DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

1- AVCILAR'DA SİLAHLI ÇATIŞMA; O ANLAR KAMERADA (Geniş haber) *Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı çatışma cep telefonuna işte böyle yansıdı. *İki gruptan toplam 5 kişi ile sokaktan geçmekte olan 1 kadın kurşunların hedefi oldu. Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)

Avcılar'da, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çatışma çıktı. 6 kişinin yaralandığı çatışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi, Amasyalılar Caddesi'nde, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek ve mülk anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumet bulunuyordu. İki grup öğle saatlerinde Amasyalılar Caddesi'nde karşı karşıya geldi. Gruplar arasındaki kavga silahlı çatışmaya döndü. evredekilerin panikle kaçıştığı çatışma sonucunda her iki gruptan toplam 5 kişi ile sokaktan geçmekte olan bir kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, ambulanslara çevredeki hastanelere götürüldü. Çatışmaya karışan kişilerin kullandığı öğrenilen iki otomobil olay yerinde kalırken, çevrede çok sayıda boş kovana rastlandı. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Olay yerinden geldikleri otomobil ile kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. ÇATIŞMADA VURULMA ANI KAMERADA

Öte yandan, 6 kişinin yaralandığı çatışmaya ait görüntüler de ortaya çıktı. Bir görgü tanığının cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülere, iki grup arasındaki korkunç olay saniye saniye yansıdı. Kan donduran görüntülerde, iki grubun cadde ortasında güpegündüz silahlarla ve palalarla çatıştığı ve bazı kişilerin yaralandığı görülüyor. Görüntü dökümü:

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- Çatışma anları (Cep telefonu kamerası)

- Olay yeri

- Polis ve sağlık ekipleri

- Yaralılar

- Olay Yeri İnceleme

-Genel ve detay görüntüler 15.09.2019 - 12.29 - Haber Kodu : 190915043

15.09.2019 - 12.30 - Haber Kodu : 190915044_

15.09.2019 - 13.00 - Haber Kodu : 190915055 2- RUS SAVAŞ UÇAĞI SU-35 ANTRENMAN UÇUŞU YAPTI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

TEKNOFEST kapsamında Türkiye'ye gelen Rus yapımı SU-35 savaş uçağı, İstanbul'da antrenman uçuşu yaptı. Yaklaşık 10 dakika süren uçuşta SU-35 pilotu, uçağın hünerlerini sergiledi.

Yeni nesil savaş uçağı SU-35, 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'te sergilenmek için İstanbul'a geldi. Rus yapımı SU-35, festival kapsamında gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaptı. İstanbul semalarında nefes kesen bir uçuş gerçekleştiren yeni nesil savaş uçağının provası yaklaşık 10 dakika sürdü. Görüntü Dökümü:

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-SU-35'in piste gelişi

-Savaş uçağının kalkışı

-SU-35'ten akrobatik hareketler

-SU-35'in inişi 15.09.2019 - 13.26 - Haber Kodu : 190915064

15.09.2019 - 13.07 - Haber Kodu : 190915057 ========================= 3- BEŞİKTAŞ'TA YOKUŞ AŞAĞI İNERKEN DEVRİLEN BETON MİKSERİ KAMERADA Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş'ta yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan beton mikseri yol ayrımındaki refüje çarpıp devrildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi, Balmumcu Deresi Sokağı'nda saat 10.45'te meydana geldi. İddiaya göre yapımı devam eden Kabataş-Mahmutbey metro inşaatının Fulya Durağı şantiyesine giden Murat Yüksel'in kullandığı 34 BYC 044 plakalı beton mikseri yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan beton mikseri yol ayrımında bulunan refüje çarpıktan sonra devrildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza da sürücü yara almazken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde yokuş aşağı inerken savrulan beton mikseri yol ayrımında bulunan refüje çarptıktan sonra devrildiği görülüyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın yaşandığı alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Beton mikserini kaldırmak için olay yerine vincin gelmesi bekleniyor. "BETON MİKSERİ KARŞI TARAFTAKİ KAFEYE DE GİREBİLİRDİ"

