DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

(Havadan görüntülerle)

1- HALICIOĞLU METROBÜS DURAĞI'NDA METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 13 YARALI (Geniş haber) Ersan SAN-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR /iSTANBUL, (DHA) D-100 Karayolu Halıcıoğlu Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünde, yolcu almak için duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada 13 yolcu yaralandı. Kaza, 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolcu almak için yavaşlayan metrobüse henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan gelen metrobüs çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Metrobüste bulunan bir yolcu " Hızla gidiyordu. Arkadaki araçta en arka tarafta oturuyordum. Hızla çarptı. Daha sonra birkaç arkadaş savruldu. 5-6 yaralı vardı. Ters oturuyordum, boynumu çarptım. Öndeki başka bir metrobüse çarptık. Durağa girerken hızlı gidiyordu. Durmaya çalıştı hızlı olduğu için duramadı" dedi.

Kaza nedeniyle haliç köprüsü üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Olay yeri HAVADAN görüntüleri

-Metrobüsten görüntü

-Ambulanslardan görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Metrobüsteki yaralı kadın

-Polis ekipleri

-Trafikten görüntü

-Genel ve Detaylar 06.10.2019 - 10.01 - Haber Kodu : 191006025

06.10.2019 - 10.09 - Haber Kodu : 191006027

06.10.2019 - 10.25 - Haber Kodu : 191006028

06.10.2019 - 10.27 - Haber Kodu : 191006030

06.10.2019 - 10.37 - Haber Kodu : 191006036

06.10.2019 - 10.57 - Haber Kodu : 191006044

06.10.2019 - 11.01 - Haber Kodu : 191006047 ====================== 2- (ÖZEL) KARTAL'DA OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI *Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kartal'da kontrolden çıkan otomobil, önünde seyir halinde olan kamyona çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Kartal TEM Bağlantı Yolu Kartal yönünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 RY 4147 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önünde seyir halindeki Yusuf Çimen kontrolündeki 34 UM 6561 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle 100 metre ilerledikten sonra ancak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı duyan vatandaşlar yardım etmek için olay yerine koştu. Otomobilden kopan parçalar caddeye savruldu. Polis ekipleri caddeden geçen araçların güvenliği için trafik akışını sağladı. Kamyon sürücüsü Yusuf Çimen, "Biz seyir halindeydik, işimize gidiyorduk. Arkadaki arkadaş herhalde alkollüydü. Baya bir alkol almış. Arkadan bize vurdu. İki lastiğimiz de havaya kalktı. 100 metre ileride zar zor durabildik. Yani kısacası ölümden döndük" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otomobil

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Kamyon sürücüsü ile röp

-Vatandaş ile röp

-Kazaya karışan kamyon

-Caddeye savrulan otomobil parçaları

-Genel ve detay ====================== 3- İSTANBUL'UN KURTULUŞUNUN 97. YIL DÖNÜMÜ; TAKSİM'DE TÖREN DÜZENLENDİ Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'un Kurtuluşu'nun 97. yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Cumhuriyet Anıtı'na İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çelenklerinin sunumuyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin gönderdiği mesajı okundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar arasında düzenlenen "İstanbul'un Kurtuluşu ve Kahramanlık" konulu şiir yarışmasında birinci olan Maltepe Hasan Şadoğlu Ortaokulu öğrencisi Efe Murat Solmaz, şiirini seslendirdi.

İMAMOĞLU, ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şeref defterini imzaladı. Yazdıklarını okuyan İmamoğlu, 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bu kutlu ve bağımsızlığımızın ifadesi olan Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda, önemli bir kilometre taşlarından biri olmuştur. Bizler, bugün aldığımız emanetin büyüklüğünün bilinci içinde, çağdaş uygarlığın üzerine çıkma hedefimiz doğrultusunda azim ve gayretle çalışıyoruz." ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Öğrencilere ödüllerini, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

Tören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ile son buldu. Görüntü Dökümü:

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-Genel ve detaylar

-Anıta çelenk bırakılması

-Öğrencinin şiir okuması

-İmamoğlu'nun anıt defteri okuma ve imzalaması

-Öğrenciler ödül töreni

-Mehter takımı gösterisi

06.10.2019 - 11.49 - Haber Kodu : 191006060 ===================== 4- 21 YILDIR BİR ÇOCUĞUN AKCİĞERLERİ İLE NEFES ALIYOR Haber- Kamera: Özlem YURTÇU KARABULUT- Aleyna KESKİN/TRABZON, İSTANBUL, (DHA)

Nuran Sağlam, akciğer nakli ile yaşama dönen Türkiye'deki ilk vaka, bir çocuk organı ile yaşayan dünyadaki ilk erişkin hasta. Tam 21 yıldır, Amerikalı bir çocuğun akciğerleri ile nefes alıyor. O, aynı zamanda emekli bir hemşire. 30 Ağustos 1998 yılında Amerika'nın Wisconsin eyaletinde geçirdiği 16 saatlik akciğer nakli ameliyatından sonra, iyileşir iyileşmez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde diyaliz hemşiresi olarak, daha sonra da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde hem Akciğer Nakli ekibinde hasta eğitmeni, hem de organ nakli koordinatörü olarak uzun süre görev yaptı ve kendisi gibi organ bekleyen veya nakil olmuş hastalara umut olmaya çalıştı. '16 YAŞIMDA AKCİĞERLERİMİN YARISINI KAYBETTİM'

