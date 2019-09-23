DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

(ÖZEL)

1- YAN TARAFTA YAPILAN İNŞAATTAN SALONLARINA DOLAN BETONLA ŞOK YAŞADILAR Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'deki inşaatta basınç nedeniyle patladığı belirtilen beton kalıbı, bitişiğindeki binanın 3'üncü katındaki dairenin salon duvarını yıktı. Islak beton salona yayılırken dairede hasar oluştu. Dairede oturan ve olayı gittiği okulda öğrenen Seher Kızıcı, "Burada koltukta eşim yatıyordu, beton altında kalabilirdi. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Olay, Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Seher ve Aykut Kızıcı çifti, bir yıl önce burada bulunan daireye kiracı olarak taşındı. Özel bir okulda öğretmenlik yapan Seher Kızıcı, sabah saatlerinde işine gitti. Mühendis eşi ise, öğleden sonra evden çıktı. Seher Kızıcı, saat 14.00 sıralarında salon duvarlarının yıkıldığını öğrenerek, eşiyle birlikte eve döndü. Duvarlarının bitişikteki inşaatta yapılan çalışmalarda perde beton kalıbının döküm sırasında basınçla patlaması nedeniyle yıkıldığını öğrenen çift, durumu hemen zabıta ekiplerine bildirdi. Eşyaları ıslak beton altında kalan çift, müteahhitten zararlarının karşılanmasını istedi. Müteahhit ise ancak şikayetlerini geri çektiklerinde zararlarını karşılayacağını söyledi. Bir ay önce de aynı inşatta yapılan perde beton dökümü sırasında ikinci kattaki dairenin duvarlarının yıkıldığı öğrenildi.

"EŞİM DE BETON ALTINDA KALABİLİRDİ"

Özel bir okulda biyoloji öğretmenliği yapan Seher Kızıcı, "Geçtiğimiz hafta çok üzücü bir olay yaşadık. Bitişik binamızda bir inşaat yapılıyor. Oranın betonu basınçla bizim duvarı patlattı. Ve bizim duvarımız, mutfak dolapları da dahil olmak üzere komple çöktü ve hasar oluştu. Ve burada, duvarın yıkılmasında önce koltukta eşim yatıyordu. Eşim de beton altına kalabilirdi. Biz evimize geldiğimizde korkunç bir manzarayla karşılaştık. Müteahhit beye bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk ve zabıta ekiplerini de buraya çağırdık" şeklinde konuştu. "BİR AY ÖNCE DE ALT KATTA AYNI ŞEY YAŞANDI"

Hukuki süreci başlattıklarını söyleyen Seher Kızıcı, "1 ay önce de alt katta aynı şey yaşandı. Oranın da duvarı çöktü. Müteahhit beyden 10 bin lira talep ettik biz. Fakat alt katın ücretini ödemediği için bizim de ücretimizi ödemeyeceğini düşündük. Ve müteahhit beyi dava ettik. 10 bin lira masrafımız oldu. Ben bir yıllık evliyim. Bütün çeyiz malzemelerim, mutfak malzemelerim burada döküldü, kırıldı. Koltuğumdan tutun orta sehpaya, halıma kadar. Amerikan mutfak olduğu için salon ve mutfak birleşik. Hem bütün mutfak malzemelerim hem de salon malzemelerim zarar gördü. Yaklaşık 10 bin liraya kadar da hasarı çıktı. Ve ben bu hasarı cebimden karşıladım şu an. Yeni bir ev bulmak zorunda kaldım, taşındım, nakliyat, depozito. Bütün bu hasarlar bana 20 bin liraya mal oldu, bu olayda sadece. Ben hukuki süreci başlattım. İnşallah adalet yerini bulacak ve ben bu parayı bu beyefendiden temin edeceğim" dedi.

