DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- VALİLİK : (ORMAN YANGINI GÖZALTISI) ŞÜPHELİNİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR Haber: Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Valiği'nden Pendik'teki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, " Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir" denildi.

Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı.

Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredekiler tarafından yangın çıkarırken cep telefonuyla görüntülenen bir kişi gözaltına alındı.

Bu arada İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Dün saat 17:46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na 'Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli kişi' ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan Y.A. isimli kişi, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir. Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümü'zce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsündeki şüpheli

-Dün çekilen görüntüler ====================== 2 - TUZLA'DA YANAN FABRİKA ÇEVRESİNDE YAĞMUR TEDİRGİNLİĞİ (1) Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANUL-DHA

Tuzla'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı.Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yağmurdan görüntü

-Fabrikadan görüntü

-Yola akan beyaz ve sarı renkrteki sular

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler ============================== 3- YER KAPMA KAVGALARI YAŞANIYOR... METROBÜSTE SABAH- AKŞAM ZORLU YOLCULUK - Metrobüslerde zaman zaman yaşanan yer kapma tartışmaları nedeniyle yolcular arasında kavgalar çıkıyor.

- Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste de önceki gün yaşanan yer kapma tartışmasınnın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Vatandaşlar metrobüste kavgaların sık sık yaşandığını belirtiyor.

- Dün akşam da metrobüslerde iş çıkışı yoğunluk kameralara yansıdı. Metrobüslerin içinde adım atacak yer olmazken bir çok kişi sırt sırta yolculuk ediyor. Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - YER kapma kavgası nedeniyle bir kişinin bıçaklanması tekrar metrobüslerdeki yoğunluğu gündeme getirdi. İstanbul'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde metrobüslerde yoğunluk yaşanıyor. Her ne kadar ek seferler konulsa da vatandaşlar yoğunluktan dolayı zor anlar yaşıyor.

YENİ öğretim yılının başlaması ile birlikte içinden çıkılmaz hale gelen İstanbul trafiğinde metrobüsler ulaşım için büyük ölçüde tercih edilirken, bu araçlara özellikle sabah ve akşam saatlerinde binmek, yolculuk etmek ve inebilmek adeta işkence haline geldi.

Metrobüs hattının Avrupa yakasındaki son noktası olan Beylikdüzü çevresindeki Büyükçekmece, Esenyurt'dan sabah erken saatte yola düşenler gelenler adeta insan seli oluştururken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kış tarifesine geçmesi ve seferleri arttırması da soruna çözüm getirmedi. Akşam saatlerinde Sögütlüçeşme'den Avcılar'a kadar bir nebze rahat gelenler evlerine dönebilmek için Zincirlikuyu'dan gelen Beylikdüzü yönüne gidecek metrübüslere kalabalık nedeniyle adım atmak neredeyse mümkün olmuyor. Tıka basa dolu araçlara adımlarını atabilenler de yerlerinden kımıldayamaz hale geliyor. Son olarak iki gün önce Avcılar'da başlayan metrobüsteki yer kavgası Esenyurt'taki Saadetdere Mahallesi durağında bıçaklı kavgaya dönüşürken olayda 1 kişi yaralanmıştı. Metrobüsteki gerginlik, yer kavgaları ve çözüm yolları konusunda DHA muhabirinin sorularını yolculuk sırasında sorularını yanıtladı.

"İNSANLAR MAYIN GİBİ GEZİYOR"

Yolculardan biri, "Avcılar hattında İnsan mecbur kalınca metrobüse binecek. Ben Ataşehir'den geliyorum. 2-3 saattir yoldayım. O kadar yoldan gelmek zor. Kavga bu durumda normaldir. Gençler artık yaşlılara yer vermiyor. Sabah, öğle, akşam kavga çıkıyor. İnsanlar zaten mayın gibi geziyor, patlayacak durumda şu an. Ben yaşlı bir teyzeye yerimi verdim. O kalktı kızına yer verdi. Yer vermedin mi tepemize çıkıyorlar "niye yer vermedin' diye. Bu kez tartışma çıkıyor. Adam kitap okuyor, 'Sen okumuyorsun, bile bile oturuyorsun' deniliyor. Artık patlama durumundayız. Nereye kadar gidecek bilemiyorum." dedi. METRO VE DENİZ ULAŞIMI ÖNERİSİ