Nuran Sağlam (49), lise 1'inci sınıfta öğrenim görürken solunum problemleri nedeniyle doktora başvurdu. Akciğer enfeksiyonu olduğu düşünüldü, ama hiçbir tedaviden sonuç alınamadı. Daha sonra bağışıklık sisteminin anormal çalışmasıyla ortaya çıkan sarkoidoz hastası olduğu anlaşıldı. Hastalığı nedeniyle akciğerlerinde fibroz (doku sertleşmesi) oluyordu. Teşhisinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde konduğunu anlatan Sağlam, hastalığını öğrenme sürecini şöyle anlattı: "Akciğerde gerçekleşen fibroz (doku sertleşmesi) nedeniyle akciğer kapasitemin yüzde 57'sini kaybetmiştim. Hastalığımı öğrendiğimde 16 yaşımda ve akciğerlerimin yarısını kaybetmiş durumdaydım. Sağlık meslek lisesinde öğrenciydim. 1990'da okulu bitirip tedavi gördüğüm klinikte hemşire olarak çalışmaya başladım. İdame tedavilerle 10 yıl devam ettirdik, ama artık son raddeye gelmişti, 24 saat oksijen kullanır haldeydim. Tek seçenek organ nakliydi ve Türkiye'de de yapılmıyordu."

ZAFER BAYRAMI'NDA İKİNCİ HAYAT

O yıllarda internete ulaşmak zor olsa da Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesinden internete girip araştırma yapan ve Amerika'da 85 merkezin akciğer nakli yaptığını öğrenen Sağlam, "17 tanesiyle yazıştık ve Wisconsin Üniversitesi beni hasta olarak kabul etti. 1997'de, 27 yaşımdayken Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Wisconsin'e gittim. Akciğerlerim son raddeye gelmişti. Yaklaşık 9 ay bekleme listesinde kaldım. Solunumum zorlaştığı için 35 kiloya kadar düşmüştüm. Boy ve kiloma, ancak bir çocuk ciğeri uygundu. Nihai haber 30 Ağustos'ta geldi. Zafer Bayramı'nda yaklaşık 16 saat süren bir ameliyatla trafik kazasında yaşamını yitiren 12-13 yaşlarındaki bir çocuktan çift taraflı akciğer nakli olarak hayata yeniden döndüm. Kontrollerim hala aynı merkezde devam ediyor" diye konuştu. AKCİĞER NAKLİ ÜNİTESİNDE ÇALIŞTI

Nakilden yaklaşık 2 yıl sonra hemşirelik mesleğine geri döndüğünü de anlatan Sağlam, "İlk olarak Cerrahpaşa'da diyaliz eğitim hemşiresi olarak görev yaptım. Türkiye'de de 2012 yılında akciğer nakli yapılmaya başlanmıştı. Prof. Dr. Adnan Sayar, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bir akciğer nakli ekibi kurdu ve onlarla çalışıp çalışamayacağı sordu. Büyük bir heyecanla kabul ettim. Çünkü artık Türkiye'de de yapılıyordu ve benim de buna bir katkım olacaktı" dedi.

ORGAN BAĞIŞI İÇİN GÖREV YAPTI

Aynı hastanede organ nakli koordinatörü olarak görev yapan Nuran Sağlam, kendisi gibi organ bekleyen hastalar için de çalıştı. 2017'de emekli olduktan sonra Trabzon'a yerleşen Sağlam, "Bir donör söz konusu olduğunda, beyin ölümü gerçekleştiğinde, ilk yaptığımız şey hastanın yakınıyla konuşup organlarını bağışlamayı düşünür müsünüz diye sormaktı. Kendim gibi olan hastalara hep örnek olmaya çalıştım, diyalizde çalışma sebebim de oydu. Diyalize giren, böbrek nakline ihtiyacı olan hastaları cesaretlendirmek, yönlendirmek, ya da akciğer nakli ünitesinde nakil olmuş hastayı eğitebilmek benim için çok önemliydi. Çünkü ben nakil oldum ve hayata tutunabildiysem onlar da bunu yapabilirdi" diye konuştu. 'NEFES ALMAK HER ŞEYE DEĞER'

Nakil olduktan sonra hayatı diğer insanlara göre çok daha dikkatli ve kontrollü yaşaması gerektiğini anlatan Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bu demek değildi ki nakilli olmak bizi hayattan yaşamaktan, diğer insanların yaptıklarından alıkoyabilsin. Tam ölmek üzereyken tekrar bir organ nakli ile hayata tutunmak insanı bana göre çok pozitif anlamda etkiliyor. Nefes almak her şeye değer."

