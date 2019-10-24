DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

1 - HAVALİMANI GİRİŞİNDE KORKU DOLU ANLAR KAMERADA: ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS POLİS ARACINA ÇARPTI (1) Enver ALAS - İstanbul DHA

İstanbul Havalimanı girişinde bir minibüste yangın çıktı. Olay yerine polis aracı da geldi. Alev alev yanan minibüs kayarak polis aracına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İki araçta yanarken itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

-Yanan araçlar

-Söndürme çalışmaları ========================== 2- ESENYURT'TA MEYVE YÜKLÜ KAMYON GİŞELERE ÇARPMA ANI KAMERADA Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta meyve yüklü kamyonun gişelere çarpma anı kameraya yansıdı

Kaza saat 10.00 sıralarında D100 Karayolu Haramidere istikameti Avcılar gişelerde meydana geldi. Meyve yüklü kamyonun sürücüsü Kadir Çavdır (25) gişelere geldiğinde HGS ve OGS geçiş noktasının ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada Çavdır yaralandı. Sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın ve yola saçılan meyvelerin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı

Görüntü Dökümü

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-Kazanın güvenrlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden görüntüler ========================== 3- ESENYURT'TA MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI *Kaza anı kamerada Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt'ta kapkaç yaparak kaçmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i trafik kazasında öldü.

Olay saat 08.40'ta Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Özgül isimli bir kadın telefonuyla mesajlaştığı sırada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi tarafından kapkaça uğradı. Songül Özgül'ün elindeki telefonu alarak motosikletle olay yerinden kaçmaya çalışan kapkaççılara çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Olayı gören Hakan K. aracıyla kapkaççıların peşine düştü. Kovalamaca sırasında aracıyla ters yöne giren Hakan K. ters istikamette kaçmaya çalışan kapkaççıların kullandığı motosiklete çarptı. 1 KAPKAÇÇI ÖLDÜ

Servis minibüsü ve Hakan K.'nın aracı arasında sıkışan kapkaççılardan Abdullah Akanöz (17) yaralanırken Emrah Yüksel (17) ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa çevrede bulunan hastaneye kaldırılan yaralı kapkaççılardan motosiklet sürücüsü Emrah Yüksel hayatını kaybetti. Polis, motosiklete otomobiliyle çarpan Hakan K.'yi ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde motosikletle ters yönden gelen kapkaççıların servis minibüsüne çarpması gözüküyor.

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

-Kaza anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Kaza yerinden

-Songül Özgül röportaj

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Emrah Yüksel'in fotoğrafı

-Akanöz'ün fotoğrafı

-Diğer görüntüler ============================ 4- UYUYAKALAN SERVİS ŞOFÖRÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Tuzla'da uyuyakaldığı iddia edilen servis minibüsü şoförü, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan şoför itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Olay saat 07:00 sıralarında Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre 34 BUR 010 plakalı TIR'ın sürücüsü Mahmut Doğan, cadde üzerinde bulunan bir lojistik firmasına giriş yapmak için sinyal verdikten sonra yavaşladı. O sırada arkasından gelen uyuyaya kaldığı öne sürülen Metin Uçkun yönetiminde ki 34 VV 9309 plakalı servis minibüsü duramayarak TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde sıkışan Uçkun'un yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü Mahmut Doğan "Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde ilerliyorduk. Servis şoförü biraz süratliydi. Sinyalimizin yandığının farkına varmadı ve arkadan çarptı. Daha sonra ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Hemen alıp hastaneye götürdüler. Bilinci açıktı, sadece elinde biraz kanama vardı" dedi. Servis minibüsünün firma yetkilisi Emrah Kara da "Sabah ilk servisini bıraktıktan sonra ikinci servisine yetişmeye çalışırken, sanırım biraz uykuluydu. TIR'ı fark etmemiş. 'Gözümü açtığımda TIR'ı gördüm.' dedi konuştuğumda. Ben geldiğimde zaten aracın içerisinde sıkışmış bir vaziyetteydi. Ambulansa haber verdik gelip aldılar arkadaşı aracın içerisinden." şeklinde konuştu. Kaza sebebiyle bölgede iki yönlü trafik yoğunluğu oluştu . Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Uçkun'un tedavisi sürüyor. Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan servis minibüsünün görüntüsü

-Kazaya karışan tırın görüntüsü

-Bölgede oluşan trafik yoğunluğu

-Tır şöförü ile röp

-Servisin firma yetkilisi ile röp

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

=============================== 5- (ÖZEL) SULTANGAZİ'DE POMPALI TÜFEK DEHŞETİ KAMERADA * Saldırganın otomobile ateş etmesi ve çevredeki insanların paniği kameralara yansıdı. Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de, park halindeki otomobile pompalı tüfekle 8 el ateş eden bir kişi, araç sahibini öldürmekle tehdit etti. Polis, pompalı saldırganı havaya ateş ederek yakalarken, şüphelinin araca ateş açması ve çevrede yaşanan panik kameralara yansıdı.