"ALT KAT DA AYNI ŞEKİLDE ZARAR GÖRDÜ"

Binanın 2 katında oturan Hüseyin Ezgin de, "Yaklaşık 1 ay önce buna benzer bir durum yaşadım. Aykut Beyler gibi benim de evim hasar gördü. Yaklaşık 10 bin liralık zararım var benim de. Karşılanmadı hala karşılanmasını bekliyorum açıkçası. Benden zaman istemişlerdi. O sürenin dolmasını bekliyorum. Dolduktan sonra karışılacaklarını ümit ediyorum" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Yıkılma sonrası salon (cep telefonu görüntüleri)

-Seher Kızıcı ile röp

-Yıkılan salon duvarı

-Olayın yaşandığı bina

-Binanın bitişiğindeki inşaat

-Bina ve inşaat drone görüntüsü

-Muhabir anons

-Genel ve detay ============================= 2- KIVANÇ TATLITUĞ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİREN HAKİM MAZERET İZNİNE AYRILDI (2) Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - KARTAL'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geçtiğimiz perşembe günü bir davası için gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U.'nun mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİĞİ HAKİM DURUŞMASINA BAKAN HAKİM DEĞİL

Sahte fatura kullandığı gerekçesi ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına katılmak için İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelen Kıvanç Tatlıtuğ, 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U. ile duruşma salonunda fotoğraf çektirdi. HSK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Bu fotoğrafı, "Perşembe hatırası" notu ile sosyal medyada paylaşan hakim S.Ş.U. hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.

Hakim S.Ş.U., sosyal medyada yaşanan tepkiler üzerine mazeret iznine ayrılarak bugün adliyeye gelmedi. S.Ş.U.'nun bugün bakması gereken talimat duruşmaları için de başka hakimin görevlendirildiği öğrenildi. S.Ş.U.'nun, yaklaşık 20 gün önce bu mahkemedeki görevine başladığı öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Fotoğraf

-Tatlıtuğ'un görüntüsü 23.09.2019 - 11.09 - Haber Kodu : 190923041 (ÖZEL)

3- SULTANGAZİ SURİYELİ İKİ GRUP ARASINDA KAVGA; KAÇAN KİŞİYİ LİNÇTEN SURİYELİ DÜKKAN SAHİBİ KURTARDI Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)

SULTANGAZİ'de Suriyeli iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kaçarak bir dükkana sığınan, kalabalık bir grup tarafından kovalanan Suriyeli'yi linç edilmekten, Suriyeli dükkan sahibi Juma Jalloul ile mahalleli kurtardı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında bir Suriyeli olay yerinden kaçmaya başladı. Kalabalık bir grup da kaçan kişiyi kovalamaya başladı. Mahalledeki bir iş yerine sığınan Suriyeli, kendisini takip edenlerce linç edilmek istendi. İş yerinin camlarını taşla kıran grup, daha sonra kapısını tekmeleyip kırarak içeri girdi. İçeride bulunan kişiyi dövmeye başlayan grubu iş yeri sahibi ve mahalle sakinleri dışarı çıkarmaya çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"BİR KİŞİ ELİNDEKİ MAKASLA ŞAHSA VURMAYA ÇALIŞTI"

Yaşanan dehşet anlarını anlatan iş yeri sahibi Juma Jalloul, "Biz içeride çalışıyorduk. Kapı kapalıydı. 20 kişi kapıyı iterek içeri girdi. İş yerimizin camlarını kırdılar. Kaçan şahıs iş yerimize sığınmıştı. İçeri girenler, şahsı dövmeye başladı. İçlerinden biri elindeki makası şahsa vurmaya çalışırken, biz elini tuttuk. Şahısları iterek dışarı attık. Polisi aradık. Olay neden oldu hiç bilmiyoruz. Kaçan Suriyeli iş yerimize saklanmak için girdi. Onu takip edenler de içeri girerek, dövmeye başladılar. Adam tek başınaydı. 35 kişi onu dövüyordu" dedi. Hasan Güneş isimli mahalle sakini ise, "Aşağıda Suriyelilerle birileri kavga ediyor. Suriyeli bulunduğumuz sokağa kaçıyor. Dükkanın içine sığınıyor. Dükkanın içinde darp ediliyor. Dükkanın bir camı kırılıyor. Biz dükkanın üstünde oturuyoruz. Çocuklarım sesleri duyunca aşağı iniyorlar. Bütün mahalle kavgayı ayırmak için sokağa dökülmüş. Ne olduğunu anlamamışlar. Zaten sonra polis gelince dağıtmış hepsini. Darp edilen vardı, yaralı yoktu. Toplumsal bir olay olduğu zaman otomatikman bütün çevre aşağı iniyor. Bizim millet biraz da meraklı" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Dükkandan çıkartılan Suriyeliler

