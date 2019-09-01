DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ADLİ YIL MESAJI İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl'ın açılışı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında milletimizin birliğini, dirliğini ve bekasını gaye edinen, adil kararlarıyla bizleri gururlandıran, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna hazırlarken, devletimiz tüm kurum kuruluşlarıyla, vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve emniyetini teşkil amacıyla demokratik standartların yükseltilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreçte aziz milletimizin birliğini, dirliğini ve bekasını gaye edinen, adil kararlarıyla bizleri gururlandıran, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişi büyük önem taşımaktadır. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barışın, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır.

Hukuk devletinin yaşatılabilmesi, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmemesi hususunda en hayati vazife, yargı kurum ve mensuplarına düşmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında FETÖ ihanet çetesine karşı verilen mücadele, yargıyı teslim almaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı ne kadar hassas, dikkatli ve cesur olmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. 15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte, adalet teşkilatımız büyük bir sınav vermiş; hızla harekete geçen, ilk andan itibaren tüm çalışmaları hukuka uygun şekilde yürüten ve hukuka aykırılığa müsaade edilmeyeceğini açıkça ortaya koyan tavırlarıyla hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur. Devletimizin ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır. Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yönünde attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın "hukuk devleti" ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Adli Yıl açılışı vesilesiyle, adaletin tesisi için ülkemizin her köşesinde fedakârca görev yapan hâkim, savcı ve avukatlarımız ile tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yâd ediyor, adalet sistemimiz için görev yapan herkese selam ve saygılarımı sunuyorum."

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2- MALTEPE'DE İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE'de bir spotçu dükkanında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bir çalışan iş yerindeki eşyaları dışarıya çıkarırken elinden yaralandı.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binanın giriş katında bulunan dükkanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan binaya da sıçradı. Burada oturan apartman sakinleri tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Bir çalışan, iş yerindeki eşyaları dışarıya çıkarırken elinden yaralandı. Yaralıya ilk müdahale ambulansta yapıldı.MALTEPE'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yeri alev alev yanarken, yangın üst kattaki daireye ve yan tarafta bulunan binanın cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi, devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Alev alev yanan bina

-Ekiplerin müdahalesi

-Detaylar

(AKTÜEL)

-Ekiplerin müdahalesi

-Yanan iş yeri

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Detaylar 01.09.2019 - Haber Kodu : 190901051

01.09.2019 - Haber Kodu : 190901052

01.09.2019 - Haber Kodu : 190901055

01.09.2019 - Haber Kodu : 190901068 ========================================= 3-AVCILAR'DA KOLONLARI ÇATLAYAN BİNADA TAHLİYELER SÜRÜYOR Yılmaz OKUR-İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'daki Cihangir Mahallesi'nde kolonları çatlayan, tahliyesi için yarına kadar süren apartmanda tahliyeler sürüyor.

32 yıl önce yaptırılan 5 katlı Özbirlik Apartmanı'nın kolonlarında geçen Mart ayında çatlaklar görülmüştü. Bunun üzerine bina sakinlerinden bir bölümü can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek, bir firma ile anlaştı, kolonlarından tarotlar alındı. Yapılan inceleme binanın riskli olduğu belirlendi. İnceleme raporunun ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Pazartesi gününe kadar bu binanın tahliye edileceği açıklamasında bulunmuştu. Bugün de binada oturan bazı apartman sakinleri evlerini tahliye etti. Yarına kadar bütün binanın boşaltılıp mühürlenmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Boşaltılan binadan görüntü

-Eşyanın taşınıp kamyonete yüklenmesi

-Genel ve detay görüntüler ===================================== 4-ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos'ta İnönü Mahallesi'nde şüphe üzerine durudurdukları Hüseyin K. (22)'nın üst aramasında bir adet Metamfetamin maddesi ele geçirdi. Ekipler, Hüseyin K. 'nın uyuşturucu maddeyi temin ettiği İran uyruklu Abbas A. (50) da aynı gün Şişli'de yakalandı. Abbas A.'nın İnönü Mahallesinde bulunan evinde yapılan aramalarda 1094,43 gram Metamfetamin, 108,17 gram Afyon sakızı,1 adet hassas terazi, 3.990 gram Uyuşturucu madde imalatında kullanılan ham madde, 15 kilogramlık damıtma düzeneği, 1 adet sahte ikamet izin kartı, 3 bin 510 lira para ele geçirildi.

İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, İran uyruklu Abbas A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-İran uyruklu şüphelinin gözaltına alınması

-Ele geçirilenler 01.09.2019 - Haber Kodu : 190901069 ======================================================= 5-BEYOĞLU'NDA PARANIN GEÇMEDİĞİ HAYIR PAZARI Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT/ İSTANBUL, (DHA)

Beyoğlu'nda bulunan Bayezid-ı Cedid Camii Derneği, her cumartesi günü cami önüne kurdukları hayır pazarında ihtiyaç sahibi aileler için meyve ve sebze dağıtıyor. Camii cemaati ve semt sakinleri tarafından 3 yıldır devam edilen uygulama sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor.

Bayezid-ı Cedid Camii Derneği Başkanı Refik Yavuz, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için hayır pazarı kurdu. Aynı zamanda hal esnafı olan Refik Yavuz, camii cemaati ve Tophane sakinlerinin de desteğini aldı. Yaklaşık 3 yıl önce başlayan uygulama ile her cumartesi günü, ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor. Dernek başkanı Refik Yavuz, sabah saatlerinde hale giderek kendi aralarında toplanan paralarla, meyve ve sebze satın alıp, Karaköy'deki cami önüne diziyor. Hayır pazarına yardım eden gönüllüler de kasaların içindeki meyve ve sebzeleri birer birer poşetleyerek ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere hazırlıyor. Hayır pazarına gelen ihtiyaç sahipleri birer birer poşetlenip kaldırıma dizilen meyve ve sebzeleri, hayırseverlerin 'burada para geçmez' sözleri arasında alıyor.

"BURADA PARA GEÇMEZ"

Bayezid-ı Cedid Camii Derneği Başkanı Refik Yavuz, "Burada 3 yıldır her hafta cumartesi günü Bayezid-ı Cedid Camii önünde ekibimle birlikte fakir fukaraya meyve sebze dağıtıyoruz. Biz zaten etrafımızda, çevremizde mevcut olan garip gurebayı göz önünde bulundurduğumuz zaman, zaman zaman bir vicdanı muhasebe yapıyoruz. Ne yaparız? Ne ederiz? soruları neticesinde böyle bir faaliyeti hayata geçirme kanaati oluştu bizde. Biz de 'Ya Allah' dedik önce kendi semtimizin içerisinde bulunan garipleri düşünerek böyle bir faaliyeti yürütmeye karar verdik ve bu işe el attık. İlk haftalarda 20 veya 40 aileye ulaştık fakat daha sonraki zamanlarda bu artarak devam etti. Şu an 170 aileye ulaştık. Zamanla duyulunca muhtelif semtlerden veya ilçemizin mahallelerinde gelmeye başladılar. Genelde Kasımpaşa'dan, Yeniçarşı'dan, Cihangir taraflarından, Tophane'den, Fatih'ten ve bazen başka uzak semtlerden ilçelerden gelenler de oluyor." dedi. "İLKESEL OLARAK BANKA HESABI KULLANMIYORUZ"

Maddi olarak kimsenin kapısını çalmadıklarını belirten Yavuz, "Vicdani bir muhasebe neticesinde gerçekleştirdik bu işi. Açıkçası kimseyi dahil etmeyi düşünmedik. Bu kendi bütçemizle, kendimizin rahatlıkla kaldırabileceği bir sistem gerçekleştirmeye çalıştık. Maddi olarak kimsenin kapısını çalmadık. İlkesel olarak da banka hesap numarası da açtırmadık. Yeterince yardım kuruluşları da var. Onlar güzel bir şekilde vazifelerini yürütüyorlar. Yazın yaz meyvesi ucuz oluyor, kışın kış meyvesi ucuz oluyor. Onlara da dikkat ederek, aile reisi olmam hasebiyle de bir evin ihtiyacı olan nelerdir sorusunun cevabı olarak, her hafta farklı ve ekonomik olan ürünleri buraya getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"BİZ İSTİYORUZ Kİ CAMİLERİMİZ MERKEZLERİMİZ OLSUN"

