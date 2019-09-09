DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

(GENİŞ HABER)

1-KAVACIK'TA ÖZEL ÜNİVERSİTE BİNASINDA YANGIN ÇIKTI Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da bulunan özel bir üniversitenin kampüsünde yangın çıktı. Okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi, yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kavacık'ta bulunan özel bir üniversite kampüsünün beşinci katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine üniversiteye Kavacık, Çavuşbaşı ve Ümraniye ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Okulda bulunan öğrenciler kısa sürede tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, binada hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangın, elektrik tesisatından çıktı.

Yangın sırasında okulda bulunan bir öğrenci, "Her şey çok çabuk gelişti aslında. Biz dersteydik, bize bir şeyler anlatılıyordu. Önce bir siren sesi duyuldu. Kimse çok fazla umursamadı diyebilirim. Ama sonra bilgi geldi bize, yangının çıktığına dair. Herkes apar topar dışarı alındı. Tüm okul tahliye edildi. Bizde de ufak bir panik yaşandı tabii doğal olarak. Yangının bize kimya laboratuvarından çıktığı söylendi ama tam emin değilim ben de.ö dedi.

Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Aktüel görüntüler

-Okulun yanan dış cephesine müdahale eden itfaiye ekipleri

-Üniversite bahçesinde bekleyen öğrenciler

-Üniversiteden çıkan öğrenciler

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Muhabir anons

-Öğrenciler ile röp

-Genel ve detay 09.09.2019 - 09.45 - Haber Kodu : 190909020

09.09.2019 - 09.54 - Haber Kodu : 190909022

09.09.2019 - 10.07 - Haber Kodu : 190909026

09.09.2019 - 10.11 - Haber Kodu : 190909027

09.09.2019 - 10.16 - Haber Kodu : 190909029

09.09.2019 - 10.23 - Haber Kodu : 190909033

09.09.2019 - 10.31 - Haber Kodu : 190909036

09.09.2019 - 10.50 - Haber Kodu : 190909048 2 - İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ CİNAYET; OLAY YERİNİN GECE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ... Hüseyin COŞKUN - İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak E.Y. (27), E.K (27) dün gözaltına alındı. Şüphelilerin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Görüntü Dökümü:

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-istiklal gece görüntüsü 09.09.2019 - 09.50 - Haber Kodu : 190909021

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3- SARIYER'DE DOMUZLAR CADDEYE İNDİ - Aç kalan domuzları vatandaşlar besliyor

- Caddeye kadar inen domuzlar ile sokak köpekleri kavga etti. Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA

Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte şehre indi. Yeşillik alanda yiyecek arayan yaban domuzlarının karnını yoldan geçen vatandaşlar doyuruyor. Sokak köpekleri ile domuzlar kavga etti.

Ayazağa'da askeri bölge içinde kalan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzlarının imdadına hayvan severler yetişti. Yaban domuzlarının her sabah aynı noktaya gelerek yiyecek aradığını fark eden hayvan severler, yanlarında getirdikleri ekmek ve çeşitli yiyecekleri hayvanlara veriyor. Ayazağa Mezarlığı'na giderken yaban domuzlarını gördüğünü söyleyen Muhammet Balcılar, "Ben ilk defa ekmek getiriyorum. Ayazağa Mezarlığı'na gitmek için bir süredir bu yolu kullanıyorum. İnsanlar burada domuzlara ekmek atıyordu. Ben de evdeki bayat ekmekleri değerlendirmek için getirdim. Ben Ayazağa'daki köpeklere de ekmek götürüyorum. Bugün de domuzları besleyeyim dedim. Ekmekleri çöpe atacağıma domuzlara veriyorum" dedi.

Bu arada caddeye kadar inen domuzlar ile sokak köpekleri kavga etti. Domuzlar sokak köpeklerini kovaladı.

