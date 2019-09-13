DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(geniş haber)

1- TEM OTOYOLU'NDA OKSİJEN GAZI YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ: 1 YARALI (2) Alper KORKMAZ - Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU - Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde sabah 07.00 sıralarında oksijen gazı yüklü tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kilitlenen TEM otoyolunda saatlerce yolun açılmasını bekleyenler işlerine ulaşmakta zorluk çekti.

Yan yatan tanker nedeniyle Edirne istikametine ulaşım tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin çalışması sonucunda yan yatan tanker 3 saat sonra vinçle kaldırıldı. Tankerin kaldırılması sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza yapan tanker nedeniyle Edirne istikametine ulaşım tamamen durdu. Tankerin kaldırılmasını bekleyen sürücüler 1 saati aşkın süre yolda bekledi. Sabah işlerine ulaşmak isteyen İstanbullular da saatlerce yolda kaldı. Bazı sürücü ve yolcular araçlarından inerek, yolun açılmasını bekledi. Yolda kalanlar iş yerlerine geç kaldıklarnı söylediler.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Devrilen tanker

-Çalışmalar

-Tankerin kaldırılması

-Sürücülerle röportajlar

-Duran trafikten görüntüler

-Detayla =============== (ÖZEL)

2- ORMAN YANGINI ÇIKARMAYA ÇALIŞAN TERÖR ÖRÜGÜTÜ ÜYESİ 3 KİŞİ YAKALANDI Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yangın çıkarmak için ormanlık alanlara gitmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Terörle Mücadele(TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi(DGH)'nde kayıtları bulunan şüphelilerin orman yangını çıkartmak için çalışmalar içinde oldukları bilgisine ulaştı.

TEM ekipleri, Arnavutköy Şamlar Orman Parkı mevkiinde 4 Eylül'de yangın çıkarmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 26 yaşındaki H.A., 25 yaşındaki K.D. ve 20 yaşındaki H.Ç.'nin ifadelerine başvuruldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde detaylı sorgulamaları yapılan H.A., K.D. ve H.Ç.'nin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasından farklı tarihlerde kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.A. ve H.Ç. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, K.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, Arnavutköy Şamlar Orman Parkı'na hafif ticari araçla gelmeleri güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Öte yandan, şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Yangından görüntü

-Şüphelilerin olay yerine geldiği hafif ticari araç

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar =============== 3- İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞMUR BAŞLADI Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Meteorolojinin yağış ve fırtına uyarılarının ardından bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur başladı. Sağanak yağmur bazı ilçelerde etkili oluyor. Görüntü Dökümü:

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- Taksim Meydanı'ndan görüntüler

- Yağmurum görüntüsü

- Detaylar =============== 4 - İSTANBUL'DA KAÇAK KOL SAATİ VE GÖZLÜK OPERASYONU: 3 GÖZALTI Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kaçak kol saati ve gözlük satanlara yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı yolarlardan getirilen kol saati ve gözlüklerin satışının yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Kaçakçılık polisleri, şüpheli H.İ.'nin yasadışı yollardan ülkeye soktuğu kol saatleri ve gözlükleri Kapalıçarşı'da bir dükkanda sergilediği, buraya gelen müşterileri iş hanının arkasında bulunan başka bir işyerine götürdüğü ve bir depoda kaçak ürünleri sakladığını tespit etti. Ekiplerin, 30 Ağustos Cuma günü 3 işyeri ve bir depoya yapılan baskınlarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 600 bin lira olan bin 813 adet lüks markalara ait kol saati ile 248 gözlük ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin araması

-Ele geçirilen saatler ve gözlüklerden görüntü

-Genel ve detaylar =============== 5- İSTANBUL'DA OKUL ÖNLERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM- Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN, İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul çevrelerinde denetimlerine devam ediyor. Uygulama kapsamında, okul çevresindeki şüpheli araçlar durdurularak arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerini denetimlerine devam ediyor. Denetimlere Mobil Okul Timleri, Önleyici Hizmetler, Çocuk Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimler kapsamında ekipler, Kağıthane Cendere Caddesi'nde bulunan Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde şüpheli araçları durdurdu. Araç sürücülerinin evraklarını kontrol eden ekipler sürücülere 'GBT' kontrolü yaptı. Araçlar ayrıca narkotik köpeği tarafından didik didik arandı. Denetimler kapsamında okul kantini personelleri de 'GBT' kontrolünden geçirildi.

Sancaktepe Eyüpsultan Edüstri Meslek Lisesi önü ve çevresinde de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli araç ve kişiler durduruldu, Denetimlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mobil Okul Timleri katıldı.

Görüntü Dökümü:

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(KAĞITHANE)

-Ekiplerin araçları durdurması

-Araçlarda yapılan aramalar

-Sürücülerin GBT kontrolünden geçirilmesi

-Narkotik köpeğinin araçları araması

-Mobil Okul Timleri'nin okula girmesi ve kantin personellerine 'GBT' kontrolü yapması (SANCAKTEPE)

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-Ekiplerden görüntü

-Şüpheli araç ve yaya durdurma

-Servis araçların denetim yapmaları

-Araç arama yapılması

-Öğrenci ve okuldan görüntü ================== - BEŞİKTAŞ'TA TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS, DURAKTAKİ OTOBÜSE ÇARPTI Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ Çırağan Caddesi'nde İranlı turistleri taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Beşiktaş-Sarıyer seferini yapan halk otobüsüne çarptı. Kazada midibüsteki bir turist hafif şekilde yaralandı.

Kaza Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Toprak'ın kullandığı 34 BE 5227 plakalı Beşiktaş-Sarıyer seferini yapan halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı. O sırada Sarıyer istikametine giden İranlı turistlerin bulunduğu 34 LAV 651 plakalı midibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak otobüse arkadan çarptı. Kazada midibüsteki İranlı bir turist hafif şekilde yaralanırken, otobüsteki yolcular ise başka bir otobüse bindirildi. Yaralı kaza yerine gelen taksi ile hastaneye götürülürken, turist kafilesi başka bir araçla kaza yerinden ayrıldı.