DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

(ÖZEL)

1- MOTOSİKLETTEN FIRLAYIP DÜŞTÜĞÜ OTOMOBİL ÜZERİNDE METRELERCE İLERLEDİ - D-100'de kız arkadaşıyla ilerleyen motosikletli önündeki otomobile çarptı.

- Motosiklet sürücüsü düşüp yerde sürüklenirken arkasındaki kız arkadaşı havalanıp otomobilin üstüne düştü.

- Kaza sonrası durmayan otomobil üstündeki kazazede ile yoluna devam etti.

- Genç kadın 600-700 metre bu şekilde ilerledikten sonra otomobilden atlayıp kurtuldu.

- Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) -

İstanbul'daki ilginç kaza geçen Haliç Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. Mahmut Kap kullandığı motosiklet ile Mecidiyeköy'den arkasındaki kız arkadaşı Seliş Hyussein ile Beylikdüzü'ne gitmek için yola çıktı. D-100 Ayvansaray mevkiinde ilerleyen motosikletli şerit değiştirdiği sırada girmek istediği şeride sağ şeritten gelip önüne çıkan ve çok yavaş ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Mahmut Kap düşüp yerde sürüklenirken arkasındaki Seliş Hyussein çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayıp çarptıkları otomobilin üstüne düştü.

KAZA SONRASI DEHŞET DEVAM ETTİ

Kaza sonrası motosikletin çarptığı otomobil kazazede Seliş Hyussein'in üstünde olmasına rağmen durmayıp yoluna devam etti. Seliş Hyussein sırt üstü düştüğü otomobilin üstünde çığlıklar atıp cama vurarak 600-700 metre ilerledikten sonra otomobilin biraz yavaşlamasıyla atlayıp kurtuldu. Seliş Hyussein daha sonra koşarak kazada yaralanan sevgilisi Mahmut Kap'ın yanına gelip ona yardım etti. Bir hafta önce meydana gelen kaza sonrası hastanedeki tedavisi tamamlayan Mahmut Kap taburcu oldu. "KALKTIĞIMDA KIZ ARKADAŞIM YOKTU"

Olayı anlatan Mahmut Kap "Haliç Köprüsü üzerinde ben şerit değiştirirken aynı anda bir otomobil önüme çıktı. Otomobil çok yavaştı, ben frene bastım ve sinyali de çalışmıyordu, sinyal vermeden geçtiği için duramadım, arkadan çarptım. Kız arkadaşım da vardı, kız arkadaşım otomobilin tavanına düştü. Motosiklette arkamdan fırlayıp otomobilin tavanına düştü. Otomobil durmadı yaklaşık 600-700 metre ilerledi. Araç durmayınca kız arkadaşım bağırıp çığlık atmış ve otomobil yavaşlayınca kendini aşağıya atmış sonra da araç yoluna devam etmiş. Çok büyük bir dehşet yaşadık, kız arkadaşım arabanın tavanına düştü ve araç durmadı aracın durmasını bekledik, şoförde herhalde bir problem vardı. Hiç durmadı yaklaşık 600 metre ilerledikten sonra kız arkadaşım otomobilin üstünden düşüp bir kaza daha yapabilirdi. Ya da otomobilin önüne düşebilirdi, otomobilin sürücüsü umursamaz davrandı. Kız arkadaşım otomobilin üstünde olmasına rağmen ilerledi. Görüş açımdan çıktılar o sırada ben zaten yaralıydım. Kalktığımda kız arkadaşım yanımda yoktu ve kız arkadaşım 5-6 dakika sonra yoldan geçen diğer motosikletlilerin otomobili durdurmaya çalışmasıyla otomobilden atladı. Olay böyle bir dehşetle sonlandı" diye konuştu.

"OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜM, DURMASI İÇİN CAMA VURDUM AMA DURMAYINCA ATLADIM"

Seliş Hyussein, "Ben erkek arkadaşımın arkasındaydım. Otomobil şerit değiştirdi yavaş olduğu için duramadık, arkadaşımın fren yapmasıyla ben de arkadan öne uçtum, otomobilin tavanına düştüm. Otomobil sürücüsü beni fark etmesine rağmen durmadı. 600-700 metre ilerledik, otomobilin üstüne sırt üstü düştüğüm için tutunamadım, beni fark etti cama vurdum durması için ama durmadı, hızını 40-50 kilometre kadar düşürdü ama yine durmadı kendimi yere atmak zorunda kaldım. Sonra koşarak karşıya geçmek zorunda kaldım ve erkek arkadaşımın yanına gittim" dedi. Mahmut Kap vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralanırken, kız arkadaşı Seliş Hyussein şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntü dökümü

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(KASK KAMERASI)

-Motosikletin E-5'te ilerlemesi

-Motosikletlinin şerit değiştirmesi

-Motosikletin önünde ilerleyen otomobile çarpması

-Motosikletli Mahmut Kap'ın yerde sürüklenmesi

-Çarptığı otomobilin hiç durmadan yoluna devam etmesi

- Motosikletli Mahmut Kap'ın acı içinde sızlanması

-Kazayı görüp yardıma koşanlar

-Diyaloglar

(AKTÜEL)

-Kaza geçiren Motosikletli Mahmut Kap ve kız arkadaşı Seliş Hyussein detay görüntüler

-Mahmut Kap ile röportaj

-Seliş Hyussein ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler 28.08.2019 - 11.12 Haber Kodu : 190828041 =========================================== (ÖZEL)

2- OTOGARDA TAKSİLERE DENETİM - Kısa mesafe nedeniyle yolcu almayan taksiler görüntülendi Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL(DHA) BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda, bazı taksiciler kısa mesafe gerekçesi ile yolcu almıyor. Şehirler arası yolcu otobüsleri ile İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistler, ellerine bavulları ile uzun süre taksi beklemek zorunda kalıyor. Bu yüzden otogar içindeki bazı taksi duraklarında zaman zaman taksi bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Beklemekten sıkılan vatandaşların bir kısmı, taksi yerine otobüs ve metro gibi alternatif toplu taşıma araçlarına yönelirken bir kısmı da çareyi taksi şoförleri ile pazarlık yapmakta buluyor. Pazarlığa rağmen yolcu almayan taksi şoförleri vatandaşları, otogara yolcu bırakıp dönmekte olan boş taksilere yönlendiriyor.

