DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

"1 LİRA 25 KURUŞ KURTARMAZ, ELEMAN BULAMAYIZ ÇALIŞTIRACAK" Bakırköy de fırın işleten Abdullah Avcı ise ekmeği 1.5 liradan sattığını belirterek, "Maliyetleri yüksek olduğu için ister istemez, fiyatlara zam yapmamız gerekiyor. 1 lira 25 kuruş kurtarmaz, eleman bulamayız çalıştıracak. Maliyetler yüksek şu an, çalıştığımız bütün her şeyin maliyeti. Kiralar yükseliyor, maliyetler yükseliyor" şeklinde konuştu. Etiler'de ise bazı fırınlarda ekmek 1 lira 75 kuruştan satılıyor

Semih ÇALIŞKAN -Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda İstiklal Caddesi'ndeki Narmanlı Han'da Temmuz ayında kapılarını ziyaretçilerine açan İllüzyon Müzesi, her yaştan ziyaretçiyi ağırlayarak illüzyon dünyasında ilginç bir yolculuğa çıkarıyor. İlk olarak 2015 yılında Zagreb'de açılan İllüzyon Müzesi artık İstanbul'da. Berlin, New York, Atina gibi 15 farklı dünya şehrinde bulunan İllüzyon Müzesi'nde çok sayıda etkinlik odası yer alıyor. Müzeyi ziyaret edenlerin çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Vortex Tüneli, Ames Odası, Sonsuzluk Odası müzede ilgi gören odalardan yalnızca birkaçı. Müze, bir dizi yeni ve keşfedilmemiş illu¨zyon sayesinde son derece bu¨yu¨leyici görsel, duyusal ve eğitsel bir deneyim yaşatıyor.

"ARKADAŞLARIM VE ÖĞRETMENLERİMLE GELDİK"

Sınıf arkadaşlarıyla birlikte müzeyi ziyaret eden bir lkokul öğrencisi, Vortex odasında yürürken zorlanmadığını ifade ederek, "Korkumu yendim, yani cesur davrandım. En zayıf noktasını bulmaya çalıştım. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle geldik. Müzeyi güzel buldum" diye konuştu.

"MÜZEMİZ HER YAŞTAN İNSANA AÇIK"

İllüzyon Müzesi Müdürü Cihan Kılınçkaya da 2,5 aylık zaman diliminde müzeyi çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Kılınçkaya, "Öncelikle 15 ülkeden sonra İstanbul'da dünyanın göz bebeği bir noktada bu müzeyi açarak Avrupa ve Asya'nın bu kadar sentez olduğu bir noktada ziyaretçilerimize bu güzel müzemizi, sergilerimizi sunmak, onların burada keyifli vakit geçirmesini sağlamak en büyük hedefimiz. 25 Temmuz'da açılışımızı yaptık. Oldukça güzel ve keyifli bir ilgi görüyoruz. Müzemiz her gün dolup taşıyor. Ziyaretçiler de buradan oldukça keyifli ayrılıyorlar. Genelde şöyle bir algımız var. Öncelikle müzeye gelince bazı kişiler çocuklara uygun olup olmadığını düşünüyor. Tam tersine yetişkinler 'çocuklara mı uygun' diye düşünüyorlar. Aslında burası 7'den 77'ye her ziyaretçiye, her yaştan insana açık ve inanın her gelen ziyaretçimiz çok büyük bir keyifle buradan ayrılıyorlar" diye konuştu.