Bir başka yocu ise, "Bu kavgaların, yer gerginliklerinin bitmesi için daha medeni ulaşım sisteminin Beylikdüzü tarafına kurulması lazım. Bu da; metro. Metrobüs insani taşıma aracı olmaktan çıktı. Bunu hesaplarken 400-500 bin kişi için hesaplanan sistem 1 milyondan fazla kişiyi taşıyor. Bu tür kavgaların önüne geçebilmek için daha medeni bir şekilde raylı sisteme dönülmesi şart. Son 3-4 yıldır çok fazla göç almaya İstanbul'un en kalabalık bölgesi haline gelmeye başladı. Bunu bir şekilde Ekrem (İmamoğlu) bey de dursun. İkincisi deniz yolu yapılırsa metrobüsün yolcu sayısını azaltacaktır. Avcılar-Büyükçekmece arasındaki hatta en azından Yenikapı'ya kadar deniz otobüsü motor seferleri konulsa metrobüs yükünün yarıya düşeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı

"ARABAM VAR METROBÜSE BİNİYORUM"

Bir yolcu da, "Benim arabam var ama metrobüse biniyorum. Araba ile yürüme imkanım yok. Her an kaza yapma durumum var. Yanımda torunum var. Torunumla beraber gidiyorum. Başka çaresi olmadığı için insanlar buna biniyor. Belediyenin buna çözüm bulması gerek." diye konuştu. "MECBURUZ BİNMEYE"

Başka bir yolcu ise , "Metrobüste yolculuk sıkıntılı. Mecburuz metrobüs ile gelip gitmeye. Bazen klimalarda sıkıntı yaşanıyor. Ayakta gidip geliyoruz. Beylikdüzü'den Bakırköy'e gidip geliyorum. İşim rahat ama bu yolculuk beni yoruyor. Büyük bir sıkıntı. Buna nasıl çözüm nasıl bulunur" ifadesini kullandı Görüntü Dökümü

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-Metrobüsler durağa yaklaşırken

-Metrobüse binmeye çalışanlar

-Metrobüs durağındaki kalabalık

-Metrobüs içindeki kalabalık

-Metrobüste yapılan röportajlar

-Araçlara binemeyenler

-Altunizade metrobüs durağından görüntüler

-Metrobüs bekleyen insanlar

-Metrobüsten inen insanlar

-Yolcu alıp indiren metrobüsler

-Metrobüsten inen insanlar ile röp

-Muhabir anons

-Genel ve detay

-Duraklardaki yoğunluk hnavadan (pazartesi günü çekildi)

=============================== 4- KAĞITHANE'DEKİ OTOBÜS KAZASI KAMERADA *Kağıthane'de otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak 5 araca çarptı. *Kazada kaldırımdan yürüyen bir kadın iki araç arasında kalarak yaralandı. Kadının sıkışma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Kağıthane'de otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak 5 araca çarptı. Kazada kaldırımdan yürüyen bir kadın iki araç arasında kalarak yaralandı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çeliktepe Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde saat 09.45 sıralarında meydana geldi. 63 Hat Nolu Çeliktepe-Kabataş hattında çalışan İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı otobüsün şoförü yağmurunda etkisi ile birlikte yokuş aşağıya inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolcu dolu otobüs yolda yan döndü ve park halindeki 5 araca çarparak durabildi.

Kaza sırasında kaldırımdan yürüyen bir kadında kazaya karışan araçların arasında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen kadının yardımına koştu. Kadın bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazada aracı hasar gören Suat Özdemir, "Yolcu otobüsü kaymaya başladı. Kayarak geldi araçlarımıza vurdu. O ona vurdu bu buna vurdu 5 araç kazaya karıştı. Bir bayan vardı, oda arabanın arasında kaldı. Oda hafif yaralandı. Yağmurdan dolayı zincirleme kaza oldu" diye konuştu.