POLİS SIKI TAKİPE ALDI

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, şikayetler üzerine 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yaptı. Taksilerle ilgili kontrollerini yapan ekipler, onlarca taksiciye evraklarının eksikliği nedeniyle cezai işlem uyguladı.

Aracı bağlanan taksicilerden Kudbettin Bilir, "Her gün bir kanun çıkarıyorlar biz de şaşırıyoruz. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir kart çıkaracaklar belediye otobüs şoförü gibi herkes kartını okutup çalışacak. Ama o kartlarda işe yaramıyor işte. Bir makine koyacaklar herkes kartını okuttuğu zaman bütün arabalara geçip çalışabilecek" dedi.

Aracı bağlanan bir diğer taksi şoförü ise, "Taksicilerin başındakiler bu taksicilerle ilgilensin, öyle oturup göbek büyütmesinler. Taksici ekmeği için çıkmış, çalışıyor. Ne taksicilerle uğraşıyorsunuz. Bir evrakım eksik diye aracım bağlandı" diye konuştu. Görüntü dökümü

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-Vatandaşların ellerinde bavulları ile taksi beklemesi

-Vatandaşların taksicilerle konuşması

-Genel ve detaylar

-Genel ve detaylar

-Muhabir anonsu

-Taksiciler röportajlar

-Polis ekiplerinin denetimi

-Bağlanan araçlar

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3- SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAMA YARDIM SEFERBERLİĞİ Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de, eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırkan bir aracın çarptığı yaşlı adama yardım için çevredekiler seferber oldu.

Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında eşi ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Şen (74)'e Cafer Çakır idaresindeki 34 AOP 22 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve sol ayağından yaralanan Mustafa Şen'in yardımına çevredekiler koştu. Bir kişi tişörtünü çıkarıp yaşlı adamın ayağına tampon yaparak, kan kaybını engellemeye çalıştı. Olan biteni gözyaşları içerisinde izleyen Şen'in eşini vatandaşlar sakin etmeye çalıştı. Mustafa Şen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sol ayağı kırılan Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Cafer Çakır ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Caddede sık sık trafik kazalarının yaşandığını söyleyen bir görgü tanığı, ışıklandırma ve üst geçit yapılmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı

-Yaralıya yardım etmeye çalışanlar

-Akan trafik

-Şen'in eşinin ağlaması

-Ambulansın gelmesi

-Yaralının ambulansa konulması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar 28.08.2019 - Haber Kodu : 190828023 ========================================================== (ÖZEL)

4- SULTANGAZİ'DE PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KADIN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, ortalığı birine kattı. Polis ekipleri kadına kelepçe takarak ambulansa götürdü.

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 128. Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın giriş katında yalnız yaşadığı öğrenilen E.İ., iddiaya göre dışarı çıkarak bir anda bağırmaya başladı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden bağırmaya devam eden E.İ., kendisine ve çevreye zarar vermeye başladı. Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen E.İ. bir türlü sakinleştirilemedi. Polis ekipleri kendisine ve çevreye zarar vermesin diye E.İ.'ye ters kelepçe takıp ambulansa götürdü. E.İ., hastaneye kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: ŞEYTANIM DİYE BAĞIRIYOR

Bir mahalle sakini, "Kızımız hasta. Bakırköy'de 27 defa falan tedavi gördü. İlaçlarını düzenli bir şekilde kullandığı zaman hiç kimseye bir zararı yok. Çok sevecen bir insan. Ama ilaçlarını kullanmadığı zaman hiç kimseyi tanımıyor. İlaçlarını kullanmadığı için sinir krizi geçiriyor. 'Şeytanım' diye bağırıyor. Bir gün başka bir şey bağırıyor." dedi. Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Polisler eşliğinde E.İ.nin ambulansa götürülüşü

(AKTÜEL)

-Olay yerinden detaylar

-Mahalle sakini ile röportaj

28.08.2019 - 10.03 Haber Kodu : 190828024 =================================================== (ÖZEL)

5-SULTANGAZİ'DE İNTİHAR GİRİŞİMİNİ GÖRÜNTÜLEME YARIŞI Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunan Yasin A., 1 saatlik uğraşın ardından ikna edilerek indirildi. Geçen yıl da inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Yasin A.'nın girişimini çok sayıda kişinin cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü.

Olay, Sultangazi, Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin A. (22), Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katına çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yasin A.'nın atlama ya da düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak zemine şişme branda açtı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi ise, Gaziosmanpaşa istikametinde araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren intihar girişimi boyunca yüzlerce kişi olayı film izler gibi seyretti. Kimi vatandaşlar, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı, kimileri ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Polisin uğraşları sonuç vermeyince devreye Yasin A.'nın bir arkadaşı girdi. Arkadaşı, Yasin A.'yı bir süre boyunca polisle birlikte ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren intihar girişimi, gencin ikna edilmesiyle son buldu. Bulunduğu yerden inen Yasin A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.