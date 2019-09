DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - YER kapma kavgası nedeniyle bir kişinin bıçaklanması tekrar metrobüslerdeki yoğunluğu gündeme getirdi. İstanbul'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde metrobüslerde yoğunluk yaşanıyor. Her ne kadar ek seferler konulsa da vatandaşlar yoğunluktan dolayı zor anlar yaşıyor. YENİ öğretim yılının başlaması ile birlikte içinden çıkılmaz hale gelen İstanbul trafiğinde metrobüsler ulaşım için büyük ölçüde tercih edilirken, bu araçlara özellikle sabah ve akşam saatlerinde binmek, yolculuk etmek ve inebilmek adeta işkence haline geldi. Metrobüs hattının Avrupa yakasındaki son noktası olan Beylikdüzü çevresindeki Büyükçekmece, Esenyurt'dan sabah erken saatte yola düşenler gelenler adeta insan seli oluştururken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kış tarifesine geçmesi ve seferleri arttırması da soruna çözüm getirmedi. Akşam saatlerinde Sögütlüçeşme'den Avcılar'a kadar bir nebze rahat gelenler evlerine dönebilmek için Zincirlikuyu'dan gelen Beylikdüzü yönüne gidecek metrübüslere kalabalık nedeniyle adım atmak neredeyse mümkün olmuyor. Tıka basa dolu araçlara adımlarını atabilenler de yerlerinden kımıldayamaz hale geliyor. Son olarak iki gün önce Avcılar'da başlayan metrobüsteki yer kavgası Esenyurt'taki Saadetdere Mahallesi durağında bıçaklı kavgaya dönüşürken olayda 1 kişi yaralanmıştı. Metrobüsteki gerginlik, yer kavgaları ve çözüm yolları konusunda DHA muhabirinin sorularını yolculuk sırasında sorularını yanıtladı.

"İNSANLAR MAYIN GİBİ GEZİYOR" Yolculardan biri, "Avcılar hattında İnsan mecbur kalınca metrobüse binecek. Ben Ataşehir'den geliyorum. 2-3 saattir yoldayım. O kadar yoldan gelmek zor. Kavga bu durumda normaldir. Gençler artık yaşlılara yer vermiyor. Sabah, öğle, akşam kavga çıkıyor. İnsanlar zaten mayın gibi geziyor, patlayacak durumda şu an. Ben yaşlı bir teyzeye yerimi verdim. O kalktı kızına yer verdi. Yer vermedin mi tepemize çıkıyorlar "niye yer vermedin' diye. Bu kez tartışma çıkıyor. Adam kitap okuyor, 'Sen okumuyorsun, bile bile oturuyorsun' deniliyor. Artık patlama durumundayız. Nereye kadar gidecek bilemiyorum." dedi.

"ARABAM VAR METROBÜSE BİNİYORUM" Bir yolcu da, "Benim arabam var ama metrobüse biniyorum. Araba ile yürüme imkanım yok. Her an kaza yapma durumum var. Yanımda torunum var. Torunumla beraber gidiyorum. Başka çaresi olmadığı için insanlar buna biniyor. Belediyenin buna çözüm bulması gerek." diye konuştu.

33 ÜNİVERSİTENİN 77 FİRMAYLA YAPTIĞI İŞBİRLİĞİ DESTEKLENECEK

Bu sene 33 farklı üniversitenin 77 firmayla yaptığı iş birliği projelerinin desteklenmeye hak kazandığını ifade eden Varank, "Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Sizlerin de bu programın bir parçası olmanızı çok isteriz. Mevcut durumda Programın yurt dışı ayağı bulunmuyor. Ama yenilikçi mekanizmalar tasarlamanın önünde hiç bir engel yok. Doktora öğrencilerimiz, bir süreliğine sizlerin görev yaptığı üniversite ya da araştırma merkezlerini ziyaret edebilirler. Uluslararası araştırma merkezleriyle de bu manada işbirlikleri yapılabilir. Bu açıdan eşleştirme programları yapıp, ortak projeleri beraber geliştirebiliriz" dedi.

"GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİNİN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI OLUN"

Bakanlık olarak araştırmacılara her türlü desteği vermeye hazırız diyen Varank, "Sizler bilim diasporasının elçilerisiniz. Her birinizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bilgi, deneyim ve gözlemleriniz bizler için hazine niteliğinde. Biz bu hazinenin, ülkemizde de katma değere, üretime ve istihdama dönüşmesini arzuluyoruz. Ülkemizdeki araştırmacılarla aranızda, güçlü, organik ve sürekli bir bağ kurarak, Milli Teknoloji Hamlesini hep birlikte başarmak istiyoruz. Bu topraklardan filizlenerek çıkan siz değerli araştırmacılarımızın, tecrübelerinden faydalanmak için her türlü desteği vermeye hazırız. Size aslında bir telefon kadar yakınız. Gelin, Güçlü ve Büyük Türkiye idealinin vazgeçilmez bir parçası olun. Bulunduğunuz okullar ya da araştırma merkezleriyle, ülkemizdeki merkezleri eşleştirin. Yaşadığınız ülkelerdeki en iyi uygulama örneklerini bizlerle paylaşın, politikalarımızı çeşitlendirmemize katkıda bulunun. Bu yolu, hep birlikte yürüyelim. Biz bunun gibi buluşmaları düzenlemeye devam edeceğiz, böylelikle akademik işbirlikleri sürekli canlı tutulacak. Umuyorum ki bu 2 günün sonunda, somut projelerle dolu yol haritaları çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.