Kazada park halinde 5 araç ve otobüste maddi hasar meydana geldi. Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası otobüsün kayması

-Park halindeki araçlara vurması

-Bir kadının iki araç arasında kalması

-Çevredeki vatandaşların yardıma koşması

- Aktüel görüntüler

-Kaza yapan otobüsten görüntü

-Toplanan kalabalıktan görüntü

-Kazada maddi hasar oluşan araçlardan görüntü

-Suat Özdemir ile röportaj

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar ================================ (geniş haber)

5- ESENYURT'TA HAREKETLİ ANLAR Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta fabrikaya baskın ihbarı üzerine harekete geçen polis, yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.

Olay, Esenyurt Akcaburgaz Mahallesi 3120. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrika sahibi sabah saatlerinde içeride tanımadığı kişilerle karşılaştı. Şüpheliler ile fabrika sahibi arasında arbede çıktı. Fabrika sahibi şüpheliyi bacağından vurdu. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra ise vurulan kişinin yakınları fabrikaya sopalarla baskın yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevkedildi. Yakalanan 4 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı. Şüpheliler ve fabrika sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü;

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-Yerdeki şüpheliler

-Ambulans

-Gözaltına alınanlar

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Detaylar ================================= 6 - FETÖ ŞÜPHELİSİ BEŞİKTAŞ'TA SEMT PAZARINDA YAKALANDI Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle Beşiktaş'ta semt pazarında yakalanarak gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'den 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan işadamı 68 yaşındaki işadamı A.İ. İ.'yi Beşiktaş'ta bir adreste saklandığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, Nişantaşı ve Beşiktaş'ta çok sayıda lüks rezidans yapan FETÖ şüphelisi inşaatçı A.İ.İ.'yi semt pazarında sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.İ.İ.'nin yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğunu belirledi. A.İ.İ.'nin 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. ==================================== 6 - İSTANBUL'DA BÜYÜK FUHUŞ OPERASYONU : 'MOBİL TÜRKAN' DA GÖZALTINA ALINDI Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL'da yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında daha önceden lüks döşenmiş minibüs ve otobüslerin içinde fuhuş yaparken defalarca yakalanan "Mobil Türkan" lakaplı Türkan K. da var. Şüphelilerin internet üzerinden pazarladıkları kadınlar için müşterilerine "Yeni lüks otomobiller geldi. Deneme sürüşü yapmak ister misiniz." şeklinde şifreli mesajlar attıkları öğrenildi. Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilirken, operasyonlarda kurtarılan 15 kadından yabancı uyruklu olan 13'ü göç idaresine teslim edildi.

3 AY SÜREN TAKİPLE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne 3 ay önce gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri İstanbul'da para karşılığı fuhuş yapan bir çeteyi ortaya çıkardı. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla başlatılan teknik ve fiziki takip yaklaşık 3 ay sürdü. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından 17 Eylül 2019 tarihinde sabaha karşı eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. 44 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Gebze ilçelerinde tespit edilen 44 ayrı adrese yapılan baskınlarda şebekenin yönetici kadrosunda yer alan 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda evlerde fuhuş için tutulan 2'si Türk vatandaşı 15 kadın da polis ekipleri tarafından kurtarıldı. MÜŞTERİLERİN NUMARALARININ BULUNDUGU AJANDA ELE GEÇİRİLDİ

Polis baskın yaptığı evlerde yaptığı aramalarda 40 bin lira nakit para , 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Aramalarda ayrıca şebekenin müşterilerinin isim ve telefonlarının bulunduğu 4 ajanda ele geçirildi.

"MOBİL TÜRKAN" DA GÖZALTINA ALINANLARIN ARASINDA

Öte yandan fuhuş çetesinin yönetici kadrosunda gözaltına alınanlar arasında bulunan bir kadın polise yabancı gelmedi. Daha önce karayolları üzerinde içine yatak ve banyo yerleştirdiği otobüs yada minibüsler içinde fuhuş yaparken defalarca yakalanan "Mobil Türkan" lakaplı Türkan K.'nın da yakalananlar arasında bulunduğu öğrenildi. YURT DIŞINDAN KADINLARI KANDIRIP GETİRİYORLARMIŞ