Görüntü Dökümü:

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-Askeri alanın içinde kalan ormanlık alandaki yaban domuzları

-Yoldan geçenlerin domuzlara ekmek getirmesi

-Ekmekleri domuzlara atmaları

-Domuzlara ekmek getiren kişi ile röp.

-Domuzlar ile sokak köpeklerinin kavgası ======================= 4- BEŞİKTAŞ'TA POLİS EKİPLERİNDEN OKUL ÖNLERİNDE DENETİM Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi bugün itibariyle başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul önlerinde denetim yaptı.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasıyla milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı. Bu kapsamda polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü,Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Mobil Okul Timleri ve toplum destekli polisler katıldı. Beşiktaş Birgül Erdem Anadolu Lisesi önünde şüpheli görülen araçları durduran ekipler araç sürücülerinin evraklarını kontrol etti. Araçları da tek tek inceledi. Toplum destekli polisler ise okul bahçesinde bekleyen öğrenci velilerine, 'çocuklarda kötü alışkanlıkların önlenmesi' konulu broşür dağıttı.

Görüntü Dökümü

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-Toplum destekli polisin okul bahçesinde velilere broşür dağıtılması

-Top. Des. Polisin velilere uyarılarda bulunması

-Polisin okul bahçesinde dolaşması

-Okul önünde polisin beklemesi

-Okul önünden geçen şüpheli araçların durdurulması

-Araçların aranması

-Okul önünde polis ekipelrinin güvenlik önlemi alması

-Okul önünden genel ve yakın detaylar 09.09.2019 - 10.29 - Haber Kodu : 190909035 5- İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNE DENETİM Hakan KAYA- Özgür EREN-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)- 2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi bugün itibariyle başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetim yaptı.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasıyla okul taşıtları da trafikteki yerlerini aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda okul servislerine yönelik uygulama yaptı. Araçları tek tek durduran ekipleri sürücülerin evraklarını inceledi. Araçları da denetleyen ekipler servis sürücüsü Ali Deniz'e aracının "Dur" ikaz lambası bozuk olması nedeniyle 235 lira para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca okul servisindeki öğrencilere de emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol etti.

Aracında 'Dur' ikaz lambası bozuk olduğu için ceza yazılan sürücü Ali Deniz, "235 lira ceza aldım. Dur lambası yolda giderken kasisler yüzünden bazen patlıyor. Servise yetişmemiz lazım yetişemiyoruz" dedi.

Zeytinburnu Ayhan Şahenk Ortaokulu önünde de okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-BEŞİKTAŞ

-Servislerden detay görüntü

-Trafik polislerinin servisleri durdurması

-Servis sürücülerinden evrak istenmesi

-Trafik polisleirinin evrak kontrolü yapması

-Serviste bulunan öğrencilerden detay görüntü

-Servis sürücüsü Ali Deniz ile röprotaj

-Bazı servis sürücülerine ceza yazılması

-Genel ve yakın detaylar

-ZEYTİNBURNU

-Okulun önünden görüntü

-Polis ekipleri

-Denetimlerden detaylar

-Genel ve detaylar 09.09.2019 - 09.24 - Haber Kodu : 190909014

09.09.2019 - 08.40 - Haber Kodu : 190909009

09.09.2019 - 08.37 - Haber Kodu : 190909008 6- KADIKÖY'DEKİ DİKİZ AYNASI HIRSIZI KAMERADA Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy'de otomobillerin dikiz aynalarını çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızın dikiz aynalarını çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de 2019 yılında farklı tarihlerde 7 otomobilin 11 dikiz aynası çalındı. Konuyla ilgili olarak Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri tespit ettiği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Murat D. (20) olduğunu belirledi. Murat D., 02 Eylül'de Kadıköy Yenisahra Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Murat D. çaldığını itiraf ettiği dikiz aynalarını Bostancı Sanayi Sitesinde bir işyerine sattığını itiraf etti. Gözaltına alınan Murat D. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin otomobillerden dikiz aynalarını çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.