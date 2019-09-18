DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

(ÖZEL)

1- 3 İLDE "YASA DIŞI BAHİS" ŞEBEKESİNE BÜYÜK OPERASYON (1) Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Elif YAVUZ - Ali AKSOYER -Güven USTA - Ozan URAL - Ertan KILIÇ - Hakan KAYA- İdris TİFTİKCİ -Harun UYANIK - Şahin BOZKURT- İstanbul DHA - İSTANBUL merkezli yaşa dışı bahis şebekesine 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da bir çok sokakta yaşa dışı bahis oynatılan yerler mevcut. Bazı sokaklarda bir bodrum katta bazı sokaklarda ise kahvehane içindeki bölüme kurulan bilgisayarlardan yasadışı bahis oynatılıyor. Yasa dışı bahis oynatan şebekeyi 6 ay takip eden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da operasyon düzenledi.

İstanbul'da 7 ilçedeki operasyona özel harekat polisleri, çok sayıda şubeden ekipler ve polis helikopteri de destek verdi. 300'e yakın polis, 42 adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı baskın düzenledi. Basın yapılan yerlerden biri de Gaziosmanpaşa'da bir berber dükkanıydı. Burada da yasadışı bahis oynatıldığı öğrenilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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/GAZİOSMANPAŞA - SULTANGAZİ'DE BASILAN FARKLI ADRESLER

-Özel Harekat polisleri binaya girmesi

-Ekiplerin evinin kapısını kırması

-İçeride alınan güvenlik önlemi

-Binadan detaylar

-Zırhlı polis aracı

-Özel harekat polisleri sokakta güvenlik önlemi

-Evden gözaltına alınan kişiyi çıkartılması

-Gözaltına alınan kişiyi polis aracına bindirilmesi =============================== 2- İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILARIN YIKIMINA BAŞLANDI (1) - Beykoz'daki yıkımda gerginlik çıktı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Alper KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'da bir çok ilçede kaçak yapıların yıkımına başladı.

İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçemizin belediye başkanlığına bildirimde bulunulmuştur. Valiliğimizin koordinasyonunda; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce görev sorumluluk alanlarına göre Jandarma ve Polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış ve gerekli bütün önlemler alınmıştır" denildi. Valiliğin açıklamasının ardından Beykoz ve Arnavutköy'de kaçak yapılar yıkılmaya başladı. Gergin geçen yıkım havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Beykoz ve Arnavutköy'den görüntüler

-Gerginlikten görüntü DHA FEED ============================ 3- İSTANBUL VALİLİĞİ ORMANLARDA TESPİT EDİLEN 315 KAÇAK YAPININN YIKILACAĞINI DUYURDU İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Ormanlarımız; milletimizin en kıymetli varlığı, doğadaki bütün canlılarla ortak yaşam alanımız, yarınlara bırakacağımız en değerli mirasımızdır. Tek bir ağaçtan başlayarak, bütün ormanlarımızı korumak, yaşatmak, orman varlığımızı daha da artırmak, en önemli milli ve insani görevlerimiz arasında bulunmaktadır. İstanbul'umuzun sahip olduğu orman varlığının korunması, muhtemel yangın, kaçak yapılaşma, vb. olumsuz etkilerden arındırılması için, ilimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşları, basın, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarımızın yakın işbirliği ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; 2019 yılı başından günümüze kadar valiliğimizin koordinasyonunda 14 İlçe Kaymakamlığı, 14 Belediye Başkanlığı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların katılımıyla sürdürülen çalışmalarda önemli mesafeler alınmıştır. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yerinde yapılan çalışmalar ve bunu destekleyen uydu görüntüleriyle İstanbul'da devlet ormanlarına 31.12.2017 tarihinden sonra usulsüz yollarla 315 adet muhtelif cinste kaçak yapı inşa edildiği tespit edilmiştir. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce tespit edilen muhtelif cinsteki kaçak yapılarla ilgili olarak, yetkili cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce gerçeğe aykırı beyanlarla alındığı tespit edilen yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirimde bulunulmuştur. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İl Müdürlüğüne yapılan yetki devri kapsamında gerçeğe aykırı beyanla alınmış olduğu tespit edilen 103 adet yapı kayıt belgesi iptal edilerek, yapıların bulunduğu yer belediyeleri ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bildirilmiştir. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçemizin belediye başkanlığına bildirimde bulunulmuştur. Valiliğimizin koordinasyonunda; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce görev sorumluluk alanlarına göre Jandarma ve Polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış ve gerekli bütün önlemler alınmıştır. Tespit edilen kaçak yapılar, bulunduğu yer belediye başkanlıkları tarafından 18.09.2019 tarihinde 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yıkılarak, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir. İlimizde başlatılan kaçak yapıların yıkımına ilişkin çalışmalar, yargı yolu açık olmak üzere yapılmaktadır. Orman alanlarında başlatılan bu süreç, kaçak yapıların olduğu diğer yerlerde de kararlılıkla devam edecektir. 'Ormanlar Hepimizin' anlayışıyla yapılan bu çalışmalarda; ilçe belediye başkanlarımıza ve personeline, Orman Bölge Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, güvenlik güçlerimiz ve katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV( Boğaz ve çevresinden havadan görüntüler) ================================ 4- FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 111 ASTSUBAY TUTUKLANDI Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan astsubaylardan 111'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ankesörlü soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de 223 astsubayın yakalanması için yapılan operasyonda 180 kişi gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmada işlemleri tamamlanan 138 astsubay dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli muvazzaf astsubaylardan 111'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 KİŞİNİN DOSYALARI BİRLEŞTİRİLDİ