Kazanın görgü tanığı Yunus Sancar, "Metro inşaatına beton götüren beton mikserleri ve büyük araçlar yokuştan iniyorlar. Bu arabalar gördüğüm kadarıyla çok hızlı gidiyor. Az da yağmur yağdığı için beton mikseri kaydı ve devrildi. Ben bu durumu daha önceden şantiyeye görevlilerine ve belediyeye bildirdim. Burası dik bir yokuş buradan araçlar inmesin çıkmasın diye birçok kez bildirdim. Beton mikserinin sürücüsü her hangi bir yara almadı. Bu beton mikseri yan taraftaki işyerine de girebilirdi karşı tarafta bulunan kafeye de girebilirdi. Belki de karşı kafeye girmemek için bilerek kaza yaptı. Bu yokuştan inen iş makineleri sürekli hızlı iniyorlarö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hizla yokuş aşağı inen beton mikserinin görüntüsü

-Beton mikserinin yol ayrımındaki refüje çarparak devrilmesi

-(ATÜEL GÖRÜNTÜ)

-Muhabir anonsu (Hakan KAYA)

-Devrilen beton mikserinden görüntü

-Metro inşaat alanından görüntü

-İnşaat alanındaki işçilerden görüntü

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detaylar 15.09.2019 - 12.01 - Haber Kodu : 190915033 4- BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL KAYGAN YOLDA OTOBÜSE ÇARPTI; 3 YARALI Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

Büyükçekmece'de, D-100 Karayolu Edirne istikameti TÜYAP mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, özel halk otobüsüne çarptı. Barıyerlere çarparak duran otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, D -100 Karayolu Edirne istikametinde, TÜYAP mevkii yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde bulunan 16 Z 1282 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan otomobil önce bir özel halk otobüsüne, ardından da bariyerlere çarparak durdu. Otomobilde bulunan 3 kişi çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, ardından ambulans ile hastaneye ulaştırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik de normal seyrine döndü.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri

- Ekipler

- Kaza yapan otomobil

- Trafik yoğunluğu

- Genel ve detaylar 15.09.2019 - 11.53 - Haber Kodu : 190915029 5- KARTAL'DA MARKETTEKİ SİLAHLI GASP KAMERADA Haber:İSTANBUL,(DHA)

Kartal'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı. Gasp anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kartal'da 11 Eylül'de silahlı bir kişi, girdiği markette kasiyere silah doğrultup paraları alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu şüphelinin G.Y. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. GASP ANLARI KAMERADA

Silahlı gasp ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuru sıkı olduğu öğrenilen silahı kasiyere doğrultan şüphelinin, kasiyer kadın kasayı açtıktan sonra paraları alıp kaçtığı görülüyor Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin silahı göstermesi

-Kasiyerin kasayı açması

-Şüphelinin paraları alıp kaçması

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar

15.09.2019 - 13.14 - Haber Kodu : 190915058 (ÖZEL)

6- AYAĞINI CAMDAN ÇIKARTARAK KİLOMETRELERCE ARAÇ KULLANDI Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul'da seyir halinde bir otomobilde ayağını camdan çıkartarak yolculuk yapan kişi görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul'da bir kişinin ayağını camdan çıkartarak tehlikeli biçimde araç kullanması Demirören Haber Ajansı (DHA) kameralarına yansıdı. Görenlerin hayrete düştüğü olay dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü sol ayağını camdan çıkartarak araç kullanması görenlerde şaşkınlık yarattı. Trafikte de makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü D-100 Karayolu'ndan Firuzköy Bulvarı'na bağlanarak, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı arasında yaklaşık 7 kilometre boyunca bu şekilde araç kullanamaya devam ettiği DHA muhabiri tarafından görüntülendi. Kimliği henüz belli olmayan sürücünün bir ayağını camdan çıkartarak otomobili kullanırken, trafikteki diğer sürücüleri ve yanında yolcu koltuğunda oturan bir kadının da canını hiçe sayarak yolculuğunu sürdürmesi dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

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-Ayağını camdan çıkartan sürücünün trafikte ilerlemesi

-Otomobil sürücüsü ve yanında oturan kadının görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler 15.09.2019 - 11.40 - Haber Kodu : 190915028 7- PİLOT UYGULAMA BAŞLADI... YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇ PULU ALIMINDA KOLAYLIK İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, yurt dışı çıkış harç pulu için İstanbul Havalimanı'nda yeni bir pilot uygulama başlattı. Havalimanının çeşitli yerlerine yerleştirilen harç pulu makineleri ile yolcuların gümrüklerdeki bekleme sürelerinin azaltılması ile birlikte daha hızlı hizmet alması hedefleniyor.