CERRAHIMIZ VAR AMA BAĞIŞ YOK

Sağlam, "Bizde en büyük sıkıntı organ bağışı, donörün olmaması. Yoksa cerrahi anlamda bizim dünyada çok başarılı hekimlerimiz var. Dünyada her alanda cerrahi olarak, hastane olarak kesinlikle yetersiz değiliz. Bizde yaklaşık yılda 50 tane donör çıkabiliyor akciğer naklinde. Ama bekleyen hasta sayısı 500'ün üzerinde. Asıl mesele beyin ölümü gerçekleştiğinde ailenin organları bağışlaması. Dolayısıyla herkese, yakınlarınıza vasiyet edin; siz öldükten sonra organlarınızı bağışlasın diyorum. Herkesi organ bağışına teşvik etmek lazım ki benim gibi insanlar da yaşayabilirsin. Ben bir hemşire olarak hayata tutundum ama benim gibi birçok hastaya örnek olabildim eğitmeye çalıştım, teşvik etmeye çalıştım." Görüntü dökümü:

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- Nuran Sağlam röportaj

- Muhabir anonsu (Özlem YURTÇU KARABULUT)

-Genel ve detay görüntüler 06.10.2019 - 10.51 - Haber Kodu : 191006042 ==================== 5- İTFAİYEDEN AKŞAM KARANLIĞINDA ÇATIDA GÜVERCİN KURTARMA OPERASYONU İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bacağındaki halhalların televizyon antenine takılması sonucu mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizköşkler Mahallesi Kopan Sokak'ta oturan güvercin tutkunu bir kişi, akşam saatlerinde karşı binanın çatısındaki televizyon anteninde mahsur kalan beyaz renkli bir güvercin görerek itfaiyeyi aradı. Kısa sürede merdivenli araçla gelen itfaiye erleri merdivenle çatıya ulaşmaya çalıştı. Ancak, buradaki çatı malzemelerinin kırılabileceği değerlendirilince sepetli merdiven kurtarma operasyonundan vazgeçildi. Bacağındaki 3 halhalın antene takılması sonucu yaralanarak mahsur kalan kuşun bulunduğu bina sakinlerinden birisine ulaşıldı. Bunun üzerine itfaiye erlerinden birinin çatı katına tırmanarak çıkması kararlaştırıldı. İtfaiye eri, akşam karanlığına çatıya tırmanarak kurtulmaya çalışırken bacağı kırılan kuşu, mahsur kaldığı antenden kurtararak indirdi.

Silivri depremin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hastanesi'nin kapatılması nedeniyle burada tedavi edilemeyeceği göz önüne alınan güvercin, kurtarılması için ihbarda bulunan ve onu tedavi ettireceğini söyleyen hayvansevere teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvercinin mahsur kaldığını bildirerek, itfaiyeyi arayan hayvansever, itfaiye erleri ile

-İtfaiyenin sepetli merdiveni ile mahsur kalan kuşa ulaşma çabası

-Bacağındaki halhallerin antene takılması nedeniyle mahsur kalan kuşun görüntüleri

-İtfaiye eri çatıda kuşa ulaşmaya çalışırken ve kuşu kurtarırken

-İtfaiye eri yaralı kurtardığı kuş ile

-Genel ve detay görüntüler 06.10.2019 - 11.52 - Haber Kodu : 191006061 ==================== 6- TÜP BEBEK UZMANI DR. MUSTAFA ACET YURT DIŞINA GİTTİ; HASTALAR ORTADA KALDI Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de özel bir klinikte hizmet veren tüp bebek uzmanı Dr. Mustafa Acet yayınladığı videoda hastalığı sebebiyle Türkiye'den ayrıldığını duyurdu. Kliniğinin kapatılmasının ardından kliniğe ait web sitesi ve sosyal medya hesapları da kapatıldı. Çok sayıda anne adayı mağdur olduğunu belirterek, hastane hastane gezdiklerini söyledi. Mustafa Acet'in, Türk vatandaşlarının meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere'de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebildiği Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gitmeye çalıştığı ortaya çıktı.

İki senedir Mustafa Acet'in kliniğine gittiğini söyleyen İrina B. yaklaşık 25 bin TL para harcadığını ve 3 kez operasyon geçirdiğini söyledi. İrina B. "İki sene önce görüşmeye başladık. Ameliyat olman lazım dedi. Üç kere ameliyat oldum. Sonra adam kaçtı gitti. Tüp bebek tedavisine başlamıştık. Embriyolar hastanede kaldı. Adam ortada yok. 'Doğuştan rahim bozukluğu var' dedi 'ameliyat olman gerekiyor' dedi. Bir arkadaşım tavsiye etti. İnternetten de takip ettim, yorumları okudum herkes çok memnun kalmış. Eşimle karar verip biz de gittik. Ameliyat oldum, daha sonra tüp bebek tedavisine başladık. Sonra adam tatile gitti, '45 gün yokum' dedi. Sonra Amerika'ya gitti daha sonra da kayboldu. Salı günü kliniği taşınmış ben videodan öğrendim. Durumum maalesef kötü. Çok kötü durumdayım. Gittiğim başka bir doktor umut var dedi. Şimdi hastane hastane geziyorum" dedi.