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin başka dosyaları olması sebebiyle dosyaları diğer dosyalarıyla birleştirileceği öğrenildi.

Henüz yakalanamayan 39 muvazzaf astsubayın da görevli oldukları kuvvet komutanlıklarıyla yapılan koordineli çalışmayla yakalanarak gözaltına alınma işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV ================================ (ÖZEL)

5- ARACININ ÜZERİNDE UNUTTUĞU ALTIN DOLU ÇANTA YOLA DÜŞTÜ - Araçtan düşen altın dolu çantayı alarak uzaklaşan kişi güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alındı Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA

Sancaktepe'de, sahibinin bagaj üzerinde unuttuğu altın dolu çanta, otomobil hareket halindeyken yere düştü. O sırada caddede bulunan bir kişi, düşen çantayı fark edip aldı. Sahibinin kayıp başvurusu üzerine araştırma yapan polis, güvenlik kameraları görüntüleri sayesinde çantayı alan kişiyi tespit edip gözaltına aldı.

Olay, iki gün önce Sancaktepe'de meydana geldi. Mustafa Özcan, eşi ve 6 aylık bebeği ile birlikte ellerinde içinde 50 bin lira değerinde altın ve bir miktar para bulunan çantayla evlerinden çıktı. Özcan çifti, bebeklerini otomobillerine bindirirken çantalarını bıraktıkları bagaj kapağının üzerinde unuttu. Otomobillerini hareket ettiren Mustafa Özcan, çarşıya geldiklerinde akıllarına çantayı bagaj üzerinde unuttukları geldi. Baktıklarında çantanın düşmüş olduğunu anlayan Özcan çifti, geldikleri yoldan dönerek çantalarını aradı. Tüm aramalara rağmen çantayı bulamayan çift, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne kayıp müracaatında bulundu. Polis ekipleri, Özcan'ın kullandığı güzergâh üzerindeki 27 ayrı kamerayı saniye saniye izleyerek, altın dolu çantanın aracın üzerinden düştüğü ve cadde üzerinde yürüyen bir kişinin çantayı alarak uzaklaştığı anların kameraya yansıdığını belirledi.