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak verecek meselesi yüzünden aralarında problem olduğu iddia edilen Yasin Y. ile Şaban Ö. kısa süre önce tartıştı. Şaban Ö'nün işyerinin bulunduğu Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne elindeki pompalı tüfekle gelen Yasin Y., Şaban Ö'ye ait park halindeki araca ateş etmeye başladı. Araca ateş eden şüpheli, daha sonra Şaban Ö'ye ait işyerine doğru yöneldi. Şaban Ö'yü ölümle tehdit eden şüpheli, iş yerinden çıkıp otomobile tekrar ateş açtı. POLİS HAVAYA ATEŞ EDEREK YAKALADI

Olay yerine yakın bir parkta bulunan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kaçmaya çalışan Yasin Y.'ye durması yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen kaçmaya devam eden şüpheliyi polis havaya ateş ederek, yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Çok sayıda polis ekibinin geldiği caddede trafik durdu. Bir süre sonra olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından emniyet şeridi kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.

'TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAKTAN' ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Şaban Ö. ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu belirttiği, bundan dolayı Şaban Ö.'ye ait otomobile ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Yasin Y.'nin yapılan GBT sorgusunda 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan' arandığı ortaya çıktı. "ŞABAN USTA SENİ YAŞATMAYACAĞIM' DİYE BAĞIRIYORDU"

Olayın görgü tanıklarından Musa Durdu, "Bir arkadaş elinde tüfekle bağıra bağıra geldi. Araca 1-2 el sıktı. İçeri geldi. Şaban ustayı arıyordu. Şaban ustaya 'çık dışarı' dedi. Arabada kimse yoktu. 'Şaban usta dışarı çık. Seni yaşatmayacağım' diye bağırıyordu. Araban dolayı aralarında alacak verecek varmış" dedi. OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına gelen Yasin Y.'nin pompalı tüfekle ateş ettiği, çevredeki vatandaşların panik ve korkuyla sağa sola koşuştuğu görülüyor. Şüphelinin daha sonra Şaban Ö.'ye ait iş yerine gittiği, kısa bir süre sonra dışarı çıktığı, peşinden gelen 4 kişinin şüpheliyi ikna etmeye çalıştıkları görüntülere yansıdı. Görüntülerin devamında ise Yasin Y., ikinci kez Şaban Ö.'nün iş yerine gidiyor, saniyeler sonra iş yerinden çıkıyor ve otomobile doğru giderek ateş etmeye devam ediyor. Şüpheli, arkadaşları olduğu öğrenilen kişilerin tüm ısrarlarına rağmen ateş etmeye devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin otomobile ateş etmesi

-O anda başka bir otomobilden inen kişilerin silah sesiyle korkuya kapılmaları

-Caddedekilerin silah sesinden sonra korkmaları

-Şüphelinin işyerine doğru yönelmesi

-Şüphelinin tekrar otomobile doğru gitmesi

-Olay yerine gelen polis ekipleri

(AKTÜEL)

-Ateş açılan otomobil

-Otomobildeki saçma izleri

-Yerdeki fişekler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanığı Musa Durdu ile röportaj

-İşyerinde bekleyenler

-Genel ve detaylar ============================= 6- (Havadan görüntülerle) FATİH'TE METRUK BİNA ÇÖKTÜ Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Zeki GÜNAL /İSTANBUL, (DHA)

Fatih Ayvansaray'da 3 katlı metruk bina sabah büyük bir gürültü ile çöktü. Binanın ön cephesi ayakta kalırken, diğer bölümleri yıkıldı.

Fatih Ayvansaray Sebil Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk bina saat 08.00'de büyük bir gürültü ile çöktü. İçinde kimsenin yaşamadığı binanın arka tarafı olduğu gibi yıkılırken ön cephe duvarı ayakta kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sebil Sokak şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

Yıkılan binanın hemen arkasındaki binada oturan Halil Ulukır yaşananları şöyle anlattı; "Bu bina dört, beş seneden beri boş olan bir binaydı. Depremden sonra bacasından başlayıp arka tarafından yavaş yavaş çökmeye başladı. Gerekli yerlere şikayet edilmesine rağmen kimse ilgilenmedi, gelip bakmadı. Bugün sabah saat 08.00 sıralarında bina çöktü. Biz hemen binanın arka tarafında oturuyoruz. Bize şu anda tozdan başka bir zararı olmadı. Arka taraf bize bakan kısmı komple yıkıldı, ön taraf ayakta ve tehlike arz ediyor."

Çöken binanın yıkılmayan ön cephesinde tehlike yaratan parçayı yıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

EK GÖRÜNTÜ:

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-Tehlike arz eden parçaların yıkılması

-Yıkım anı cep telefonu görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler Görüntü dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Binanın ön cephesi

-Yıkılan kısmı

-Güvenlik şeridi

-Röp

-Genel ve detaylar ================================= 7 - (ÖZEL) - SÜRÜCÜLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN 3 SANİYELİK TRAFİK IŞIKLARI - Haliç köprüsü girişinde 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan trafik ışıkları sürücüleri şaşkına çeviriyor.

- Sürücüler yeşil yandığı sırada gaza basıyor ancak kırmızıda geçmek zorunda kalıyor.

- Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, "Böyle bir ışığın kırmızıdan yeşile geçip, çok az bir zaman kalıp tekrar kırmızıya döndüğünde trafiğin hareket etmesi çok zor ve emniyetsiz oluyor" Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ-Buğra BENLİOĞLU-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'dan Haliç Köprüsü katılımında trafiğin yoğun olduğu saatlerde devreye giren ve 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan trafik ışıkları sürücüleri şaşkına çeviriyor.

Ayvansaray'daki yan yoldan köprüye gelmek isteyenler, katılım öncesi trafik ışıklarıyla karşılaşıyor. Yeşil ışık yandığında gaz pedalına basmaya hazırlanan sürücüler, 3 saniye içinde yeniden kırmızı ışığın yanmasıyla ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Kırmızı ışık ise 6 saniye yanıyor. İki şeritli yoldaki ışıklar iki şerit için de farkı şekilde yanıyor.

Haliç Köprüsü'ne katılımda trafiğin kontrollü akması amaçlanarak devreye sokulduğu öğrenilen trafik ışıkları nedeniyle sürücüler, gaza mı, frene mi basacaklarını şaşırarak trafikte kargaşaya neden oluyor. Bazı sürüler yeşil ışıkta hareketlenmelerine rağmen kısa sürede değişen ışık nedeniyle kırmızıda geçiyor.

"TRAFİK IŞIĞI KOYDUĞUNUZ YER AKIŞKANLIĞI BOZMAMALI"

Trafik ışığı koyulan noktanın trafiğin akşına engel olmaması gerektiğini vurgulayan Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, "22 yıllık yol güvenliği uzmanıyım. Bunun yanı sıra güvenli sürüş eğitmeniyim. Bununla beraber trafik kazaları bilir kişisiyim. Görüntülere baktığımızda var olan trafik ışığının lokasyonu ve akışkanlığı dolayısıyla o noktadaki kırmızı ve yeşil ışığın zamanı, sinyalizasyon zamanı olarak çok kısa yandığı için arkaya doğru birikinti yükseliyor. Yani siz farkında olmadan gelip duruyorsunuz, yeşil ışıkta kalkmaya çalışıyorsunuz. Bir ticari araç kullanıcısısınız, büyük araç kullanıcısısınız ya da otomobil kullanıcısısınız. Farkında olmadan hareket etmeye başlarken kırmızı ışık yanıyor. Böylelikle arkaya doğru birikinti fazlalaştıkça trafiğin genel akışkanlığında büyük bir sorun oluyor. Yani trafik ışığı koyduğunuz yer, akışkanlığı bozmamalı, bir taraftan da trafiğin genel sıkışıklığını çözmeli, ya da yeni bir genel sıkışıklığa sebebiyet vermemeli" dedi.

Mert İntepe, "İstanbul çok kalabalık bir şehir. 5 milyona yakın arabayla hareket ediyoruz. Ve şunu biliyoruz, siz farkında olmadan günlük hareketleriniz içinde hafif bir fren yaptığınızda arkaya doğru 3 kilometrelik bir birikinti, ya da 3 kilometre sonraya sirayet eden bir kalabalık oluşuyor. Düşünün ki böyle bir ışığın kırmızıdan yeşile geçip, çok az bir zaman kalıp tekrar kırmızıya döndüğünde trafiğin hareket etmesi çok zor ve emniyetsiz oluyor" dedi.

"BİZİ BU EZİYETE MARUZ BIRAKMAYIN"

14 yıldır neredeyse bu yolu kullandığını ve bir süre önce konulan trafik ışığı nedeniyle eziyet çektiğini söyleyen Dilek Karsanlı, "Yanmaları ile kapanmaları bir oluyor. 10 saniye bile değil. Bu kadar insan bu eziyeti çekiyor. Bunun hiçbir mantığı yok ki zaten. Lütfen kim duyuyorsa duysun bunu, bizi bu eziyete maruz bırakmayın. Her sabah işe gidiyoruz burada" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş, "Bazen çift taraflı kırmızı yanıyor, bazen ayrı ayrı. Büyük ihtimalle Haliç'teki bu yoğunluğu önlemek için yapıyorlar ama kimsenin de uyduğu bir durum değil yani açıkçası. Herkes hafiften bir yavaşlayıp normal kafasına göre geçiyor" dedi.

Engin Sevinç da, "Kalksa daha iyi diyorum. Gereksiz bir ışık. Trafiği engelliyor. O oradan giriyor, bu buradan. Millet kornaya basıyor tartışmalara neden oluyor. Ceza gelir mi gelmez mi onu bilen de yok. Ceza gelebilir" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Haliç köprüsü girişindeki trafik ışıkları görüntüleri

-Kırmızı ışıkta geçen ve yeşil ışıkta duran sürücüler

-Yol güvenliği uzmanı Mert İntepe ile röp.

-Sürücüler ile röp.

