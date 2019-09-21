DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEKNOFEST'TE KONUŞTU (1) Ümit UZUN - Güven USTA / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'19'a katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma yaparak, "Bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalist, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalist, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı" dedi.

Erdoğan, bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalistin, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalistin, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST'in rekor kırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salı gününden bu yana özellikle TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Yani bu ne demektir geçen yılı aşmış durumda. İnşallah bugünün bütünüyle ve yarın hedef artık 1 milyona ulaşmak" dedi.

Erdoğan, "Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar, hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden 5 beden gömlekle yaşamamızı istediler" diye konuştu.

DİYARBAKIR HDP BİNASI ÖNÜNDEKİ ANNELERİN OTURMA EYLEMİ

Erdoğan, "Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, 'Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız' diyorlar. Kandil'e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerin önünde, arkasında olanlara, onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar. Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer

biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar" dedi.

Erdoğan, "Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar, beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler. Eskiler ne diyorlar, 'Ölümden öte köy mü var' derler. Bu millet ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir" diye konuştu.

74. BM GENEL KURULU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katılmak üzere yola çıkacağı, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na dikkat çekerek, "Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünüyorsak ne inanıyorsak ne yapmak istiyorsak hepsini de tüm devletlerin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceğiz. Gizli, saklı değil, açık ve net. Devlet başkanlarıyla liderlerle yapacağımız ikili görüşmelerde de yine kendilerine bunları açık ve net olarak anlatacağız" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın açıklamaları

- Detaylar ========================= 2 - NESLİCAN TAY'IN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI (1) Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU- Mertcan Öztürk/ İstanbul, DHA

Kansere karşı mücadelesiyle milyonlara umut olan Neslican Tay'ın cenazesi hayatını kaybettiği hastaneden alındı

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tay'ın cenazesi hayatını kaybettiği hastaneden Rize'ye doğru yola çıktı.

"NESLİHAN BACAĞININ YANINA GÖMÜLECEK"

Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bizi bırakmayan yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar. Neslican'ı dün gece kaybettik. Ama Neslican'ın bedenini kaybettik. Neslican'ın ruhu ve başlattığı savaş, başlattığı mücadeleyi miras olarak vasiyet olarak kabul ettik. Devam ediyoruz, devam ettireceğiz" dedi.

Yazıcı, "Bu konuda Türkiye'deki bu hastalıkla mücadele eden bütün herkese vermiş olduğu umudu ayakta tutmak için Neslican'ın ruhunu yaşatacağız, yaşatmaya devam edeceğiz. Bu konuda gerek sosyal medyadaki takipçi dostlarımız olsun, gerek buradaki arkadaşlarımız olsun gerek basında görevli arkadaşlarımız olsun, herkesin elinden geleni yapacağını biliyoruz. Neslican'ın bize bırakmış olduğu mücadelenin mirasını yaşatacağız. Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Neslican son nefesine kadar savaştı. Bunu çok rahatlıkla sürekli yanında olan birisi olarak söylüyorum. Bunun anlamı şu, bıkmadı, bırakmadı, salmadı belki onun yerinde bizler olsaydık çok daha erken pes ederdik. Etmedi. Neslican'ı kaybetmedik, Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Ruhu yaşayacak, bizimle. Birazdan gideceğiz. Neslican'ın annesinin ve kendisinin istediği bir şey vardı. Biz iki sene evvel, Neslican'ın bacağını kestiğimiz zaman bacağını bırakmamıştık hastanede. Onu memleketimizde, Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına, bedenini bütünleştireceğiz orada. Cenazesi Rize'de olacak. Yarın Rize Sahil Camii'nde öğlenden sonra cenaze namazını kılıp aile kabristanımıza defnedeceğiz" ifadelerini kullandı

KESİNLİKLE MİRAS KALDI"