ŞÜPHELİ ALTINLARI ALDIKTAN SONRA DÜĞÜN SALONUNA GİTTİ

Ekipler, güzergahlardaki kamera görüntülerini taramayı sürdürdüklerinde çantayı alan kişinin bir düğün salonuna girdiğini tespit etti. Polis ekipleri, o saatte salonda düğün yapanlara ulaşarak, düğün görüntülerini izledi. Düğün görüntülerinde de görülen bu kişinin H.Ö. olduğu tespit edildi. Düğün sahiplerinden H.Ö ile ilgili bilgi alan polis, şüpheliyi Ümraniye'deki evinde yakaladı. H.Ö., çantadaki altın ile parayı sakladığını, bu altınlardan birkaçını eşine hediye ettiğini itiraf etti. H.Ö.'nün gösterdiği yerden ele geçirilen altın ve paralar sahibi Mustafa Özcan'a teslim edildi. "EN ÇOK BEBEĞİMİZİN BİLEZİKLERİNİN GERİ GELDİĞİNE SEVİNDİM"

Mustafa Özcan, "Çarşıya çıkıyorduk aracımızla. Çantayı elimize aldık, tavana koydum çantayı yanlışlıkla. Bir 3 kilometre gittikten sonra düşmüş. Sonradan fark ettik. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne geldik. İfade verdik, Allah razı olsun 3 gündür bu işle uğraşıyorlar. Onlar buldular benim malzemelerimi. Çok teşekkür ederim. Yaklaşık 47 bin liralık altın vardı. En çok ta bebeğimizin ve hanımın bileziklerinin geri geldiğine sevindim. Hanım baya üzüntü yaşadı. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne başvurduğumuzda 3 gün boyunca bütün Mobese kameralarını takibe almışlar. 1 saatte bir bize bilgi verildi. Çok teşekkür ediyorum onlara, bizim içimizi rahatlatmak için her seferinde 'bulunacak siz rahat olun' dediler. Aradılar beni 'bulundu' dediler, biz de buraya geldik" dedi.

H.Ö, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada, gazetecilerin "altınları bulunca neden polise haber vermediniz" şeklindeki sorusuna "Unuttum" cevabını verdi.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Seyir halindeki otomobil(Gri)

-Çantanın otomobilin bagaj kapağı üzerinden düşmesi(tabelaları geçince)

-Şüphelinin çantayı yerden alması

-Düğün salonunda biriyle tokalaşması

AKTÜEL

-Sergilenen altın ve paralar

-Muhabir anons

-H.Ö'nün emniyetten çıkartılması

-Mustafa Özcan ile röp

-Bebeğin bileziklerinin takılması

-Genel ve detay ============================== (havadan görüntüyle)

6- ŞİŞLİ'DE SERVİS İŞGALİ TRAFİĞİ FELÇ EDİYOR * 'Park yapılamaz' uyarı levhalarına aldırmayan servis sürücüleri, caddede çift taraflı olarak park ediyor. Yol kenarına park eden araçlar, caddede hem yolu daraltarak trafiğe neden oluyor, hem de yolda ilerleyen sürücüler için tehlike oluşturuyor. Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM Zeki GÜNAL - /İSTANBUL,(DHA) - ŞİŞLİ'de park yasağı tabelalarına rağmen yola çift yönlü park eden servis araçları, hem trafik yoğunluğuna neden oluyor hem de diğer sürücüler için tehlike oluşturuyor.

Okulların açılmasıyla birlikte binlerce okul taşıtı da trafiğe çıktı. Okul taşıtları ve personel servisleri, görevlerini tamamladıktan sonra park sorunuyla karşılaşıyor. Sürücüler, otoparka araçlarını bırakmak yerine yol boyunca park yasağı bulunan Şişli Taşkışla Caddesi'ni tercih ediyor. 'Park yapılamaz' uyarı levhalarına aldırmayan servis sürücüleri, caddede çift taraflı olarak park yapıyor. Yol kenarına park eden araçlar, caddede hem yolu daraltarak trafiğe neden oluyor, hem de yolda ilerleyen sürücüler için tehlike oluşturuyor.

Araçların gelişi güzel park ettiği alanlardan birisi de Dolmabahçe Gazhane Caddesi idi. Burada da tur otobüsleri, servis sürücüleri ve hafriyat kamyonları yol kenarına çift sıra park ederek yolda tehlike oluşturuyor.

YOL KENARINA PARK EDEN ARAÇLAR İÇİN ÖNLEM ALINMALI

Yol kenarlarına park eden araçlar için önlem alınması gerektiğini belirten araç sürücüsü Rıdvan Songülen, "Yol boyunca park ediyorlar. Burada park yapılmaması gerekiyor. Park yasağına rağmen park yapıyorlar. Onun için bu yolda trafik oluşuyor. Bunun için bir önlem alınması gerekiyor" dedi.

