DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

(Geniş haber)

1- BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ESKİ KOCA DEHŞETİ KAMERADA Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü'nde bir kişi eski eşinin de içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek kurşun yağdırdı. Olayda aracın içinde bulunan eski eşi ve doktor arkadaşı hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı silahla intihar etti. Olay anı ise güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin önünde saat 01.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin Er 01 TU 330 plakalı otomobiliyle bir hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er'in yaşadığı sitenin önüne geldi. Burada bir süre bekleyen Sezgin Er, eski eşi Özlem Er' inde içinde bulunduğu doktor İbrahim Şilfeler'in kullandığı 34 AGL 137 plakalı otomobil sitenin önüne geldiğinde önünü kesti. Yanında bulunan silahla aracından inen Sezgin Er, Özlem Er ve arkadaşı Doktor İbrahim Şilfeler'in bulunduğu araca ateş açtı. Şilfeler aracıyla geri geri kaçmaya çalışırken park halindeki araca çarptı. Seken kurşunlar otoparktaki başka araçlara da isabet etti. Eski eşi ve doktor arkadaşını ağır yaralayan Er, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Özlem Er'i çevredeki özel bir hastaneye, İbrahim Şilfeler'i ise Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık ekipleri, Sezgin Er'in ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri sokak başlarına şerit çekerek her iki araçta detaylı çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sezgin Er'in cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Olayda hayatını kaybeden doktor İbrahim Şilfeler'in hastaneden arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra hemşire arkadaşı Özlem Er'i eve bıraktığı öğrenildi. "BİR HAFTA ÖNCE BOŞANDIKLARINI DUYDUM"

Site sakini Hayrettin Cantürk "Gece saat 01.00 sıralarında olmuş. Biz duyduğumuzda iki kişi vefat etmişti. Kadıncağızı da hastaneye kaldırmışlar. Tanıdığım bir komşumdu. Kısa süre önce taşınmışlardı binamıza. Sabahları görüşürdük. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Bir hafta önce boşandıklarını duydum" dedi. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, doktor İbrahim Şilfeler'in kullandığı otomobil sitenin önüne geliyor. O sırada Sezgin Er otomobilin yanına yanaşarak araca ateş açıyor. İbrahim Şilfeler ise kullandığı otomobil ile geri giderek kaçmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası )

-İbrahim Şilfelerin kullandığı otomobilin gelişi

-Sezgin Er'in aracın yanına yanaşması

-Ateş açması

AKTÜEL

-Siteden görüntü

-Site sakini röp

-Özlem Er'in kaldığı daireden görüntü

-Otoparkta bulunan araçlara isabet eden kurşun

-Şilfer'in aracının çarptığı aracın görütüsü

-İbrahim Şilfeler'in çarptığı araç

-Genel ve Detaylar 20.10.2019 - 11.50 - Haber Kodu : 191020039 2- BEYOĞLU'NDAKİ KEMERLİ KAVGA KAMERADA *Bellerinden çıkarttıkları kemerleri kullandılar. Haber: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kemerli, tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sıraselviler'de iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bazı kişilerin kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurması dikkat çekti. Kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, iki grup üyeleri kavganın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Görüntü dökümü:

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-Gruptakilerin birbirlerine yumruk ve tekmeyle saldırması

-Yaralanıp yere düşenlerin görüntüsü

-Kemerle saldıranlar

-Genel ve detaylar

20.10.2019 - 09.32 - Haber Kodu : 191020011 (ÖZEL)

3- DÜĞÜN SALONU SAHİPLERİNİN 'SOKAK VE KIR DÜĞÜNÜ' TEPKİSİ Ali ABLAY - Feridun AÇIKGÖZ - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) DÜĞÜN salonu sahipleri, sokak ve kır düğünlerinin haksız rekabete yol açtığını, üyelerinin büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, bu organizasyonların düğün salonlarında yapılmasını istiyorlar. Kır ve sokak düğünlerinde devletin vergi kaybına uğradığını belirten işletmeciler, salonlarına içinde maganda kurşunun atılmadığı, küçük yaştaki kızların evlendirilmediği yerler" diyorlar. Sokak düğünlerinin yanı sıra ruhsatsız yerlerde, restoranda, otellerde, camii altlarında, dernek binalarında yapılan düğünler sektörün başlıca sıkıntıları olarak görülüyor.