Aileye baş sağlığı dilemeye hastaneye gelen Haluk Levent ise hastane çıkışı, "Arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun. Az sonra otobüsümüz gelecek ve Rize'ye doğru hareket edilecek. Aileyi toparladık. Kesinlikle miras kaldı. Bunu hepimiz biliyoruz. O bu mücadelenin neferiydi. 'Ben en azından savaşarak kaybederim' diyen bir kızımızdı. Hepimizin başı sağ olsun. Diyebilecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Bundan sonra onun anısını en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız. " dedi. Görüntü Dökümü:

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-Açıklamalar

-Cenazenin alınması

-Ailenin görüntübü ===================== 3- İSTOÇ'TA KAVANOZ KAPAĞI KAPIŞ KAPIŞ... SADECE 1 KOLİ KALDI "Türkiye'nin bütün illerinden bir talep var. Günde bin kişi beni arıyor. Elimizde sadece 1 koli var başka yok" "Fatih Sultan Mehmet köprüsünden gelirken arkadan birisi selektör yaptı. İSTOÇ'a geliyormuş beni durdurdu. Zaten trafikte vardı. İki koli kapağı aldı" Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL(DHA) - Son günlerde kavanoz kapağı bulmak oldukça zorlaştı.

Çünkü evlerde kışlık hazırlığı yapılıyor. Salçalar, reçeller kaynatılıyor, turşular hazırlanıyor. Eski kavanozlar tekrar tekrar kullanılsa da içi hava almasın diye kapağını yenilemek şart. Bu nedenle de kavanoz kapaklarının fiyatları arttı ve yok satıyor. Türkiye'nin en büyük toptancı çarşılarından İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) 'nda da kavanoz kapağı sadece bir esnafta 1 koli kaldı.

"VAN'A KADAR ARAYAN VAR"

Hulusi Arpacı, "Bu sene gerçekten ciddi derecede bir sıkıntı yaşadık. Gelen mal zaten yarım saat içerisinde bitiyor. Bir kamyon mal geliyor yarım saat içerisinde bitiyor. Türkiye'nin bütün illerinden bir talep var. Günde bin kişi beni arıyor. Elimizde sadece 1 koli var başka yok. Bunun siparişi 2 gün önceden verildi, 1 kamyon geldi sadece 1 koli kaldı. Şu an da fiyatı 40 kuruş. Van'a kadar arayan var. Bütün Türkiye'den arıyorlar çünkü kimsede kapak yok. Sadece bizde oldu kapak. Yeni siparişte bulunduk ama fazla bir şey yok. 200-250 koli mal gelecek şimdiden ön siparişlerin hepsi alınmış hemen hemen. Gelmeden tükenmiş durumda" dedi. "DOMATESİN FİYATI DÜŞTÜĞÜ İÇİN KAVANOZ KAPAĞI TALEP GÖRDÜ"

Esnaf Süleyman Seval ise, "2003'den beri ben İSTOÇ'dayım. Ben böyle bir kapak sıkıntısı görmedim. Bu sıkıntı domates ucuz olursa çözülmez, zor" dedi.

Gökhan Demir de, "Kavanoz kapağını bulabilirsek satışlar çok iyi. Bu sene kavanoz kapağında çok ciddi problemler yaşandı. Bu da geçen sene olan fiyatlardan dolayı. Bu sene özellikle domatesin fiyatı düştüğü için kavanoz kapağı çok ciddi anlamda talep gördü. Bu da muhtemelen fabrikaların hazırlıksız yakalanmasından dolayı oldu. Ben 5 senedir perakende sektöründe hizmet veriyorsam ilk defa böyle bir sorunla karşılaştım. Gelen müşterimiz kavanoz kapağı var mı diye soruyor. Biz bu soruyu duymaktan şaşırdık. Çok ciddi bir anlamda yoğunluk var." şeklinde konuştu.