Ömer Erkürekli ise, "Gün içinde burada trafik yoğunluğu oluşuyor. Burada sürekli park ediyorlar. Burada İspark da yok. Ama neye göre park ediyorlar bilmiyorum. Kafalarına göre park ediyorlar" dedi. "TRAFİK POLİSLERİNİN HABERİ VAR BİZE BİRŞEY DEMİYOR"

Yasak yere park yapan bir servis şoförü ise, "Trafik polislerinin haberi var, bize bir şey demiyorlar. Yapacak bir şey yok. Bu bölgede sorun yaratmadan bekleyeceğimiz tek yer burası. Ben burada gün boyu durmuyorum. Burası zaten anlık durma yerleri. Benim birazdan saatim gelecek çıkacağım. Polisler de geliyor, bize bir şey demiyorlar bu şekilde yani" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsu (Hakan KAYA)

-Park yasağı bulunan Taşkışla Caddesi

-Park yasağı levhası

-EDS levhası

-Servis araçlarının yol kenarına park ederek beklemesi

-Yoldan geçen araçların trafikte sıkışmaları

-Araçların oluşan trafik nedeniyle beklemesi

-Sürücülerle röp

-Yol kenarına park eden sürücü ile röp.

-Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde bekleyen araçlar

-Genel ve detaylar

-Havadan görüntüler

============================= 7- FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 111 ASTSUBAY TUTUKLANDI Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan astsubaylardan 111'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ankesörlü soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de 223 astsubayın yakalanması için yapılan operasyonda 180 kişi gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmada işlemleri tamamlanan 138 astsubay dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli muvazzaf astsubaylardan 111'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 KİŞİNİN DOSYALARI BİRLEŞTİRİLDİ

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin başka dosyaları olması sebebiyle dosyaları diğer dosyalarıyla birleştirileceği öğrenildi.

Henüz yakalanamayan 39 muvazzaf astsubayın da görevli oldukları kuvvet komutanlıklarıyla yapılan koordineli çalışmayla yakalanarak gözaltına alınma işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV ========================== 8- SANCAKTEPE'DE ÇATI KATINDA YANGIN Çağrı ÇALIŞKAN - Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 08:00 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Çağrı Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangın yerine sevk edildi. Yangından haberdar olanlar dışarı çıkarken, diğer bina sakinleri kapı zilleri çalınarak çıkarıldı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri hemen söndürme çalışmalarına başladı. Binanın çatı katında mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından binanın merdivenlerinden indirilerek dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evlerinden sokağa çıkan komşular, dumandan etkilenenlere su ve ayran verdi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Öner, "'Bir arkadaşım çatı katında çıkan yangını görmüş. Panikle binanın zillerine basarak herkesi uyandırmış. Daha sonra itfaiyeyi çağırmışlar. Binadan yoğun dumanlar yükseldiğini gördüm. Yaralı ve can kaybıyla alakalı henüz bir bilgim yok." dedi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Çatıdan detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi

-Mahsur kalan vatandaştan detaylar

-Binadan çıkan çocuklar ve vatandaşlar

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Vatandaş Ali Öner ile röp

-Genel ve detay görüntüler ========================== 9 - AYAĞINDAKİ ELEKTRONİK KELEPÇE SİNYAL VERDİ; KENDİNDEN GEÇMİŞ HALDE BULUNDU Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta, ev hapsinde bulunan bir kişinin, yerinden ayrılmasıyla ayağındaki elektronik kelepçenin sinyal verdi. Polis harekete geçerek, şüpheliyi bir apartmanın merdiveninde kendinden geçmiş halde buldu. Uyuşturucu kullandığını söyleyen şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Merkez Mahallesi 1154 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev hapsinde bulunan adı öğrenilemeyen kişinin, evinden ayrılması üzerine ayağındaki elektronik kelepçe sinyal verdi. Bunun üzerine polis harekete geçti. Sinyalin geldiği noktaya giden polis ekipleri şüpheliyi, bir apartmanın merdivenlerinde kendinden geçmiş olarak buldu.

Başına su dökülerek kendine gelmesi sağlanan şüpheli, polislere uyuşturucu kullandığı söyledi. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.