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay

========================== 8- AVCILAR'DA BETON VE DEMİRLERİ ÇÜRÜYEN 4 KATLI BİNA MÜHÜRLENDİ İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bodrum katındaki aşırı rutubet nedeniyle betonu çürüyen, demirlerinde aşırı korozyon tespit edilen, kolon ve kirişleri çatlayan 4 katlı bina mühürlendi. 8 daireli binada oturan Serkan Altmışkara ne yapacaklarını, nereye gideceklerini şaşırdıklarını söyledi. Üniversite Mahallesi Karadut Sokak'ta bulunan, 1995'de yaptırılan, zemin ve bodrumunda 3 işyeri bulunan, 4 katlı 8 daireli binada oturanlardan biri, Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından binanın incelenmesi için Avcılar Belediyesi'ne başvurdu. Gelen ekipler, 24 yıllık binanın bodrum katındaki bütün kolon ve kirişlerdeki betonun adeta kumlaştığını, demirlerin aşırı derecede korozyona uğradığını, kolon ve kirişlerinde büyük çatlaklar bulunduğunu belirledi. Aşırı nem nedeniyle duvarlarındaki betonun vasfını yitirdiği, dış cephesinde de betonların döküldüğü, demirlerin ortaya çıktığı görülünce, bu binanın büyük risk taşıdığı gerekçesiyle en kısa sürede tahliye edilmesi ve yapılacak 'Performans testi' sonucuna kadar kullanıma kapatılmasını kararlaştırdı. Binada oturanlara bir günlük süre tanındı.

Verilen sürenin tamamlanmasından sonra zabıta görevlileri ile gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri, burada oturanların can ve mal güvenliği açısından mühürleme işlemine başlayacaklarını bildirdi. Bina sakinleri kış mevsiminin yaklaştığı sırada gidecek yerleri olmadığını, evlerinin mühürlenmesi ile çok zor durumda kalacaklarını belirtirken kendilerine süre verilmesini istedi. Ancak, binadaki risk oranının yüksek olduğu göz önüne alınarak mühürleme işlemine başlandı. Kapıları tek tek çalarak içeridekileri tahliye eden görevliler, binayı mühürledi. Binanın yapılacak testlerden sonra 'Oturulabilir' bulunması veya 'Güçlendirilmesi gerekir' kararına göre hareket edileceği belirtildi. Mühürlemeler sırasında binadaki hasta ve yaşlı bir kişinin nakliyesi için getirilen belediye ambulansı, hastanın otomobille yakınının evine gideceğini söylemesi üzerine döndü. Görevliler, bina sakinlerine birlikte hareket ederek yapı kontrol şirketlerinden birisine giderek binaları için 'Performans testi' yaptırmasını, çıkacak rapora göre kentsel dönüşüm için başvurabileceklerine dair bilgi verdi.

Naile Efkaya, evlerinin mühürlenmesi ile birlikte kendisi gibi yaşlı eşi ile birlikte çok zor durumda kaldıklarını ifade ederken, "Deprem bizi çok fena sarstı. Devlet bize yol göstersin. Bize imkanı göstersinler uyalım. Faizsiz kredi versinler. Biz yaşlı insanlarız" dedi. "NEREYE GİDECEĞİZ?"

Asgari ücret ile evini güçlükle geçindirmeye çalışırken, kendilerine daha önce bir tebligatta bulunulmadan önce evlerinden çıkarıldıklarını belirten işçi Serkan Altmışkara, "Görevliler, görsel olarak binayı inceledi, bunun deprem yönetmeliğine uygun olmadığına dair karar verdi. Bizi bir yere yerleştirmediler, gidecek yer göstermediler, yardımda bulunmadılar. Gidecek yerimiz yok. En azından 1 hafta, 10 gün, 1 ay süre verseler belki çözüm üretebilirdik. Dün bir bugün iki. 'Nereye giderseniz gidin', 'Sorumluluk bizde değil' dediler binayı mühürlediler. Asgari ücret ile nasıl yeni ev bulup taşınacağız, bu parayla nasıl geçineceğiz, nereye gideceğiz" diye yakındı. Görüntü Dökümü:

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-Binanın genel görüntüleri

-Binanın bodrum katındaki kolon çatlakları ve dökülen beton, korozyona uğramış demirler

-Görevliler bina sakinleri ile görüşürken

-Görevliler bina kolon ve çatlakları incelerken

-Binada oturan olup olmadığı kontrol edilirken

-Bina mühürlenirken

-Binanın sıvaları elle tutularak dökülürken

-Naile Efkaya, devlet desteği istediklerini anlatırken

-İşçi, Serkan Altmışkara, ne yapacaklarını anlatırken

-Binanın yanındaki eşyalar, kafeste papağan vs.

-Genel ve detay görüntüler

-Bina mühürlenirken

======================== 9- JANDARMADAN SAHTE MİT'Çİ OPERASYONU - Sahte MİT'çi dolandırmak için buluştuğu kişiyle buluşmaya gelince yakalandı.