"KÖPRÜDE KAVANOZ KAPAĞI SATTIK"

Esnaf Murat Taşdemir ise, "Talepler çok büyük. Geçen sene domates 8 liraydı bu sene 70 kuruşa kadar düştü. 20 konserve yapacak insan 40 konserve, 60 konserve yaptı. Düzceye kapak getirmeye gittim. Fatih Sultan Mehmet köprüsünden gelirken arkadan birisi selektör yaptı. İSTOÇ'a geliyormuş beni durdurdu. Zaten trafikte vardı. İki koli kapağı aldı. Parasını verdi. Köprüde güzel bir satış yaptık. Köprüde kavanoz kapağı sattık. Buraya da gelince zaten 3 dakikada araba bitti" İfadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

(AKTÜEL)

-Kavanoz kapaklarından detaylar

-Esnaf röportajları

-Kavanoz kapağı kolisinden detay

-Muhabir Anonsu (CEP TELEFONU)

-Kavanoz kapağı kuyruğundan detaylar ================= 4- ÇARESİZ ANNE VE BABA KAYBOLAN ÇOCUKLARINI POLİSİN ÇİZDİĞİ ROBOT RESİMLERLE ARIYOR İhsan DÖRTKARDEŞ- Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ İSTANBUL- ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 14 yıl önce 4 yaşında kaybolan Tarık Eymen Uslu'nun annesi ve babası polisin çizdiği robot resimle onu arıyor

Hatice Atıcı, 20 Mayıs 2005 tarihinde üç çocuğunu alarak Yenidoğan Mahallesi'nde oturan annesinin evine gittikten sonra küçük oğlu Tarık Eymen kayıplara karıştı. Yapılan tüm aramalara rağmen çocuğun hiçbir izine rastlanamadı. Bu olaydan 14 yıl geçmesine rağmen oğlunun bulunacağından umudunu hiç yitirmeyen anne Hatice Atıcı, ayrıldığı eşi Önder Uslu gibi çaresiz bekleyişini sürdürüyor. İstanbul Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren kızını ziyaret etmek için Avcılar'a gelen Hatice Atıcı, oğlu Tarık Eymen için yaşadığı acı ve bitmeyen umudunu anlattı. Atıcı, oğlunun 5 yaşına girmesinden 1 ay sonra ablası ve ağabeyi ile birlikte kapının önüne çıktığını ve 5 dakika içerisinde kaybolduğunu anlatırken, "İlk yarım saatte paniklemedim. O dönemde de bu kadar kayıp olayları gündemde değildi. Ya da bizim başımıza gelmediği için çok dikkatimizi çekmiyordu. Yarım saat sonra telaş etmeye başladık. Emniyet'e gittik, takip edildi, çok arandı. Aklımıza gelen her şeyi yaptık. Emniyet de yaptı ama hiçbir sonuca ulaşılamadık" dedi.

Hatice Atıcı, o günden bu yana duyduğu acıyı ilk günkü gibi hissettiğini belirtirken, şöyle konuştu:

"Ölmüş olsa acım küllenirdi, gider mezarında duasını okur gelirdim. Ama ben her gün kapıdayım, her gün camdayım. Kayıp acısını ancak yakınları bilir. Bunu Allah düşmanım başına bile vermesin sokakta giderken arabaların içine bile bakıyorsun 'Acaba çocuğum bunların içinde mi?' diye. Herkes, her şey sizin İçin 'Eymen'. 'Onun soluduğu havayı soluyorum' diye bile teselli olduğum zamanlar olmuştur. Eymen şimdi 18 yaşına girmiştir. Bu sene üniversite sınavına girmiş olması veya herhangi bir üniversitede başlamış olması lazım. O yaşta yeğenlerim var onlar da girdiler. Artık reşit oldu. Eymen'i biz aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedik" POLİSİN ÇİZDİĞİ ROBOT RESİMLERLE ARANIYOR

Çocuk yaştan çıktığı için aramalarda kullanılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bugüne kadar birkaç kez yaşlandırma yöntemiyle robot resimler hazırlandığını anlatan anne Atıcı, "Anne, baba, kardeşlerinin o yaştaki fotoğrafları derlenip kayıp kişiye benzer bir resim elde ediliyor. Yani biz Eymen'in büyüdüğünü bu robot resimlerde görüyoruz. Bu da bir anne için çok acı bir şey. Çocuğunuzu robot resimden tanımaya çalışıyorsunuz. Herhalde çizilen bu fotoğrafa benziyordur. Bu bilinmezlik bile öyle acı verici bir durum ki. Ben bile kendi kendime soruyorum, oğluma benziyor mu diye. Kendi çocuğuna bu kadar yabancı olmak çok acı. Allah kimsenin başına vermesin. Kendi doğurduğunuz çocuğa yabancı oluyorsunuz. Hep bir tarafın buruk, eksik kalıyorö diye konuştu.. Gözü yaşlı anne, Allah'tan artık bu acılarının son bulmasını dilediğini vurguladı.

