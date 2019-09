DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

SOSYAL MEDYAYI KULLANIYORLAR Otizm Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tolga Gökçe de, otizme alternatif tedaviler ürettiğini söyleyen kişiler ve kurumlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, "Bu çocuklardan bu aileler üzerinden çok büyük rakamlarla rant sağlayan kişiler var. Bizim de vakfımıza sürekli bu uyarılar geliyor. Bu aileler çaresiz kalarak otizme çare ürettiğini söyleyen bu kişilerin kapılarını çalıyorlar ve aileler son kuruşlarına kadar her şeylerini verip, umutlanarak çocuklarına bu tedavileri uygulatmaya çalışıyorlarö ifadelerini kullandı. Bu kişilerin sosyal medyayı kullanarak ailelere ulaştığını dile getiren Gökçe, "Sosyal medyada sayfalar açıyorlar ve ailelere umut vaat eden paylaşımlar yayınlıyorlar. 'Otizmin çaresini bulduk' diye örnek videolar koyarak, bazı çocukların, bazı ailelerin röportajlarını koyuyorlar. Neden bu ailelerin bunu yaptıklarını da bilmiyoruz. Belki birlikte çalışıyor olabilirler. Bu kazanımları birlikte yapıyor ya da ücretsiz terapi karşılığında yapıyor olabilirler. Bu işten uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Bu kişilere de vicdanlı olmalarını tavsiye ediyorum. Bu ailelerin varını yoğunu alarak bu çocukları iyileştireceklerini söylemeleri hem vicdani hem de ahlaki olarak çok yanlış" şeklinde konuştu.

"TÜM KAZANIMLARINI KAYBEDEN AİLELER VAR" Aileleri uyardıklarını dile getiren Gökçe, "Ama bu sarmala kapılan aileler var maalesef. Her şeyini bu sarmal içerisinde, bugüne kadar olan bütün kazanımlarını kaybeden aileler var. Bu şahıslar hakkında ülkemizde yüzlerce dava da açıldı. Hatta ceza alanlar da oldu. Ama isim değiştiriyorlar ve bir süre sonra tekrar ortaya çıkıyorlar. Az önce bahsettiğim son gündemdeki kişi. Daha önce de tabletle çocuğun kulağına kulaklık takarak otizmi 3 ayda bitirdiğini söyleyen kişiler vardı. Ciddi anlamda umut sattıkları için, çaresiz ailelerimizin de umuda ihtiyacı olduğu için bu yöntemlere başvuruyorlar. Ama ailelerimiz şunu unutuyorlar: Ben bu yolda yavaş yavaş ilerlemeyeyim, alternatife bir yöntem bulunsun ve iyileştirsin. Böyle bir şey mümkün mü sizce? Yani dünya neden yapmıyor bunu? Otizm 40-50 doğumda bir iken, neden dünyada bunu ortadan kaldırmıyorlar? Otizmde tedavi yöntemi önerebilecek tek kişi hekimler, psikiyatristler. Bu yoldan gitmeleri lazım ailelerin" ifadelerini kullandı.

"AYNALARI KONTROL ETMİŞTİM" Savunmasını yapan sanık Hatem Atabey, "Müşteki tarafına baş sağlığı dilemek istiyorum. Bu olay sebebiyle çok üzgünüm. Ben servis şoförlüğü yaparım. Olay günü servisimdeki yolcuları güzergahına bırakarak gidiyordum. Olay yerine geldiğimde 100 metre uzaklıkta ışıkları gördüm ve hızımı düşürmeye başladım. Kaza anında aracımda sedece bir personel kalmıştı. Kavşağa yaklaşırken sol şeride geçerek biraz daha hızlanmak istedim. Bu sırada sol şeride geçmeden aynalardan arkayı kontrol arkayı kontrol ettim. Fakat hiçbir araç yoktu bu nedenle direksiyonu kırarak sol şeride girdiğim esnada gelen araç benim aracıma çarparak, sonrasında 100 metre ilerideki araçlara çarparak durdu. Ben bu aracın geldiğini hiç görmedim. Dışarı çıktım bir süre oturup düşündüm. İnsanlar toplanmaya başladılar. Diğer aracın yanına gittim. Yaşlı bir kadın oturuyordu. 'Nine nasılsın?' diye sordum. 'Yanındakilere ambulans çağırdınız mı?' dedim. 'Ambulans çağırdık' dediler. Bu sırada polisler de geldiler. Benim suç kastım yoktur. Perişan oldum. Çok üzgünüm tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

BU AYDA ARTIŞ VAR Geçen ayın ardından bu ay da pazarda domatesin fiyatında artış var. Bu ay domates kilosu 2 -2,5 lira civarında pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Esnaf vatandaşların kışa hazırlık için domatese talep gösterdiğini ve fiyatların arttığını belirtti. Esnaf Hasan Ilık, "Şu an yoğun bir talep var. O yüzden domatesin fiyatı geçen aya nazaran arttı. Ama geçen ay domates 1.5-2 liraydı. Geçen aya göre domates arttı. Bunun sebebi sos, menemen yapmaları" dedi. Hayrettin Karasungur ise son iki senedir fiyatların arttığını söyledi. Sungur, "Salatalıkta artış var geçen ay 1-1.5 lira. Bu ay ise 3-3.5 lira. Arz talep meselesi, çok satıldığı zaman fiyat artıyor" ifadelerinde bulundu. Bağcılar Atışalanı pazarında alışveriş yapan Emine Ünal, "Domatesin kilosu iki lira. Yarım kilo alabiliyorum. 10 kişilik nüfusum var aldıklarım yetmiyor. Geçen ay iki kilo aldım, şimdi bir kilo alıyorum" diye konuştu. Saliha Bozkurt ise " Geçen ay göre bu ay daha pahalı. Fiyatlar düşmesi gerekirken daha da yükseliyor" dedi.

ADANA HALİNDEKİ SON DURUM

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, kış aylarında mevsim şartları nedeniyle fiyatı 10 TL'ye yaklaşan domates ve soğanın kilosunun sebze halinde 50 kuruşa, patatesin ise 70 kuruşa satıldığını söyledi. Batman, tarlada kalan karpuzun 35 kuruşa alıcı bulamadığından yakındı. Kış mevsiminde yüksek fiyatlar nedeniyle komisyoncuların günah keçisi ilan edildiğini söyleyen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, Kışın da açıkladık. Ürün fiyatları arz-talep dengesine göre kurulur. Haller borsa gibidir. Şu an ürün bolluğu yaşandığı için fiyatlar oldukça düşük dedi. Fiyatların yükseldiği zaman faturanın esnafa kesildiğini dile getiren Ali Batman, Şu an Bursa tohumlu domates Ereğli ve Çanakkale'den geliyor. Kilosu 50 kuruş. Maliyeti daha fazla ama esnaf bunu 1 TL'ye satamıyor. Soğan da kışın 7-8 TL fiyatıyla terörist listesine girmişti. Şu an 50 kuruşa satılıyor. Aşırı derecede ürün var. Patates 6-7 TL'yi bulmuştu, şimdi 70-80 kuruş. Bugün 15-20 tona yakın domatesimiz çürümüş vaziyette. Halk sağlığını tehdit etmesin diye zabıta ve ziraat mühendislerinin tutanağıyla dökeceğiz diye konuştu.