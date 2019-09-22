DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) RİVA DERESİ'NİN YÜZEN EVİ - Eviyle dereye açılıyor... Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) HAMDULLAH Aksoy bir hafriyatçı. İstanbul'un kalabalığından, trafiğinden kaçmak için Riva deresi üzerine kendi emekleriyle 15 günde yüzen ev yaptı. Fotoğrafçıların, gezginlerin ilgi odağı olan bu evde huzuru, mutluluğu bulduğunu söylüyor.

İstanbul Beykoz'da, Riva deresi üzerinde görenleri şaşırtan, hemen herkesin ilgisini çeken yüzen bir ev bulunuyor. Sahibi Hamdullah Aksoy bir hafriyatçı. Neden suyun üzerinde sal, tekne oluyor da ev olmuyor düşüncesi ile yola çıkıp görenleri hayrete düşüren bu evi yaptı.

Fotoğrafçıların, gezginlerin ve çevrede yaşayanların ilgisini çeken bu evde huzur bulduğunu söyleyen 30 yaşındaki Aksoy evin yapılış hikayesini şöyle anlattı: "Riva'da yaşıyorum. Suyu, denizi seviyorum. 'Suyun üzerine sal, tekne yapıyorlar neden ev yapmıyorlar?' diye düşündüm. Başladım, başardım yaptım. Ramazan ayında başladım, oruçtum, boştaydım 15 gün içerisinde yaptım. Günde iki saat çalışarak yaptım. Makinaların üzerine koyup önce denize indirdim, sonra Riva deresine çektim. Huzur buluyorum burada. Mangalımı yapıyorum, çayımı kahvemi demliyorum. İnsanlar geliyor fotoğraf çekiyor. Çok beğeniyor, tebrik ediyorlar. Ben de zevkle oturuyorum. Önce denize aldım, denizden tekneyle buraya çektim. Denize de TIR'la taşıdım"

İNCE MATEMATİK HESABI İLE YAPILDI

Çok kısa bir sürede yüzen evi yaptığını söyleyen Aksoy, evin su üzerinde durabilmesi ve batmaması için matematik hesabı yaptığını söyleten Aksoy, "İlk denememde oldu. Düşünerek yaptım. Altına varil koydum. Varilin suda kaldırma gücü 300 kilo. Yaklaşık 25 tane varil koydum. Altı ton kaldırma gücü oluyor. Benim üzerine koyduğum ahşap iki ton. Hesabını yaptım bunun. Sonuçta suyun üzerindesin, yaşıyorsun. Herhangi bir şey olduğunda kötü bir sonuçla karşılaşmamak gerek" diye konuştu. HERKESİN İLGİ ODAĞI

Yüzen evde pek çok detay da düşünülmüş durumda. Mangal yapmak için özel bir alan, kapı önünde masa sandalyeler, hatta evin dışını süsleyen lambaların yanması için güneş enerjisi bile bulunuyor. Aksoy eve ilginin yoğun olduğunu, birçok çiftin evlilik teklifini bu evde yaptığını, fotoğrafçıların ve çevredekilerin evi sık sık ziyaret ettiğini söyledi. Aksoy, "Arkadaşlarım geliyor. Çayımızı kahvemizi demleyip hoşça vakit geçiriyoruz. Denize de açılıyor bu ev ama çok tercih etmiyorum. Sakin olduğu zaman denize girmek için gidiyorum. Hobim oldu bu benim zevkle oturuyorum. Evde değişiklik yapmak istemiyorum. Bu bana yeter. İnsanların ilgisinden oturamadım bile. Herkes geliyor, kıramıyorum insanları. Fotoğraf çekmek istiyorlar. Onlar da oturuyor. Çay, kahve içip dönüyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-YÜZEN EVİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

-Yüzen evin dereye açılması

-Hamdullah Aksoy Röportajı

-Ziyarete gelenlerden detaylar

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ) 22.09.2019 - 11.31- Haber Kodu : 190922050 22.09.2019 - 11.39 - Haber Kodu : 190922051 =========================== 2 - (ÖZEL) SARIYER'DE HATA ZİNCİRİ KAZAYA NEDEN OLDU Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer'de otomobil ve motosiklet sürücüsünün hatası kazaya neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Emirgan Sahil Yolu'nda hatalı dönüş yapan otomobile ters şeritten gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle arka tekerleği havaya kalkan motosikletteki sürücü kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin hatalı dönüşü, motosiklet sürücüsünün ters şeritten gelmesi, kayarak otomobile çarpması ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Otomobilin hatalı dönüşü