Hatice Atıcı, "Eminim ki Eymen bir yerlerde hatırlıyordur bizi. 4 yaşındaki bir çocuğun anıları vardır. Çok zeki, hafızası güçlü bir çocuktu. Sesimizi duysun artık. Ben yavruma direkt sesleniyorum. Ben onun yaşadığından hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Bir an olsun ölüsü aklıma gelmedi. Eymen bizi duyacak, bulacak biz bekliyoruz onu. Ağabeyi, ablası, herkes biz ailece onu bekliyoruz. Geçmişte Eymen'i bulacağım diye hayallerim vardı. Bundan sonraki hayalim Eymen gelince biz ne yapacağız? Onunla nasıl kaynaşacağız. Bu hayalle yaşıyorum.Telefon numaramı değiştirmedim. Sosyal medyadaki resimlerimi değiştirmedim, bir yerlerde denk gelir bulur umuduyla. Bana rahat ulaşılsın diye telefonum açık. Anne yüreği hisseder derler ya. Geceleri ateşler içerisinde uyanırım, 'Eymen bugün hasta' diyorum. Gözüm kapıda yollardayım. Hayat devam ediyor ama benim için her yerde Eymen var" şeklinde konuştu.

VİDEO HAZIRLADI

Oğlunun fotoğrafları, kaybolması ve aranması ile ilgili haber kupürlerine yer verdiği yaklaşık 4 dakikalık video hazırlayan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Hatice Atıcı, burada "20 Mayıs 2005'ten beri kayıp yavrum Eymen'i arıyorum. Gittiğinde henüz 4 yaşı yeni bitmişti. Hayat dolu çocuğum şimdi neredesin?" diye yazdı. "VİCDAN SAHİBİ BİRİNİN KONUŞMASINI BEKLİYORUZ"

Eskişehir'de esnaf olan Önder Uslu ise 14 yıl önce oğlunun kaybolmasına ilişkin herhangi bir görgü tanığı varsa artık konuşması gerektiğini belirtti. Uslu, şunları söyledi:

"O gün her ne yaşandıysa bunun mutlaka bir görgü tanığı olayın içinde birileri bir takım insanlar vardır. Mutlaka vardır yani. O günkü şartlarla konuşamamış olabilirler. O günkü şartlarda bir şeyleri söyleyememiş olabilirler ama yıllar geçti aradan. İçlerindeki vicdana ve yüreğe sesleniyorum. Bugün çıksınlar bir itirafçı gibi değil de bir vicdan sahibi bir yüreği sızlayan bir insan olarak çıkıp bize bildikleri bir şey varsa ve bunu söylerlerse her şey aydınlığa çıkacaktır. Değilse bugün için Allah'tan başka diyecek bir şeyimiz yoktur. Toprağımız yok yani ve böyle ihtimaller konuşulduğu zaman başına bir şey geldi hayatta olmasa dahi gideceğimiz bir toprak yok. Böyle bir ihtimal dahi varsa birinin çıkıp da bize bir itirafçı değil de vicdan sahibi birinin konuşmasını bekliyoruz."