- Şebekenin, MİT'te işe alma vaadiyle 58 kişiden yaklaşık 1 milyon lira toplandığı tespit edildi. Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin "Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığını tespit etti. Mağdurlara kendisini MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.'nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı belirlendi. O.K.'yi yakın takibe alan jandarma ekipleri örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı. Şebeke üyesi diğer 4 kişi ise Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında 58 kişiden yaklaşık 1 milyon lira toplandığını tespit etti.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntü

-Şüphelilerin adliyeye sevki ========================= 10- İSTİKLAL CADDESİ'NDE OTURUR VAZİYETTE ÖLÜ BULUNDU Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde bir kişi oturur vaziyette ölmüş olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir dükkanın önünde sabah saatlerinde bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde oturduğunu görenler durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede iş yerinin önündeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. CESEDİ GÖRMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARFETTİLER

Çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem alan polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. İstiklal Caddesi'nden geçenlerin bazıları merakla cesedi görmeye çalışırken bazıları ise cep telefonuyla olayı kaydettiği görüldü. Polis ekipleri sık sık vatandaşlara bekleme yapmamaları yönünde uyarıda bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarında erkek kişiye ait olan ceset ambulansa konularak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Polisin olayla ilgili

Görüntü dökümü:

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-İstiklal Caddesi'nde iş yerinin önündeki ceset

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Çevrede toplanan meraklı vatandaşların cesedi görmeye çalışması

-Bazı vatandaşların cep telefonuyla olayı kaydetmesi

-Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Cesedin ambulansa konulması

-İstiklal Caddesi'nden görüntü

-Genel ve detaylar ======================== 11- APARTMANLARDAN BİSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) MALTEPE ve Kadıköy'de apartmanlardan bisiklet çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Maltepe Altıntepe Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta bir binanın altındaki otoparktan, 2 bisiklet kilitleri kesilerek çalındı. Konuyla ilgili olarak Mobil Park Timleri çalışma başlattı. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek bisikletleri çalan şüphelinin 24 yaşındaki Furkan A. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu firari olarak aranan Furkan A., 14 Ekim'de Maltepe Kayışdağı Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Furkan A.'nın yapılan detaylı sorgulamasında Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet hırsızlığından da arandığı ve 5 suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri 15 Ekim'de tamamlanan Furkan A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin bisikletle birlikte binadan çıkması

-Genel ve detaylar ======================= 12- SOSYAL MEDYA MAĞDURLARININ 'SANAL ABLA'SINDAN UYARI Müslim SARIYAR-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA)- HAYATIMIZIN her alanına giren sosyal medya, beraberinde 'siber zorbalığı' da getirdi. İletişim ve sosyal medya uzmanı Nurhan Demirel kurduğu 'siberzorbalık.org' adlı internet sitesi aracılığıyla, 'siber zorbalık' kurbanı olan mağdurlara yardım eli uzatıyor. Siteye gelen şikayetleri, psikolog, pedagog, beyaz yakalı hacker, avukat ve bilgi güvenliği uzmanından ulaşan ekibiyle, ücretsiz olarak mercek altına alıp, ilgili makamlara yönlendirilmesini sağlayan Demirel, siber zorbalığı en çok yaşayanların çocuklar olduğuna vurgu yaptı. 15 yıldır bilişim sektöründe çalışan Nurhan Demirel, sosyal medya mağdurlarının 'Sanal Ablası' oldu. Demirel, hayatımızın her alanındaki sosyal medyayı, kötü niyetli kullananların mağdur ettiği kişilerin kendisinden yardım istemesi üzerine siberzorbalık.org adlı siteyi kurdu. Siteye, internet üzerinden taciz, dolandırıcılık, hakaret, şantaj yaşayanlar şikâyetlerini aktarıyor. Bunların bir kısmını ise yaşadıklarını ailesi ile paylaşamayanlar ya da nasıl bir yol izleyeceklerini bilmeyenler oluşturuyor. Demirel de avukat, bilişim uzmanı, psikolog, pedagog ve beyaz yakalı hackerler'dan oluşan ekibiyle, ücretsiz yardım eli uzatıyor.

Zaman zaman siber uzmanlar ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı toplantılar da düzenleyen Demirel, şunları söyledi: "Sosyal medya hesaplarımdan bana çok sayıda şikâyet geliyordu. Bazen çoğunu okumakta zorluk çekiyordum. Ben de bir site kurmaya karar verdim, siberzorbalık.org adlı siteyi kurdum. İnternet üzerinde şiddet, hakaret, şantaj aşağılama gibi durumlara maruz kalanlara yardım etmek istiyordum. Biz bunlara siber zorbalık diyoruz. Dünyada sosyal medya üzerinden işlenen suçlar artış gösterdi. İnsanlar bu durumda nereye gideceğini bilmiyorlar. Bize başvuruyorlar. Psikolog, pedagog, beyaz yakalı hackerler, avukatlar bilgi güvenliği uzmanından ulaşan ekibimiz tamamen ücretsiz olarak gelen şikâyetleri okuyor, birebir konuşuyor ve ilgili makamlara ulaştırıyor. En çok şikâyet aldıklarımız arasında ise Instagram ve Twitter geliyor. Buralardan yapılan hakaretler ve diğer siber suçlar ağırlıkta. Sosyal medya hayatımıza ilk girdiğinde, fazla özgürlük olarak algılandı. Zamanla insanlar buradan suç işlemeye başladı. Bu şiddet, intihara bile sebep olabiliyor. Sosyal medya siteleri sınırsız bir özgürlük yeri değildir. Burada yapılan paylaşımlara çok dikkat etmemiz lazım."