-Kavgayı seyreden mahalleli

-Kaçanlardan görüntü

-aktüel görüntüler

-Olay yeri

-Kırılan camlar

-Jalloul ile röp

-Güneş ile röp

-Genel ve detaylar 23.09.2019 - 11.42 - Haber Kodu : 190923055 (ÖZEL)

4- ESENYURT'TA KAPIDAN ATLARKEN DEMİR KORKULUK KOLUNA SAPLANDI Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt'ta kapıdan atlamaya çalışırken ayağı kayan kişinin kolu demir korkuluklara saplandı. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinden markete gitmek için çıkan Faruk Yılmaz yolu kısaltmak için sitenin ana giriş kapısını kullanmak yerine sitenin kilitli olan arka kapısından atladı. Atlarken ayağı kayan Yılmaz'ın kolu kapının demir korkuluklarına saplandı. O anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yılmaz çevresindeki vatandaşlardan yardım istedi. Sitenin yakınlarındaki inşaatta çalışan işçiler Yılmaz'ın yardımına koşarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucu Faruk Yılmaz koluna saplanan demir korkuluk kesildi. Yılmaz, kolundaki demirle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz'ın kolundan demir korkuluk çıkarıldı.

Sitenin yakındaki inşaatta çalışan Cemil Çörel, "Biz sabah işe başı yapacakken oda oradan çıkmaya çalışıyordu. Oradaki vanaya bastı, vanadan sonra ayağını demirlerin arasına attı, diğer ayağını da yukarı atarken alttaki ayağı kaydı. Demiri tuttuğu kolu da demire geçti. Biz müdahale ettik. Ambulansı ve itfaiyeyi aradık. Hemen geldiler onlarda müdahale ettiler demirleri kestiler arkadaşı hastaneye götürdüler" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Faruk Yılmaz'ın kapıdan atlaması

-Ayağının kayıp düşmesi

-Koluna demir korkuluğun saplanması

-İnşaat çalışanlarının yardıma koşması

-İtfaiye ekiplerinin demir korkuluğu kesmesi

-İnşaat işçisi Cemil Çörel röportaj

-Binanın Genel ve detay görüntüler 23.09.2019 - 11.41- Haber Kodu : 190923054 5- PAKDEMİRLİ: ÇİĞ SÜTÜN SINIFLANDIRILMASININ SONUNA YAKLAŞTIĞIMIZI MÜJDELEMEK İSTİYORUM Haber-Kamera: Ümit UZUN-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Süt Zirvesi'nde konuştu. Bakan Pakdemirli, "Sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini, silsile yoluyla çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının da sonuna yaklaştığımızı müjdelemek istiyorum" dedi. Pakdemirli, yabancı yatırımcılara da "Görünen köy kılavuz istemez kıymetli yatırımcılar. Bölgemizdeki tüm ülkelerle ortak işbirliği yapacağımız projeler için sizleri birlikte çalışmaya davet ediyorum. Bu alanda, bakanlık olarak, var gücümüzle yanınızda olacağımızın da çağrısını yapıyorum." diye konuştu.

Pakdemirli, "Dış piyasada, Türk süt ürünlerinin bilinirliği her geçen gün artmakta, özellikle, labne peyniri dünyada Turkish Labne ismiyle tercih edilmektedir. Başta Ortadoğu'ya yapmış olduğumuz ihracatı, Uzakdoğu pazarına yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda; Çin'e Süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık. 67 adet işletmenin CİFER sisteminde kaydı yapıldı." dedi.