Yurt dışı çıkış harç pulu alınmasına yönelik pilot uygulama, İstanbul Havalimanı'nda 10 adet makineden satış ile başladı. Önümüzdeki günlerde ise İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 6 adet harç pulu makinesi ile aynı uygulamaya geçilecek Yolcular bu sayede 7 gün 24 saat yurt dışı çıkış harç pullarına kolaylıkla ulaşabilecek. Harç pulu makineleri ile tek seferde 10 harç puluna kadar işlem yapılabilecek.

HARÇ PULLARINDA YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Yeni harç pulları kaybolmayacak şekilde daha önceki harç pullarından daha büyük olarak tasarlandı. Standart kredi kartı boyutundaki tasarlanan yeni tip pullar Yavuz Sultan Selim Köprüsü fotoğrafını taşıyor. Darphane tarafından basılan ve değerli kâğıt özelliği taşıyan pullar özel güvenlik öğelerine sahip olacak şekilde tasarlandı. Pullar tek kullanımlık olup yurt dışı çıkış esnasında pasaportla birlikte polise ibraz edilecek ve kullanılan pullar görevli polis memuru tarafından köşesinden yırtılarak kullanılmış sayılacak. BÜTÜN HAVALİMANLARINDA KULLANILMASI HEDEFLENİYOR

Havalimanında yolcuların kullanımına sunulan cihazın çalışma sistemin hakkında açıklamalar yapan cihazdaki yazılımı yapan mühendis Harun Gümüşdoğrayan, "Makinenin yapımında teknik olarak görev aldım. Tüm yazılımlarını yazdım. Türkiye genelinde bir ilk uygulama. Harç pulunu burada daha hızlı verebilmek ve veznedeki yoğunlukları azaltabilmek adına yapılan bir proje. Uzun bir çalışma sonucu ortaya çıktı ve gayet başarılı oldu. Kısmet olursa bütün havalimanlarında kullanılacak. Cihaz nakit ve kredi kartı ile işlem yapabiliyor. Aynı zamanda temassız işlem yapabilir. En büyük artısı çok hızlı işlem yapabilmesi. Hiç kuyruk beklemeden istediğiniz âdeti alabiliyor. Yaklaşık 30 saniye içinde bütün işlem bitiyor" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda kurulan cihazlardan harç pulu alan Erdem Genç, "Daha önce gişeden alıyordum şimdi ise ATM'den alır gibi aldım. Hızlı ve güzel oldu. Bazen kuyruk falan olabiliyordu ama şu an çok kolay oldu. Herhalde 5-10 saniye içerisinde hallolmuştur" dedi. İstanbul Havalimanı'nın çeşitli yerlerine yerleştirilen harç pulu makineleri ile yolcuların gümrüklerdeki bekleme sürelerinin azaltılması ile birlikte daha hızlı bir hizmet alması hedefleniyor. Yurt dışı çıkış harç pulu makinelerinde nakit ve kredi kartı ile ödemenin yanında NFC ödeme sistemi destekleyen cep telefonlarıyla da ödeme yapılabilecek. Görüntü Dökümü:

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-Harç pulu makinelerinden detaylar

-Harç pulundan pul alan yolculardan detaylar

-Yazılım mühendisi Harun Gümüşdoğrayan röp.