-Önündeki aracı sollamak için ters şeritten ilerleyen motosiklet

-Sürücünün frene basmasıyla kayan motosiklet

-Motosikletin otomobile çarpması

-Motosikletin arka tekerleğinin havaya kalkması

-Motosikletin yere devrilmesi

-Motosiklet sürücüsünün otomobildeki kişiye tepkileri

-Genel ve detay görüntüler

22.09.2019 - 10.45 - Haber Kodu : 190922033 3- (ÖZEL) AYAĞINA OLTA ŞAMANDIRASI TAKILAN MARTININ ÇARESİZ ÇIRPINIŞI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer'de ayağına olta kancası ve olta şamandırası takılan martı bir süre uçtuktan sonra konduğu yerde kurtulmaya çalıştı. Fatih'te yine ayağına misina ve olta şamandırası takılan bir martı vatandaşlar tarafından kurtarılıp doğaya salındı. Sarıyer'deki martının çaresizliği ve Fatih'teki martının kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Sarıyer Anadolu Hisarı Sahili'nde ayağına olta kancası ve olta şamandırası takılan bir martı boğazda bir süre uçtuktan sonra bir yalının önüne kondu. Burada ayağına batan kanca ve şamandıradan kurtulmaya çalışan martı daha sonra yorgun düştü. Ve olduğu yere çöktü. Martının çaresiz çırpınışları yürek burktu. BİR MARTININ KURTULUŞU

Fatih'te benzer bir şekilde ayağına olta misinası ve olta şamandırası takılan bir martı ise vatandaşlar tarafından kurtarılıp doğaya salındı. Kurtarılan martı havada özgürce süzülürken o anlar kameralara yansıdı. Görüntü dökümü:

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-Sarıyer'de ayağına kanca ve şamandıra takılan martı

-Martının ayağına takılan olta malzemeleri ile uçmaya çalışması

-Martının bir yalı önüne konması

-Martının kurtulmaya çalışması

-Yorgun düşen martının olduğu yere çökmesi

-Fatih'te ayağına misina ve şamandıra takılan martı

-Vatandaşların misinayı kesip martıyı kurtarması

-Martının doğaya salınması

-Martının uçarak uzaklaşması

-Genel ve detay görüntüler

22.09.2019 - 09.56 - Haber Kodu : 190922023 4- İMAMOĞLU'NDAN TORPİL İDDİASINA YANIT: YANLIŞ BİR YAZIŞMADIR İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl sekreteri imzasıyla ilçe başkanlıklarına gönderildiği ifade edilen yazıyla ilgili "Partimizin, parti içindeki bir yazışmayı gördüm. Açıkçası ilk bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil" açıklamasını yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Otomobilsiz Kent Günü Birlikte Yürüyelim Etkinliğine" katıldı. Kadıköy Bağdat Caddesi, etkinlik nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. İmamoğlu, vatandaşlarla birlikte yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Yürüyüşün sonunda katılımcılara hitap eden İmamoğlu, "Aslında çok değerli bir aktivite. Bir çok kentte yapılıyor. İstanbul'da önceliğimizin insan olduğunu ifade ettik. İstanbul'da kesinlikle var etmek istediğimiz, insanların yürüyebileceği ortamları sağlamak. Koşabileceği ortamları sağlamak. Bu noktada kaybolmuş alanları insanların hizmetine sunmak, caddeleri buna göre tasarlamak. Bunlar hiç zor değil" diye konuştu.

"YANLIŞ BİR YAZIŞMADIR"

İmamoğlu etkinliğin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, bir gazetecinin, CHP İstanbul İl Sekreteri imzasıyla ilçe başkanlıklarına gönderildiği belirtilen yazıyla ilgili soruya "Partimizin, kendi parti içinde bir yazışmayı gördüm. Açıkçası ilk bir cümlesi doğru. Ondan sonrası yanlış. Metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili umuyorum il başkanlığımız bir görüşme ya da bir değerlendirme yapacaktır. Bizim için tabii ki referans yazabilir. Tabii ki herkes referans yazabilir. CHP'de görev alan insanları da yazabilirler. Bir belediye başkanını da yazabilirler. Herhangi bir insanı da yazabilir. Çünkü günün sonunda referanslar sorgulanacak. Bizim için bir ayrıcalığı yoktur. Bunu beyan ettik. Yanlış bir yazışmadır. İnşallah hızlıca düzeltirler. Yazan arkadaşımızın bir hatası olsa gerek. İnşallah bunu düzeltirler diye düşünüyorum" yanıtını verdi. Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntü

-Yürüyüş

-İmamoğlu'nun konuşması

-Soru-cevap

-Detaylar

==================== 5- SEFAKÖY D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL PANELVANA ÇARPTI: 2 YARALI Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