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şebekenin çalışma yöntemlerini de ortaya çıkardı. Sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçtikleri kadınları "Burada iş var." "Çok para kazanacaksınız." gibi vaatlerle kandıran şebeke elemanlarının kadınları İstanbul'a getirdikten sonra evlere yerleştirdikleri ve fuhuşa zorladıkları tespit edildi. "LÜKS OTOMOBİLLERİ DENEMEK İSTERMİSİNİZ" ŞİFRELİ MESAJIYLA PAZARLIYORLARMIŞ

Fuhuş çetesi üyelerinin kadınları internet üzerinden yada eski müşterilerinin telefonlarına mesaj atarak pazarladıkları ortaya çıktı. Polise yakalanmamak için şebeke üyelerinin " Yeni lüks otomobillerimiz geldi. Deneme sürüşü yapmak ister misiniz." gibi şifreli mesajlar attıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 16 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan mağdur sıfatıyla ifadeleri alınan kadınlardan yabancı uyruklu olan 13'ü İl göç idaresine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sevki

-Kot etekli (Türkan K.) ================================ 7- AKSARAY'DAKİ GECE KULÜPLERİNE BASKIN: 4 POLİS GÖZALTINDA Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

Fatih Aksaray'da bulunan gece kulüpleri ve eğlence mekanlarına uyuşturucu madde ticareti, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü polis toplam 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Aksaray'da bulunan gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında uyuşturucu madde ticareti, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan bir suç örgütünü takip etmeye başladı.

Polis ekipleri şüpheliler hakkında 2019 yılı Mart ayından bu yana yaptığı fiziki ve teknik takiple şüphelilerin kullandığı 22 ev ve 9 gece kulübünü takip altına aldı. ÜST ÜSTE İKİ BASKIN

Organize ekipleri geçtiğimiz pazar günü ve bugün sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Organize polisleri 4'ü polis toplam 21 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda 3 tabanca, 28 mermi ele geçirdi.

40 YABANCI UYRUKLU KADINA İŞLEM YAPILDI

Operasyon kapsamında gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında bulunan 40 yabancı uyruklu kadına vize ihlali ve çalışma izni olmadan sigortasız olarak çalışmaktan, 5 eğlence mekanına sigara kullandırmaktan, bir eğlence mekanına kumar oynanması için yer temin etmekten, bir mekana sahte ve ruhsatsız içkiden, aranması olan 2 kişi, sahte kimlik kullanan 1 kişi, sigara kullanan 10 kişi ve kumar oynayan 4 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı. BASKINLARI ÖNCEDEN BİLDİRİYORLAR…

Gözaltına alınan Fatih Devriye Ekipler Amirliğinde görevli 4 polisin mekanlara yapılacak baskınları önceden bilgisini verdiği, eğlence mekanlarının sahipleriyle ticari ilişkileri olduğu iddia edildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınacak 4'ü polis 21 şüpheli hakkında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olamamakla beraber yardım sağlamak", "Rüşvet" ve "Görevi kötüye kullanmak" suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Ekiplerin baskını

-Gece kulübünde gizlenen kadınların çıkartılması

-Ekiplerin yaptığı aramalar

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

-Genel ve detaylar ======================= 8 - TAKSİCİYİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN İKİ SANIK İLK CELSEDE TAHLİYE OLDU Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR'de, 63 yaşındaki taksici Aziz Kahraman'ı döverek ölümüne sebep oldukları iddiasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Metin Karahancı ve Yakup İğrek, ilk celsede tahliye oldu. Mahkeme Kahraman'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmemiş olması, sanıkların taksicinin ölümüne sebebiyet verdiklerine dair yeterli delilerin bulunmayışı nedeniyle tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

Ataşehir'de 23 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir eğlence mekanında alkol alan Metin Karahancı (40), Yakup İğrek (38) ve Mehmet Eyidoğan (39), saat 06.40 sıralarında taksi şoförü Aziz Kahraman'ın kullandığı 34 THZ 77 plakalı otomobile bindi. Taksi seyir halindeyken, arka koltukta oturan Yakup İğrek, aracın içerisine kustu. Bunun üzerine otomobilden aşağıya inen Metin Karahancı ve Yakup İğrek, şoför Aziz Kahraman kavga etmeye başladı. Mehmet Eyidoğan kavgayı ayırmaya çalışırken, Karahancı ve İğrek'in darbeleriyle yere düşen Kahraman, daha sonra ayağa kalkıp sendelemeye başladı. Bir işyerinin duvarının kenarına kadar gelen Aziz Kahraman, daha sonra yüz üstü yere kapaklandı. Üç şüpheli olay yerinden başka bir ticari taksi ile ayrılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoför Aziz Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan sonra kaçan şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin Karahancı (40) ve Yakup İğrek (38) tutuklanırken, Mehmet Eyidoğan (39) ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcılık, 3 şüpheli hakkında da, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