-Yolcu Erdem Genç röp

-Genel detaylar 15.09.2019 - 12.10 - Haber Kodu : 190915039 8- 'PROBİYOTİKLİ ÜRÜNDE RAPORA BAKILMALI' Özlem YURTÇU KARABULUT- Hüseyin ÇAKMAK- Gül KABA- Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) - SİNDİRİM sistemi hastalıklarından depresyona kadar iyi geldiği belirtilen probiyotikle ilgili özel üretim yapan, müşterilerine yurt dışında ve yurt içindeki üniversitelerde test edilmiş, raporlu ürünler sunan Sami Varlı, satın alırken, ürüne dair rapora bakılması gerektiğini söyledi. Varlı, "Probiyotikli üründe ne kadar bakteri var, hangi bakteri var; bu önemli" dedi.

Probiyotikle ilgili yıllardır özel üretim yapan Sami Varlı, iyi probiyotikli ürünün ilk şartının, içindeki probiyotik bakterinin mide asidi tarafından öldürülememesi olduğunu söyledi. Probiyotiğin bağırsağa geldiğinde safra asidi tarafından yok edilmemesi gerektiğini de belirten Varlı, "Eğer bir probiyotik bakteri, sindirim sistemini düzenleme iddiasında bulunuyorsa öncelikle mide asidi tarafından öldürülememesi gerekiyor. Arkasından ince bağırsağa geldiğinde safra asidi tarafından yok edilememiş olması gerekiyor. Üçüncüsü; immün yanıtı ayarlayabilmesi gerekiyor" diye konuştu. 'ÜRÜNDE NE KADAR BAKTERİ OLDUĞU ÖNEMLİ'

Probiyotik tanımının, dünyada rağbet görmeye başladıktan sonra endüstri çevrelerince gevşetildiğini kaydeden Varlı, "Sanki sadece bağırsak florasına faydalı ürün gibi sunuldu ve bu da istismar edildi" dedi. Ülser, gastrit ve reflüye de neden olabilen 'helikobakter pylori' problemi yaşayan kişinin gerçek probiyotik kullandığı zaman rahatsızlığının geçmesi gerektiğini anlatan Sami Varlı, tüketicinin ürün seçerken, mutlaka rapor istemesi gerektiğini söyledi. Varlı, "Probiyotikli üründe ne kadar bakteri var, hangi bakteri var; bu önemli. Biz gerek probiyotik peynir gerekse probiyotik yoğurtlarımızın bilimsel düzeyde analizini yaptırarak piyasaya sunuyoruz örneğin" diye konuştu.

'RAFLARDAKİ ÜRÜNÜN BAKTERİSİ BİR SÜRE SONRA ÖLÜR'

Bakteri sayısının önemli olduğunu; ama mide ve safra asidine dayanıklılığının asıl belirleyici unsur olduğunu belirten Sami Varlı, "Üründeki bakteri sayısı 200 milyar da olabilir ama mideye geldiği anda yok ediliyorsa hiçbir anlamı yok. Boşuna verilmiş paradır. Gerçek probiyotik ürün yani laktik asit bakterileri, mutlaka buzdolabında saklanmalıdır. Raflarda duran ürünün içindeki bakteri bir müddet sonra ölür. Diyelim bağırsak florasında 100 trilyon bakteri var. Bunlar içinde kötü bakteriler yoğunluktaysa buraya müdahale edebilmek için doğal yoldan günde en az 50 milyar bakteri alabilmeniz gerekiyor. Bir de asıl tayin edici özellik içeriğinde hangi bakterilerin olduğudur" dedi. 'İHTİYACA GÖRE KULLANILMALI'

Ürünün içeriğine ilişkin raporun önemine vurgu yapan Sami Varlı, "Örneğin; bir sporcu fazla enerjiye ihtiyaç duyar, ona göre ürün kullanması gerekir. Fazlası, kilo almaya neden olabilir. Hayvan yemleri içine konulan koruyucu maddeler, üretimi artırma adına yapılan başka şeyler, hem sütün kalitesini hem bu ürünlerin kalitesini son derece etkisiz hale getirdi. Bizim yaptığımız teknik işlemler, ısıtma derecesi, mayalama ortama, mayalama koşulları, bekleme süreleri gibi birçok teknik işlem sonucunda biz ürünlerimizde böyle bir etkisi olduğunu gördük ve bu nedenle üniversitelerden içeriğe ilişkin detaylı raporlar aldık" diye konuştu.