Şişli'de bir otelde düzenlenen zirvede konuşan Bakan Pakdemirli, "Hükümet olarak, verdiğimiz destek ve teşviklerle, Ülkemiz hayvancılığında, son 17 yılda, önemli gelişmeler yaşanmıştır. 2002 yılına göre, büyükbaş hayvan sayısında %74, Küçükbaş hayvan sayısında %44, Süt üretiminde %163, Kırmızı et üretiminde %166 artış sağlanmıştır. Türk tarımı; 82 milyon vatandaşımız, 3,5 milyonu aşkın göçmen ve 50 milyon turistin gıda ihtiyacını karşıladığı gibi,1730 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir sektör konumuna gelmiştir. Ülkemiz tarım ürünlerinde, 2018 yılında, 12,8 milyar dolar ithalata karşılık, 17,7 milyar dolar ihracat yaparak, yaklaşık 4,9 milyar dolar fazla vermiştir." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ SÜT ÜRETİMİNDE YÜZDE 102'LİK ORANLA KENDİ KENDİNE YETERLİ ÜLKE DURUMUNDA"

"2019 yılının ilk 7 ayında, hayvan ve hayvansal ürün ihracatımız, 803,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam ihracatta ise, % 2.5'luk artış sağlanmıştır." diyen Bakan Pakdemirli, "Bu dönemde, süt ve süt ürünlerinin ihracatı ise, % 20'lik artış göstererek, 227,9 milyon dolara yükselmiştir. Süt ve süt ürünleri, beslenme öğeleri açısından, zengin bir içeriğe sahip ürünlerdir. Dolayısıyla bugün süt, sağlıklı yaşam için vazgeçilmez gıdaların başında yer almakla birlikte, gıda sanayii için de, önemli bir hammadde niteliği taşımaktadır. Ülkemiz süt üretiminde, % 102'lik oranla, kendi kendine yeterli bir ülke konumdadır." diye konuştu. "SÜTTEN EN İYİ YARARLANMA ŞEKLİNİN SÜTÜ İÇEREK TÜKETMEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Bakan Pakdemirli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz yaptığımız işlerde dedikoduya değil rakamlara bakıyoruz. Rakamlar diyor ki, 2002 yılında, 122 kilogram olan kişi başına düşen süt üretim miktarı, 2017 yılında 256 kilograma, 2018 yılında ise 270 kilograma yükselmiştir. Bu rakam Dünyada 109 kilogram, AB'de 330 kilogramdır. Dolayısıyla, son 17 yılda, yüzde 130'u bulan bu artış, yetiştiricilerimizin gayreti ve hükümetlerimizin destekleri ile gerçekleşmiştir. Biz Bakanlık olarak, sütten en iyi yararlanma şeklinin, sütü içerek tüketmek olduğu düşünüyoruz. Ülkemizde içme sütü tüketimi kişi başına 41 kg, Avrupa Birliğinde ise 65 kg'dır. Sağlıklı ve dengeli bir gelişim için içme sütü tüketiminin, daha da arttırılması gerektiğinin farkındayız. Süte dikkat çekmek, sütün tüketilmesinin ilk ayağıdır. Bu zirvenin, bu hedefe hizmet edeceğine de inancım tamdır. Biz, Kamuoyunun dikkatini çekmek için, Bakanlık olarak, 1991 yılında, "Süt Tüketimini Artırma Kampanyasıö ile başladık ve Dünya Süt Günü'nde, çeşitli etkinliklerle ilgi toplamayı başardık."

"ÇİĞ SÜTÜN SINIFLANDIRILMASI ÇALIŞMALARININ SONUNA YAKLAŞTIĞIMIZI MÜJDELEMEK İSTİYORUM"

"Büyükbaş hayvancılıkta genetik potansiyelimizi artıracak şekilde ıslah politikalarını destekleyeceğiz." diyen Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken de, ülkemizin bölgesel dinamiklerini de gözeterek, et ve sütte, bölgesel teşviklere geçme fikrini değerlendiriyoruz. Bu sayede, hem ette hem sütte verimliliğimizi artırmayı planlıyoruz. Yine, sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini, silsile yoluyla çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının da sonuna yaklaştığımızı müjdelemek istiyorum. Süt fiyatının belirlenmesinde, tek fiyat uygulamasından, sütün vasıflarını gözeten, özellikle yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme fikri üzerinde duruyoruz. Hem arz güvenliğini, hem de tüketici açısından gıda güvenirliğini etkileyen karkas et sınıflandırması çalışmasına da sizlerden katkılar bekliyoruz."