Salonlarda düğün yapmanın pahalı oduğunu belirten bazı vatandaşlar ise, sokak düğünlerinin bir gelenek olduğunu, yaşatılması gerektiğini söylüyorlar. AY: OTELLERDEKİ GİBİ YILDIZLAMA SİSTEMİ YAPALIM

Düğün Saloncular ve Organizasyoncular Meslek Birliği (DÜSOB) Başkanı Aydın Barış Ay, "81 ilde düğün saloncularımız, organizasyoncularımız mağdur durumda. Haksız rekabet, sokak düğünleri, pazar yeri düğünleri veya her önüne gelenin düğün salonculuğu yapması. Her önüne gelenin organizasyonculuk yapması bunlar bizim esnaflarımızı zor durumda bırakıyor. Çoğu meslek dalında merdiven altı diye tabir edilir, bizim meslek dalımızda çok aşırı oldu bunlar. Biz de diyoruz ki bu işi belgelendirelim. Bu işi yapmaya kriterleri yeterli olan, misal otellerde olan gibi yıldızlama sistemi yapalım. Bir ağacın altına masa koyarak ben kır düğüncüsüyüm' dememeli. Bunun bir standardı olmalı" dedi.

"MAGANDA KURŞUNLARININ ATILDIĞI YERLER DÜĞÜN SALONLARI DEĞİLDİR"

Ay , "Maganda kurşunlarının atıldığı yerler düğün salonları değildir, küçük yaştaki çocukların evlendirilmesinin yapıldığı yerler düğün salonları değildir, madde satışının yapıldığı yerler düğün salonu değildir, bunlar sokaklarda pazar yeri düğünlerinde satılan şeylerdir. Biz de devletimize diyoruz ki, istihdam sağlayacağız. Biz eğer 1 yılda 100 düğün yerine 200 düğün yaptıktan sonra 100 personel yerine 200 personel çalıştıracağız. Bu sefer devletimiz hem daha fazla sigorta primi kazanacak hem de daha fazla vergi kazanacak" diye konuştu. "TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDE BÜYÜK BİR GÜCÜ OLAN SEKTÖR "

İstanbul Anadolu Yakası Düğün Davet İşletmeciliği Derneği (İSTANDDER) Başkanı Harun Yoltay ise, şunları söyledi: "Sektörümüz Türkiye ekonomisi üzerinde büyük bir güce sahip olan bir sektör. Evlilik 600-700 milyon TL pazarı olan bir sektör. Bizim başlıca problemlerimiz, sıkıntılarımız KDV problemlerimiz var. Biz hizmet sektöründe yüzde 1 ve yüzde 8 ile ürünler alıp yüzde 18 ile fatura kesen firmalarız. İstanbul ve Türkiye genelinde yapılan sokak düğünleri, ruhsatsız yerlerde, restoranda, otellerde, camii altlarında, dernek binalarında yapılan düğünler bizim sektörümüzün başlıca sıkıntıları. Buralarda yapılan düğünlerden ne gibi problemler doğuyor, haksız rekabetler ortaya çıkmış oluyor: Bir dernek çatı altında insanlar görselliği olmayan, masası sandalyesi olmayan, fiziki şartları sağlamayan yerlerde çok cüzi rakamlar karşılığında evlilik işleri organize ediyorlar. Buralardaki ucuz maliyetlerden sonra bizim sektörümüzde düğün salonu gerçekten çok üst çıtalara çıkmış boyutta. Bugün restoran ve otel salonlarıyla yarışabilecek işletmelerimiz var. Bugün bir düğün salonunda en küçük işletmelerde bile 17 tane istihdam sağlayan işletmelerimiz var: Bugün İstanbul'da 1000 e yakın bir düğün organizasyonu, düğün salonu var. Her yıl sektörümüzün geri gelen bir pazarı var. Pazar daralıyor, insanlar maliyetsiz düğünlere kaçtığından işimizdeki en büyük problem ekonomi problemi olmuş oluyor" diye konuştu.