ÇOCUKLARIMIZI TAKİP EDELİM

Demirel, "En çok şikâyet aldıklarımız ise çocuklar. Akıllı telefon kullanımında yaş sınırı düşünce çocuklarımız, oynadıkları oyunda bile akran baskısına, siber zorbalığa maruz kalabiliyor. Çok tehlikeli şeylere maruz kalıyor. Ailelerine anlatamadıkları için bize yazıyorlar. Bizler de kendileriyle görüşüp yardım ediyoruz. Buradan ailelere uyarım; Çocuklarınızı başıboş bırakmayın. Sosyal medyada mutlaka ve mutlaka takip edin. Siber zorbalığa maruz kalan kimse karşı taraftan korkmasın, mutlaka ilgili makamlara ya da bizlere gelerek şikâyetlerini anlatsınlar" diye konuştu. Görüntü dökümü:

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-Demirel ile röp

-Genel ve detaylar ====================== 13- (ÖZEL) 70 MİLYONLUK BİLETİ SATAN SATICI: HERKES CEPLERİNİ KONTROL ETSİN Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)

Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinin üzerinden tam 296 gün geçti. 70 milyonluk bileti satın alan talihli hala ortaya çıkmadı. 70 milyonluk bileti satan seyyar satıcı Ali Özçalımlı, "Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin." dedi.

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı özel çekilişinde Üsküdar'da bulunan seyyar bayi Ali Özçalımlı'dan aldığı tam bilete 296 gün önce 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden talihli hala parasını almadı. 70 milyonluk bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı, "Talihli maalesef ortaya çıkmadı. Talihlinin büyük ihtimalle haberi yok. Baştan da belirttiğim gibi talihli yaşlıdır büyük ihtimalle. Bileti aldı ya kaybetti ya da cebinde unuttu. Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin. Eğer kaybettiyse keşke bileti, parayı alabilecek bir kişiye verseydim." diye konuştu.

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Görüntü Dökümü

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-Bayiden görüntü

-Ali Özçalımlı ile röp

-Genel ve detay

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

====================== 14- 300 KİŞİNİN KART BİLGİLERİNİ KOPYALAYAN ÇETE YAKALANDI Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da yazılımı değiştirilmiş POS cihazları ve bankamatiklere yerleştirdikleri kart kopyalama cihazlarıyla 300 kişinin kart bilgilerini kopyalayarak yaklaşık 1 milyon lira vurgun yaptığı iddia edilen 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine başvuran vatandaşlar hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 2 farklı grubun toplam 300 kişinin kredi kartı ve banka kartlarından yaklaşık 1 milyon lira vurgun yaptığını belirledi. SİPARİŞ GELİNCE İKİNCİ POS CİHAZINA DİKKAT

Polis ekipleri bankamatik ve ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı yerleştiren şüphelilerin, restoranlarda motokurye olarak çalışarak, yazılımı değiştirilmiş pos cihazlarıyla evlerine sipariş götürdükleri müşterilerin kart bilgilerini kopyaladığını, daha sonra kopya kartlar oluşturularak ATM'lerden müşterilerin paralarını çektiğini belirledi. Emniyet yetkilileri, "Pos cihazıyla müşteriye gelen bu motokuryeler, ödeme için verilen banka kartını kendi cihazlarına takıp kopyalama yapıyor ardından da 'Maalesef bundan çekemedik " diyerek, yanında getirdikleri şirketin cihazıyla ikinci bir işlem yapıyorlar. İlk işlemde kartının kopyalandığını farketmeyen müşteriler ise, teşekkür ederek motorkuryeyi gönderiyor. Müşteriler ikinci bir pos cihazı kullandığında, bunun niçin yapıldığını mutlaka sorgulamalı" dediler.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Eylül ve 9 Ekim tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda 14 kişinin yakalanması için baskınlar düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yazılımı değiştirilmiş pos cihazları, kart kopyalama cihazı, manyetik şeritleri olan kopya kartlar, Bankamatik ve ATM cihazlarına yerleştirilen kart kopyalama cihazları ele geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı. Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalar

-Şüphelilerin paraları çekmesi

-Şüphelilerin harcama yaparken yakalanma anları

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen malzemelerden görüntü

-Genel ve detaylar ======================== 15- HİJYEN TAKINTISI KEMİK ERİMESİ VE KIRIKLARA YOL AÇABİLİR Özlem YURTÇU KARABULUT- Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA)-

ABD'de yapılan ve geçtiğimiz günlerde Journal of Endocrinology and Metabolism dergisinde de yayınlanan bir araştırmaya göre, sabundan diş macununa, ağız temizleme suyundan çamaşır suyuna kadar pek çok antibakteriyel özellikteki temizlik maddesinde bulunan triclosan (TCS), kemik erimesine yol açıyor. 20 yaş üzeri bin 848 kadın üzerinde yapılan araştırmada, idrarında TCS'si yüksek çıkan kadınlarda, kemik yoğunluğunun aynı derecede azaldığı görüldü. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, söz konusu etkinin menopoz sonrası kadınlarda, menopoz öncesi kadınlardan daha güçlü olduğunu söyledi.