ROBOT RESİMLERİ BÜYÜDÜ

Önder Uslu, 14 yıldır kayıp olan oğlunun Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dönem dönem yaşlandırma yöntemiyle robot resimlerinin yapıldığını söyledi. 8, 11 ve 13 yaşlarındaki hallerinin robot resim olarak çizildiğini anlatan Uslu, "Tabi olayın sonucu olmayınca ve aradan yıllar da geçince burada emniyetin kriminal bölümü işin içine giriyor. Dosya kapanmadığı için güncelleme yapılamıyor. Bizim talebimizde emniyetin çalışmalarıyla belli bir zaman içinde bu işte teknolojik bazda kriminal işler olarak robot resimler çiziliyor. Tabi bunlar aileden alınan resimler, çocuğun çevre gelişimine göre yapılan teknik işler. Ailenin bütün fertlerinden resimler alınıp şu anki yaşına göre bir çalışma yapılıyor. Tabi bu emniyetin yaptığı bir çalışma daha çok. 8, 11 ve 13 yaşına ait çizilmiş robot çalışması var. Çok büyük umutlarla gittiğimiz noktalardan çok sönük vaziyette ve her şeyimiz bitik olarak döndüğümüz olaylar da var. Bize gelen olayların yüzde 99'u boş çıktı. Bu zaman zarfında kayıp çocuklar konusunda Türkiye çok yol kat etti. Mecliste ki araştırma komisyonunun verdiği önergelerden sonra ve emniyetin yaptığı çalışmalardan sonra şu an bir çocuk kaybolsa anında kaybolduğu bölgeye mesaj atılıyor. Şu anki teknolojiyle birlikte zaten bilinçlendirme çokça arttı. Tabi bizim zamanımızda onlar çok zayıftı. Biz onun sıkıntısını çok çektik. Birçok konuda geri kaldık. Olay anı, olay günü ve olay zamanıyla ilgili hiçbir şey yapamadık. Sıkıntımız orada zaten olay anının olmaması" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Annesinin hazırladığı videodan bölümler

-Polisin hazırladığı robot resim ve kayıp ilanı

-Anne ile röportaj

-Baba ile röp ================================= 5- GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DENİZE ATLAYAN YABANCI UYRUKLU KADINI, TURİST KURTARDI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) GALATA Köprüsü'nden denize atlayan yabancı uyruklu kadını, Romanyalı bir turist kurtardı. Son anda kurtarılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 10.30 sıralarında yaşandı. Eminönü Galata Köprüsü'nde denize atlayan bir kadın, suyun üstünde çırpınmaya başladı. Bu sırada köprü altındaki bir restoranda kahvaltı yapan Romanyalı turist Lucian Bolboros denize atlayıp kadını su yüzeyinde tutmayı başardı. Kıyıdaki vatandaşların attığı can simidine tutunan turist genç, kadını kenara getirdi fakat kadını yukarı çekmek mümkün olmadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Deniz Polisi yabancı uyruklu kadını ve onu kurtaran turist genci bota aldı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Kurtarma çalışmaları

-Vatandaşların attığı can simidi (AKTÜEL)

-Olay yerinde toplanan kalabalık

-Kadının deniz polisi botuna çıkarılması

-Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi

-Kadının ambulansa götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler ========================= 6- EMİNÖNÜ'NDE OTELDE YANGIN PANİĞİ (toplu görüntü) Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Eminönü'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Yangın Hoca Paşa Mahallesi'nde otelde saat 07.00 sıralarında çıktı. 4 katlı bir otelin mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Otel çalışanları da bir yandan yangına müdahale ederken diğer bir yandan da otelde konaklayan müşterileri tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sırasında söndürmek isteyen Turan Çelik ve Mevlüt Bölek isimli iki çalışan elleri ve kollarından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki çalışana ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın çıkan otelin tramvay yolu üzerinde olması nedeniyle seferlerde kısa süreli yapılamadı. İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü. Tahliye edilen müşterileri de tek tek otele geri alındı. Polis ekipleri de olay yeri incelemesi yaptı. Yangına mutfakta bulunan kızartma makinesinin neden olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Yaralanan çalışanlara müdahele edilmesi

- Polisin önlemi

- Aksayan tramvay seferleri

- Vatandaş ile röp

- Seferlerin normale dönmesi

- Genel ve detaylar 7 -(ÖZEL) - KAZA YAPAN KAMYONET ALEV TOPUNA DÖNDÜ…BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yan yatan kamyonet alev alev yandı. Hurda yığınına dönen kamyonetin sürücüsü son anda çıkarak ölümden döndü.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Dondurulmuş gıda taşıyan kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı.