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Asya Bölgesi Daimi Temsilcilerinden Abdus Sobhan Sikder'in, FAO ve Türkiye'nin ortak yürüttüğü projelerin diğer bölge ülkelere örnek olma potansiyeli taşıdığını belirttiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Görünen köy kılavuz istemez Kıymetli Yatırımcılar. Bölgemizdeki tüm ülkelerle ortak işbirliği yapacağımız projeler için sizleri birlikte çalışmaya davet ediyorum. Bu alanda, bakanlık olarak, var gücümüzle yanınızda olacağımızın da çağrısını yapıyorum." dedi.

"ÇİN'E SÜT İHRACATI YAPMAK AMACIYLA VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI ÜZERİNDE ANLAŞMAYI SAĞLADIK"

Türk süt ürünlerinin bilinirliği her geçen gün artmakta olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Özellikle, labne peyniri dünyada Turkish Labne ismiyle tercih edilmektedir. Başta Ortadoğu'ya yapmış olduğumuz ihracatı, Uzakdoğu pazarına yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, Çin'e Süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık. 67 adet işletmenin CİFER sisteminde kaydı yapıldı. Çin tarafının onaylamasına takiben, düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak. Ayrıca, İran ve Özbekistan ile Sağlık Sertifikası konusunda, son bir yıl için anlaştığımızın da müjdesini size vermek isterim. Ayrıca sanayicilerimizin finansmana erişim konusundaki sorunlarının farkındayız. Bu noktada Ziraat Bankası ile görüşüp çözüm için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli konuşmasının ardından süt ürünleri stantlarını ziyaret etti. Görüntü Dökümü:

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-Bakan Pakdemirli'nin konuşması

-Pakdemirli'nin stantları gezmesi

-Genel ve detaylar (ÖZEL)

6- BU KURALDAN KİMSENİN HABERİ YOK... BİSİKLET KULLANIRKEN CEZA YİYEBİLİRSİNİZ

* İstanbul'da bir çok ilçede bisiklet yolu mevcut. * Bu yollara özellikle hafta sonu yürüyüş yapanların girmesiyle kazalar yaşanıyor. * Karayolları Genel Müdürlüğü'ne göre bisikletler de hız sınırı olan taşıtlar arasında. Yerleşim yeri içinde saatte 30 kilometre, şehirler arası yollarda ise 45 kilometre hızla gidebiliyorlar. * Ancak bisikletliler için var olan bu kuralları bilen kişi sayısı çok az. Haber-Kamera: Elif YAVUZ- Ali AKSOYER -Buğra BENLİOĞLU- İstanbul DHA - İSTANBUL'un bir çok noktasında bisiklet yolları var. Bu yollara özellikle hafta sonu yürüyüş yapanların girmesiyle kazalar yaşanıyor. Bisiklet yollarında uyulması gereken kurallar bulunuyor. Ancak bu kuralları pek çok kişi bilmiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne göre bisikletler de hız sınırı olan taşıtlar arasında. Yerleşim yeri içinde saatte 30 kilometre, şehirler arası yollarda ise 45 kilometre hızla gidebiliyorlar. Ancak bisiklet sürücüleri için ne bir tabela var ne de denetleyen. "POLİSLERCE DENETLENMESİ GEREKİR"

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, Türkiye'de vatandaşlar tarafından bisiklet kültürünün oluşmamasının yanı sıra bisiklet sürücüleri ile ilgili koyulan kanunların uygulanmayışından şikayetçi. Çoğu zaman bu denetlemenin kim tarafından yapılacağının da belirsiz olduğunu ifade eden Suyabatmaz, "Bisiklet hız sınırı karayolu üzerinde. Doğal olarak polislerce denetlenmesi gerekir. Bisiklet yolu üzerinde ise zabıtanın denetlemesi gerekiyor. Çünkü bisiklet yolları genel rekreasyon alanlarında ve kaldırımların arka tarafında. Yani karayolunda değil aslında. Burada bir netlik yok. Hız denetlemesi motorlu taşıtlarda bile çok az yapılıyor" diye konuştu.

Suyabatmaz, bisiklet hız sınırını ölçmeye yarayan el radarlarının ise çoğu zaman motosiklet için kullanıldığını dile getirerek, "Tabanca şeklinde el radarı var. Bununla hızı tespit edebiliyorlar. Bunu motosikletler için yapıyorlar daha çok. Bisikletler için herhangi bir uygulamaya şahit olmadım ben henüz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sayfasına baktığınız zaman şehir içi yollarda 30 şehir dışı yollarda 45 kilometre hızla gidebiliyorsunuz" dedi.