DİŞ MACUNUNDAN ÇAMAŞIR SUYUNA PEKÇOK ÜRÜNDE VAR

Prof. Dr. Hasan Aydın, tirclosan'ın birçok farklı üründe bulunduğunu belirterek "Antiseptik özellik barındıran tüm temizlik maddelerinin içerisinde triclosan var. Bu çalışma Amerikan Beslenme ve Sağlık Çalışma Araştırması'nın bir parçası olarak yapılmış. Triclosan, antiseptik özellik gösteren bir madde ve biz bunları aslında hijyeni artırmak için kullanıyoruz. Sabunlardan tutun da diş macununa, ağız temizleme sularına, çamaşır sularına kadar çok farklı temizlik ürününde bu madde var. Doğrudan her türlü temizlik maddesi yoluyla vücuda giriyor. Örneğin dişimizi fırçaladığımızda, ağzımızı çalkaladığımızda, vücudumuz doğrudan emiyor bu maddeyi. Ya da temizlik maddelerine doğrudan maruz kalarak soluyabiliyoruz. Doğrudan temas yoluyla vücuda girebiliyorlar, ciltten emilim söz konusu olabilirö dedi. KEMİK ERİMESİ KANSERDEN BİLE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Kemik erimesi yani osteoporozun önemli bir sağlık sorunu olduğuna işaret eden Prof. Dr. Aydın, "Toplumda görülme sıklığı yüzde 20 civarında. Bu açıdan ilk sırada aslında. Mesela kalp hastalıklarından, hatta kanserden bile daha fazla görülen bir hastalık osteoporoz. Yol açtığı sorunlar arasında en önemli şey aslında kırığa yol açması. Kemik kırıklarına, vertebradaki kırıklara yol açarak belde eğrilik, bel ağrıları, boy kısalmasına sebep oluyor. Kalça kırığı en tehlikelisi. Çünkü sonrasında ilk bir yıl içinde ölüm riski yüzde 20 civarı. Yani her 5 kalça kırığı geçiren hastadan birini kaybediyoruz demektir bu. Geriye kalanların yarısı da normal günlük yaşamına geri dönemez halde oluyorlar. Çünkü sadece kalça protezi konarak tedavi edilebiliyor. Ayrıca hastaneye yatışları gerektiriyor kırıklar. Bu da ülkedeki sağlık maliyetinin çok artmasını sebep oluyor. Osteoporoz toplumda zaten böylesine ciddi bir sağlık sorunu iken, üzerine bir de bu tür kimyasal maddelerin eklenmesiyle riski artırmış oluyoruzö diye konuştu.

ÇOK MECBURSANIZ MİKTARI AZALTARAK KULLANIN

Bu maddeye ne kadar çok maruz kalınırsa kemik erimesi riskinin o kadar arttığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Çalışmada hem menopoz öncesi kadınlar hem menopoz sonrası kadınlar var. Ama etkinin menopoz sonrasında daha fazla olduğu tespit edildi. Bu durumda yapılması gereken şey aslında triclosan içeren temizlik maddelerini ya hiç kullanmamak veya firmaların triclosan'ı temizlik maddelerinin içerisinden çıkarması. Eğer kullanmaya mecbursak o zaman kontrollü bir şekilde, mümkün olduğu kadar az miktarlarda kullanacağızö dedi. İÇERİSİNDE TRICLOSAN OLMAYAN ÜRÜNLER DE VAR

Prof. Dr. Hasan Aydın sözlerini şöyle noktaladı: "Aslında triclosan içermeyen antiseptik özellikteki temizlik maddeleri de var. Maliyetleri biraz daha yüksek oluyor tabii ki bunların. Ama bunlara talep arttıkça maliyeti de düşecektir. Bilinçli bir tüketici olmak istiyorsak aldığımız her türlü ürünün içeriğini okumamız gerekiyor. İçeriğinde triclosan bulunan ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmak şart. Triclosan kolay bulunan, maliyeti de son derece düşük olan bir antiseptik özellikteki madde. Dolayısıyla firmaların bundan vazgeçmemelerindeki temel nedenlerden biri bu. Ama bence firmaların da taşın altına birazcık ellerini koymaları gerekiyor. Bu işin aslında ciddiyetinin farkına varmaları ve triclosan'ı temizlik maddelerinin içerisinden yavaş yavaş çıkarmaları gerekiyor."