Kaza sonrası sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kamyonetten alevler yükselmeye başladı. Sürücü araçtan son anda çıkmayı başardı. Kazayı görenler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Otoyol görevlileri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalarla güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan kamyonete müdahale etti. İtfaiyenin 15 dakika süren çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen kamyonet otoyol görevlileri tarafından vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yara almayan sürücü kaza ile ilgili ifade vermek için karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan kamyonetin görüntüsü

-İtfaiyenin söndürme çalışması

-Yoldan görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Otoyol görevlilerin aldığı güvenlik önlemi

-Hurdaya dönen kamyonetin görüntüsü

-Vinç yardımıyla kamyonetin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler =============================== 8 - ÇAKMAKLA OYNARKEN YANGIN ÇIKARDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da çakmakla oynayan bir çocuk, odadaki eşyaların büyük bölümünün yanmasına neden oldu. Yangın dün saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yer alan Coşkunlar Apartmanı'nın 4'üncü katındaki evde başladı. Evde anne ve babası ile birlikte bulunan 4 yaşındaki çocuk odanın kapısını kapatarak çakmakla oynamaya başladı. Çakmak ateşi ile bazı eşyalar tutuşup alev alırken çocuk ağlayarak elindeki çakmakla diğer odada oturan babasının yanına gidince yangın çıktığı anlaşıldı. Ev sakinlerinin çabasına rağmen alevler söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye odadaki yangını diğer oda ve evlere sıçramadan söndürdü. Dumandan etkilenen çocuğun annesi ihbar üzerine gelen 112 ekibinin ambulansında bir süre tedavi edildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü: İtfaiye araçları Çocuğun annesi ambulansta Binanın önündeki bina sakinleri Evin içinden görüntüler Baba oğlunun evi yakması ve söndürme çalışmasını anlatırken Yanan televizyon ve diğer eşyalardan görüntüler ================================ 9 - (ÖZEL) - LÜKS OTOMOBİLDE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADIN SON ANDA KURTARILDI Haber-Kamera: Murat KORKMAZ Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Ataşehir'de otomobilin kapıların kilitledikten sonra ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan Buket P. aracın camı kırılarak son anda kurtarıldı.

Olay Ataşehir Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde park edilmiş araç içerisinde hareketsiz yatan Buket P.'yi gören çevredekiler önce uyuduğunu düşündü. Bir süre sonra şüphelenen çevredekiler, cama vurup otomobili salladı. Ancak Buket P. hareket etmeyince durum polise bildirildi. Polis, aracın sağ arka camını kırıp kapıyı açtı. Baygın yatan kadının yanın çok sayıda ilaç ve bir not buldu. İntihar teşebbüsünde bulunduğu belirlenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü.

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-Kadının araçtan çıkarılması

-Sedyeyle ambulansa götürülmesi

-Röportaj

-genel ve detay ================== 10 - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 13 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ İstanbul DHA- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza NarkoKim ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda, Sao Paulo'dan farklı günlerde gelen iki yolcuya ait valizlerde toplam 13 kilogram 29 gram kokain ele geçirildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı. Çalışma sonucunda Sao Paulo'dan İstanbul'a, farklı günlerde gelecek olan uçaklarda seyahat eden Şili ve Hollanda uyruklu iki kişi şüpheli olarak değerlendirilip, takibe alındı. NarkoKim ekiplerince havalimanına gelen ilk uçağın kapısında yapılan pasaport kontrolünde, Şili uyruklu şüpheli tespit edilerek, valizleri arandı. Narkotik dedektör köpeğinin aşırı tepki verdiği valiz x-ray taramasından geçirildi ve şüpheli yoğunluk tespit edildi. Valizinde yapılan aramada, 10 paket içinde toplam 10 kilogram 530 gram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 160 bin liralık kokain ele geçirildi.