Yavuz, şöyle devam etti:

"Biz yaz kış, yazın sıcağında, yağmurda, karda, kışta hangi şartlarda olursa olsun gücümüzün yettiğince bu sokağı boş geçmiyoruz. Yazın da kışın da bu sistemimiz yürüyor. Sadece Ramazan aylarında ara veriyoruz. Ramazan aylarında da sokak iftarlarını gerçekleştiriyoruz. Bizim başından beri hedeflerimiz hayallerimiz vardı. Özellikle camimizin önünde bu faaliyeti gerçekleştirmemizin bir farkındalık oluşturması açısından tespit edilmiş bir yerdir. Çünkü biz istiyoruz ki, camilerimiz merkezlerimiz olsun. Yani bu işin altından kalkılabilir. Çok küçük imkanlarla da 3-5 cami cemaatinde gönüllü arkadaş kendi camilerinin önlerinde buna benzer faaliyetler yürütebilirler neden olmasın. 84 bin camimiz var. 84 bin tane camide bir tane fakir doysa, bir anda 84 bin fakir doymuş olur. 'Komşusu açken tok yatan, bizden değildir' buyruğuna hepimiz müşahidiz. Efendimizin böyle bir buyruğu var, biz de bir anlamda bu buyruğu pratiğe döküyoruz."

"İNSANLIĞI İYİLİK KURTARACAK"

Gönüllülerden İbrahim Yürek, "Burası hayır pazarı, burada fakir fukaraya bunları dağıtıyoruz." derken, bir başka gönüllü Mehmet Mazhar Akyüz ise, "Biz burada cumartesi günleri 3-5 gönüllü arkadaş burada toplanıp Allah rızası için fakir fukaraya, yaz kış demeden sebze ve meyve dağıtıyoruz. 50 aileye yardım ile başladık şu an 180 aileye kadar ulaştık" diye konuştu. Orhan Güleç ise, "Dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun fark etmiyor, yeter ki yanımıza gelsin. Elimizden ne geliyorsa kardeşlerimize onu dağıtıyoruz. Burada para yok. Her şey parasız. İnsanlığı iyilik kurtaracak." dedi. Görüntü Dökümü:

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Muhabir anonsu

Bayezid-ı Cedid Camii'nden görüntü

Dağıtılacak sebze ve meyvelerin sokağa dizilmesi

Sebze ve meyvelerin gönüllüler tarafından poşetlenmesi

Gönüllülerle röp.

Akşam saat 17.00 da yardımların dağıtılması

Yardım alanların dua ederek ayrılması

Bayezid-ı Cedid Camii Derneği Başkanı Refik Yavuz ile röp.

Genel ve detaylar 01.09.2019 - Haber Kodu : 190901043

01.09.2019 - Haber Kodu : 190901044

=========================================================== 6-9 YILDA 1,3 MİLYON HASTA 'EVİNDE' TIBBİ TEDAVİ ALDI Haber-Kamera: Özlem YURTÇU KARABULUT- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE genelinde birkaç ilde pilot uygulama olarak ilk kez 2010 yılında başlatılan evde sağlık hizmetlerinden bugün, yüzbinlerce hasta ücretsiz yararlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 9 yıl önce 66 bin hastayla yola çıkılan uygulamadan şu ana kadar toplam 1 milyon 350 bin hasta yararlandı. Sadece geçen yıl Türkiye genelinde sisteme kayıtlı hasta sayısı 385 bini buldu. İstanbul'da ilk uygulandığı yıl yaklaşık 10 bin hastaya evde sağlık hizmeti verilirken, 2019'un ilk 6 ayında kayıtlı hasta sayısı 72 bine ulaştı. Evde sağlık hizmetleri ile yaşlı, yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerinin 'hastaneye gitmeye gerek kalmadan' kendi evlerinde yapılması sağlanıyor. HEM VATANDAŞI RAHATLATIYOR HEM MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR

Evde sağlık uygulaması, sadece hasta ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor; ülkenin sağlık maliyetlerine de önemli katkı sağlıyor. Örneğin yapılan bazı araştırmalara göre bir hasta için ameliyat sonrası günlük bakımın hastanedeki maliyeti 300-450 doları bulurken, bu bakım evde sağlandığında rakam 25 dolara kadar düşüyor. Kronik hastalığı bulunan yaşlı bakımı içinse günlük hastane maliyeti 75-150 dolara ulaşıyor. Bu hastalar evde bakıldığında rakam 50 dolara kadar iniyor. Yine Amerika'da özel bir sigorta firmasının yaptığı bir çalışmaya göre ise son dönem kronik bir hastada evde bakım hizmeti kullanmak, hasta başına yıllık 78 bin dolar tasarruf sağlıyor.

ARTIK TEK MERKEZDEN KOORDİNE EDİLİYOR

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, evde sağlık uygulamasının İstanbul'da ilk başladığı 2010 yılında her hastanenin kendi ekibiyle ihtiyaç duyan hastalara hizmet sunduklarını anlatarak bugün gelinen süreci şöyle özetledi:

"Bunun koordinasyonu çok sağlıklı gerçekleştirilemiyordu. Bunun üzerine Kuzey bölgesi dediğimiz Anadolu yakasında pilot bir uygulama başlattık. İkamet bölgesine göre hastanelere başvuran hastaların tek bir çağrı merkezinden koordine edilmesini sağladık. Yani hastanelerden gelen taleplerin hepsini bir network ağı ile tek bir merkezde topladık. Bu merkezi yapı sayesinde daha çok hastaya daha kısa zamanda ulaşabilir hale geldik." 50 BİN KAN TAHLİLİ, 30 BİN RAPOR

İstanbul'da bu yılın ilk 6 ayında 90 bin kez hasta ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Memişoğlu, "50 bin adet kan tetkiki, 30 bin hastaya sağlık kurulu ilaç raporu hazırlanması işlemi gerçekleştirildi. Bu hastalar evlerinde, yataklarından dahi çıkarılmadan bu hizmetleri aldı. Bütün hastanelerimizde evde sağlıkla ilgili direkt başvuru alınabiliyor ama asıl 444 38 33 (444 EV DE) numaralı çağrı merkezinden talep kaydı oluşturuluyor. Daha sonra ekipler adrese gidip ihtiyaçları belirliyor ve hastayı sisteme dahil ediyorlar. Evde sağlık, randevulu sistemle çalışan bir uygulama. Şu anda İstanbul'da 4'ü Avrupa yakasında olmak üzere 6 başkanlık ve bunlara bağlı uzak bölgeler için 5 birimle hizmet veriyor. Hemşire, doktor veya terapistlerden oluşan toplam 322 personel, 77 araçla bakım hastalarının tıbbi takiplerini yapıyor. Hastanın ihtiyacına göre doktorlu ekip veya kan alma personeli, pansuman ekibi gibi farklı organizasyonlar yapılıyor" diye konuştu.

DİŞ TEDAVİSİ BİLE EVDE YAPILABİLİYOR

Evde sağlık hizmetinin diş tedavilerinin de büyük bir kısmını kapsadığını anlatan Prof. Dr. Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 4 bin 500 hastamıza da kendi ev ortamlarında diş hizmeti verdik. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerimizden yönlendirilen diş hekimleri, hastaya yatağı başında muayene, diş çekimi hatta protez uygulaması bile yapabiliyor. Ayrıca gerektiği zaman psikiyatri ve psikolog desteği, fizik tedavi rehabilitasyonu da sağlanıyor. 1000'in üzerinde hastaya fizik tedavi hizmeti verdik örneğin. Hatta bazı durumlarda yoğun bakım gibi şartlarda takip edilmesi gereken hastalar için, cihaza bağlı hastalar oluyor bunlar, evde takip de gerçekleştirilebiliyor. Şu anda 32 hastamız da bu şekilde izleniyor." ACİL DURUMLARDA 112 ARANMALI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlık-2 Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Uzm. Dr. Ceyda Öncül Gerze ise evde sağlık hizmetlerinin randevulu bir sistem olduğuna dikkat çekerek, "Acil bir durum olduğunda, örneğin yüksek ateş ya da nöbet vb beklenmeyen bir durum geliştiğinde, yani hemen hastaneye başvurulması gereken bir durum varsa, mağduriyet yaşanmaması için 112 acil sağlık hizmetlerinin aranması daha uygun olacaktır" dedi.