Görüntü Dökümü:

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-Prof. Dr. Hasan Aydın röportajı

-Muhabir anonsu (Özlem YURTÇU KARABULUT)

- Vatandaş görüşü ========================== 16- PARASINI ÇALDIĞI EŞİNİN BABAANNESİNİ ÖLDÜRMEKTEN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de eşinin babaannesinin parasını ve altınlarını aldıktan sonra yastıkla boğarak öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Mustafa K., "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek" ve "Konutta yağma" suçlarından tutuklandı. Cinayeti borçlarından dolayı işlediğini söyleyen Mustafa K., "Borçlarımdan dolayı sıkıntıdaydım, bu nedenle şeytana uydum. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım" dedi. Maltepe'de eşinin babaannesi Fatima Karagözgil'in (80) parasını ve altınlarını aldıktan sonra yastıkla boğarak öldürdüğü iddia edildiği gerekçesi ile gözaltına alınan Mustafa K., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

BORÇ ALAMAYINCA YASTIKLA BOĞDU

Savcılık sorgusunda, olay sabahı eşinin babaannesine ilaçlarını vermek için eve gittiğini, sohbet sırasında ondan 5 bin lira borç para istediğini söyleyen Mustafa K., "Bana hakaret etti. Ben de kızarak aşağıya indim. Ev dubleksti. Peşimden gelince merdivenden düştü. Yarı baygın hale geldi. Koluna girip yatak odasına götürdüm. Şeytana uyup iç taraftaki cebinde bulunan kasenin içindeki paraları, sağ kolunda bulunan 5 adet bileziği ve yüzüğünü çıkarıp aldım" dedi. ÇALDIĞI BİLEZİKLERİ 17 BİN LİRAYA SATTI

Bunun üzerine Fatima Karagözgil'in yaptıklarını yakınlarına anlatacağını söylediğini belirten Mustafa K., "Korku ile küçük yastığı alıp yüzüne bastırdım. Diğer elim ile boyun kısmını sıkmaya başladım. O ara kendinden geçti. Altınlar ve para ile evden çıktım" dedi. 'BORÇLARIMDAN DOLAYI SIKINTIDAYDIM'

Bilezikleri ve yüzüğü 17 bin liraya bozdurduğunu, bir kısmıyla borçlarını ödediğini söyleyen Mustafa K., bir süre sonra eşini aradığını, eşinin babaannesinin öldüğünü söylemesi üzerine eve gittiğini belirterek, "Polisler evdeydi. Üst kata çıkıp paranın kalanını klozete attım ve üstüne şifon çektim. Borçlarımdan dolayı sıkıntıdaydım, bu nedenle şeytana uydum. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım" dedi.

İKİ SUÇTAN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Mustafa K., savcılık sorgusunun ardından, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek" ve "Konutta yağma" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 'O ANLIK PSİKOLOJİK DURUMUMLA BU OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM'

Mahkemedeki sorgusunda evden ayrıldığı sırada Fatima Karagözgil'in nefes aldığını savunan Mustafa K., "Ben oradan ayrılırken yaşadığından eminim. Nefes alıyordu ve hareketli idi. Aldığım paralarla ve altınları bozdurarak elde ettiğim paralarla borçlarımı ödedim. Bir anlık gafletle o anlık psikolojik durumumla bu olayı gerçekleştirdim, çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi. Mahkeme, atılı suçlardan Mustafa K.'nın tutuklanmasına karar verdi. Görüntü dökümü:

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-ARŞİV ====================== 17 - THY İTALYA'DAKİ GREV NEDENİYLE BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ Haber: Enver ALAS /İSTANBUL,DHA

İtalya'da yarın hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY)'nın bazı seferleri iptal edildi. Yarın İtalya'da yapılması beklenen ENAV grevi (Hava Trafik Kontrolü Kurumu) nedeniyle, THY'nin Milano, Roma ve Venedik'e planlanan bazı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre iptal edilen uçuşlar şu şekilde: TK 1895 İstanbul Milanı ve TK1896 Milano-İstanbul, TK 1865 İstanbul Roma ve TK 1866 Roma-İstanbul, TK 1871-İstanbul Venedik ve TK 1872 Venedik-İstanbul

============================= 18- TURKİSH CARGO'NUN YENİ ROTALARI KUALA LUMPUR VE AHMEDABAD OLDU Enver ALAS /İSTANBUL, (DHA) HAVA kargoda büyümesini sürdüren Turkish Cargo, uçuş ağına Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ile Hindistan'ın hızlı büyüyen şehirlerinden Ahmedabad'ı ekledi.

Turkish Cargo, direkt kargo uçuşu gerçekleştirdiği rotaları artırmaya devam ediyor. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, milli hava kargo taşıyıcısının yeni rotası Kuala Lumpur ile Ahmedabad oldu. Açıklamada Kuala Lumpur'un Malezya'nın aynı zamanda kültür ve finans başkenti olduğu, önemli ithalat ve ihracat potansiyeli ile ön plana çıktığı vurgulandı. Aynı zamanda yeni uçuş ağı olarak hizmete giren Kuala Lumpur'dan Avrupa'da Frankfurt ve Amsterdam'a; Amerika'da ise Şikago, Atlanta ve Houston destinasyonları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine, elektronik ve medikal ürünler ile yedek parçalarının taşınmasının hedeflendiği belirtildi. Turkish Cargo'nun Boeing 777-F kargo uçağıyla icra edeceği Kuala Lumpur seferlerinin, ISL-KUL-SGN (Ho Chi Minh/Vietnam) hattında gerçekleştirileceği ve bu bölgede güçlü bir ithalat-ihracat hattının oluşturulmasının planlandığı vurgulandı.