Küçükçekmece D-100 Sefaköy Mevkii'nde iddiaya göre süratli şekilde yol alan bir otomobil orta şeritteki panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvandaki sürücü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Kaza, D-100 Sefaköy Mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, İbrahim İşçi kontrolündeki 34 ADL 558 plakalı lüks otomobil süratli bir şekilde sol şeritte seyrederken, Ercan Purut kontrolündeki 34 ER 0769 plakalı panelvana arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonucu Ercan Purut, aracının içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüyü aracın içinden çıkarmak için itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Ercan Purut, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan İbrahim İşçi ise ayakta tedavi edildi. Kaza sonucu trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayı gören taksi şoförü Hasan Hükümdar, "Minibüs sağ taraftan gidiyordu diğer otomobil sol taraftan geliyordu. Canlı olarak izledim, otomobil minibüse vurunca otomobil kendisini attı" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Panelvanın içinde sıkışan sürücü

-Kazaya karışan genç sürücü

-Sıkışan sürücünün kurtarılıp ambulansa bindirilmesi

-Trafiğin tek şeritten akması

-Polis, ambulans ve sağlık ekipleri

-Vatandaş ile röp. 22.09.2019 - 10.10 Haber Kodu : 190922025 ========================== 6- BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI GENÇLERLE HALİÇ'TE KULAÇ ATTI Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında Beyoğlu Belediyesi, sağlıklı yaşam için toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu'nun da katıldığı etkinlikte Yıldız, gençlerle birlikte bir süre yürüyüş yaptı ardından da Haliç'te yüzdü.

Sütlüce'de bulunan Miniatürk alanında başlayan etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş , Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız etkinliğe katılanlarla birlikte Miniatürk alanından Hasköy'deki Beyoğlu Yelken Okulu'na yürüdü.

HEM ETKİNLİĞİ KUTLAMAK HEM DE HALİÇ'TE YÜZÜLEBİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN YÜZECEĞİM

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız "Bugün Avrupa Hareketlilik günü. Sabah Sütlüce'de başlayan yürüyüşümüz Beyoğlu Hasköy'de bitti. Aramızda çok değerli milli yüzücümüz Beytullah Eroğlu kardeşimiz de var. Burada tarihi bir anı yaşayacağız. 1994 yılında saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu millete, İstanbul'a dünyanın incisi kabul edilen boğazın yanında "Golden Hornö diye bilinen altın boynuz Haliç'i yüzülebilir bir şekilde bu ülkenin gençlerine, çocuklarına emanet olarak miras olarak bıraktı. Biz de Avrupa Hareketlilik Haftası'nda milli yüzücülerimiz ile hep birlikte hem bu hareketlilik gününü anmak, hem de Haliç'te yüzülebileceğini, İstanbul'a Türkiye'ye, dünyaya göstermek için ben de Beyoğlu Belediye Başkanı olarak bugün Haliç'te yüzeceğimö dedi. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ HALİÇTE KULAÇ ATTI

Konuşmanın ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız etkinliğe katılan yüzücülerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldız daha sonra yüzücülerle birlikte Haliç'e atlayarak bir süre yüzdü. Etkinliğe katılan sporcular Balat Sahil'inden tekrar Hasköy Sahili'ne geldi.

Görüntü dökümü:

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- Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın gençlerle yürümesi

- Haydar Ali Yıldız'ın Hasköy'de yürüyüşü sonlandırması

- Haydar Ali Yıldız'ın konuşması

- Haydar Ali Yıldız'ın etkinliğe katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirmesi

- Yıldız'ın Haliç'e atlaması

-Yıldız'ın Haliç'te yüzmesi

-Etkinliğe katılan diğer yüzücülerin Haliç'e atlaması

-Genel ve detaylar ========================== 7- 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE BAYGIN HALDE BULDUĞU ANNESİ İÇİN KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ *Ambulansa konan annesini polisin kucağında izledi. Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de annesini baygın halde gören çocuk, karşı komşularının kapısını çalarak yardım istedi. Küçük çocuk hastaneye kaldırılan annesinin ambulansa konmasını polisin kucağında böyle izledi.