TIBBİ BAKIMDA HER İHTİYACIMIZI KARŞILIYORLAR

Yaklaşık 2,5 yıl önce Ordu'da otomobiliyle denize uçan ve 45 dakika suyun altında kalarak son anda kurtarılan 25 yaşındaki Tufan Aşçı da evde sağlık hizmeti alan hastalardan biri. Yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalan genç adam için solunum cihazı da kullanılıyor. Evde Sağlık ekibinden Uzm. Dr. Turgay Samancı, Tufan'ın gerekli tıbbi bakımlarının düzenli olarak yapıldığını ve aileye de hasta bakımıyla ilgili eğitimlerin verildiğini belirtti. Baba Cavit Aşçı, "Kaza sonrası ilk 15 gün iki kez ölümden döndü, uzun süre hastanede yattı. 13 ay oldu İstanbul'a getirdik, burada da hastanede kaldı uzun süre. Eve çıktıktan sonra da Evde Sağlık Hizmetleri'ni aradık ve yaklaşık 8 aydır bu hizmeti alıyoruz. Hemşirelerimiz, doktorlarımız sağ olsunlar yakın takibini ve yara bakımını yapıyorlar. Bize verilen eğitimlerle biz de elimizden geldiğince Tufan'la ilgileniyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Bir problemimiz olduğunda hemen onları arıyoruz, kafamıza takılan her şeyi sorabiliyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Muhabir anonsu (Özlem YURTÇU KARABULUT)

-İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU röportajı

-Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Uzm. Dr. Ceyda Öncül Gerze röportajı

-Evde Sağlık ekibinden Uzm. Dr. Turgay Samancı röportajı

-Hasta yakını Cavit Aşçı röportajı

-Detay görüntüler 01.09.2019 - Haber Kodu : 190901042 ============================================= (Tekrar)

7-TAKSİM'DE KÖPEK SALDIRISI: 2 TURİST YARALANDI Haber - Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Taksim Meydanı'nda bir sokak köpeği 20 dakika arayla biri Azeri diğeri Ürdünlü iki turist kadını ısırdı. Kolundan ısırılan Ürdünlü kadın ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda yaşandı. Meydanda Azeri bir kadın, beslemek istediği sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Elinden hafif yaralanan kadın korkuyla olay yerinden uzaklaştı. Bu olaydan yaklaşık 20 dakika sonra yine aynı köpek kendisini sevmek isteyen Ürdünlü turist kadına da saldırdı. Kolundan ciddi şekilde yaralanan kadının damarı parçalandı. Çığlıklar atarak kaçan kadın biraz ileride bir eczane çalışanlarından yardım istedi, koluna tampon yapılan kadın daha sonra tedavisi için Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne götürüldü. Kadının kolundan akan kanlar nedeniyle kaldırım adeta kan gölüne döndü. Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde koluna dikiş atılıp tedavisi yapılan kadın daha sonra kuduz aşısı için Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Bir kişi de köpeği beslemek için çiğ et verdi. Olaya şahit olan turizmci Vesim Kır "Bu köpek yıllardır burada bugün 20 dakika arayla iki turist kadını ısırdı. Köpeğe yemek vermek, sevmek için yaklaştılar. Bu köpeği daha önce belediye ekipleri almak istedi. Vatandaşlar tepki gösterince alamadılar. Bu köpeğin bir an önce buradan alınması gerekiyor" dedi.