp insanları kurtaracak kadar, basit bir takım aletleri koymuşlardı. Daha önce birçok semte kurulduğunu o semtlerin yeri belliydi, nereye koyulduğu belliydi. Ondan sorumlu olan yapı belliydi. Olası depremde kimin onu nasıl kullanacağı organize edilmişti. Şimdi yeniden böyle bir organizasyon yapılırsa ve işlevsel hale getirilirse, çok yararlı olacaktır. Göçük çok fazla olabilir ama her semtin belirli yerlerine konteynırlar konulabilir" dedi. KONTEYNERİN İÇİNDE 39 ADET FARKLI MALZEME BULUNUYOR

Avcılar Belediye Başkan Vekili Tuncay Gündüz, ilçede 9 adet konteynerin bulunduğunu belirtti. Gündüz, "Toplanma alanlarının yanına koyuyoruz. Deprem esnasında halkımız toplandığı yerde, bunlarla en azından insanlara faydalı olmak için konteynerini açıyoruz. Ayda bir içindekiler kontrol ediliyor. Ve eksik gedik olduğunda değiştirilerek bakımı yapılıyor" dedi. Avcılar Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı İbrahim Berber, konteynerlerde 39 farklı araç, gereç ve malzemenin olduğunu belirterek, "Bu konteynerlerdeki malzemelerin kullanım amacı, bir bölgede afetin yaşanması halinde profesyonel ekiple gelinceye kadar, orada bulunan halkın birbirine yardım etmesi durumunda basit kurtarma gereçleri diye ifade edebileceğimiz malzemeler bulunmakta. Jeneratör, kırıcılar, aydınlatma cihazları, battaniyeler, sedyeler, emniyet şeridi bandı, su tankı, yakıt tankı. Değişik ve çeşit çeşit malzeme bulunmakta" diye konuştu.

Kilitli şekilde bulunan konteynerlerin anahtarlarının belediyeler, emniyet birimleri ve muhtarlıklar da bulunduğunu belirten Berber, acil durumlarda ise vatandaşların kilitleri kırarak malzemelere ulaşabileceğini söyledi.

İSTANBUL'DA 2 BİN 871 TOPLANMA ALANI VAR

Öte yandan olası bir deprem ya da afetlere karşı alınabilecek önlemler kapsamında 'afet ve acil durum toplanma alanları' büyük önem taşıyor. Acil toplanma alanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Büyükşehir ve ilçe yetkililerince yapılan toplantılarla belirleniyor. Belirlenen noktalar sayısal hale (elektronik) getiriliyor. Alt yapı, zemin hijyen ve çevre koşulları açısından yapılan değerlendirmelerin ardından bu alanlara AFAD tarafından yeşil renkte tabelalar yerleştiriliyor. İSTANBUL'DA 2 BİN 800 AFET VE ACİL TOPLANMA ALANI BULUNUYOR

İstanbul'da 39 ilçede toplam 2 bin 800 'afet ve acil durum toplanma alanı' belirlenmiş durumda. Bu alanlar geçen yıl başlatılan uygulama sayesinde E-Devlet üzerinden görülebiliyor. E-DEVLETTEN EN YAKIN TOPLANMA ALANINI ÖĞRENEBİLİYOR

Vatandaşlar, kendilerine en yakındaki toplanma alanını öğrenmek için E-Devlet üzerinden sorgulama ekranı ile ev adreslerine en yakın toplanma alanlarını görebiliyor. Yine sorgulama ekranında bulunan harita aracılığı ile konum hakkında detaylı bilgi alabiliyor.