"BİZ OLAY YERİNDEN AYRILIRKEN RAHMETLİ AYAKTA VE HAYATTAYDI"

İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ilk celsesine, tutuklu sanıklar Metin Karahancı (40) ve Yakup İğrek (38), tutuksuz sanık Mehmet Eyidoğan (39), müşteki Özgür Kahraman ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanıklardan Yakup İğrek, "Olay günü önce Metin, sonra Mehmet ile ayrı ayrı telefonda konuştum. Bostancı'da benim bulunduğum mekana geldiler. Bir saat kadar oturup içki içtik. Eve gitmek için üçümüz bir taksiye binmeye karar verdik ve maktulün aracına tesadüfen bindik. Kendisini daha önceden tanımam. Araçta kusmam üzerine şoför Aziz Kahraman aracı durdurdu ve bana, 'Allah belanı versin' diye tepki gösterdi. Araçtan indi. Benim de araçtan indiğim sırada üzerimdeki kıyafetlerden beni silkeledi. Kazağım yırtıldı. Metin bu arada, 'aracın yıkama parasını veririz' diye seslendi. Araya girmek istedi. Maktul benim boğazımı sıkmaya başladı. Metin araya girince ona da küfür etmeye başladı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek yüzüne denk gelecek şekilde yumrukla vurdum. Üçümüz birlikte vurmaya başladık. Daha sonra Mehmet araya girdi ve oradan ayrıldık. Biz olay yerinden ayrılırken rahmetli ayakta ve hayattaydı" dedi.

Diğer sanıklar da, olayın, Yakup İğrek'in anlattığı şekilde gerçekleştiğini söylediler.

Mahkeme heyeti, taksici Aziz Kahraman'ı ölüm sebebinin belirlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Sanıkların Kahraman'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmemiş olması, eylemlerinin ölüme sebebiyet verdiklerini gösterir delillerin bulunmadığını belirten mahkeme , tutuklulukta geçen süre, delillerin toplanmış oluşu, kaçma şüphesi bulunmadığı ve delil karartma ihtimali bulunmadığından tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi. Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntü ============================ 9-- BAKAN VARANK 4. YURT DIŞINDAKİ TÜRK BİLİM İNSANLARI KURULTAYINA KATILDI Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul,(DHA)

Teknofest'in 4'üncü gününde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ortaklığı ile düzenlediği Yurt dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Kurultaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Bilim insanlari ile sohbet eden Varank, konuşmasının ardından katılımcılarla bol bol fotoğraf çektirdi.

LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMI

Konuşmasında Uluslararası Lider Araştırmacılar Programından söz eden Varank,"Yaptığımız çağrıya dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından başvurular aldık. Beklediğimizin ötesinde bir ilgiyle karşılaştık. Sonuçta 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı bu programdan faydalanacak. Desteğe hak kazananların yüzde 85'i üniversitelerimizde görev yapacak. Geri kalanlar özel sektör kuruluşlarında ve araştırma altyapılarında devam edecek. Ülkemize gelecek bu araştırmacılar pratik Ar-ge projelerinde önemli roller üstlenecek. Ayrıca gençlerimiz için de rol model olacak" diye konuştu. ULUSLARARASI LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMINA DEVAM EDECEK

Bugün burada tekrar açıklamak istiyorum diyen Varank, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Sizleri de programın aktif katılımcısı olmaya, Türkiye'de doktora öğrencileri yetiştirmeye ve bilim eko-sistemimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Buna benzer bir programı, yurt içinde de çalışan araştırmacılarımız için de geliştireceğiz. Ayrıca, yurt içinde çalışan ya da kamu imkanlarıyla yurt dışına gönderilen araştırmacıların odak teknoloji alanlarında yetkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu sene ilke defa devreye aldığımız bir diğer uygulama da Sanayi Doktora programımız. Teoriyle pratiği bir araya getiren bu programı ben çok önemsiyorum. Hedefimiz, sanayide ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağını, reel sektör ve akademi iş birliğiyle yetiştirmek. Sonraki aşamadaysa, mezunlarımızın aktif bir şekilde istihdam edilmesi için çeşitli teşvikler vereceğiz" şeklinde konuştu.