VATANDAŞ SOKAK DÜĞÜNLERİNDEN MEMNUN

Kendi çevrelerinin de sürekli sokakta düğün yaptığını belirten Mevlüde Karakurt, "Sokak düğünün tadı bambaşka olur, 3 bin TL'ye bir davul zurna tutuyorsun yetiyor ama düğün salonu 40 bin TL" diyerek, herkesin kendi bütçesine göre düğün yapabilmesi gerektiğini belirtti. Bir yakını evlenecek olan Semra Kılıç ise düğün salonu tuttuklarını ve 32 bin TL verdiklerini ifade ederek "Salon düğünleri kalabalık ve sıkışık oluyor, sokaklardaki düğünler daha güzel oluyor: Sokakta düğün yapabilmek çok uygun ama salonlar çok pahalı" dedi. Çeçen Salman da "Sokakta yapılan düğünler çevreyi rahatsız ediyor, düğün salonlarında yapılması daha güzel olur" diye konuştu. 2 oğlu olduğunu belirten Emine Kocaer, gelecek ay yapılacak bir kına gecesi için 9 bin TL salon parası ödeyen yakını olduğunu ifade ederek "2 tane evlenecek oğlum var, sadece nikah yapılacak, salon parasını kendilerine vereceğiz gidip güzel bir balayı yapsınlar" şeklinde konuştu. 7 yıldır evli olan Hayati ve Gökçe Eröz çifti ise bir restoranda düğün yaptıklarını ve keyifli olduğunu belirterek " İnsanlar istediği yerde düğün yapabilmeli bir kısıtlama olmamalı" şeklinde konuştu. Sokak düğünlerinde çok ses olsa bile bunun bir gelenek olduğunu belirten Alper Bekmezci da "Kır düğünü yapılabiliyorsa sokak düğünü de yapılabilmeli, bu bir gelenektir ve bu geleneğin kaybolmasını istemem " dedi.

Görüntü Dökümü

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-DÜSOB Başkanı Aydın Barış Ay röp

-İSTANDDER Başkanı Harun Yoltay röp

-Vatandaş röp

-Vatandaş detayı

-Düğün salonu detayı

-Genel ve detay 20.10.2019 - 11.52 - Haber Kodu : 191020040 ==================== (ÖZEL)