Şişli Paşa Mahallesi Civelek Sokak'taki evinde 5 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşayan 35 yaşındaki genç kadın sabah saatlerinde baygın halde bulundu. Edinilen bilgiye göre annesini baygın halde yerde gören küçük çocuk çığlık atarak evden çıktı. Karşı komşusunun kapısına vuran küçük çocuk, annesinin durumunu komşulara söyleyerek yardım istedi. Evin içerisine giren ve kadını baygın halde yerde yatar vaziyette gören bina sakinleri hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Küçük çocuk annesinin ambulansa konmasını polisin kucağında izlerken, çevredeki vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Daha sonra polis ekipleri daha sonra çocuğu komşuya emanet etti. İlaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kadının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavisi sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kadının ambulansa taşınması

-Polis' in kucağında annesini izlemesi

-Komşusunun çocuğu emanet alması

-Genel ve detay görüntüler 22.09.2019 - 12.32 - Haber Kodu : 190922065 8- (ÖZEL) AVCILAR'DAKİ 3 KATLI KEDİ EVLERİ KALDIRILIYOR İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da belediyenin mahallelerdeki parklara 4 yıl önce kediler için yerleştirdiği 3 katlı villa barınaklar, kedi ölümlerinin çoğalması üzerine kaldırılıyor. Avcılar Belediyesi'nce yapılan açıklamada, "Avcılar ve çevre ilçelerden kedi evlerimize kontrolsüzce hasta kediler bırakılmıştır. Bırakılan bu minik dostlarımızın hastalıklarını diğer kedilere bulaştırması sonucu son iki yıldır kedi evlerimizde ölümler çoğalmıştır. Tüm kedi evleri kaldırılarak yerlerine daha küçük barınma evleri ve su mama kapları konulacaktır." denildi. Kedi evlerinin gönüllü bakıcıları ise, kedilerin kış öncesi sokağa terk edildiğini öne sürerek karara tepki gösterdi. 10 MAHALLEYE YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Avcılar Belediyesi, 2015 yılında kış mevsiminde yağıştan, yaz aylarında sıcaktan ve her türlü dış tehditten etkilenen kediler için 10 mahalleye ahşap malzemeden hazırlanan kedi evi olarak nitelenen '3 Katlı Villa Barınaklar' yerleştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde muayene edilen, hasta ise tedavi edilen, dişi ise kısırlaştırılan ve aşıları yapılan kedilerin bu barınaklara bırakılmasının ardından son dönemde ölümler görülmeye başladı. Avcılar Belediyesi, bu konuda yaptığı açıklamada, özellikle Ambarlı Meydanı'ndaki kedi evindeki ölümleri doğrulanırken, buradaki kedi evinin son iki yılda 'Maksadının dışında kullanıldığı' ifade edildi. 'Önemli Duyuru! Kamuoyunun dikkatine' başlıklı açıklamada şöyle derildi:

"İlçemiz genelindeki kedi evleri, kedilerin kendilerini tehlikede hissettiği zaman barınabilecekleri, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamadıklarında her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri veteriner hekimin kısırlaştırma ve bakımlarını sağladığı yaşam alanları oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Mahallelerimizde bulunan özellikle Ambarlı Meydanı'ndaki en büyük kedi evimiz son iki yıldır maksadının dışında kullanılmıştır. Avcılar ve çevre ilçelerden kedi evlerimize kontrolsüzce hasta kediler bırakılmıştır. Bırakılan bu minik dostlarımızın hastalıklarını diğer kedilere bulaştırması sonucu son iki yıldır kedi evlerimizde ölümler çoğalmıştır. Bu maksatla ilçe genelindeki tüm kedi evleri kaldırılarak yerlerine daha küçük barınma evleri ve su mama kapları konulacaktır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kedileri yukarıda bahsedilen durumlar vuku bulduğunda kedi evlerine terk etmek yerine rehabilitasyon merkezine teslim etmeleridir." KEDİLER EVSİZ KALDI

Ambarlı Meydanı'ndaki kedi evi ve demir kafesi geçen hafta öğle saatlerinde zabıta nezaretinde görevlendirilen ekip tarafından kesilerek götürüldü. Buradaki kedi evinin gönüllü bakıcısı Mustafa Hayta, belediyenin aldığı kararı hemen uygulamasına şaşırdığını söyledi. Hayta, Hayta, "Bu minik yavrular soğuk kış günü nerede barınacak. Evsiz kalan kediler arasında kısırlaştırılmayanlar ve gebe olanlar da var" dedi. Merkez Mahallesi'ndeki Öğretmen Hakkı Doğan Parkı'nın bir köşesindeki kedi evinin ilk günden bu yana gönüllü bakıcısı Yıldız Urhan da gününün büyük bölümünü geçirdiği masum hayvanların kış mevsimi öncesi açıkta bırakılması kararına şaşırdığını söyledi. Emekli aylığının önemli bölümünü kedileri doyurmak ve zaman zaman da tedavi etmek için harcayan eski bankacı Urhan, temizliğinden bakımına kadar tüm ihtiyaçları ile ilgilendiği bu kedi evinin kaldırılmasının yanlış olacağını ekledi.