33 ÜNİVERSİTENİN 77 FİRMAYLA YAPTIĞI İŞBİRLİĞİ DESTEKLENECEK

Bu sene 33 farklı üniversitenin 77 firmayla yaptığı iş birliği projelerinin desteklenmeye hak kazandığını ifade eden Varank, "Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Sizlerin de bu programın bir parçası olmanızı çok isteriz. Mevcut durumda Programın yurt dışı ayağı bulunmuyor. Ama yenilikçi mekanizmalar tasarlamanın önünde hiç bir engel yok. Doktora öğrencilerimiz, bir süreliğine sizlerin görev yaptığı üniversite ya da araştırma merkezlerini ziyaret edebilirler. Uluslararası araştırma merkezleriyle de bu manada işbirlikleri yapılabilir. Bu açıdan eşleştirme programları yapıp, ortak projeleri beraber geliştirebiliriz" dedi. "GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİNİN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI OLUN"

Bakanlık olarak araştırmacılara her türlü desteği vermeye hazırız diyen Varank, "Sizler bilim diasporasının elçilerisiniz. Her birinizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bilgi, deneyim ve gözlemleriniz bizler için hazine niteliğinde. Biz bu hazinenin, ülkemizde de katma değere, üretime ve istihdama dönüşmesini arzuluyoruz. Ülkemizdeki araştırmacılarla aranızda, güçlü, organik ve sürekli bir bağ kurarak, Milli Teknoloji Hamlesini hep birlikte başarmak istiyoruz. Bu topraklardan filizlenerek çıkan siz değerli araştırmacılarımızın, tecrübelerinden faydalanmak için her türlü desteği vermeye hazırız. Size aslında bir telefon kadar yakınız. Gelin, Güçlü ve Büyük Türkiye idealinin vazgeçilmez bir parçası olun. Bulunduğunuz okullar ya da araştırma merkezleriyle, ülkemizdeki merkezleri eşleştirin. Yaşadığınız ülkelerdeki en iyi uygulama örneklerini bizlerle paylaşın, politikalarımızı çeşitlendirmemize katkıda bulunun. Bu yolu, hep birlikte yürüyelim. Biz bunun gibi buluşmaları düzenlemeye devam edeceğiz, böylelikle akademik işbirlikleri sürekli canlı tutulacak. Umuyorum ki bu 2 günün sonunda, somut projelerle dolu yol haritaları çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Varank'ın konuşması

-Varank'ın katılımcılar ile fotoğraf çektirmesi

-Dinleyici detayları

-Varank'ın Katılımcılar ile sohbet etmesi

-Genel ve detay =========================== 10 - ARNAVUTKÖY'DE SOKAĞA ATILAN EŞYALARDA ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de 4 katlı bir binanın önüne atılan eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tutuşan eşyalardan çıkan alevler bir anda 4 katlı binanın dış cephesini ve elektrik direklerini sardı. Mahalle sakinlerine büyük korku yaşatan yangına Arnavutköy İtfaiyesi müdahale etti.

İddiaya göre Haraççı Mahallesi Aypare Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın sahibi bütün dairelerde bulunan Suriyeli kiracıları çıkarttı. Evlerden çıkarılan Suriyeliler, yaklaşık 3 aydır eşyalarını almaya gelmeyince ev sahibi, tüm dairelerdeki eşyaları binanın dışına attı. Ev sahibinin dışarı attığı koltuk, çekyat, dolap ve halılardan oluşan eşyaları kimse almaya gelmedi. 3 gündür bina önünde duran ve mahalle sakinlerinin de şikayette bulunduğu eşyalar dün bilinmeyen bir nedenle tutuştu.