DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

"Kayyım SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Ankara İstanbul veya bir başka yere kayyım atanabilmesi için bir terörle ilişkilerinin ortaya çıkması lazım. İstanbul ve Ankara için kayyım söz konusu değildir. Bunu şunun için çarpıtıyorlar; Diyarbakır, Van ve Mardin'i kurtarabilmek için bunu söylüyorlar.

Pejmürde ifadesini de bütün bunlar için kullandım siz kendi işinizin dışında, çok açık söylüyorum bir tarafta orada terörden alınmış belediyelere destek olabilmek ve diğer tarafta kendi işinizin dışında bir takım meselelere girerseniz biz de üstümüze düşeni yerine getiririz. Türkiye'deki tüm belediye başkanları benim görev alanlarımın içindedir. Bu kadar açık ve net"

2- FETÖ'NÜN SÖZDE "TÜRKİYE İMAMI" ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Murat SOLAK - İstanbul DHA - FETÖ sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y, örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtilen kızı B.Y. ve kendilerine yardımcı olduğu iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nca, 27 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda Kartal'da "gaybubet evi"nde örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan

aranması bulunan eşi G.Y. örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu öne sürülen kızı B.Y. ve kendilerini yardımcı olduğu belirtilen kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardırdan Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.