4- BALON BALIĞI TEHLİKESİ KARADENİZ'DE İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SON yıllarda Akdeniz'de popülasyonu hızla artan, Ege ve Marmara Denizi'nde de görülen zararlı ve zehirli balon balığının iki yıl önce Karadeniz'de görüldüğünü açıklayan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr Bayram Öztürk, bu konuda acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Öztürk, Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e gelen, ekolojik ve ekonomik zararlara yol açan, bilim insanları tarafından 'istilacı' olarak tanımlanan balon balığının Türkiye'deki durumu ve olası yeni tehditleri konusunda DHA'ya açıklamalarda bulundu. Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e gelen zararlı balık cinsi sayısının 100'ü geçtiğini belirten Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Balon balıkları, Akdeniz'den sonra Ege, Marmara ve bunun ötesinde artık Karadeniz'de. İki sene önce Karadeniz'de balıkların kaydını yaptık. Dolayısıyla bu yabancı türler balon balığı gibi zehirli ve zararlı olan türler Karadeniz'de ne yapacak bunu dikkatle izlememiz gerekiyor" dedi. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Bayram Öztürk, şöyle dedi: "Balon balıkları çok saldırgan. Bunlar, belli dönemlerde oltaları, ağları parçalayan balıklar. Onun için Karadeniz'deki kıyı balıkçılığını olumsuz etkilemesini tahmin ediyoruz. Bence bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bir tedbir alması lazım. Bu tedbirlerin başında balığın olta balıkçılarına tanıtılması olmalı. Bu balık zehirli ve zararlı olduğu için bunları insanların yememesi, ellerini kaptırmaması, zehrine dokunulmaması gibi belli tedbirler almalı. Bu önemli, bilgileri kooperatifler veya il müdürlükleri yoluyla balıkçılarımıza ulaştırmaları lazım. Bu konuda bir kamuoyu, farkındalık oluşturulması gerekir. Bu tür yabancı balıkların özellikle balon, aslan, taş balığı gibi balıklar küçük balıkçılığı son derece kötü etkiliyor. Onun için belki ki Dünya Bankası kanallarını kullanarak bir fon oluşturulması gerekir. Yani onun için küçük balıkçılara bir tazminat ödenmesi gerekir. Çünkü balıkçının bu konuda hiçbir suçu yok. Süveyş Kanalı'ndan geliyor ve burada herhangi bir bölgede insanların ağlarını parçalıyor, balıklara ortak oluyor, biyoçeşitliliği tehdit ediyor, dolayısıyla bu konuda bazı ciddi tedbirlerin alınması zamanı geldi diye düşünüyorum."

Prof. Dr. Öztürk, gelişmelerin sürekli izlenmesi gerektiğini, yabancı türlerin, balıkların yanı sıra omurgasız canlıların; denizanaları, denizkestaneleri ve diğer türlerin ekosisteme, balıkçılara vereceği zarara ilişkin bir an önce ciddi çalışma yapılması gerektiğini vurguladı. "BU BALIKLARI TANIMALI, YEMEMELİ, ONLARA DOKUNMAMALI"

TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk, Akdeniz'e gelen balon balıklarının son 10 yıl içerisinde küçük balıkçılığı ciddi biçimde olumsuz etkilemeye başladığını, buradan Ege, Marmara'da, iki yıldan bu yana da Karadeniz'de görüldüklerini anlatırken şöyle devam etti: "Bunların etkileri hemen anlaşılmaz. Etkilerinin anlaşılması için biraz zamana ihtiyaç var. O nedenle bugün 'Hemen bunu, şunu yapacak' diyemeyiz. Balıklar girdikleri yerlerde öteki türleri yiyorlar, onların besinlerine ortak oluyorlar. Diğer kıyısal ekosistem bulunan canlı türlerini tahrip ediyor, onların üstesinden geliyorlar. Dolayısıyla bu konuda izleme çalışması yapmak, balıkçıları bilgilendirmek lazım. Bu konuda daha da önemlisi belli dönemlerde bu zehirli balıklar nedeniyle ölüm olmasa da insanlarda yaralanmalar görüyoruz. Yaralanmalara karşı da tıp doktorlarının eğitilmesi lazım. Bu balıklar yenilmemeli, dokunulmamalı, dokunmamak için de tanımak lazım. Ağda çıkan balıkları tanımak, dokunmamak, bunları yememek, yaralanmalara karşı doktora, tıp merkezlerine gitmek, en doğru çözüm. Bir kent söylencesi var; 'bu balıklar yenilir, yenilse bir şey olmaz' diye. Bu balıkların Japonya'da yenildiğine dair yanlış bilgi ve kanaatler da var. Bu balıklar kesinlikle yenilmemeli. Bu balıklar bizde bir işe yaramıyor ve zararlı. Etkilerini araştırmamız, bilmemiz, balıkçıları eğiterek onlara verdiği zararı nasıl tazmin edebiliriz konusunda çalışma yapmamız ve izlememiz daha önemlisi bu konuda kamuoyu oluşturmamız gerekir."