" 'BİSİKLET YOLUDUR' TABELASI BİLE YOK"

Profesyonel bisiklet sürücülerinin belirlenen hız sınırını fazlasıyla aştıklarını söyleyen Suyabatmaz, "Düz yolda sporcular 40-45 kilometre ortalamayla yarışıyorlar. Antrenman yapmak için de bu hızlara ulaşmak zorundalar. Bisiklet sporu yapanların işi biraz zor. Bisiklet yollarının, bisiklet yoludur tabelası bile yok ki hız sınırı belirtecek tabela olmaması doğal" şeklinde konuştu. BİSİKLETLİLERİN HABERİ YOK

Kalamış Parkı'nda insanların yoğun olduğu bir alanda bisiklet süren Emre Kurt ise herhangi bir denetlemeyle karşılaşmadığını belirterek "Bir süredir bisiklet kullanıyorum hiç dikkat etmedim. Zaten takip edebileceğimiz bir gösterge de yok üzerinde. Bir de etrafta buna dair bir uyarı tabelası görmüyorum buna dair. Denetlemesinin yapıldığını zannetmiyorum, hiç kimse beni denetlemedi" dedi.

Yarı profesyonel bisiklet sürücüsü Salim Kalay da, "Hız sınırını 20 kilometre diye biliyorum ama emin değilim. Kendi hızımı kendim kronometreyle ölçüyorum. Bu yollarda zaten 10-12 kilometre ile gidiyorum. Bu kuralları uygulayanlar var ama özellikle sahil yolları üzerinde uygulandığını sanmıyorum. İnsanlar da kuralları pek uygulamıyor. Bisiklet yollarına giriyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bisiklet sürenlerden detaylar

-Murat Suyabatmaz röportajı

-Vatandaş röportajı

-Muhabir Anonsu (Elif YAVUZ)

-Havadan görüntüler ============================ 7- ÜNLÜ KALP CERRAHI BİNGÜR SÖNMEZ UYARDI: REÇETESİZ İLAÇTA 'ANİ KALP DURMASI' RİSKİ İlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez Türkiye'de yılda 70 bin kişinin ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Reçetesiz alınan zayıflama ilaçları ve sporcuların kullandıkları takviyeler konusunda uyarıda bulunan Sönmez, "Bu ürünler çarpıntı ve ritim bozukluğu yaparak ani kalp durmasına neden olur" dedi.

Amerika'da yılda 350-400 bin, Türkiye'de yaklaşık 70 bin kişi ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybediyor. Birkaç dakika içinde gerçekleşen bu ölümlerin nedenleri arasında kardiyomiyopatiler (kalp kası hastalıkları), miyokarditler (kalp kası iltihabı) gösteriliyor. 'Ani kalp durması çağımızın felaketi' diyen Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, önemli uyarılarda bulundu.

30 VE 40'LI YAŞLARDA BU UYARILARA DİKKAT

Kalpteki problemin yansıdığı ritim bozukluğunun ölümcül olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Ani kalp ölümleri yüzde 80 oranında erkeklerde daha fazla görülüyor. Östrojen hormonları onları koruduğundan ani kalp krizlerinin kadınlarda görülme oranı daha az. Ancak gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunu, gençlerde kalp hastalıkları sıkça görülmeye başlaması. Bunun en önemli nedeni ise stres ve kötü beslenme. Ani kalp krizini engellemek adına özellikle risk faktörü olan aileler yani diyabeti, yüksek tansiyonu olan, ailesinde erken ölümler görülen kişiler mutlaka 30 yaşından sonra yılda bir kez efor testi yaptırmalı, 40 yaşından sonra mutlaka bilgisayarlı anjiyo yaptırarak koroner damarlarının durumunu öğrenmeli" diye konuştu. YÜZDE 20'Sİ 'SESSİZ KALP HASTASI'

Ani kalp durmasının erken dönemde belirti vermediğine dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, hastaların yüzde 20'sini sessiz kalp hastalarının oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Sönmez, olası belirtileri ise şöyle sıraladı:

"Şanslı olan sinyal alan hastalardır ama hastalarımızın yüzde 20'si sessiz kalp hastaları. Bunlar sessiz sessiz ölen hastalardır. Sabah yatağında ölü bulunan, halı sahada yığılan, hatta profesyonel sporcular içerisinde bile müsabaka sırasında yaşamını yitiren sessiz kalp hastaları var. Bu kişileri erken dönemde teşhis etmenin tek yolu yıllık yapılacak rutin kontroller. Örneğin; 40 yaş sonrası herkesin bilgisayarlı anjiyo yaptırması gerekir. Belirti olarak ise kravat bölgesinde, göğüste, boyun, çene, omuzlara vuran herhangi bir yakınma, baskı, ağrı ve yanma hatta karıncalanma bile bir ani kalp krizinin habercisi olabilir"

ANİ ÖLÜMLERİN NEDENİ O MADDELER OLABİLİR

İnternet üzerinden reçetesiz temin edilen zayıflama ilaçları, uyku ilaçları, enerji içecekleri, sporcular tarafından sıkça kullanılan takviyelerin ciddi şekilde ani ölüm nedeni olabileceğini anlatan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, "O kutuların dışını incelediğinizde 'belirli olmayan miktarda kafein' yazar ki bu çarpıntı ve ritim bozukluğu yapar. Aşırı tüketilen enerji içecekleri de ani ölüm nedeni olabilir. Bunun yanı sıra sporcuların özellikle profesyonel sporcuların yaptığı hata normal insan fizyolojisinin üst sınırına çıkmaya çalışmalarıdır. Dolayısıyla yardımcı birtakım ilaçlar kullanırlar. Bunlar son derece yanlış ve sakıncalı maddelerdir. Sporcuların ani ölümlerinin altında yatan en önemli neden kullanılan yanlış ilaçlar. Bunun yanı sıra sporcuların şuursuzca kullandıkları enerji içecekleri de ritim bozukluğu yaparak ani ölümlere yol açar. Bunların kullanımına dikkat etmek gerekirö uyarısında bulundu. OTOMATİK KALP ŞOK CİHAZLARI HAYAT KURTARIYOR

Otomatik kalp şok cihazlarının (defibrilatör) acil kalp müdahalesindeki önemine de değinen Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Batı ülkelerinde kullanılan bizde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan otomatik defibrilatörler var. Bunlar çok önemli cihazlar. Amerika'da bir havalimanına girdiğiniz zaman 100 metrede bir bu cihazlar yer alıyor. Bunlar yangın söndürücü tüplerin yanında yer alıyor. Bu Türkiye'de de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Şuurunu kaybetmiş hasta gördüğünüzde aleti duvardan alıyorsunuz. Açtığınızda zaten cihaz sizi yönlendiriyor. Kişinin kalbi çalışıyorsa alet uyarıyor ve şok vermiyor. Kalp durmuşsa eğer şok veriliyor. Bunlar hayat kurtaran önemli cihazlar" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Röportaj

-Detaylar 23.09.2019 - 11.35 - Haber Kodu : 190923052 8- (ÖZEL) KAMYONETİN KASA KAPAĞINDAKİ ÇOCUĞUN TEHLİKELİ YOLCULUĞU Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de bir kamyonetin arkasındaki kasa kapağında seyahat eden çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hiçbir can güvenliği olmadan yapılan tehlikeli yolculuk trafikte dakikalarca sürdü.

Sultangazi'de trafiğin hızlı aktığı Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki malzeme yüklü kamyonetin arkasındaki kasa kapağının üzerine oturan 14-15 yaşındaki çocuk trafikte korku dolu anlar yaşattı. Bu tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çocuk, kendi can güvenliğine aldırmadan dakikalarca yolculuk yaptı.

Görüntülerde, çocuğun ev eşyası dolu kamyonetin arkasındaki kasa kapağında oturarak seyahat ettiği, yanlarından geçen başka bir otomobilde bulunan bir kişinin eliyle çocuğa selam verdiği görülüyor. Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Kamyonetin kasa kapağında oturan çocuğun görüntüsü

-Genel ve detaylar