Görüntü Dökümü:

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TÜDAV Başkanı Prof.Dr. Bayram Öztürk, balon balıkları ve etkilerini anlatırken

Balon balıkları ile ilgili görüntüler (Arşiv) 20.10.2019 - 12.06 - Haber Kodu : 191020043 5- VATAN CADDESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMI TÖREN PROVASI Haber-Kamera : Ali ABLAY - Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,(DHA)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören için provalar bugün Vatan Caddesi'nde gerçekleştiriliyor. Törene katılacak olan asker,polis ve bir çok görevli hazır bulunuyor. Provada bando çalışması ve tören geçişi gerçekleşti. Provaların saat 14.00'a kadar sürmesi bekleniyor. Vatan Caddesi'ne giden bir çok yolda saat 14.00'a kadar kapalı kalacak. Görüntü Dökümü

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-Muhabir Anonsu( Ali ABLAY )

-Bando detayı

-Geçiş töreni detayı

-Öğrencilerin dans detayı

-Genel ve detay ================ (Ek bilgilerle)

6- 22 YAŞINDAKİ GENÇ YATAK ODASINDA ÖLÜ BULUNDU: 5 GÖZALTI *5 genç emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Üsküdar'da 22 yaşındaki Buğra Deniz Yılmaz 5 arkadaşıyla eğlenmek için buluştukları evde yatak odasında ölü bulundu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Olay, Küçükçamlıca Mahallesi Deva Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde Buğra Deniz Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 arkadaş eğlenmek için gruptaki başka bir arkadaşlarının evinde toplandı. İddiaya göre alkol de aldıkları da belirtilen gençler bir süre sonra ortadan kaybolan Buğra Deniz Yılmaz'a seslendi. Yılmaz'ın cevap vermemesi üzerine odaları gezen gençler evinin yatak odasında hareketsiz bir şekilde yatan Buğra Deniz Yılmaz'ı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Buğra Deniz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde bulunan 5 kişiyi gözaltına alarak Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezine götürdü. Olay Yeri İnceleme ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler evin içerisinde yaklaşık bir saat detaylı araştırma yaptı. Olay yeri incelemesinin ardından Buğra Deniz Yılmaz'ın cesedi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan 5 genç emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu öğrenilecek. Polis ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerin içeriye girmesi

-Kapıdaki vatandaşlar

-Cesedin çıkısı ve ambulansa konulması

-Gözaltına alınan beş kişi

-Genel ve detaylar

20.10.2019 - 07.47 Haber Kodu : 191020008 7- D-100 KARAYOLU'NDA TORPİL ATTI, OTOBÜSÜN ALTINDA PATLADI İSTANBUL, (DHA) D-100 Karayolu Çağlayan Mevkii'nde motosikletli bir sürücünün, şaka yapmak için yakarak arkadaşlarına attığı torpillerden biri yoldan geçen halk otobüsünün altında, diğeri ise aracın egzozunda patladı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Çağlayan Mevkii'nde 3 motosikletli sürücüden biri güvenlik şeridinde durdu. Diğer arkadaşları yanına gelirken, yoruldukları için durduklarını söyleyen motosikletli, cebinden çıkardığı torpili yakmaya çalıştı. Arkadaşlarının şakalaşmak amaçlı kendisine torpil atacağını fark eden diğer motosikletli kaçmaya başladı. Motosikletli genç bir süre sonra çakmakla yaktığı torpili peşinden koştuğu arkadaşına doğru fırlattı. Karayoluna düşen torpil o esnada geçen halk otobüsünün altında patladı. Ardından da diğer bir torpili ise motosikletinin egzozunda yakarak attı. Torpil egzozun içinde patlarken, tüm bunları yaparken kahkahalar attı. D-100 Karayolu'nda hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletliler, o anları kask kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.